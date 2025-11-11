Руска намеса? Белгия поиска помощ от съюзнически въоръжени сили, за да открие и неутрализира дронове

Белгия е поискала помощ от съюзнически въоръжени сили, за да открие и неутрализира дронове, извършващи системни нарушения на въздушното пространство над летища, военни бази и дори над ядрена централа. Според белгийските власти, макар да няма доказателства, всичко носи "отпечатъците на руско участие", предава "Ройтерс".
Миналия вторник летище "Брюксел" - най-натовареното в страната - бе затворено за няколко часа след засечени безпилотни апарати в района. Подобни инциденти бяха регистрирани и над товарното летище в Лиеж, както и над една военна авиобаза, принуждавайки властите временно да преустановят полетите.
"Не казваме, че е Русия. Казваме, че изглежда като Русия. Невъзможно е да се свърже конкретен инцидент с определен извършител - нямаме доказателства", коментира белгийски официален източник, пожелал анонимност.
Белгийската армия и службите за сигурност вече работят с международни партньори, за да открият източника на дроновете и да се опитат да заловят поне един от тях за технически анализ.
От руското посолство в Брюксел отрекоха всякакво участие, заявявайки, че Москва "няма нито мотив, нито интерес да извършва подобни действия".
Министърът на отбраната Тео Франкен заяви пред изданието Het Laatste Nieuws, че има "основателни предположения", че Русия стои зад операциите, но призна: "Не мога да го докажа."
По думите му Белгия е под засилено наблюдение, тъй като именно в Брюксел се намира депозитарят "Euroclear", в който са блокирани руски активи за стотици милиарди евро. ЕС планира да използва част от тях за финансиране на Украйна, което предизвика остри предупреждения от Москва за "болезнен отговор".
Френски, германски и британски антидронови екипи вече са пристигнали в Белгия. Сред тях има и около 20 специалисти от Кралските военновъздушни сили на Великобритания, оборудвани със системи за електронно заглушаване на управляващите сигнали на дроновете.
"Не знаем и белгийците още не знаят откъде идват тези дронове, но ще им помогнем с нашите средства и експертиза", заяви генерал Ричард Найтън, началник на британските въоръжени сили, пред BBC.
Според белгийски служители в някои случаи са били забелязани големи дронове, летящи във формация, което предполага, че са управлявани от високообучени оператори, а не от любители.
В петък белгийското правителство одобри 50 милиона евро за системи за откриване и неутрализиране на дронове, но засега не е ясно кога оборудването ще бъде доставено и въведено в експлоатация.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Росен Желязков
14:55 11.11.2025
2 Пич
14:55 11.11.2025
3 А на бас
14:56 11.11.2025
4 Ха ха ха ха
Коментиран от #8
14:59 11.11.2025
5 Щом опряха до британците
14:59 11.11.2025
6 Заради Урсулица
15:01 11.11.2025
7 Гориил
Коментиран от #11
15:01 11.11.2025
8 Винаеги под съмнение
До коментар #4 от "Ха ха ха ха":щом един път си се омазал.
15:01 11.11.2025
9 0х най-после
15:02 11.11.2025
10 Простотия
15:03 11.11.2025
11 всичкото се решава
До коментар #7 от "Гориил":Всичко се решава с три изстрела в бункера. И света ще стане едно много по-добро място за живот. За съжаление руснаците поне 150 години ще го играят маймуната в клетката. Няма да има като 1991 "ама ние вече сме други"....
Коментиран от #19, #31
15:03 11.11.2025
12 Хе хей
15:04 11.11.2025
13 пешо
15:05 11.11.2025
14 Режи и фърляй
15:05 11.11.2025
15 Уфф
15:05 11.11.2025
16 Аааа
15:08 11.11.2025
17 Божкеее
Коментиран от #22
15:09 11.11.2025
18 Дедо
15:09 11.11.2025
19 не не съм
До коментар #11 от "всичкото се решава":Аааа грешка си , всичко се решава с един изстрел във вас в банята , за да им е по - лесно на близките ти ?
Коментиран от #21
15:10 11.11.2025
20 Смех, бате
15:11 11.11.2025
21 я обезяна
До коментар #19 от "не не съм":и говори!
15:12 11.11.2025
22 ще се защитят
До коментар #17 от "Божкеее":ЕС подготвя анулирането на всички визи за руснаци и белоруси до второ нареждане.
Коментиран от #26
15:13 11.11.2025
23 Розово пони
15:13 11.11.2025
24 А дано НАТЮ-тю
15:14 11.11.2025
25 Къде е Русия
Коментиран от #28
15:15 11.11.2025
26 Тц тц тц тц
До коментар #22 от "ще се защитят":Това ли е защитата бе, оли?
Матрияла наистина много тъп.
15:15 11.11.2025
27 бай Ставри
15:17 11.11.2025
28 200 вица
До коментар #25 от "Къде е Русия":Става въпрос за почерка на руснаците разбираш ли ха ха ха
15:18 11.11.2025
29 Дон Дони
15:20 11.11.2025
30 Небинарен Ляв
15:20 11.11.2025
31 Гориил
До коментар #11 от "всичкото се решава":Русия е една от трите най-големи сили в света и няма да намали натиска. Не се отпускайте и не се заблуждавайте. Историята наказва глупаците.
15:21 11.11.2025
32 Белгия
15:22 11.11.2025
33 Я пък тоя
Там няма руснаци, обаче всичко носи отпечатъка на руска намеса.
Ех, тия руснаци!
15:23 11.11.2025
34 Пак плява
15:26 11.11.2025
35 Гориил
15:29 11.11.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.