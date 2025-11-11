Руска намеса? Белгия поиска помощ от съюзнически въоръжени сили, за да открие и неутрализира дронове

Белгия е поискала помощ от съюзнически въоръжени сили, за да открие и неутрализира дронове, извършващи системни нарушения на въздушното пространство над летища, военни бази и дори над ядрена централа. Според белгийските власти, макар да няма доказателства, всичко носи "отпечатъците на руско участие", предава "Ройтерс".

Миналия вторник летище "Брюксел" - най-натовареното в страната - бе затворено за няколко часа след засечени безпилотни апарати в района. Подобни инциденти бяха регистрирани и над товарното летище в Лиеж, както и над една военна авиобаза, принуждавайки властите временно да преустановят полетите.

"Не казваме, че е Русия. Казваме, че изглежда като Русия. Невъзможно е да се свърже конкретен инцидент с определен извършител - нямаме доказателства", коментира белгийски официален източник, пожелал анонимност.

Белгийската армия и службите за сигурност вече работят с международни партньори, за да открият източника на дроновете и да се опитат да заловят поне един от тях за технически анализ.

От руското посолство в Брюксел отрекоха всякакво участие, заявявайки, че Москва "няма нито мотив, нито интерес да извършва подобни действия".

Министърът на отбраната Тео Франкен заяви пред изданието Het Laatste Nieuws, че има "основателни предположения", че Русия стои зад операциите, но призна: "Не мога да го докажа."

По думите му Белгия е под засилено наблюдение, тъй като именно в Брюксел се намира депозитарят "Euroclear", в който са блокирани руски активи за стотици милиарди евро. ЕС планира да използва част от тях за финансиране на Украйна, което предизвика остри предупреждения от Москва за "болезнен отговор".

Френски, германски и британски антидронови екипи вече са пристигнали в Белгия. Сред тях има и около 20 специалисти от Кралските военновъздушни сили на Великобритания, оборудвани със системи за електронно заглушаване на управляващите сигнали на дроновете.

"Не знаем и белгийците още не знаят откъде идват тези дронове, но ще им помогнем с нашите средства и експертиза", заяви генерал Ричард Найтън, началник на британските въоръжени сили, пред BBC.

Според белгийски служители в някои случаи са били забелязани големи дронове, летящи във формация, което предполага, че са управлявани от високообучени оператори, а не от любители.

В петък белгийското правителство одобри 50 милиона евро за системи за откриване и неутрализиране на дронове, но засега не е ясно кога оборудването ще бъде доставено и въведено в експлоатация.