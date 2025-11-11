Новини
Руска намеса? Белгия поиска помощ от съюзнически въоръжени сили, за да открие и неутрализира дронове

11 Ноември, 2025 14:53 744 38

Според белгийски служители в някои случаи са били забелязани големи дронове, летящи във формация, което предполага, че са управлявани от високообучени оператори, а не от любители

Руска намеса? Белгия поиска помощ от съюзнически въоръжени сили, за да открие и неутрализира дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Белгия е поискала помощ от съюзнически въоръжени сили, за да открие и неутрализира дронове, извършващи системни нарушения на въздушното пространство над летища, военни бази и дори над ядрена централа. Според белгийските власти, макар да няма доказателства, всичко носи "отпечатъците на руско участие", предава "Ройтерс".

Миналия вторник летище "Брюксел" - най-натовареното в страната - бе затворено за няколко часа след засечени безпилотни апарати в района. Подобни инциденти бяха регистрирани и над товарното летище в Лиеж, както и над една военна авиобаза, принуждавайки властите временно да преустановят полетите.

"Не казваме, че е Русия. Казваме, че изглежда като Русия. Невъзможно е да се свърже конкретен инцидент с определен извършител - нямаме доказателства", коментира белгийски официален източник, пожелал анонимност.

Белгийската армия и службите за сигурност вече работят с международни партньори, за да открият източника на дроновете и да се опитат да заловят поне един от тях за технически анализ.

От руското посолство в Брюксел отрекоха всякакво участие, заявявайки, че Москва "няма нито мотив, нито интерес да извършва подобни действия".

Министърът на отбраната Тео Франкен заяви пред изданието Het Laatste Nieuws, че има "основателни предположения", че Русия стои зад операциите, но призна: "Не мога да го докажа."

По думите му Белгия е под засилено наблюдение, тъй като именно в Брюксел се намира депозитарят "Euroclear", в който са блокирани руски активи за стотици милиарди евро. ЕС планира да използва част от тях за финансиране на Украйна, което предизвика остри предупреждения от Москва за "болезнен отговор".

Френски, германски и британски антидронови екипи вече са пристигнали в Белгия. Сред тях има и около 20 специалисти от Кралските военновъздушни сили на Великобритания, оборудвани със системи за електронно заглушаване на управляващите сигнали на дроновете.

"Не знаем и белгийците още не знаят откъде идват тези дронове, но ще им помогнем с нашите средства и експертиза", заяви генерал Ричард Найтън, началник на британските въоръжени сили, пред BBC.

Според белгийски служители в някои случаи са били забелязани големи дронове, летящи във формация, което предполага, че са управлявани от високообучени оператори, а не от любители.

В петък белгийското правителство одобри 50 милиона евро за системи за откриване и неутрализиране на дронове, но засега не е ясно кога оборудването ще бъде доставено и въведено в експлоатация.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Росен Желязков

    21 1 Отговор
    Строя стена от водопади срещу руските дронове в хотел Хаяши.София ще бъде защитена.

    14:55 11.11.2025

  • 2 Пич

    22 3 Отговор
    Егати и пършивото НАТО !!! Не може да открие и неутрализира едни дронове !!! А Миг - овете...???

    14:55 11.11.2025

  • 3 А на бас

    17 3 Отговор
    Че дроновете ги пуска зеления дрогиран Окраинiц!

    14:56 11.11.2025

  • 4 Ха ха ха ха

    21 1 Отговор
    …,, Според белгийските власти, макар да няма доказателства, всичко носи "отпечатъците на руско участие"….и спрях да чета ха ха ха

    Коментиран от #8

    14:59 11.11.2025

  • 5 Щом опряха до британците

    18 3 Отговор
    "Не знаем и белгийците още не знаят откъде идват тези дронове, но ще им помогнем с нашите средства и експертиза". Белгийците очевидно са много зле, както и останалите страни от ЕС щом са опряли до британските експерти. С пет дрона не могат да се справят, смехория до шия.

    14:59 11.11.2025

  • 6 Заради Урсулица

    15 3 Отговор
    Скоро очаквайте балони пълни с акота над европейската централа. Голямо мазало ще пада….

    15:01 11.11.2025

  • 7 Гориил

    16 2 Отговор
    Епидемията от страх е неудържима. Броят на неидентифицираните дронове в Европа ще нарасне, а психичното здраве на европейците ще се влоши.

    Коментиран от #11

    15:01 11.11.2025

  • 8 Винаеги под съмнение

    2 7 Отговор

    До коментар #4 от "Ха ха ха ха":

    щом един път си се омазал.

    15:01 11.11.2025

  • 9 0х най-после

    14 2 Отговор
    Е кво ще праим сега , уж белгийската армия щеше да трепе ламята , а пък сега , ...... елате ни избършете че се пооцапахме с кафяво ? Не се ли сещат че всичко това е от приятелите им , за да ги принудят да се съгласят да дадат руските пари на еврокрадците ?

    15:02 11.11.2025

  • 10 Простотия

    13 1 Отговор
    Като да си удариш шамар и да търсиш като улав виновника.

    15:03 11.11.2025

  • 11 всичкото се решава

    1 17 Отговор

    До коментар #7 от "Гориил":

    Всичко се решава с три изстрела в бункера. И света ще стане едно много по-добро място за живот. За съжаление руснаците поне 150 години ще го играят маймуната в клетката. Няма да има като 1991 "ама ние вече сме други"....

    Коментиран от #19, #31

    15:03 11.11.2025

  • 12 Хе хей

    12 1 Отговор
    От Брюксел памперсите замирисаха ха ха

    15:04 11.11.2025

  • 13 пешо

    12 1 Отговор
    не са руски а украйнски

    15:05 11.11.2025

  • 14 Режи и фърляй

    10 2 Отговор
    Плиткоумни същества държащи Европа в ръцете си. Ужас и погнуса.

    15:05 11.11.2025

  • 15 Уфф

    11 3 Отговор
    Да, лично Путин ги управлява тези дронове дебили!

    15:05 11.11.2025

  • 16 Аааа

    8 0 Отговор
    Британските учени са известни и ще ги свалът с поредното откритие

    15:08 11.11.2025

  • 17 Божкеее

    8 2 Отговор
    Живи да ги оплачиш. Не могат от едни дронове да се защитят а пък Русия щели да нападат. Смях до сълзи

    Коментиран от #22

    15:09 11.11.2025

  • 18 Дедо

    4 0 Отговор
    Не казвам, че сте малоумни! Казвам, че изглеждате като такива!

    15:09 11.11.2025

  • 19 не не съм

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "всичкото се решава":

    Аааа грешка си , всичко се решава с един изстрел във вас в банята , за да им е по - лесно на близките ти ?

    Коментиран от #21

    15:10 11.11.2025

  • 20 Смех, бате

    7 1 Отговор
    Срам, безсилие, смях. Евродженд за никакъв не стават. Смешници

    15:11 11.11.2025

  • 21 я обезяна

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "не не съм":

    и говори!

    15:12 11.11.2025

  • 22 ще се защитят

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Божкеее":

    ЕС подготвя анулирането на всички визи за руснаци и белоруси до второ нареждане.

    Коментиран от #26

    15:13 11.11.2025

  • 23 Розово пони

    5 1 Отговор
    Лошата Русия праща дронове, но ние ще устоим на атаките с кюлоти до коленете.

    15:13 11.11.2025

  • 24 А дано НАТЮ-тю

    4 0 Отговор
    Да открие и неутрализира дроновете....

    15:14 11.11.2025

  • 25 Къде е Русия

    8 1 Отговор
    къде е Белгия? Тези някога отваряли ли са атлас или карта? или параноята ги е подгониала здраво? Русофобията, направо им е замъглила съзнанието

    Коментиран от #28

    15:15 11.11.2025

  • 26 Тц тц тц тц

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "ще се защитят":

    Това ли е защитата бе, оли?
    Матрияла наистина много тъп.

    15:15 11.11.2025

  • 27 бай Ставри

    3 0 Отговор
    Украинските и британските служби организират провокации в цяла Европа ! Целта е ясна НАТО и ЕС да се включат в мащабна война срещу Русия. Ако е необходимо и термоядренна.

    15:17 11.11.2025

  • 28 200 вица

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Къде е Русия":

    Става въпрос за почерка на руснаците разбираш ли ха ха ха

    15:18 11.11.2025

  • 29 Дон Дони

    4 0 Отговор
    Колко са невзрачни едни дронове не може да локализират тръгнали Москва да покоряват! Лапайте бибероните и престанете да си играете на война!

    15:20 11.11.2025

  • 30 Небинарен Ляв

    3 0 Отговор
    Ще направим жив щит с муцките в защита от дроновете. Иде нашето време.

    15:20 11.11.2025

  • 31 Гориил

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "всичкото се решава":

    Русия е една от трите най-големи сили в света и няма да намали натиска. Не се отпускайте и не се заблуждавайте. Историята наказва глупаците.

    15:21 11.11.2025

  • 32 Белгия

    2 0 Отговор
    къде е точно на картата?

    15:22 11.11.2025

  • 33 Я пък тоя

    6 0 Отговор
    Руска намеса на Марс.
    Там няма руснаци, обаче всичко носи отпечатъка на руска намеса.
    Ех, тия руснаци!

    15:23 11.11.2025

  • 34 Пак плява

    3 0 Отговор
    Всеки ден чета простотии и всеки ден се учудвам с какво темпо успяват да възпроизведат нови и още по-глупави. Явно времето и простотията край нямат.

    15:26 11.11.2025

  • 35 Гориил

    4 0 Отговор
    Задържайте и арестувайте собствените си психопати, пускащи дронове над европейските столици.

    15:29 11.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
