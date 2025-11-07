Неуспешен удар! Сайтове на белгийското военно разузнаване са били временно блокирани от руски хакери

Няколко сайта на белгийското военно разузнаване са били блокирани за кратко от руски хакери, съобщиха местни медии, като се позоваха на потвърждение от министерството на отбраната. Не са откраднати данни, а целта на хакерите е била спиране на достъпа до електронните страници, пише БТА.
Атаката е била установена вчера, докато Съветът за национална сигурност на Белгия се бе събрал на извънредно заседание заради навлизането на дронове над летища и военни бази в страната, за което службите за сигурност подозират Русия. Посолството на Руската федерация в Брюксел отрече тези съмнения. Също вчера бяха засегнати сайтове на най-големия белгийски телекомуникационен оператор.
Хакерите и в двата случая са от групата NoName057, като те са поели отговорност за действията си в "Телеграм" и са обяснили, че намесата им е свързана с изявления на белгийския военен министър Тео Франкен. Според медиите е възможно в следващите дни да се очакват нови подобни действия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кондуктора с голямата Франзела
17:14 07.11.2025
2 Хасковски каунь
17:17 07.11.2025
3 ДАНС
17:18 07.11.2025
4 име
17:18 07.11.2025
5 Може би
17:19 07.11.2025
6 може
17:20 07.11.2025
7 временно блокирани от руски хакери
ами ако са урк хакери
да ги плашат меките китки брюкселски зелки да са по щедри към техните искания за замразените Руски пари
17:21 07.11.2025
8 АМАH OT ИДИOTИ
😆
БЕЛГИЙСКАТА АРМИЯ Е ОГРОМНА ЗАПЛАХА ЗА РУСИЯ
😆😝🤣
17:22 07.11.2025
9 НИКО
17:22 07.11.2025
10 6135
17:25 07.11.2025
11 Kaлпазанин
17:29 07.11.2025
12 Анани
Коментиран от #13
17:31 07.11.2025
13 Белгийския Бонд, Джеймс Бонд
До коментар #12 от "Анани":А мълчи па ти бе.
17:36 07.11.2025
14 ужасТ
Боже прибери си вересиите, Боже!
17:37 07.11.2025