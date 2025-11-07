Новини
Неуспешен удар! Сайтове на белгийското военно разузнаване са били временно блокирани от руски хакери

7 Ноември, 2025 17:08 596 14

  • русия-
  • белгия-
  • хакери-
  • тео франкен-
  • noname057-
  • нато

Хакерите са от групата NoName057, като те са поели отговорност за действията си в "Телеграм" и са обяснили, че намесата им е свързана с изявления на белгийския военен министър Тео Франкен

Неуспешен удар! Сайтове на белгийското военно разузнаване са били временно блокирани от руски хакери - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Няколко сайта на белгийското военно разузнаване са били блокирани за кратко от руски хакери, съобщиха местни медии, като се позоваха на потвърждение от министерството на отбраната. Не са откраднати данни, а целта на хакерите е била спиране на достъпа до електронните страници, пише БТА.

Атаката е била установена вчера, докато Съветът за национална сигурност на Белгия се бе събрал на извънредно заседание заради навлизането на дронове над летища и военни бази в страната, за което службите за сигурност подозират Русия. Посолството на Руската федерация в Брюксел отрече тези съмнения. Също вчера бяха засегнати сайтове на най-големия белгийски телекомуникационен оператор.

Хакерите и в двата случая са от групата NoName057, като те са поели отговорност за действията си в "Телеграм" и са обяснили, че намесата им е свързана с изявления на белгийския военен министър Тео Франкен. Според медиите е възможно в следващите дни да се очакват нови подобни действия.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кондуктора с голямата Франзела

    14 2 Отговор
    блокирана е джендърската психика навсякъде ръснаци и пропаганда

    17:14 07.11.2025

  • 2 Хасковски каунь

    12 1 Отговор
    Чудят се как да излъжат Белгия да даде парите

    17:17 07.11.2025

  • 3 ДАНС

    11 0 Отговор
    Мижава работа ! След пробив в сървъра на ФСБ установихме, че е била проведена среща между Путин и Тръмп в Аляска !

    17:18 07.11.2025

  • 4 име

    1 8 Отговор
    Тва е щото бандерите не получиха изтребители Грипен и ракети Томахавки. Ако ги беха получили преди 2-3 седмици, сега щяха да гонят ушанките отвъд Урал а тия хакери щяха да бъдат мобилизирани и нямаше да правят пакости.

    17:18 07.11.2025

  • 5 Може би

    7 2 Отговор
    Ами ако са Украински ?

    17:19 07.11.2025

  • 6 може

    11 2 Отговор
    Евро удари по Белгия , ....нацистка тактика ! Белгия се съпротивлява на кражбата на руски активи , и следователно трябва да бъде уплашена , за да се предаде ! Толкова са плитки тия еуропендели , че направо са смешни !

    17:20 07.11.2025

  • 7 временно блокирани от руски хакери

    10 2 Отговор
    как ли познаха от раз

    ами ако са урк хакери
    да ги плашат меките китки брюкселски зелки да са по щедри към техните искания за замразените Руски пари

    17:21 07.11.2025

  • 8 АМАH OT ИДИOTИ

    10 0 Отговор
    АМА РАЗБИРА СЕ
    😆
    БЕЛГИЙСКАТА АРМИЯ Е ОГРОМНА ЗАПЛАХА ЗА РУСИЯ
    😆😝🤣

    17:22 07.11.2025

  • 9 НИКО

    7 0 Отговор
    БЕЛГИИСКИТЕ ЕВРОГЕИЦИ И ТЕ АРМИЯ ИМАЛИ , НАЛИ ЗАТОВА СА ИЗТОЧНО ЕВРОПЕИСКИТЕ РОБИ ДА УМИРАТ ЗА ЦИВИЛИЗОВАНИЯ ЗАПАД

    17:22 07.11.2025

  • 10 6135

    5 1 Отговор
    Много ми е интересно как успяха да разберат, че хакерите са руснаци?

    17:25 07.11.2025

  • 11 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    И тука някои оаткининоатоци са блокирали ,аман зима дойде студени е у няма да има пари ,Путин пак ще ни е виновен

    17:29 07.11.2025

  • 12 Анани

    3 0 Отговор
    А хоста някой плати ли го? Или Путин трябваше да го плати?

    Коментиран от #13

    17:31 07.11.2025

  • 13 Белгийския Бонд, Джеймс Бонд

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Анани":

    А мълчи па ти бе.

    17:36 07.11.2025

  • 14 ужасТ

    0 0 Отговор
    Белгийския военен министър ще си изяде вратовръзката от яд, че сайтовете били недостъпни.
    Боже прибери си вересиите, Боже!

    17:37 07.11.2025

