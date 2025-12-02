Новини
Парите на Кремъл! ЕС засилва натиска върху Белгия за замразените руски активи
Парите на Кремъл! ЕС засилва натиска върху Белгия за замразените руски активи

2 Декември, 2025 16:05 1 278 52

Кая Калас увери, че останалите държави членки са готови да споделят всички правни рискове с Белгия

Анатоли Стайков

Ръководителите на отбраната от ЕС настояват Белгия да позволи използването на замразените активи на руската централна банка за закупуване на спешно необходимото въоръжение за Украйна, предупреждавайки, че Киев може да остане без боеприпаси до пролетта, предаде агенция Белга, цитирана от БТА.

Шведският министър на отбраната Пол Йонсон заяви, че Украйна се нуждае от финансовата мощ, за да продължи да се бори, докато холандският му колега Рубен Брекелманс подчерта, че използването на активите би показало на Москва, че не може да надживее европейската подкрепа. Германия също подкрепя инициативата, като посочва необходимостта Украйна да разшири противовъздушната си отбрана и да увеличи запасите си от боеприпаси.

Около 185 милиарда евро от замразените руски средства се съхраняват в белгийската клирингова къща "Юроклиър", което прави Брюксел ключов фактор в решението. Белгия обаче продължава да се противопоставя. Премиерът Барт де Вевер твърди, че използването на активите може да навреди на мирните преговори, а главният изпълнителен директор на "Юроклиър" дори заплаши да съди ЕС. Опасенията се засилиха и след отказа на Европейската централна банка да подкрепи финансово плана.

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви, че Белгия трябва да промени позицията си. Според Калас "заем за репарации", обезпечен със замразените руски средства, е най-реалистичното решение и би укрепило европейската позиция в мирните преговори. Тя подчерта, че подобна стъпка би изпратила "силен сигнал“ и към Вашингтон, че Европа предприема решителни действия за прекратяване на войната.

Калас увери, че останалите държави членки са готови да споделят всички правни рискове с Белгия.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф замина за Москва днес за нов кръг от преговори, а европейски представители се опасяват, че Украйна може да бъде подтикната към отстъпки. Така Белгия се оказва под засилен натиск преди ключовата среща на върха на ЕС на 19 декември.


  • 1 Нено

    61 3 Отговор
    Замразените активи са останали недокоснати дори по време на Втората световна война!
    Ако вземем „парите на Путин“, той ще вземе нашите.

    16:07 02.12.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    55 2 Отговор
    Как сладки са чуждите парички ...

    16:07 02.12.2025

  • 3 Дон Дони

    63 2 Отговор
    Да затова белгийската полиция претърсва офиса на Кая Калас! Разследвана е за корупция в големи размери!

    16:07 02.12.2025

  • 4 Гориил

    49 3 Отговор
    Нито най-малък шанс. Европа е обречена на провал и поражение.Не вярвайте на черната пропаганда.

    16:08 02.12.2025

  • 5 Миролюб Войнов, икономист

    22 6 Отговор
    Единствения реален, работещ план е Франция, Германия, Австрия, Холандия, Скандинавските страни и Великобритания да кихнат бързо едни 157млрд евра ако не искат Лисабон за седмица 😁

    16:09 02.12.2025

  • 6 Край

    33 3 Отговор
    Ще ви никнат гъби по столиците май?!?

    16:09 02.12.2025

  • 7 С една дума...!

    42 2 Отговор
    Последни напъни на...
    ...,,Коалицията на губещите!"...!

    16:11 02.12.2025

  • 8 Трол

    19 3 Отговор
    Много стиснати се оказаха тези белгийци.

    16:11 02.12.2025

  • 9 И тези искат

    40 2 Отговор
    Да бъдат включени в мирните преговори. Те нямат планове да спират войната. В главите им е само: дайте още снаряди на Украйна. А,това, че населението ще мръдне през зимата и хората там ще мизерстват изобщо не ги интересува.

    16:12 02.12.2025

  • 10 Почтените Урсулици

    34 0 Отговор
    Бившата върховна представителка на ЕС по външните работи и сигурността
    и настоящ ректор на Колежа на Европа Федерика Могерини
    е задържана в Брюксел в рамките на разследване за корупция,
    измами и конфликт на интереси, свързани с Европейската служба за външна дейност (EEAS)
    и ръководения от нея Колеж на Европа.

    16:13 02.12.2025

  • 11 БАНко

    26 2 Отговор
    КРАДЦИТЕ ОТ СКАПАНА ФАШИСТКА ЕВРОПА , ЕВРОПА НА УРСУЛИТЕ СА МНОГО АКТИВНИ - ТЯХНАТА ВОЙНА СРЕЩУ РУСИЯ МОЖЕ ДА СПРЕ !!!!

    16:13 02.12.2025

  • 12 Феникс

    33 2 Отговор
    И ние сме тръгнали да пълним гушите на тези мръсни крадци!

    16:14 02.12.2025

  • 13 Механик

    36 2 Отговор
    От началото на СВО, Русия няма достъп до тия пари. Въпреки това ви дънди яко.
    Е, сега какво ще промените като вземете парите до които Русия така или инак няма достъп?
    п.п.
    А, и не забравяйте, че сметките правени без кръчмар излизат солено. Защото кръчмаря винаги накрая идва с големия и мазен тефтер. И тогава или плащаш тройно и те ползват "по женска линия", или те бият, плащаш тройно, ядеш една торба сол и накрая пак те ползват вместо булка.

    Коментиран от #19

    16:14 02.12.2025

  • 14 Медвед

    31 2 Отговор
    ЕС воден напред от акушерката Урсула упорито драпат към война с Русия.

    16:14 02.12.2025

  • 15 Ватенка

    26 2 Отговор
    Чакалите се чудят как да откраднат чуждите пари.

    16:14 02.12.2025

  • 16 стоян георгиев

    29 3 Отговор
    Е нали руснаците били бедни,а сега искате да откраднете техните пари.Нали бяхте богати бе мушмуро ци?

    16:16 02.12.2025

  • 17 Сандо

    27 2 Отговор
    "Дайте дружно да крадем" - новия девиз на ЕС!

    16:16 02.12.2025

  • 18 фбр

    22 2 Отговор
    Крадлата Кая Калас , която заедно с ъс зеления наркоман отклониха 48 милиарда долара от САЩ скъм собствените си джобове , сега иска да вземе още 150 милиарда от руските активи! Не си дава сметка , че може да отиде съвсем скоро преи дядо си - естонски нацист по време на ВСВ!

    Коментиран от #23

    16:21 02.12.2025

  • 19 Хасковски каунь

    11 1 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    Мазно и хубуу пишеш Мехмеде. Ашколсун!
    Кажи им на крадците ,че след дато ги направят булки ще ходят като комбойци разкрачени

    16:21 02.12.2025

  • 20 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    10 3 Отговор
    Мецан спаси жлътите звезди ( на флага) през ВСВ.

    Сега си връщат като искат да го краднат .

    16:22 02.12.2025

  • 21 Атина Палада

    10 0 Отговор
    В един момент всичко излиза на повърхността...

    16:25 02.12.2025

  • 22 Котка

    22 2 Отговор
    Тия от Брюксел да си опичат акъла, че съвсем изплискаха легена. Днес Европейската прокуратура тараши из дипломатическите им структури, арестуваМогерини. А някои побеснели лелки си мислат, че на тях ще им се размине. Е няма.

    16:26 02.12.2025

  • 23 Атина Палада

    16 3 Отговор

    До коментар #18 от "фбр":

    Течат арести в Брюксел..

    16:26 02.12.2025

  • 24 Куриер

    10 7 Отговор
    Парите на мечока отлитат към НАТО и Украйна😂 .

    Коментиран от #34

    16:26 02.12.2025

  • 25 Макарон и шпетц

    12 5 Отговор
    Айде бе шматко,дайте да крадем .какви европейци сте ,фа не искате да крадете ,нямате никакви ценности

    16:27 02.12.2025

  • 26 Банкер

    11 10 Отговор
    Всичко е решено за парите на агресора. Това е само театър.

    16:28 02.12.2025

  • 27 Изпратете

    3 3 Отговор
    Вермахта да ги окупира тези непослушни белгийци най-накрая

    16:32 02.12.2025

  • 28 То за и от фотото

    2 1 Отговор
    Мяза на джебчия на централна гара ще с майка си ,след като са предложили жертвата

    16:36 02.12.2025

  • 29 Отговорът на Тръмп

    15 2 Отговор
    Трима арестувани в службата на Кая Калас в Брюксел и Колежа на Европа в Брюж. Бившият върховен представител на ЕС по външните работи и сигурността и настоящ ректор на Колежа на Европа Федерика Могерини е задържана от белгийската полиция в рамките на мащабно разследване за корупция и злоупотреби в Европейската служба за външна дейност (EEAS). Това съобщи AFP.

    16:37 02.12.2025

  • 30 Артилерист

    13 3 Отговор
    Незначителната Кая Калас си купува девиденти с бясна русофобия, като дебелия циник Ал. Йо. и другите най-върли седесари-антикомунисти в периода на техния разцвет. За чуждите агенти от Атлантическия клуб да не говорим. Това са субекти, които правят червено-сини точки без да им пука за другите. Кая със сигурност е захлебила от милиардите на ЕС, като акушерката Урсула с ваксините. Що да не се прави на щедра/луда щом други ще плащат сметката...

    16:38 02.12.2025

  • 31 Урсула

    9 1 Отговор
    Крадеш и от Българския народ.

    Стига ти толкова.

    16:38 02.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Софиянци,

    5 3 Отговор
    Ще ви издам една тайна. По времето на СССР, миньорите в Донбас изкарваха от 700 до 1000 рубли. Не ги интересуваше колко струва долара, защото БИЛЕТЧЕТО В ТРАМВАЯ СТРУВАШЕ 3 КОПЕЙКИ. Хлябът 14 копейки. Нямаше електромери, газомери, водомери и топломери, а всяко семейство ползваше според потребностите си. ЖИЛИЩАТА ГИ РАЗДАВАХА БЕЗПЛАТНО. ПО ВРЕМЕТО НА СТАЛИН СССР премахват купонната система преди Англия и Франция. Всяка година ПОНИЖАВАХА цените и увеличаваха заплатите, като за 10 години понижението на цените е наполовина.
    Такъв беше животът в Донбас преди отлюспването на УССР и Майдана. След прогонването на нацюгите, Новорусия ще се оправи много бързо.

    16:42 02.12.2025

  • 34 Глас от бункера

    4 5 Отговор

    До коментар #24 от "Куриер":

    Ще докарам Русия до просешка тояга.

    16:43 02.12.2025

  • 35 Ха ха

    7 1 Отговор
    С чужда пита ЕС помен прави !!! Шведите искат да види русия колко е силна европейската подкрепа....чрез руските активи които дори не искат да подпишат чеще ги върнат заедно с Белгия когато русия спечели арбитража. ЕС ако даваше безрезервна подкрепа щеше да тегли заеми и да налива налива в Украйна...едната риза щяха да дадат. Само на приказки са силни

    Коментиран от #37

    16:46 02.12.2025

  • 36 Хайдуци

    2 1 Отговор
    Комисарите много искат да ги скомуниздят паричките на руснаците.
    Разчитат , че руснаците няма да пожелаят комисарските им тела,
    като форма на отмъщение.
    И донякъде са прави в това.
    Не са руснаците чак толкоз отчаяни.
    а и младите не пият чак толкоз много.
    И тогава комисарите ще запеят на украйнски популярния рефрен:
    " Да пукнат тези, които не ни пожелаха !"

    16:49 02.12.2025

  • 37 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "Ха ха":

    Но ЕС не взима руските активи а ЕС заем теглят..Обаче искат гарант за този заем руските активи..
    Аз толкова се надявах да пипнат от руските активи,че да пратят ойрото в историята,ама не..не искат..

    Коментиран от #43

    16:51 02.12.2025

  • 38 Хи хи хи

    6 2 Отговор
    Европейските лидери са не само войнолюбци , а и доказани крадци ......искат да откраднат нещо и да го подарят на друг правейки се на великодушни и щедри !!!!!!!!!

    16:51 02.12.2025

  • 39 Запада умре !!!!!!

    7 2 Отговор
    Да живее изтока !!!!!!!

    16:53 02.12.2025

  • 40 така, така

    9 1 Отговор
    То да коментираш изявленията на единицата за деб,илност Калас, си е пълна липса на себеуважение. Така че, тая я пропускаме като нежелан шум в пространството.
    Странното, всъщност е че никой не иска оставката на създание, позволяващо си да се налага на суверенна държава като Белгия, или суверенна е само ЕК и ид.иотите, избрани за комисари. Още по-странно е, че подобни изказвания идват в ден, в който самата ЕЦБ също отряза мераците на ЕК да им финансира невижданото досега чудо, загубилата страна да иска "репационен заем", деликатно позовавайки се на правомощията в своя мандат. В превод на де.билски това означава, яе ЕЦБ не може да нарушава закона, по който функционира и да изпълнява прищявките за откровенна кражба, па дори те да идват от върха на ЕК.
    И как жалкото създание очаква Белгия да промени позицията си, когато ЕЦБ е отказва, базирайки се на закона. Та нали Белгия се притесняваше именно, че това действие ще носи сериозни правни последствия. Е, в някои държави като Естония закона сигурно съществува, за да знаеш точно с какво не си длъжен да се съобразяваш, но все още безпардонността на управляващите не е обхванала целия ЕС. Да видим цирка на ЕК и по-лошото мълчанието на ония, които риваха, че правовия ред е над всичко.

    16:58 02.12.2025

  • 41 Тома

    8 1 Отговор
    Значи Желязков водопада е съгласен с нашите пари да рискува да ни съдят за милиарди според тази кая

    Коментиран от #42

    17:00 02.12.2025

  • 42 дреме им

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Тома":

    те ще си приберат пая, пък след тях и потоп.
    В някои държавици са свикнали да са безнаказани.

    17:05 02.12.2025

  • 43 Тоест аз тегля

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "Атина Палада":

    Заем но гарантирам с чужд апартамент!?! И как ще проработи това!? Коя банка ще приеме такава гаранция?

    Коментиран от #50, #51

    17:07 02.12.2025

  • 44 Ха-ха-ха

    5 1 Отговор
    Защо засилва натиска Белгия да извърши нещо противозаконно? Защо Англия, Франция, Германия не дадат пари за Украйна? Ааа, няма ли. Защо не си продадат част от златото? Аааа нямали и злато в банките. Къде е европейското злато дето се пази в лондонските трезори?

    17:07 02.12.2025

  • 45 Никой

    0 4 Отговор
    не може да черпи права от собственото си неправомерно поведение! Това означава, че агресорът - Московия не може да избегне отговорността за агресията срещу Украйна, криейки се формално зад принципа за неприкосновеност на собствеността на активите си в чужбина!

    Коментиран от #49, #52

    17:13 02.12.2025

  • 46 Гай Турий

    3 1 Отговор
    Тия мръсници ще нахлузят на 500 милиона невинни граждани на еврейския съюз чужди финансови тежести заради техния налудничав грабеж на руски милиарди, от който не се отказват. Оставка на тая маломентална гърчава урдзулщина. Брюксел да ги изрита от града си!

    17:19 02.12.2025

  • 47 Дедовия

    5 1 Отговор
    Европейските другари крадат на воля. Могерини и сие тръгват към пандиза, останалите да си чакат реда. Ей това ако не е комунизъм в действие здраве му кажи - интернационализъм нали така го наричаха другарчетата, ето ви го в действие!!!. Помощ за братските народи и партии!!!. Ганьо от трън та на глог, на ви евро демокрация и сега и парите ви ще оберат и на фронта ще ви пратят, нали сте евроатлантици - гои.

    17:19 02.12.2025

  • 48 Азззззззз

    1 1 Отговор
    Що за простотия?! ЕС упражнявал натиск. Белгия, като част от ЕС упражнява натиск върху себе си ли? Май някои са решили че те са ЕС, а останалите са длъжни да им играят по свирката. Време е наистина някой да изрине боклука!

    17:21 02.12.2025

  • 49 Баба ти

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Никой":

    Ти в час ли си с историческия ход на тези събития, та дрънчиш като бедно брадясало студентче в ЮФ в първи курс и семестър??!

    17:21 02.12.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Тоест аз тегля":

    Да,така е. Отговорих ти какво Брюксел смятат да направят,обаче не пускат коментара ми .

    17:24 02.12.2025

  • 52 Аха

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Никой":

    Сега остава да кажеш че царска Русия е трябвало да плати репарации на Турция щото агресивно ги е нападнала и ни е освободила?! А сега русия воюва за земи населени с руснаци и Крим който си е руски а при Освобождението подло е нападнала Турция

    17:25 02.12.2025

