Парите на Кремъл! ЕС засилва натиска върху Белгия за замразените руски активи

Ръководителите на отбраната от ЕС настояват Белгия да позволи използването на замразените активи на руската централна банка за закупуване на спешно необходимото въоръжение за Украйна, предупреждавайки, че Киев може да остане без боеприпаси до пролетта, предаде агенция Белга, цитирана от БТА.
Шведският министър на отбраната Пол Йонсон заяви, че Украйна се нуждае от финансовата мощ, за да продължи да се бори, докато холандският му колега Рубен Брекелманс подчерта, че използването на активите би показало на Москва, че не може да надживее европейската подкрепа. Германия също подкрепя инициативата, като посочва необходимостта Украйна да разшири противовъздушната си отбрана и да увеличи запасите си от боеприпаси.
Около 185 милиарда евро от замразените руски средства се съхраняват в белгийската клирингова къща "Юроклиър", което прави Брюксел ключов фактор в решението. Белгия обаче продължава да се противопоставя. Премиерът Барт де Вевер твърди, че използването на активите може да навреди на мирните преговори, а главният изпълнителен директор на "Юроклиър" дори заплаши да съди ЕС. Опасенията се засилиха и след отказа на Европейската централна банка да подкрепи финансово плана.
Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви, че Белгия трябва да промени позицията си. Според Калас "заем за репарации", обезпечен със замразените руски средства, е най-реалистичното решение и би укрепило европейската позиция в мирните преговори. Тя подчерта, че подобна стъпка би изпратила "силен сигнал“ и към Вашингтон, че Европа предприема решителни действия за прекратяване на войната.
Калас увери, че останалите държави членки са готови да споделят всички правни рискове с Белгия.
Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф замина за Москва днес за нов кръг от преговори, а европейски представители се опасяват, че Украйна може да бъде подтикната към отстъпки. Така Белгия се оказва под засилен натиск преди ключовата среща на върха на ЕС на 19 декември.
1 Нено
Ако вземем „парите на Путин“, той ще вземе нашите.
16:07 02.12.2025
2 Др.Тодор Живков 🇧🇬
16:07 02.12.2025
3 Дон Дони
16:07 02.12.2025
4 Гориил
16:08 02.12.2025
5 Миролюб Войнов, икономист
16:09 02.12.2025
6 Край
16:09 02.12.2025
7 С една дума...!
...,,Коалицията на губещите!"...!
16:11 02.12.2025
8 Трол
16:11 02.12.2025
9 И тези искат
16:12 02.12.2025
10 Почтените Урсулици
и настоящ ректор на Колежа на Европа Федерика Могерини
е задържана в Брюксел в рамките на разследване за корупция,
измами и конфликт на интереси, свързани с Европейската служба за външна дейност (EEAS)
и ръководения от нея Колеж на Европа.
16:13 02.12.2025
11 БАНко
16:13 02.12.2025
12 Феникс
16:14 02.12.2025
13 Механик
Е, сега какво ще промените като вземете парите до които Русия така или инак няма достъп?
п.п.
А, и не забравяйте, че сметките правени без кръчмар излизат солено. Защото кръчмаря винаги накрая идва с големия и мазен тефтер. И тогава или плащаш тройно и те ползват "по женска линия", или те бият, плащаш тройно, ядеш една торба сол и накрая пак те ползват вместо булка.
Коментиран от #19
16:14 02.12.2025
14 Медвед
16:14 02.12.2025
15 Ватенка
16:14 02.12.2025
16 стоян георгиев
16:16 02.12.2025
17 Сандо
16:16 02.12.2025
18 фбр
Коментиран от #23
16:21 02.12.2025
19 Хасковски каунь
До коментар #13 от "Механик":Мазно и хубуу пишеш Мехмеде. Ашколсун!
Кажи им на крадците ,че след дато ги направят булки ще ходят като комбойци разкрачени
16:21 02.12.2025
20 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Сега си връщат като искат да го краднат .
16:22 02.12.2025
21 Атина Палада
16:25 02.12.2025
22 Котка
16:26 02.12.2025
23 Атина Палада
До коментар #18 от "фбр":Течат арести в Брюксел..
16:26 02.12.2025
24 Куриер
Коментиран от #34
16:26 02.12.2025
25 Макарон и шпетц
16:27 02.12.2025
26 Банкер
16:28 02.12.2025
27 Изпратете
16:32 02.12.2025
28 То за и от фотото
16:36 02.12.2025
29 Отговорът на Тръмп
16:37 02.12.2025
30 Артилерист
16:38 02.12.2025
31 Урсула
Стига ти толкова.
16:38 02.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Софиянци,
Такъв беше животът в Донбас преди отлюспването на УССР и Майдана. След прогонването на нацюгите, Новорусия ще се оправи много бързо.
16:42 02.12.2025
34 Глас от бункера
До коментар #24 от "Куриер":Ще докарам Русия до просешка тояга.
16:43 02.12.2025
35 Ха ха
Коментиран от #37
16:46 02.12.2025
36 Хайдуци
Разчитат , че руснаците няма да пожелаят комисарските им тела,
като форма на отмъщение.
И донякъде са прави в това.
Не са руснаците чак толкоз отчаяни.
а и младите не пият чак толкоз много.
И тогава комисарите ще запеят на украйнски популярния рефрен:
" Да пукнат тези, които не ни пожелаха !"
16:49 02.12.2025
37 Атина Палада
До коментар #35 от "Ха ха":Но ЕС не взима руските активи а ЕС заем теглят..Обаче искат гарант за този заем руските активи..
Аз толкова се надявах да пипнат от руските активи,че да пратят ойрото в историята,ама не..не искат..
Коментиран от #43
16:51 02.12.2025
38 Хи хи хи
16:51 02.12.2025
39 Запада умре !!!!!!
16:53 02.12.2025
40 така, така
Странното, всъщност е че никой не иска оставката на създание, позволяващо си да се налага на суверенна държава като Белгия, или суверенна е само ЕК и ид.иотите, избрани за комисари. Още по-странно е, че подобни изказвания идват в ден, в който самата ЕЦБ също отряза мераците на ЕК да им финансира невижданото досега чудо, загубилата страна да иска "репационен заем", деликатно позовавайки се на правомощията в своя мандат. В превод на де.билски това означава, яе ЕЦБ не може да нарушава закона, по който функционира и да изпълнява прищявките за откровенна кражба, па дори те да идват от върха на ЕК.
И как жалкото създание очаква Белгия да промени позицията си, когато ЕЦБ е отказва, базирайки се на закона. Та нали Белгия се притесняваше именно, че това действие ще носи сериозни правни последствия. Е, в някои държави като Естония закона сигурно съществува, за да знаеш точно с какво не си длъжен да се съобразяваш, но все още безпардонността на управляващите не е обхванала целия ЕС. Да видим цирка на ЕК и по-лошото мълчанието на ония, които риваха, че правовия ред е над всичко.
16:58 02.12.2025
41 Тома
Коментиран от #42
17:00 02.12.2025
42 дреме им
До коментар #41 от "Тома":те ще си приберат пая, пък след тях и потоп.
В някои държавици са свикнали да са безнаказани.
17:05 02.12.2025
43 Тоест аз тегля
До коментар #37 от "Атина Палада":Заем но гарантирам с чужд апартамент!?! И как ще проработи това!? Коя банка ще приеме такава гаранция?
Коментиран от #50, #51
17:07 02.12.2025
44 Ха-ха-ха
17:07 02.12.2025
45 Никой
Коментиран от #49, #52
17:13 02.12.2025
46 Гай Турий
17:19 02.12.2025
47 Дедовия
17:19 02.12.2025
48 Азззззззз
17:21 02.12.2025
49 Баба ти
До коментар #45 от "Никой":Ти в час ли си с историческия ход на тези събития, та дрънчиш като бедно брадясало студентче в ЮФ в първи курс и семестър??!
17:21 02.12.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Атина Палада
До коментар #43 от "Тоест аз тегля":Да,така е. Отговорих ти какво Брюксел смятат да направят,обаче не пускат коментара ми .
17:24 02.12.2025
52 Аха
До коментар #45 от "Никой":Сега остава да кажеш че царска Русия е трябвало да плати репарации на Турция щото агресивно ги е нападнала и ни е освободила?! А сега русия воюва за земи населени с руснаци и Крим който си е руски а при Освобождението подло е нападнала Турция
17:25 02.12.2025