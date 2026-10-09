Доналд Тръмп: Говорих с Путин! Русия се съгласи незабавно да достави над 300 000 тона дизелово гориво за САЩ и на световния пазар

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия се е съгласила незабавно да достави над 300 000 тона дизелово гориво за американския и световния пазар след „изключително успешен“ разговор с руския президент Владимир Путин, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Тръмп добави, че Русия ще достави още 3 милиона тона дизелово гориво в кратък срок, в зависимост от състоянието на рафинериите си.
По думите му Москва ще достави незабавно и още 500 000 тона през ноември, последвани от още 1 милион тона.
Русия потвърди готовността си да доставя петрол и петролни продукти за американския и световните пазари, се посочва в изявление на руския президент Владимир Путин, разпространено от Кремъл, след телефонния му разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде ТАСС.
"По време на обсъждането на състоянието на световния енергиен сектор руската страна потвърди готовността си да доставя петрол и петролни продукти за американския и световните пазари“, се отбелязва в изявлението.
Според Путин доставките на руски петрол за американския пазар ще окажат положително въздействие върху световната икономика.
Двамата президенти отделиха значително внимание на перспективите за разрешаване на конфликта в Украйна по време на телефонния си разговор, съобщи още Кремъл.
"Засегнати бяха също така ситуацията около Иран и различни аспекти на двустранните отношения", се посочва също така в изявлението, в което се уточнява, че двамата лидери са се договорили да продължат сътрудничеството между президентските администрации, разузнавателните служби и други държавни институции.
Телефонният разговор между Путин и Тръмп е шестият от началото на годината, отбелязва ТАСС.
Междувременно руският вицепремиер Александър Новак заяви, цитиран от Ройтерс, че Русия е готова да започне доставките на допълнителни количества дизел за САЩ и други страни през октомври. Той също така отбеляза, че руският износ ще нарасне допълнително през ноември и декември, тъй като рафинериите възобновяват работа след приключване на дейности по поддръжка.
Специалният представител на руския президент Владимир Путин и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев приветства сътрудничеството между Русия и САЩ в сферата на дизеловото гориво и енергетиката в публикация в социалната мрежа "Екс", малко след телефонния разговор между Путин и американския президент Доналд Тръмп, съобщиха Ройтерс и ТАСС.
"Сътрудничеството между Русия и САЩ в сферата на дизеловото гориво и енергетиката ще бъде от полза за света", написа Дмитриев.
Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува споразумението между САЩ и Русия, позволяващо на Москва да доставя дизелово гориво за САЩ, определяйки го като "инвестиция във война, която трябва да бъде прекратена", предаде Ройтерс.
"Подаръците за Путин няма да донесат мир или каквато и да е полза за цивилизования свят", написа Зеленски в социалната мрежа Екс.
"Русия ще се "отплати" за дизела с още терор. Да се позволява на Русия да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да бъде прекратена, а не удължавана. Необходимо е реално деескалиране на отношенията с Русия на реципрочна основа", заяви Зеленски.
Пред журналисти украинският президент добави, че споразумението ще осигури на Москва допълнителни средства за водене на война. Той нарече сделката между САЩ и Русия за дизела "слабо решение на силни партньори".
Високопоставени представители на Русия и САЩ, сред които специалният пратеник на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър, са обсъждали привличането на американски инвеститор в газопроводите „Северен поток“, които доставяха руски газ за Германия преди руското нахлуване в Украйна, съобщиха пред дни петима запознати с въпроса източници пред Ройтерс.
В разговорите е участвал и Кирил Дмитриев, близък съветник на руския президент Владимир Путин. Дмитриев и Къшнър са се срещали през последните седмици в Москва и Ню Йорк. Двама от източниците са заявили, че въпросът за „Северен поток“ остава в дневния ред, макар да не е ясно до каква степен е бил обсъждан по време на тези срещи.
„Всякакви сделки ще трябва да бъдат договорени от Русия с Американската корпорация за международно развитие и финансиране (DFC) и Министерството на финансите и трябва да са в полза на американските данъкоплатци и компании“, заяви представител на Белия дом, попитан за разговорите за газопроводите. Същият представител каза, че наскоро не са водени разговори за „Северен поток“.
Дмитриев, който настоява за възобновяване на продажбите на руски природен газ за Германия, се срещна миналия месец с представители на американските министерства на енергетиката и финансите за обсъждане на потенциални енергийни инициативи между САЩ и Русия. Представител на Дмитриев отказа коментар.
Не е ясно доколко Вашингтон е заинтересован от възобновяването на руските газови доставки за Германия, която е най-големият потребител на енергия в Европа. Американски представител заяви, че предвид пречките подобна сделка е малко вероятна в средносрочен план.
Газопроводите „Северен поток“ са обект на санкции от САЩ и Европейския съюз, което прави възобновяването на работата им незаконно. Президентът Тръмп би могъл да отмени или смекчи американските санкции, но ако демократите спечелят контрола над Конгреса на междинните избори през ноември, това би станало по-трудно.
Германия и други европейски страни, които отделят милиарди евро за укрепване на отбраната си срещу Русия, биха се противопоставили силно на възобновяването на „Северен поток“.
Говорителка на германското министерство на икономиката и енергетиката заяви, че „Северен поток“ и руският газ са под санкции в Европа и Германия е намерила алтернативи. По думите ѝ всяко възобновяване на газопроводите изисква одобрение от правителството, което не желае това.
Преди руското нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. Германия получаваше повече от половината си газ от Русия по двата газопровода „Северен поток“. Те бяха изведени от експлоатация, след като Москва ограничи доставките за Европа, а през септември 2022 г. бяха разрушени при серия подводни експлозии.
Разговорите между Москва и Вашингтон се водят на фона на дълбоко недоверие в Европа към намеренията на Русия. В началото на годината ръководителите на пет европейски разузнавателни служби заявиха пред Ройтерс, че Русия не иска бързо прекратяване на войната и използва разговорите със САЩ, за да прокарва бизнес сделки.
Отношенията между Русия и Германия са силно влошени. Германски представители обвиняват Москва в системна кампания от хибридни атаки, а някои германски депутати смятат, че бизнес сделки биха укрепили Русия, докато тя води война в Украйна.
Правителството на германската коалиция се противопоставя на възобновяването на газопровода, докато партията „Алтернатива за Германия“ (AfD) подкрепя тази идея. Дмитриев ще се срещне с ръководството на партията в началото на следващата година, за да обсъди възобновяването на продажбите на синьо гориво.
Пред възможната продажба на собствеността върху компанията, контролираща газопроводите „Северен поток“, на американски инвеститор, както и пред възобновяването на руските газови доставки, стоят редица препятствия. Компанията е 51 процента собственост на руския държавен енергиен гигант „Газпром“ (Gazprom), други 31 процента са разделени между две германски дружества, а останалите дялове са притежание на френска и нидерландска компания.
Двамата германски акционери искат да запазят своите дялове, за да съхранят германското влияние, ако „Газпром“ продаде своя дял, заяви друг източник.
Успоредно с това Къшнър и Дмитриев обсъждат и продажбата на активи на руската енергийна компания „Лукойл“ (Lukoil), включително петролни рафинерии и бензиностанции в Европа и други части на света, съобщиха други двама източници.
Според обсъждания план консорциум от американската федерална инвестиционна агенция DFC и инвеститори от Катар и Обединените арабски емирства ще придобие активите, а американските власти ще отменят санкциите. Представител на Белия дом заяви, че Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са работили с Американската корпорация за международно развитие и финансиране по договарянето на значително първоначално плащане и дял от бъдещата печалба за САЩ.
„Лукойл“ и „Газпром“ не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
2 К.О.Т..А.К 🐱
Коментиран от #11, #14, #36, #43, #54, #69
23:27 09.10.2026
3 Така де
Коментиран от #57
23:27 09.10.2026
4 Голям майтап
23:27 09.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Шоо
23:28 09.10.2026
8 Ивропатъ
23:28 09.10.2026
9 Баба Цуцула
23:29 09.10.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ТАГАРЕНКО , АТАНАС И МИРЧЕВ :)
.....
ОКАЗА СЕ ЧЕ ДАНС И РАДЕВ ЗНАЯТ ПОВЕЧЕ ОТКОЛКОТО КАЗВАТ :)
23:29 09.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ти да видиш
Съвсем се обърках.
Коментиран от #62, #64
23:29 09.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Блъарник
До коментар #2 от "К.О.Т..А.К 🐱":Кога ша са срива Рашата, я кАжи па?
Коментиран от #71
23:30 09.10.2026
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПО МОЛБА НА РФ :)
.....
ПРЕГРЪДКАТА НА ЛАВРОВ:)
23:30 09.10.2026
16 Гюров
23:30 09.10.2026
17 По Другия начин
23:30 09.10.2026
18 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #42
23:30 09.10.2026
19 Нещата за…
23:31 09.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Отстрани
В Кремъл се лее шампанско , всички са пияни и се надсмиват на непобедимия запад.
23:33 09.10.2026
24 Зеленский
23:33 09.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Чок Гюзелев
23:34 09.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Поредните надувки на Тръмп!
Европа спира изцяло руски нефт и газ до края на 2027 г.
Мокрите сънища на Тръмп са си негов проблем!🤓
Коментиран от #49
23:39 09.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Циклоп
23:40 09.10.2026
33 Историк
23:41 09.10.2026
34 мдааааа
23:42 09.10.2026
35 Щом Рижавия е казал-
Той така говори и всичко е вярно!🤓🤓🤓
Само Ормуз колко пъти отваря и затваря...ехе!😆
23:43 09.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ?????
Санкциониращите опряха до санкционираните за дизел.
Кво да му коментираш?
Коментиран от #45
23:44 09.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Анорексия
Малоумието и безумието няма край.
23:46 09.10.2026
40 Демократ
23:46 09.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
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44 Интересно
Какво стана със санкциите?
Къде остана диверсификацията? Само за балъци ли са?
23:47 09.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
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47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Соломон
23:49 09.10.2026
49 РЕАЛИСТ
До коментар #30 от "Поредните надувки на Тръмп!":САЩ в Европа ли са , бе? Я се осъзнай , какви глупости плещиш. Нито Русия , нито САЩ броят за слива уличницата Европа.
23:49 09.10.2026
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51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Урсула
23:50 09.10.2026
53 стоян георгиев
23:51 09.10.2026
54 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "К.О.Т..А.К 🐱":Работил си в Русия , човек. Аз съм трето поколение гурбетчия. От баща си и от дядо си знам. Не се казва лоша дума за държава в която си си вадил хляба и си помогнал на семейството си. Откъде я взе тази злоба към Русия. Нещо лично ли?
Коментиран от #58, #59
23:53 09.10.2026
55 Българ
23:59 09.10.2026
56 .....
Това е коварен пиар трик от типа „Русия помага на САЩ“, при който Русия изпраща на САЩ няколкостотин хиляди тона дизел — ако изобщо изпрати и толкова. Ефектът е нулев.
САЩ консумират 15 милиона тона на месец.
Русия има федерална забрана за износ на дизел поради недостиг.
53% от капацитета за дестилация на дизел е извън строя благодарение на продължаващите украински удари срещу руски рафинерии.
Дори руските фермери, които са приоритет наред с армията, не могат да си осигурят достатъчно дизел.
Путин обеща: Октомври: 75 хил. барела/ден Ноември: 125 хил. барела/ден Декември: 250 хил. барела/ден
Преди една година Русия изнасяше по 500–600 хил. барела на ден.
00:00 10.10.2026
57 Европеец
До коментар #3 от "Така де":Заглавието супер интересно, но няма да чета статията, заглавието ми е достатъчно да кажа, че Русия отново ще прояви много родство.... По твоя коментар да кажа .... Прав си.... но според мен още няма мат, но натам отиват нещата..... А новата Фюрерка на Европейския тоталитарен и колониален съюз откъде ще купува дизел един Господ знае, перките и соларите не правят дизел.... А пък може и да включи сделка с Дончо на 20 пъти по-висока цена, знае ли човек какво ще измисли ,,умницата,,....
00:01 10.10.2026
58 К.О.Т..А.К 🐱
До коментар #54 от "РЕАЛИСТ":нищо лично-РФ не е оная , която си мислите///слезте на земята и се осъзнайте като българи...РФ не ми е дала нищо-аз и дадох време от живота си..да се науча как цяло полицейско управление рашанско те блокира да се прибереш
00:03 10.10.2026
59 Реално
До коментар #54 от "РЕАЛИСТ":Питай македонците и наследниците, които бяха подложени на съветския геноцид. И днес не е по назад, много мишки които ограбват хората са почитатели на руския свят.
00:04 10.10.2026
60 Пу ТИН
00:04 10.10.2026
61 Смях
00:04 10.10.2026
62 Факти
До коментар #12 от "Ти да видиш":Гориво няма за руснаците, но за износ има. То в Русия винаги е било така. Едно време Сталин ги трепеше с Гладомор. Взе зърното на селляните и го изнесе за машини и оръжие.
Коментиран от #75
00:04 10.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Ивай ЛоМирчев
00:07 10.10.2026
66 ванс
00:07 10.10.2026
67 Хи хи
00:08 10.10.2026
68 Соломон
00:09 10.10.2026
69 Татарин
До коментар #2 от "К.О.Т..А.К 🐱":Поне имат нафта .
Конярите само тор имат .
00:10 10.10.2026
70 ППдебил
00:10 10.10.2026
71 Блъарника ,
До коментар #14 от "Блъарник":Развъждаш ли блъи ? Друг бизнес имаш ли ?
00:12 10.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Шизофреникът говорил с циклофреника
00:14 10.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 МирчОв
До коментар #62 от "Факти":Бегай да вземаш Росенец на абордаж .
Има да обясняваш на данъчните как с една заплата правиш ремонти за по 500 000 евро.
00:15 10.10.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 ?????
Нищоправци.
Научете се да правите нещо полезно.
00:18 10.10.2026