Доналд Тръмп: Говорих с Путин! Русия се съгласи незабавно да достави над 300 000 тона дизелово гориво за САЩ и на световния пазар

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия се е съгласила незабавно да достави над 300 000 тона дизелово гориво за американския и световния пазар след „изключително успешен“ разговор с руския президент Владимир Путин, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп добави, че Русия ще достави още 3 милиона тона дизелово гориво в кратък срок, в зависимост от състоянието на рафинериите си.

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По думите му Москва ще достави незабавно и още 500 000 тона през ноември, последвани от още 1 милион тона.

Русия потвърди готовността си да доставя петрол и петролни продукти за американския и световните пазари, се посочва в изявление на руския президент Владимир Путин, разпространено от Кремъл, след телефонния му разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде ТАСС.

"По време на обсъждането на състоянието на световния енергиен сектор руската страна потвърди готовността си да доставя петрол и петролни продукти за американския и световните пазари“, се отбелязва в изявлението.

Според Путин доставките на руски петрол за американския пазар ще окажат положително въздействие върху световната икономика.

Двамата президенти отделиха значително внимание на перспективите за разрешаване на конфликта в Украйна по време на телефонния си разговор, съобщи още Кремъл.

"Засегнати бяха също така ситуацията около Иран и различни аспекти на двустранните отношения", се посочва също така в изявлението, в което се уточнява, че двамата лидери са се договорили да продължат сътрудничеството между президентските администрации, разузнавателните служби и други държавни институции.

Телефонният разговор между Путин и Тръмп е шестият от началото на годината, отбелязва ТАСС.

Междувременно руският вицепремиер Александър Новак заяви, цитиран от Ройтерс, че Русия е готова да започне доставките на допълнителни количества дизел за САЩ и други страни през октомври. Той също така отбеляза, че руският износ ще нарасне допълнително през ноември и декември, тъй като рафинериите възобновяват работа след приключване на дейности по поддръжка.

Специалният представител на руския президент Владимир Путин и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев приветства сътрудничеството между Русия и САЩ в сферата на дизеловото гориво и енергетиката в публикация в социалната мрежа "Екс", малко след телефонния разговор между Путин и американския президент Доналд Тръмп, съобщиха Ройтерс и ТАСС.

"Сътрудничеството между Русия и САЩ в сферата на дизеловото гориво и енергетиката ще бъде от полза за света", написа Дмитриев.

Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува споразумението между САЩ и Русия, позволяващо на Москва да доставя дизелово гориво за САЩ, определяйки го като "инвестиция във война, която трябва да бъде прекратена", предаде Ройтерс.

"Подаръците за Путин няма да донесат мир или каквато и да е полза за цивилизования свят", написа Зеленски в социалната мрежа Екс.

"Русия ще се "отплати" за дизела с още терор. Да се ​​позволява на Русия да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да бъде прекратена, а не удължавана. Необходимо е реално деескалиране на отношенията с Русия на реципрочна основа", заяви Зеленски.

Пред журналисти украинският президент добави, че споразумението ще осигури на Москва допълнителни средства за водене на война. Той нарече сделката между САЩ и Русия за дизела "слабо решение на силни партньори".

Високопоставени представители на Русия и САЩ, сред които специалният пратеник на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър, са обсъждали привличането на американски инвеститор в газопроводите „Северен поток“, които доставяха руски газ за Германия преди руското нахлуване в Украйна, съобщиха пред дни петима запознати с въпроса източници пред Ройтерс.

В разговорите е участвал и Кирил Дмитриев, близък съветник на руския президент Владимир Путин. Дмитриев и Къшнър са се срещали през последните седмици в Москва и Ню Йорк. Двама от източниците са заявили, че въпросът за „Северен поток“ остава в дневния ред, макар да не е ясно до каква степен е бил обсъждан по време на тези срещи.

„Всякакви сделки ще трябва да бъдат договорени от Русия с Американската корпорация за международно развитие и финансиране (DFC) и Министерството на финансите и трябва да са в полза на американските данъкоплатци и компании“, заяви представител на Белия дом, попитан за разговорите за газопроводите. Същият представител каза, че наскоро не са водени разговори за „Северен поток“.

Дмитриев, който настоява за възобновяване на продажбите на руски природен газ за Германия, се срещна миналия месец с представители на американските министерства на енергетиката и финансите за обсъждане на потенциални енергийни инициативи между САЩ и Русия. Представител на Дмитриев отказа коментар.

Не е ясно доколко Вашингтон е заинтересован от възобновяването на руските газови доставки за Германия, която е най-големият потребител на енергия в Европа. Американски представител заяви, че предвид пречките подобна сделка е малко вероятна в средносрочен план.

Газопроводите „Северен поток“ са обект на санкции от САЩ и Европейския съюз, което прави възобновяването на работата им незаконно. Президентът Тръмп би могъл да отмени или смекчи американските санкции, но ако демократите спечелят контрола над Конгреса на междинните избори през ноември, това би станало по-трудно.

Германия и други европейски страни, които отделят милиарди евро за укрепване на отбраната си срещу Русия, биха се противопоставили силно на възобновяването на „Северен поток“.

Говорителка на германското министерство на икономиката и енергетиката заяви, че „Северен поток“ и руският газ са под санкции в Европа и Германия е намерила алтернативи. По думите ѝ всяко възобновяване на газопроводите изисква одобрение от правителството, което не желае това.

Преди руското нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. Германия получаваше повече от половината си газ от Русия по двата газопровода „Северен поток“. Те бяха изведени от експлоатация, след като Москва ограничи доставките за Европа, а през септември 2022 г. бяха разрушени при серия подводни експлозии.

Разговорите между Москва и Вашингтон се водят на фона на дълбоко недоверие в Европа към намеренията на Русия. В началото на годината ръководителите на пет европейски разузнавателни служби заявиха пред Ройтерс, че Русия не иска бързо прекратяване на войната и използва разговорите със САЩ, за да прокарва бизнес сделки.

Отношенията между Русия и Германия са силно влошени. Германски представители обвиняват Москва в системна кампания от хибридни атаки, а някои германски депутати смятат, че бизнес сделки биха укрепили Русия, докато тя води война в Украйна.

Правителството на германската коалиция се противопоставя на възобновяването на газопровода, докато партията „Алтернатива за Германия“ (AfD) подкрепя тази идея. Дмитриев ще се срещне с ръководството на партията в началото на следващата година, за да обсъди възобновяването на продажбите на синьо гориво.

Пред възможната продажба на собствеността върху компанията, контролираща газопроводите „Северен поток“, на американски инвеститор, както и пред възобновяването на руските газови доставки, стоят редица препятствия. Компанията е 51 процента собственост на руския държавен енергиен гигант „Газпром“ (Gazprom), други 31 процента са разделени между две германски дружества, а останалите дялове са притежание на френска и нидерландска компания.

Двамата германски акционери искат да запазят своите дялове, за да съхранят германското влияние, ако „Газпром“ продаде своя дял, заяви друг източник.

Успоредно с това Къшнър и Дмитриев обсъждат и продажбата на активи на руската енергийна компания „Лукойл“ (Lukoil), включително петролни рафинерии и бензиностанции в Европа и други части на света, съобщиха други двама източници.

Според обсъждания план консорциум от американската федерална инвестиционна агенция DFC и инвеститори от Катар и Обединените арабски емирства ще придобие активите, а американските власти ще отменят санкциите. Представител на Белия дом заяви, че Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са работили с Американската корпорация за международно развитие и финансиране по договарянето на значително първоначално плащане и дял от бъдещата печалба за САЩ.

„Лукойл“ и „Газпром“ не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар.