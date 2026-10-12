Русия намери пробойна в отбраната на Украйна и ще засилва ударите там през цялата зима

Русия е намерила пробойна и ще засили интензивността на ударите си срещу Украйна през зимата. Това заяви в ефира на ТВ канала "Киев 24" Валерий Боровик - украински ветеран от бойните действия и основател на компанията за производство на отбранителна техника First Contact.

"Трябва да се подготвим за това, че врагът постоянно ще тероризира града с нарастваща интензивност... Те са открили пробойна, която в момента не можем да затворим, и през следващите месеци - както и през цялата зима - врагът ще увеличи мощта на ударите си", подчерта той.

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Същевременно, според Боровик, определени "политически фактори" теоретично биха могли да повлияят на ситуацията.

"Но на Путин изобщо не му пука за каквито и да било споразумения, за които говори Тръмп. Това е така, защото Тръмп, по всяка вероятност, не е получил от него никакви обвързващи ангажименти", отбеляза основателят на First Contact.

Макар да смята, че е малко вероятно това да доведе до намаляване на ударите, той отбеляза, че "все пак допускаме възможността честотата им да спадне".

"Затова трябва да се подготвим за много сурова и трудна зима", подчерта Боровик.