Новини
Свят »
САЩ »
Русия намери пробойна в отбраната на Украйна и ще засилва ударите там през цялата зима
  Тема: Украйна

Русия намери пробойна в отбраната на Украйна и ще засилва ударите там през цялата зима

12 Октомври, 2026 21:18 3 274 59

  • руски дизел-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • енергийно споразумение-
  • доналд тръмп-
  • русия-
  • украйна

"Затова трябва да се подготвим за много сурова и трудна зима", подчерта Боровик

Русия намери пробойна в отбраната на Украйна и ще засилва ударите там през цялата зима - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия е намерила пробойна и ще засили интензивността на ударите си срещу Украйна през зимата. Това заяви в ефира на ТВ канала "Киев 24" Валерий Боровик - украински ветеран от бойните действия и основател на компанията за производство на отбранителна техника First Contact.

"Трябва да се подготвим за това, че врагът постоянно ще тероризира града с нарастваща интензивност... Те са открили пробойна, която в момента не можем да затворим, и през следващите месеци - както и през цялата зима - врагът ще увеличи мощта на ударите си", подчерта той.

Още новини от Украйна

Същевременно, според Боровик, определени "политически фактори" теоретично биха могли да повлияят на ситуацията.

"Но на Путин изобщо не му пука за каквито и да било споразумения, за които говори Тръмп. Това е така, защото Тръмп, по всяка вероятност, не е получил от него никакви обвързващи ангажименти", отбеляза основателят на First Contact.

Макар да смята, че е малко вероятно това да доведе до намаляване на ударите, той отбеляза, че "все пак допускаме възможността честотата им да спадне".

"Затова трябва да се подготвим за много сурова и трудна зима", подчерта Боровик.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе,

    48 12 Отговор
    какви пробойни , каква зима ? Зеленият шмъркач побеждава на всички фронтове и вече е пред Москва...

    21:21 12.10.2026

  • 2 сюндюк

    32 12 Отговор
    Чакам дойче веле и ройтерите да кажат че зеления кочан напредва към Москва и лягам..! Беше ми приятно пожелавам на всички украински войничета на фронта безсмъртие и повече амфети..

    Коментиран от #48

    21:21 12.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Какво споразумение бре

    30 9 Отговор
    Путин не е приемал такова. Високо и ясно го уточни.

    21:22 12.10.2026

  • 6 Путин свали белите меките 🧤

    25 32 Отговор
    и сложи 🥊🥊

    Коментиран от #51, #57

    21:23 12.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар

    6 3 Отговор
    Е Поздрав за колектива на изданието и всичките им роднини и близки

    21:26 12.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пич

    5 10 Отговор
    А не бе...!!!
    А после...?!
    Урсуло....!!!!

    21:27 12.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хмм

    8 11 Отговор
    Латинска Америка, Канада, Австралия, Африка, Арабския свят, Южна Азия, Европа са марионетки на три велики империи на глинени крака това са САЩ, Русия и Китай, първата глина колкото и могъща е прави договорки с Путин в името на американския народ и самата им слабост в огромния дълг и все по пропадналия им арсенал от скъпо въоръжение, втората глина Русия която си бомби Украйна както намери за добре за самите тях се чустват безнаказани само заради огромния ядрен арсенал с който заплашват ежедневно от над 20 години, а Китай като третата по сила но глина колкото и икономически и технолоагично напреднали да са все още им куца много неща и призовават за фалшив мир по света само докато се изравнят по паритет с Москва и Вашингтон по ядрен арсенал и после сами ще видите как ще се надигнат с световната си агресивност която в момента спи. Европа вече сами трябва да се грижат за себеси и да не дават по 100 млрд евро на месец на Укарйна а да ги дава на страните членки

    21:30 12.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дзак

    3 8 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    21:31 12.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Жуже путя опитва да спаси раша

    7 8 Отговор
    Дано успее

    Коментиран от #24, #25, #39, #40, #42, #43

    21:32 12.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Катюша

    7 8 Отговор
    Не прощава, дори и на редактора

    Коментиран от #27

    21:33 12.10.2026

  • 27 Голда

    1 9 Отговор

    До коментар #26 от "Катюша":

    Гобара

    21:33 12.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 🦉🦉🦉🦉

    11 6 Отговор
    МИШЕЛь САТАНИСТ40,
    колко време мислиш, че ще чака Ердоган,
    ако София започне да стреля по Хасково и Кърджали❓
    Упс , ти нямаш с какво да мислиш😉

    21:38 12.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ами

    4 7 Отговор
    Днес Тръмп е направил много важно уточнение
    относно енергетическото примирие между Русия и окраина.
    То се отнасяло само за нефтопреработвателните предприятия.

    21:40 12.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Хохо Бохо

    6 10 Отговор

    До коментар #21 от "Жуже путя опитва да спаси раша":

    И как я спасява? Като НАТО го обгради с 1300 км.в обръч и като путя уби 2 милиона клети руснаци ли? И като бомби падат в раша ,а не в Лондон, Париж или Берлин хихихихи

    21:46 12.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 да питам

    2 3 Отговор
    А споразумението , на хапещото го кучето ?

    21:48 12.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Кютюк

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "сюндюк":

    Пий си хаповете

    21:51 12.10.2026

  • 49 Казаци паднА

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Казах!":

    В дупката 🪏

    21:51 12.10.2026

  • 50 Ами

    12 2 Отговор

    До коментар #29 от "Сатана Z":

    В Белгия ги къпят с водни оръдия и сълзотворен газ.
    Във Франция протестиращите се бият с полицията.
    В Германия и в Англия не смееш да излезеш след залез,
    защото не знаеш как или дали въобще ще осъмнеш.
    За цените няма да говоря, защото не ми се говори.
    Но като цяло, в западна Европа всичко е на ред :)

    21:52 12.10.2026

  • 51 Путин затова ли

    15 9 Отговор

    До коментар #6 от "Путин свали белите меките 🧤":

    Самолетът му не каца в Мускалабад
    А бяга в Санкт Петербург?

    Хаха хахаха хахаха

    21:53 12.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Справедлив

    3 10 Отговор
    Фашизма и фашистите трябва да бъдат денифицирани.

    22:23 12.10.2026

  • 57 Точно

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Путин свали белите меките 🧤":

    Сложил ди е 2 памперса дъртака.

    22:33 12.10.2026

  • 58 Точно и ясно

    2 2 Отговор
    За Раша се очертава много дълга и студена зима без горива и електричество.

    22:36 12.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.