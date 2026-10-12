Русия намери пробойна в отбраната на Украйна и ще засилва ударите там през цялата зима

Русия е намерила пробойна и ще засили интензивността на ударите си срещу Украйна през зимата. Това заяви в ефира на ТВ канала "Киев 24" Валерий Боровик - украински ветеран от бойните действия и основател на компанията за производство на отбранителна техника First Contact.
"Трябва да се подготвим за това, че врагът постоянно ще тероризира града с нарастваща интензивност... Те са открили пробойна, която в момента не можем да затворим, и през следващите месеци - както и през цялата зима - врагът ще увеличи мощта на ударите си", подчерта той.
Същевременно, според Боровик, определени "политически фактори" теоретично биха могли да повлияят на ситуацията.
"Но на Путин изобщо не му пука за каквито и да било споразумения, за които говори Тръмп. Това е така, защото Тръмп, по всяка вероятност, не е получил от него никакви обвързващи ангажименти", отбеляза основателят на First Contact.
Макар да смята, че е малко вероятно това да доведе до намаляване на ударите, той отбеляза, че "все пак допускаме възможността честотата им да спадне".
"Затова трябва да се подготвим за много сурова и трудна зима", подчерта Боровик.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе,
21:21 12.10.2026
2 сюндюк
Коментиран от #48
21:21 12.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
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5 Какво споразумение бре
21:22 12.10.2026
6 Путин свали белите меките 🧤
Коментиран от #51, #57
21:23 12.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар
21:26 12.10.2026
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10 Пич
А после...?!
Урсуло....!!!!
21:27 12.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хмм
21:30 12.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дзак
21:31 12.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Жуже путя опитва да спаси раша
Коментиран от #24, #25, #39, #40, #42, #43
21:32 12.10.2026
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26 Катюша
Коментиран от #27
21:33 12.10.2026
27 Голда
До коментар #26 от "Катюша":Гобара
21:33 12.10.2026
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31 🦉🦉🦉🦉
колко време мислиш, че ще чака Ердоган,
ако София започне да стреля по Хасково и Кърджали❓
Упс , ти нямаш с какво да мислиш😉
21:38 12.10.2026
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33 Ами
относно енергетическото примирие между Русия и окраина.
То се отнасяло само за нефтопреработвателните предприятия.
21:40 12.10.2026
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42 Хохо Бохо
До коментар #21 от "Жуже путя опитва да спаси раша":И как я спасява? Като НАТО го обгради с 1300 км.в обръч и като путя уби 2 милиона клети руснаци ли? И като бомби падат в раша ,а не в Лондон, Париж или Берлин хихихихи
21:46 12.10.2026
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45 да питам
21:48 12.10.2026
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48 Кютюк
До коментар #2 от "сюндюк":Пий си хаповете
21:51 12.10.2026
49 Казаци паднА
До коментар #46 от "Казах!":В дупката
21:51 12.10.2026
50 Ами
До коментар #29 от "Сатана Z":В Белгия ги къпят с водни оръдия и сълзотворен газ.
Във Франция протестиращите се бият с полицията.
В Германия и в Англия не смееш да излезеш след залез,
защото не знаеш как или дали въобще ще осъмнеш.
За цените няма да говоря, защото не ми се говори.
Но като цяло, в западна Европа всичко е на ред :)
21:52 12.10.2026
51 Путин затова ли
До коментар #6 от "Путин свали белите меките 🧤":Самолетът му не каца в Мускалабад
А бяга в Санкт Петербург?
Хаха хахаха хахаха
21:53 12.10.2026
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56 Справедлив
22:23 12.10.2026
57 Точно
До коментар #6 от "Путин свали белите меките 🧤":Сложил ди е 2 памперса дъртака.
22:33 12.10.2026
58 Точно и ясно
22:36 12.10.2026
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