Зеленски и Тръмп са пред ново изостряне заради ударите

Отношенията между президента на Украйна Володимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп са изправени пред ново изостряне заради ударите по руската енергийна инфраструктура и обявеното от Вашингтон енергийно примирие. Bloomberg съобщава, че американската страна настоява Киев да прекрати атаките срещу руски нефтопреработвателни заводи, докато украинското ръководство поставя условие Москва да направи същото.

Тръмп неочаквано обяви споразумение за „енергийно примирие“ между Украйна и Русия и призова Зеленски да се въздържа от удари по руската енергийна инфраструктура. Американският президент едновременно защити договореността си с руския президент Владимир Путин за износа на дизелово гориво.

Володимир Зеленски заяви, че Киев е готов да спре ударите, ако Русия прекрати атаките си срещу украински енергийни обекти. „Украйна е готова да се въздържи от удари по руската енергийна инфраструктура — и разчитаме на същата готовност и от страна на Русия“, каза украинският президент във вечерното си обръщение към нацията.

Зеленски посочи, че руските атаки срещу украинската енергетика продължават, като спомена и последния удар по топлоелектрическа централа в Харков. Така Киев отхвърля едностранното прекратяване на действията и настоява за взаимно изпълнение на договореността.

Спорът се прехвърли и върху дизеловото гориво

Напрежението между двамата президенти се засили още преди обявяването на енергийното примирие. Тръмп отправи критики към Зеленски и му предложи да обмисли възможността да се оттегли от президентския пост. Според Bloomberg това е станало само ден преди съобщението за договореността между Русия и Украйна.

Допълнителен повод за раздор е споразумението между Тръмп и Путин за износа на руско дизелово гориво. Според източници на Bloomberg украинските преговарящи са прекъснали разговорите с американските представители в Маями, след като са научили за сделката.

Американската делегация е включвала зетя на Тръмп Джаред Къшнър и специалния пратеник Стив Уиткоф. По време на срещата те са подчертали, че САЩ осигуряват на Украйна боеприпаси и разузнавателна информация, но са дали да се разбере, че Киев не трябва да предприема действия, които вредят на американските потребители. Като конкретен пример са били посочени ударите по руските нефтопреработвателни заводи.

Няколко събеседници на Bloomberg са възприели тази позиция като непряка заплаха, че САЩ могат да ограничат или прекратят подаването на разузнавателни данни за Украйна. Същевременно европейски представители, присъствали на срещата, според един от източниците не са били предварително информирани за подготвяната сделка между Вашингтон и Москва за дизеловото гориво.

Към този момент основното разминаване остава дали енергийното примирие може да бъде приложено взаимно. Вашингтон настоява Украйна да спре ударите по руските енергийни обекти, а Киев заявява, че ще го направи само при едновременно прекратяване на руските атаки.

Източници: focus-news.net