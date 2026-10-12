Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски и Тръмп са пред ново изостряне заради ударите
  Тема: Украйна

Зеленски и Тръмп са пред ново изостряне заради ударите

12 Октомври, 2026 22:48 759 28

  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • енергийно примирие-
  • руски нефтопреработвателни заводи-
  • дизелово гориво-
  • владимир путин-
  • донбас-
  • ракети-
  • дронове

Вашингтон настоява Киев да спре атаките по руските нефтопреработвателни заводи, Украйна поставя условие Русия да предприеме огледални действия

Зеленски и Тръмп са пред ново изостряне заради ударите - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Отношенията между президента на Украйна Володимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп са изправени пред ново изостряне заради ударите по руската енергийна инфраструктура и обявеното от Вашингтон енергийно примирие. Bloomberg съобщава, че американската страна настоява Киев да прекрати атаките срещу руски нефтопреработвателни заводи, докато украинското ръководство поставя условие Москва да направи същото.

Тръмп неочаквано обяви споразумение за „енергийно примирие“ между Украйна и Русия и призова Зеленски да се въздържа от удари по руската енергийна инфраструктура. Американският президент едновременно защити договореността си с руския президент Владимир Путин за износа на дизелово гориво.

Володимир Зеленски заяви, че Киев е готов да спре ударите, ако Русия прекрати атаките си срещу украински енергийни обекти. „Украйна е готова да се въздържи от удари по руската енергийна инфраструктура — и разчитаме на същата готовност и от страна на Русия“, каза украинският президент във вечерното си обръщение към нацията.

Зеленски посочи, че руските атаки срещу украинската енергетика продължават, като спомена и последния удар по топлоелектрическа централа в Харков. Така Киев отхвърля едностранното прекратяване на действията и настоява за взаимно изпълнение на договореността.

Спорът се прехвърли и върху дизеловото гориво

Напрежението между двамата президенти се засили още преди обявяването на енергийното примирие. Тръмп отправи критики към Зеленски и му предложи да обмисли възможността да се оттегли от президентския пост. Според Bloomberg това е станало само ден преди съобщението за договореността между Русия и Украйна.

Допълнителен повод за раздор е споразумението между Тръмп и Путин за износа на руско дизелово гориво. Според източници на Bloomberg украинските преговарящи са прекъснали разговорите с американските представители в Маями, след като са научили за сделката.

Американската делегация е включвала зетя на Тръмп Джаред Къшнър и специалния пратеник Стив Уиткоф. По време на срещата те са подчертали, че САЩ осигуряват на Украйна боеприпаси и разузнавателна информация, но са дали да се разбере, че Киев не трябва да предприема действия, които вредят на американските потребители. Като конкретен пример са били посочени ударите по руските нефтопреработвателни заводи.

Няколко събеседници на Bloomberg са възприели тази позиция като непряка заплаха, че САЩ могат да ограничат или прекратят подаването на разузнавателни данни за Украйна. Същевременно европейски представители, присъствали на срещата, според един от източниците не са били предварително информирани за подготвяната сделка между Вашингтон и Москва за дизеловото гориво.

Към този момент основното разминаване остава дали енергийното примирие може да бъде приложено взаимно. Вашингтон настоява Украйна да спре ударите по руските енергийни обекти, а Киев заявява, че ще го направи само при едновременно прекратяване на руските атаки.

Източници: focus-news.net


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русия е унищожила завод за

    13 21 Отговор
    смазочни материали в Киевска област до основи: производството е спряло веднага след нападението. В Киевска област, след серия руски атаки с дронове, заводът KSM PROTEK, който произвеждаше смазочни материали, беше напълно унищожен. Работата на предприятието е спряна напълно за дълго време.

    Коментиран от #15

    22:52 12.10.2026

  • 2 Робот

    14 19 Отговор
    Интересно как Сащ , нато и зеления всеки ден ясно и точно описват всеки техен ход с подробности а Русия нищо не казва а само бомби и загражда...! Егати стратегията западна и умряла от логика..!

    Коментиран от #7, #17

    22:52 12.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Баце

    5 6 Отговор
    И двамата са в губеща позиция и двамата са предимно шоумени и в момента продължават да играят роли и сценки, но режисьорите им са други, важното е, че рецензентът е полковник!

    22:53 12.10.2026

  • 5 Арестувайте зелен ски!

    14 6 Отговор
    Той унищожи Украйна и тласка Европа към гибел! Като заиграй атома, НАТО няма да им помогне, а САЩ ще наблюдава зад океана и ще конфискува европейските активи. Нищо лично. Просто бизнес.

    22:53 12.10.2026

  • 6 да питам

    4 3 Отговор
    Какво "изостряне" ...Дончо го хапе ротвайлера ..

    Коментиран от #14

    22:55 12.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Театърът е за балъците

    6 2 Отговор
    Няма никакво изостряне на отношенията между Тръмпоча и Зеленски .

    22:57 12.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хитър е Дончо, хитъъър!

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "да питам":

    Лихвите в Европа са почти нулеви. Европейците теглят кредити и купуват американски ценни книжа. Започне ли атомна война в Европа, 99% от населението ще бъде унищожено и САЩ ще конфискува активите. Ужасен сценарий, но става въпрос за хиляди милиарди!

    Коментиран от #22

    22:59 12.10.2026

  • 15 Дърта и елементарна лъжа

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Русия е унищожила завод за":

    Евтина и абсурдна.

    23:00 12.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гост

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    Едните се бият, е, малко вяло и без зор, пазейки населението, а другите играят театри и филми, да са в прожекторите! И те така...

    23:04 12.10.2026

  • 18 В резултат на Руска атака

    5 1 Отговор
    срещу Киев късно вечерта на 12 октомври, дори преди да бъде още обявена въздушна тревога, е нанесен мощен удар в района Днипровски в столицата. Това обявено от кмета на Киев Виталий Кличко.

    Коментиран от #19

    23:05 12.10.2026

  • 19 В интернет има слухове,

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "В резултат на Руска атака":

    че това може да показва тъжен и опасен факт: Съединените щати наистина може да са спрели да споделят разузнавателна информация с Украйна. Въпреки това, досега няма официално потвърждение на тази информация.

    23:08 12.10.2026

  • 20 Цифров Детокс

    1 2 Отговор
    Къде останаха Ботовете?

    Троленето
    И сеенето на Омраза.
    Към Украйна.
    Е спаднало Драстично.

    Хахахаха хахахахаха хахахахаха

    Изведнъж Нета
    Се изчисти в голяма Степен от Кремълска Пропаганда и Руска Помия .

    Ураааааа

    23:08 12.10.2026

  • 21 Комундел Комунделов

    0 1 Отговор
    ГЕОПОЛИТИЧЕСКА МИСЪЛ НА ДЕНЯ ЗА РОДНАТА КОПЕЙКА
    Месеци наред родните русофили и фейсбук тролове ни пробиха ушите с епичната опорка: „Ама Русия не може да победи Украйна бързо, защото тя всъщност воюва с ЦЯЛОТО НАТО и с целия Колективен Запад!“
    Тази величествена хибридка обаче се сблъска челно с дизела и търговските баланси. Оказа се, че докато „воюва на живот и смърт с НАТО“, Русия... кротко си търгува със САЩ и Запада, върти си милиардите и очевидно се радва на чудесно бизнес благоразположение.
    Чакайте малко, нали бяхте в „екзистенциална война“ бе, експерти? 😂

    Истината лъсна:
    Русия НЕ воюва с никакво НАТО. Воюва си точно и само срещу Украйна.
    Опорката за „НАТО“ е просто спешна психологическа помощ за трола.

    23:09 12.10.2026

  • 22 Глюпости

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хитър е Дончо, хитъъър!":

    Пред атома никой не е голям .. долари , рубли нема ти трябват ..

    23:10 12.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ДОНАЛД ТРЪМП

    0 1 Отговор
    СЛЕД ИЗБОРИТЕ

    ЩЕ БЪДЕ ЦАР БЕЗ КОРОНА.

    БЕЗЗЪБА УЛИЧНА ХАЙТА.

    САМО ЛАЕНЕТО ЩЕ МУ ОСТАНЕ.

    23:11 12.10.2026

  • 25 Европа е конкурент на САЩ

    0 0 Отговор
    Конкурент значи враг!

    23:11 12.10.2026

  • 26 КПСС

    1 0 Отговор
    Вся власть СОВЕТОМ

    Коментиран от #27

    23:13 12.10.2026

  • 27 Европейска народна партия

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "КПСС":

    Комисарите са в Брюксел, а не в Москва.

    23:15 12.10.2026

  • 28 Соломон

    0 0 Отговор
    Кой е този Зеленски?

    23:15 12.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания