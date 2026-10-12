Зеленски и Тръмп са пред ново изостряне заради ударите

Отношенията между президента на Украйна Володимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп са изправени пред ново изостряне заради ударите по руската енергийна инфраструктура и обявеното от Вашингтон енергийно примирие. Bloomberg съобщава, че американската страна настоява Киев да прекрати атаките срещу руски нефтопреработвателни заводи, докато украинското ръководство поставя условие Москва да направи същото.
Тръмп неочаквано обяви споразумение за „енергийно примирие“ между Украйна и Русия и призова Зеленски да се въздържа от удари по руската енергийна инфраструктура. Американският президент едновременно защити договореността си с руския президент Владимир Путин за износа на дизелово гориво.
Володимир Зеленски заяви, че Киев е готов да спре ударите, ако Русия прекрати атаките си срещу украински енергийни обекти. „Украйна е готова да се въздържи от удари по руската енергийна инфраструктура — и разчитаме на същата готовност и от страна на Русия“, каза украинският президент във вечерното си обръщение към нацията.
Зеленски посочи, че руските атаки срещу украинската енергетика продължават, като спомена и последния удар по топлоелектрическа централа в Харков. Така Киев отхвърля едностранното прекратяване на действията и настоява за взаимно изпълнение на договореността.
Спорът се прехвърли и върху дизеловото гориво
Напрежението между двамата президенти се засили още преди обявяването на енергийното примирие. Тръмп отправи критики към Зеленски и му предложи да обмисли възможността да се оттегли от президентския пост. Според Bloomberg това е станало само ден преди съобщението за договореността между Русия и Украйна.
Допълнителен повод за раздор е споразумението между Тръмп и Путин за износа на руско дизелово гориво. Според източници на Bloomberg украинските преговарящи са прекъснали разговорите с американските представители в Маями, след като са научили за сделката.
Американската делегация е включвала зетя на Тръмп Джаред Къшнър и специалния пратеник Стив Уиткоф. По време на срещата те са подчертали, че САЩ осигуряват на Украйна боеприпаси и разузнавателна информация, но са дали да се разбере, че Киев не трябва да предприема действия, които вредят на американските потребители. Като конкретен пример са били посочени ударите по руските нефтопреработвателни заводи.
Няколко събеседници на Bloomberg са възприели тази позиция като непряка заплаха, че САЩ могат да ограничат или прекратят подаването на разузнавателни данни за Украйна. Същевременно европейски представители, присъствали на срещата, според един от източниците не са били предварително информирани за подготвяната сделка между Вашингтон и Москва за дизеловото гориво.
Към този момент основното разминаване остава дали енергийното примирие може да бъде приложено взаимно. Вашингтон настоява Украйна да спре ударите по руските енергийни обекти, а Киев заявява, че ще го направи само при едновременно прекратяване на руските атаки.
Източници: focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русия е унищожила завод за
Коментиран от #15
22:52 12.10.2026
2 Робот
Коментиран от #7, #17
22:52 12.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Баце
22:53 12.10.2026
5 Арестувайте зелен ски!
22:53 12.10.2026
6 да питам
Коментиран от #14
22:55 12.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Театърът е за балъците
22:57 12.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хитър е Дончо, хитъъър!
До коментар #6 от "да питам":Лихвите в Европа са почти нулеви. Европейците теглят кредити и купуват американски ценни книжа. Започне ли атомна война в Европа, 99% от населението ще бъде унищожено и САЩ ще конфискува активите. Ужасен сценарий, но става въпрос за хиляди милиарди!
Коментиран от #22
22:59 12.10.2026
15 Дърта и елементарна лъжа
До коментар #1 от "Русия е унищожила завод за":Евтина и абсурдна.
23:00 12.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Гост
До коментар #2 от "Робот":Едните се бият, е, малко вяло и без зор, пазейки населението, а другите играят театри и филми, да са в прожекторите! И те така...
23:04 12.10.2026
18 В резултат на Руска атака
Коментиран от #19
23:05 12.10.2026
19 В интернет има слухове,
До коментар #18 от "В резултат на Руска атака":че това може да показва тъжен и опасен факт: Съединените щати наистина може да са спрели да споделят разузнавателна информация с Украйна. Въпреки това, досега няма официално потвърждение на тази информация.
23:08 12.10.2026
20 Цифров Детокс
Троленето
И сеенето на Омраза.
Към Украйна.
Е спаднало Драстично.
Хахахаха хахахахаха хахахахаха
Изведнъж Нета
Се изчисти в голяма Степен от Кремълска Пропаганда и Руска Помия .
Ураааааа
23:08 12.10.2026
21 Комундел Комунделов
Месеци наред родните русофили и фейсбук тролове ни пробиха ушите с епичната опорка: „Ама Русия не може да победи Украйна бързо, защото тя всъщност воюва с ЦЯЛОТО НАТО и с целия Колективен Запад!“
Тази величествена хибридка обаче се сблъска челно с дизела и търговските баланси. Оказа се, че докато „воюва на живот и смърт с НАТО“, Русия... кротко си търгува със САЩ и Запада, върти си милиардите и очевидно се радва на чудесно бизнес благоразположение.
Чакайте малко, нали бяхте в „екзистенциална война“ бе, експерти? 😂
Истината лъсна:
Русия НЕ воюва с никакво НАТО. Воюва си точно и само срещу Украйна.
Опорката за „НАТО“ е просто спешна психологическа помощ за трола.
23:09 12.10.2026
22 Глюпости
До коментар #14 от "Хитър е Дончо, хитъъър!":Пред атома никой не е голям .. долари , рубли нема ти трябват ..
23:10 12.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ДОНАЛД ТРЪМП
ЩЕ БЪДЕ ЦАР БЕЗ КОРОНА.
БЕЗЗЪБА УЛИЧНА ХАЙТА.
САМО ЛАЕНЕТО ЩЕ МУ ОСТАНЕ.
23:11 12.10.2026
25 Европа е конкурент на САЩ
23:11 12.10.2026
26 КПСС
Коментиран от #27
23:13 12.10.2026
27 Европейска народна партия
До коментар #26 от "КПСС":Комисарите са в Брюксел, а не в Москва.
23:15 12.10.2026
28 Соломон
23:15 12.10.2026