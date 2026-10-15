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САЩ удължиха лиценза за „Лукойл“ в България до 2027 г.
  Тема: Украйна

САЩ удължиха лиценза за „Лукойл“ в България до 2027 г.

15 Октомври, 2026 22:28 612 12

  • лукойл-
  • санкции срещу русия-
  • рафинерията в бургас-
  • американско финансово министерство-
  • продажба на активи

Разрешението обхваща рафинерията в Бургас, бензиностанциите и дружествата за авиационно и корабно гориво

САЩ удължиха лиценза за „Лукойл“ в България до 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Министерството на финансите на САЩ удължи до 24 април 2027 г. разрешението за извършване на определени сделки с българските дружества на руската петролна компания „Лукойл“. Новият общ лиценз №130B е издаден от Службата за контрол на чуждестранните активи към американското финансово ведомство.

Разрешението обхваща „Лукойл Нефтохим Бургас“, „Лукойл България“, „Лукойл Ейвиейшън България“ и „Лукойл Бункер България“, както и дружества, в които тези компании притежават пряко или косвено поне 50% от капитала.

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„Транзакциите с участието на посочените дружества са разрешени до 00:01 ч. източно време на 24 април 2027 г.“

Лицензът заменя предишното разрешение, чийто срок изтича през октомври 2026 г. Американските власти са издали и общ лиценз №128D, който позволява определени сделки с бензиностанции на „Лукойл“, разположени извън Русия.

Санкциите остават в сила

Удължаването не представлява отмяна на санкциите срещу „Лукойл“. То не разрешава автоматично сделки с други санкционирани лица или дейности, които остават забранени съгласно американския санкционен режим.

САЩ наложиха санкции на „Лукойл“ и „Роснефт“ през октомври 2025 г. като част от натиска върху Москва за прекратяване на войната в Украйна. След това „Лукойл“ обяви намерение да продаде международните си активи, а американските власти неколкократно удължиха разрешенията за ограничени операции, докато продължават преговорите с потенциални купувачи.

Продажбата на международните активи остава нерешена

Американската инвестиционна компания „Карлайл Груп“ вече не води активни преговори за придобиването на международните активи на „Лукойл“. Споразумението, постигнато в началото на годината, е изтекло през лятото, след като сделката не е получила необходимото одобрение от OFAC.

Преди това „Лукойл“ беше договорила продажбата на международния си бизнес на търговеца на енергийни суровини „Гънвър Груп“, впоследствие преименуван на „Сенталион Груп“. Тази сделка също се провали.

Според публикация на „Ню Йорк Таймс“ група инвеститори, ръководена от американския милиардер Тод Боули, води преговори за придобиване на дял от чуждестранните активи на „Лукойл“. Потенциалните купувачи включват инвеститори от Близкия изток, сред които структури, свързани с управляващото семейство в Абу Даби, както и катарски бизнесмени.

Особеното управление в България

Първото специално американско разрешение за българските дружества беше издадено през ноември 2025 г., след като България назначи бившия директор на Националната агенция за приходите Румен Спецов за особен търговски управител на бизнеса на „Лукойл“ в страната.

През същия месец Народното събрание прие законодателни промени, които позволяват продажбата на активите под особеното управление и без съгласието на руския собственик. В края на февруари швейцарската „Литаско“ предупреди България за възможно арбитражно производство. Компанията е пряк собственик на българските дружества и е изцяло притежавана от „Лукойл“.

Източници: bta.bg


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Исторически парк

    6 3 Отговор
    РАДЕВ ПОБЕДА!

    22:31 15.10.2026

  • 3 Лорер

    2 7 Отговор
    Не искаме нищо руско

    22:34 15.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Това е нарушение

    3 1 Отговор
    На санкциите... (урс)

    22:39 15.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 УдоМача

    6 1 Отговор
    Абе какви са САЩ, че да ни "лицензират" какво можем да правим и какво не?!?!?! Най-накрая такова възмездие ще си получат от Бога, че няма да могат да се надигнат НИКОГА повече!

    Коментиран от #10, #12

    22:46 15.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "УдоМача":

    САЩ съществуват като независима държава вече 250 години.

    22:49 15.10.2026

  • 11 Апропо

    0 0 Отговор
    Лукоил руски ли е?

    22:56 15.10.2026

  • 12 Симпли дэ бест

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "УдоМача":

    Сащ са с Русия. Следователно ние сме с Русия и сащ. 2 плюс 2=4...

    22:57 15.10.2026