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Генерал Суровикин се връща, но това няма да промени руската тактика
  Тема: Украйна

Генерал Суровикин се връща, но това няма да промени руската тактика

12 Октомври, 2026 23:18 909 29

  • сергей суровикин-
  • киев-
  • русия-
  • украйна-
  • александър коваленко

The Telegraph свързва генерала с възможни нови удари по Киев, Александър Коваленко се съмнява, че Москва ще му повери стратегическо командване

Генерал Суровикин се връща, но това няма да промени руската тактика - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Москва може да върне генерал Сергей Суровикин към планирането на удари по Киев, съобщава британският вестник The Telegraph, позовавайки се на свои източници. Публикацията свързва евентуалното му завръщане с липсата на значителни руски успехи на фронта и с възможна промяна на тактиката срещу украинската столица.

Суровикин командва руските сили в Сирия, където е свързван с операциите около Алепо. През есента на 2022 г. той оглавява руската групировка в Украйна. Тогава Русия започва мащабна кампания срещу украинската енергийна инфраструктура, довела до прекъсвания на електрозахранването и въвеждане на графици за тока в различни части на страната.

Мостовете над Днепър са сред възможните цели

На този фон западни анализатори допускат, че Кремъл може да се опита да приложи в Украйна тактика, използвана от Русия и сирийските сили по време на войната в Сирия. Сред възможните цели са мостове над Днепър, енергийни обекти и друга критична инфраструктура в Киев.

В публикацията се посочва, че Северният и Южният мост в Киев са били поразени от руски реактивни дронове в рамките на едно денонощие. Конструкциите са издържали, а повреденото пътно покритие е било ремонтирано оперативно. Анализатори обаче предупреждават, че седем моста в столицата могат да бъдат разглеждани като потенциални цели.

Киев е разположен по двата бряга на Днепър и сериозно повреждане на мостовете би затруднило движението между тях. Последиците биха засегнали автомобилния и железопътния транспорт, както и връзките между столицата и северните райони на Украйна.

Коваленко: Суровикин може да получи само щабна роля

Военно-политическият коментатор Александър Коваленко изразява съмнение, че завръщането на Суровикин ще означава възстановяването му на висока командна длъжност. По думите му генералът продължава да бъде възприеман в Кремъл като човек, чиято лоялност е под въпрос след бунта на частната военна компания „Вагнер“ през юни 2023 г.

„Едва ли ще му се доверят и ще му дадат някаква длъжност в командния състав“, заявява Коваленко.

Според анализатора след бунта Суровикин е бил отстранен от командването и изпратен в Африка. Затова евентуалното му завръщане в Русия не означава непременно възстановяване на стратегическите му правомощия. Коваленко допуска той да получи щабна длъжност или друга ограничена роля, но не и контрол върху мащабна военна операция.

„Старият“ модел вече не е водещ

Коваленко припомня, че именно по време на командването на Суровикин Русия започва ударите по украинската енергетика. По оценката му обаче руската тактика се е променила съществено от края на 2025 г. и началото на 2026 г. Атаките вече били по-прецизно планирани, с подбрани средства и конкретни цели.

Затова анализаторът не смята, че Суровикин е човекът, който може да продължи сегашния модел на руски удари. По думите му, ако генералът отново получи правомощия в тази сфера, резултатът може да бъде обратен и качеството на атаките да се влоши. Към момента няма потвърждение, че Суровикин е получил стратегическо командване или конкретна задача за нова кампания срещу Киев.

Източници: focus-news.net, nv.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яхуууууу

    13 1 Отговор
    Както обикновенно, може би, вероятно..... Но не и факти. Типично ПП Де Би ли поведение, и сега фермата на Мирчев се включва

    23:21 12.10.2026

  • 2 сюндюк

    13 2 Отговор
    Генерала организира новогодишната заря в Украйна с реактивни подаръци навсякъде..! Нищо повече..!

    23:23 12.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ивайла мирчева

    16 2 Отговор
    изгоря ми старлинка и нямам нет..... как ще докладвам на сорос ?

    Коментиран от #5, #6, #9

    23:26 12.10.2026

  • 5 Гост

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "ивайла мирчева":

    Вържи съ за рогите!

    23:29 12.10.2026

  • 6 По кожения

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "ивайла мирчева":

    микрофон.

    23:29 12.10.2026

  • 7 ?????

    8 1 Отговор
    Уф.
    Като ни преразказвате кво написал Коваленко не е зле да ни дадете информация и що за птица е и къде си изкарва прехраната.
    И що въпреки възрастта си(роден 1981 г.) и убежденията си не се сражава с руските агресори на фронта.
    А иначе вчера Суровикин е станал на 60 г.

    23:31 12.10.2026

  • 8 Дик диверсанта

    3 10 Отговор
    Когато прехвърлиха този суроватков от Сирия в Украйна си спомням как дебилите (рос, обаче български) се прехласваха и мърмореха "сега ще видят украинците". Е мина време и го махнаха, нямаше нищо.
    И минаха години, а ПВО от 28 дивизиона на Москва работи денонощно, но пропуска, а руската армия е затънала в покрайнините на Донецк и малко по-нататък (50 км) и цикли, и това за почти 5 години, със скорост 27 метра на ден.

    23:31 12.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Генерал Суровия се връща

    10 2 Отговор
    но това няма да промени надеждите на страхливите ес плъхове

    23:40 12.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сатана Z

    9 1 Отговор
    Показателно е ,че едно време наричаха генерал Суровини :
    "Министър на енергетиката на Украйна"

    23:45 12.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хахаха!🎺🥳😀

    8 1 Отговор
    Няма край болката за киив. Няма!

    Коментиран от #22

    00:05 13.10.2026

  • 22 Хи хи хи

    4 8 Отговор

    До коментар #21 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Няма край руZки поZор вече пета година.
    Сега чакат Тръмпоча психясъл да им подари пАбедата.

    00:10 13.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Смешен

    4 4 Отговор
    Съветски генерал воюващ с тактика от ВСВ.Огромни загуби и малка ефективност.

    00:25 13.10.2026

  • 26 Абе

    1 2 Отговор
    Този ли Путин изгони на времето за мъжеложство с един друг генерал или полковник, който пък после падна от високо? Ако някой знае да помогне!

    00:38 13.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Генерал Суровикин е назначен за нов министър на енергетиката в Украйна!

    00:39 13.10.2026

  • 29 Анджо

    0 0 Отговор
    Суровикин пуска и спира тока в Киев...свиквайте!

    00:40 13.10.2026

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