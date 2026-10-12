Генерал Суровикин се връща, но това няма да промени руската тактика

Москва може да върне генерал Сергей Суровикин към планирането на удари по Киев, съобщава британският вестник The Telegraph, позовавайки се на свои източници. Публикацията свързва евентуалното му завръщане с липсата на значителни руски успехи на фронта и с възможна промяна на тактиката срещу украинската столица.

Суровикин командва руските сили в Сирия, където е свързван с операциите около Алепо. През есента на 2022 г. той оглавява руската групировка в Украйна. Тогава Русия започва мащабна кампания срещу украинската енергийна инфраструктура, довела до прекъсвания на електрозахранването и въвеждане на графици за тока в различни части на страната.

Мостовете над Днепър са сред възможните цели

На този фон западни анализатори допускат, че Кремъл може да се опита да приложи в Украйна тактика, използвана от Русия и сирийските сили по време на войната в Сирия. Сред възможните цели са мостове над Днепър, енергийни обекти и друга критична инфраструктура в Киев.

В публикацията се посочва, че Северният и Южният мост в Киев са били поразени от руски реактивни дронове в рамките на едно денонощие. Конструкциите са издържали, а повреденото пътно покритие е било ремонтирано оперативно. Анализатори обаче предупреждават, че седем моста в столицата могат да бъдат разглеждани като потенциални цели.

Киев е разположен по двата бряга на Днепър и сериозно повреждане на мостовете би затруднило движението между тях. Последиците биха засегнали автомобилния и железопътния транспорт, както и връзките между столицата и северните райони на Украйна.

Коваленко: Суровикин може да получи само щабна роля

Военно-политическият коментатор Александър Коваленко изразява съмнение, че завръщането на Суровикин ще означава възстановяването му на висока командна длъжност. По думите му генералът продължава да бъде възприеман в Кремъл като човек, чиято лоялност е под въпрос след бунта на частната военна компания „Вагнер“ през юни 2023 г.

„Едва ли ще му се доверят и ще му дадат някаква длъжност в командния състав“, заявява Коваленко.

Според анализатора след бунта Суровикин е бил отстранен от командването и изпратен в Африка. Затова евентуалното му завръщане в Русия не означава непременно възстановяване на стратегическите му правомощия. Коваленко допуска той да получи щабна длъжност или друга ограничена роля, но не и контрол върху мащабна военна операция.

„Старият“ модел вече не е водещ

Коваленко припомня, че именно по време на командването на Суровикин Русия започва ударите по украинската енергетика. По оценката му обаче руската тактика се е променила съществено от края на 2025 г. и началото на 2026 г. Атаките вече били по-прецизно планирани, с подбрани средства и конкретни цели.

Затова анализаторът не смята, че Суровикин е човекът, който може да продължи сегашния модел на руски удари. По думите му, ако генералът отново получи правомощия в тази сфера, резултатът може да бъде обратен и качеството на атаките да се влоши. Към момента няма потвърждение, че Суровикин е получил стратегическо командване или конкретна задача за нова кампания срещу Киев.

Източници: focus-news.net, nv.ua