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Атаки срещу Лисичанск и Владимир: има жертви и щети
  Тема: Украйна

Атаки срещу Лисичанск и Владимир: има жертви и щети

11 Октомври, 2026 19:01 902 11

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  • владимир-
  • атаки с дронове-
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  • пострадали

В Лисичанск са съобщени двама загинали, десет ранени и разрушени жилища. Край Владимир са повредени инфраструктурни обекти, без данни за пострадали жители

Атаки срещу Лисичанск и Владимир: има жертви и щети - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души са загинали, а десет са ранени при атака с дронове срещу Лисичанск, съобщи ръководителят на контролираната от Русия администрация на Луганска област Леонид Пасечник. По думите му основно е засегнат частният жилищен сектор на града.

Представител на руско военно подразделение заяви пред РИА Новости, че около девет жилищни къщи са напълно разрушени, а още 15 са получили значителни повреди. По негови данни в района не е имало военни обекти. Тези твърдения не са независимо потвърдени.

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На мястото са изпратени спасители и екипи на спешна помощ, които са оказвали медицинска помощ на ранените и са разчиствали отломките. Комерсант съобщи, че според Пасечник при атаките с дронове в Луганска област са загинали общо двама души, а ранените са 13, като десет от тях са пострадали в Лисичанск.

За разрушаването на около девет къщи и повредите по други 15 жилищни сгради информацията е съобщена от руски представител на силите за сигурност. Подробности за състоянието на всички пострадали, както и за точния тип на използваните дронове, не са обявени.

В района на Владимир са засегнати токът и цифрова инфраструктура

В нощта срещу 11 октомври дронове са атакували инфраструктурен обект в близост до Владимир, където е избухнал пожар. Според губернатора на Владимирска област Александър Авдеев са били изключени две подстанции и около 5000 жители са останали временно без електричество.

Властите съобщиха, че няма пострадали хора и че жилищни сгради не са повредени. От домовете, разположени най-близо до мястото на атаката, е била извършена евакуация. „Ситуацията е под личния ми контрол“, заяви Авдеев.

До по-късно през деня топло- и водоснабдяването са били възстановени напълно, а електрозахранването – до 80 процента. Продължили са работите по връщането на пълното електроподаване.

Сред засегнатите обекти е и датацентър на технологичната компания „Яндекс“. Компанията съобщи, че работата на обекта е преустановена, а прекъсвания са отчетени в част от услугите ѝ, включително облачната инфраструктура.

Руските власти приписват и двете атаки на украинските въоръжени сили. Украинската страна не е поела публично отговорност за конкретните удари, а независима проверка на данните за разрушенията и жертвите в Лисичанск не е налична.

Източници: kommersant.ru, vedomosti.ru, rbc.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Генчо

    3 3 Отговор
    ВСУ прави профилактика.

    19:16 11.10.2026

  • 4 да питам

    1 3 Отговор
    Дончооо , сибирски тигре .. 😁

    19:16 11.10.2026

  • 5 И Киев е Руски

    6 1 Отговор
    В метрото е бъкано със златни битета

    19:16 11.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 м даааа

    4 2 Отговор
    типично за терористичната киевска хунта

    19:24 11.10.2026

  • 8 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Ган.Фе Ана..И разкрепостен

    19:26 11.10.2026

  • 9 стоян георгиев

    0 1 Отговор
    Лисичанск е разрушен от руснаците още при превземането му там цивилни няма.

    Коментиран от #10

    20:11 11.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дядя дръмпирушка да ви намеести!

    0 0 Отговор
    Украйна празнува важен триумф в конфликта с операция вивалди ,върна на 300000кв.километра от донецка област.Вивалди има 4 сезона....сега е Есен ,после зима и през лятото просия ке се капичне.

    20:26 11.10.2026

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