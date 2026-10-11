Атаки срещу Лисичанск и Владимир: има жертви и щети

Двама души са загинали, а десет са ранени при атака с дронове срещу Лисичанск, съобщи ръководителят на контролираната от Русия администрация на Луганска област Леонид Пасечник. По думите му основно е засегнат частният жилищен сектор на града.
Представител на руско военно подразделение заяви пред РИА Новости, че около девет жилищни къщи са напълно разрушени, а още 15 са получили значителни повреди. По негови данни в района не е имало военни обекти. Тези твърдения не са независимо потвърдени.
Лисичанск: спасителни екипи работят сред разрушени домове
На мястото са изпратени спасители и екипи на спешна помощ, които са оказвали медицинска помощ на ранените и са разчиствали отломките. Комерсант съобщи, че според Пасечник при атаките с дронове в Луганска област са загинали общо двама души, а ранените са 13, като десет от тях са пострадали в Лисичанск.
За разрушаването на около девет къщи и повредите по други 15 жилищни сгради информацията е съобщена от руски представител на силите за сигурност. Подробности за състоянието на всички пострадали, както и за точния тип на използваните дронове, не са обявени.
В района на Владимир са засегнати токът и цифрова инфраструктура
В нощта срещу 11 октомври дронове са атакували инфраструктурен обект в близост до Владимир, където е избухнал пожар. Според губернатора на Владимирска област Александър Авдеев са били изключени две подстанции и около 5000 жители са останали временно без електричество.
Властите съобщиха, че няма пострадали хора и че жилищни сгради не са повредени. От домовете, разположени най-близо до мястото на атаката, е била извършена евакуация. „Ситуацията е под личния ми контрол“, заяви Авдеев.
До по-късно през деня топло- и водоснабдяването са били възстановени напълно, а електрозахранването – до 80 процента. Продължили са работите по връщането на пълното електроподаване.
Сред засегнатите обекти е и датацентър на технологичната компания „Яндекс“. Компанията съобщи, че работата на обекта е преустановена, а прекъсвания са отчетени в част от услугите ѝ, включително облачната инфраструктура.
Руските власти приписват и двете атаки на украинските въоръжени сили. Украинската страна не е поела публично отговорност за конкретните удари, а независима проверка на данните за разрушенията и жертвите в Лисичанск не е налична.
Източници: kommersant.ru, vedomosti.ru, rbc.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Генчо
19:16 11.10.2026
4 да питам
19:16 11.10.2026
5 И Киев е Руски
19:16 11.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 м даааа
19:24 11.10.2026
8 И Киев е Руски
19:26 11.10.2026
9 стоян георгиев
Коментиран от #10
20:11 11.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дядя дръмпирушка да ви намеести!
20:26 11.10.2026