Либийската армия заяви, че пристанището в Бенгази е „под контрол“ и че силите ѝ са „напълно подготвени“ да отговорят на заплахи след поредица атаки с дронове.

Ударите са били насочени към руски кораб, акостирал във военноморската база в Бенгази, както и към търговски кораб край източното крайбрежие на Либия. Това съобщи „Ал Джазира“ в материал, публикуван на 23 ноември.

Два кораба са били сред мишените

Случаите са свързани с морски цели в район, който остава под контрола на либийските военни. В изявлението си армията не посочва кой е извършил атаките и не дава информация за използваните дронове.

Не са съобщени и данни за жертви, пострадали или нанесени щети по двата кораба. Липсват подробности и за това дали атаките са довели до прекъсване на работата на пристанището или на корабоплаването край източния бряг.

„Пристанището в Бенгази е под контрол и сме напълно подготвени да отговорим на заплахи“, заявява либийската армия.

Към момента не е обявен срок за конкретни последващи действия. Военните не са посочили и дали са предприети операции срещу предполагаемите извършители. Новите атаки увеличават напрежението около морската инфраструктура и корабите край източна Либия, но наличната информация не позволява да се направят заключения за мащаба на щетите или за по-нататъшно развитие на ситуацията.

Източници: aljazeera.com