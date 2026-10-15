Пожар на танкер край Румъния: разследват удар от дрон

Танкерът „Яра Джей“ се запали в румънски териториални води в Черно море, а екипажът му беше евакуиран. Всички моряци са в безопасност, съобщи Румънската морска администрация.

Корабът, който превозва химикали и петролни продукти и плава под флага на Коморските острови, е бил на котва на разстояние между 8 и 10 морски мили, или около 15-19 километра, югоизточно от канала Сулина.

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Румънският министър на отбраната Раду Мируца заяви, че засега не е ясно дали танкерът е бил поразен от дрон. По думите му радарните системи не са засекли дрон, насочващ се към кораба. Причините за пожара и обстоятелствата около инцидента предстои да бъдат изяснени.

„Тези нападения с дронове са пряка последица от военната агресия на Русия срещу Украйна и застрашават не само корабоплаването в нашия регион, но и жизненоважните доставки на селскостопанска продукция за други континенти“, заяви румънският президент Никушор Дан.

Изявлението му беше направено след телефонен разговор с българския президент Илияна Йотова. Дан добави, че Румъния и България са се договорили да работят за засилване на мерките срещу дронове в рамките на Европейския съюз и НАТО.

Нарастващ риск за корабоплаването

Каналът Сулина на река Дунав е важен маршрут за износа на украинско зърно. Лошите метеорологични условия и недостигът на персонал са довели до забавяния, при които десетки кораби чакат да преминат през него.

Заради руските бомбардировки срещу украинските черноморски пристанища Киев разчита все повече на дунавските пристанища и на морски маршрути в близост до бреговете на България и Румъния.

По данни, цитирани от Ройтерс, от началото на октомври пет търговски кораба са били поразени в Черно море край българското и румънското крайбрежие. Около 23 моряци са загинали или са в неизвестност.

България и Румъния ще поискат ситуацията в Черно море да бъде обсъдена като извънредна точка на Европейския съвет заради последните атаки с дронове в българската изключителна икономическа зона.

Източници: bta.bg