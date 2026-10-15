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Пожар на танкер край Румъния: разследват удар от дрон
  Тема: Украйна

Пожар на танкер край Румъния: разследват удар от дрон

15 Октомври, 2026 03:48, обновена 15 Октомври, 2026 03:50 551 5

  • румъния-
  • черно море-
  • танкер-
  • дронове-
  • корабоплаване

Екипажът на „Яра Джей“ е евакуиран и е в безопасност. Румънските власти все още не потвърждават, че корабът е бил поразен от дрон

Пожар на танкер край Румъния: разследват удар от дрон - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Танкерът „Яра Джей“ се запали в румънски териториални води в Черно море, а екипажът му беше евакуиран. Всички моряци са в безопасност, съобщи Румънската морска администрация.

Корабът, който превозва химикали и петролни продукти и плава под флага на Коморските острови, е бил на котва на разстояние между 8 и 10 морски мили, или около 15-19 километра, югоизточно от канала Сулина.

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Румънският министър на отбраната Раду Мируца заяви, че засега не е ясно дали танкерът е бил поразен от дрон. По думите му радарните системи не са засекли дрон, насочващ се към кораба. Причините за пожара и обстоятелствата около инцидента предстои да бъдат изяснени.

„Тези нападения с дронове са пряка последица от военната агресия на Русия срещу Украйна и застрашават не само корабоплаването в нашия регион, но и жизненоважните доставки на селскостопанска продукция за други континенти“, заяви румънският президент Никушор Дан.

Изявлението му беше направено след телефонен разговор с българския президент Илияна Йотова. Дан добави, че Румъния и България са се договорили да работят за засилване на мерките срещу дронове в рамките на Европейския съюз и НАТО.

Нарастващ риск за корабоплаването

Каналът Сулина на река Дунав е важен маршрут за износа на украинско зърно. Лошите метеорологични условия и недостигът на персонал са довели до забавяния, при които десетки кораби чакат да преминат през него.

Заради руските бомбардировки срещу украинските черноморски пристанища Киев разчита все повече на дунавските пристанища и на морски маршрути в близост до бреговете на България и Румъния.

По данни, цитирани от Ройтерс, от началото на октомври пет търговски кораба са били поразени в Черно море край българското и румънското крайбрежие. Около 23 моряци са загинали или са в неизвестност.

България и Румъния ще поискат ситуацията в Черно море да бъде обсъдена като извънредна точка на Европейския съвет заради последните атаки с дронове в българската изключителна икономическа зона.

Източници: bta.bg


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Другаре ,

    1 1 Отговор
    Излизайте от землянките ... пущайте иранските дронове ..

    Коментиран от #3

    03:55 15.10.2026

  • 2 За работихме премийка

    3 1 Отговор
    Как умно включихте Йотова в новината:) Тя и насън бди за Българския интерес вече ей:) Поредно падение за журналистиката!

    04:01 15.10.2026

  • 3 Таваришч ,

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Другаре ,":

    Айде , лека .. на другарете им свърши смяната ..

    04:01 15.10.2026

  • 4 мда

    1 3 Отговор
    Нато си турси повод за война. Добре че Путин има железни нерви.

    04:16 15.10.2026

  • 5 Хмм

    1 0 Отговор
    не са засекли дрон, при нас също няма останки от дронове, дали изобщо е имало дронове?

    04:36 15.10.2026

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