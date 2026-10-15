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Далеч от Персийския залив! Chevron, Shell и китайски компании търсят петрол за $500 млн.

Далеч от Персийския залив! Chevron, Shell и китайски компании търсят петрол за $500 млн.

15 Октомври, 2026 15:22 669 7

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Планираните проучвания в Казахстан може да достигнат дълбочина от 10 километра, консорциумът се очаква да бъде създаден до края на 2026 г.

Далеч от Персийския залив! Chevron, Shell и китайски компании търсят петрол за $500 млн. - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Chevron, Shell и китайските компании Sinopec и CNOOC обсъждат създаването на международен консорциум за търсене на нови петролни залежи в Казахстан. Ориентировъчната инвестиция в проекта е около 500 милиона долара, а проучвателните сондажи може да достигнат дълбочина от 10 километра.

Информацията е съобщена от казахстанската медия LS, която цитира Курмангази Исказиев, първи заместник-председател на управителния съвет на държавната петролна компания KazMunayGas. По думите му четирите компании са заявили интерес към участие в бъдещия консорциум.

„Разглеждаме не само провеждането на сеизмични проучвания, но и последващо сондиране на проучвателни сондажи“, е заявил Исказиев.

Проучвания по 60 000 линейни километра

Плановете предвиждат високорезолюционна 2D сеизмика по 60 000 линейни километра. След обработката на данните може да се премине към сондиране в по-дълбоки геоложки пластове.

Проектът ще изследва възможности за залежи на дълбочина между 5,5 и 10 километра. За сравнение, най-дълбоките сондажи в големите петролни находища на Казахстан, включително в Тенгиз и Кашаган, достигат около 5,5 километра.

„Капиталовите вложения за сондиране ще бъдат по-големи, а в рамките на консорциума инвестицията е около 500 милиона долара“, е уточнил Исказиев.

Консорциумът трябва да бъде създаден до края на 2026 г.

Очаква се консорциумът да бъде създаден до края на 2026 г. Chevron, Shell, Sinopec и CNOOC вече работят в Казахстан и участват в други консорциуми за разработване на големи петролни находища.

Отделно от този проект KazMunayGas води преговори с казахстански министерства по още 23 проекта. Те са с отделно финансиране и не са включени в предварително планираните 500 милиона долара.

Казахстан търси нови залежи

Казахстан разполага с над 350 находища на въглеводороди. Значителна част от действащите петролни полета обаче са в напреднал етап на експлоатация. Според информацията, цитирана от LS, при някои от тях вече са извлечени близо 70% от запасите.

Това увеличава значението на новите геоложки проучвания за бъдещия добив. Страната разчита на международни компании с опит в разработването на големи и сложни находища, за да търси допълнителни ресурси и да поддържа производството на петрол през следващите години.

Източници: money.bg, lsm.kz


Казахстан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Москва 🇷🇺

    1 1 Отговор
    Ако издупчат планетата от обратна страна срещу Сибир и минат през ядрото може да дръпнат и руски нефт

    15:26 15.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Яхве

    1 0 Отговор
    Обещал съм нефта на планета на мойте и.зроди още преди 3000 години

    15:31 15.10.2026

  • 4 Пешо

    2 0 Отговор
    Дано да не намерят. В противен случай, Казахстан да се готви за бъдещи войни.

    Коментиран от #7

    15:31 15.10.2026

  • 5 ФАРК

    2 0 Отговор
    Моше е гладен за енергия обаче ще хапне нещо друго дето ще му приседне

    15:37 15.10.2026

  • 6 На ТОВА му

    1 0 Отговор
    се казва по български , Прогонваш готовото/питомното/ отиваш да гониш дивото - неизвестното . И ВСИЧКО това е за да се унищожи Русия , от алчната ДЕМОКРАТИЧНА световна ОБЩНОСТ . И до кога и до къде - до края на света заради Тази алчност .

    16:03 15.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.