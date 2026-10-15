Далеч от Персийския залив! Chevron, Shell и китайски компании търсят петрол за $500 млн.

Chevron, Shell и китайските компании Sinopec и CNOOC обсъждат създаването на международен консорциум за търсене на нови петролни залежи в Казахстан. Ориентировъчната инвестиция в проекта е около 500 милиона долара, а проучвателните сондажи може да достигнат дълбочина от 10 километра.

Информацията е съобщена от казахстанската медия LS, която цитира Курмангази Исказиев, първи заместник-председател на управителния съвет на държавната петролна компания KazMunayGas. По думите му четирите компании са заявили интерес към участие в бъдещия консорциум.

Проучвания по 60 000 линейни километра

„Разглеждаме не само провеждането на сеизмични проучвания, но и последващо сондиране на проучвателни сондажи“, е заявил Исказиев.

Плановете предвиждат високорезолюционна 2D сеизмика по 60 000 линейни километра. След обработката на данните може да се премине към сондиране в по-дълбоки геоложки пластове.

Проектът ще изследва възможности за залежи на дълбочина между 5,5 и 10 километра. За сравнение, най-дълбоките сондажи в големите петролни находища на Казахстан, включително в Тенгиз и Кашаган, достигат около 5,5 километра.

„Капиталовите вложения за сондиране ще бъдат по-големи, а в рамките на консорциума инвестицията е около 500 милиона долара“, е уточнил Исказиев.

Консорциумът трябва да бъде създаден до края на 2026 г.

Очаква се консорциумът да бъде създаден до края на 2026 г. Chevron, Shell, Sinopec и CNOOC вече работят в Казахстан и участват в други консорциуми за разработване на големи петролни находища.

Отделно от този проект KazMunayGas води преговори с казахстански министерства по още 23 проекта. Те са с отделно финансиране и не са включени в предварително планираните 500 милиона долара.

Казахстан търси нови залежи

Казахстан разполага с над 350 находища на въглеводороди. Значителна част от действащите петролни полета обаче са в напреднал етап на експлоатация. Според информацията, цитирана от LS, при някои от тях вече са извлечени близо 70% от запасите.

Това увеличава значението на новите геоложки проучвания за бъдещия добив. Страната разчита на международни компании с опит в разработването на големи и сложни находища, за да търси допълнителни ресурси и да поддържа производството на петрол през следващите години.

Източници: money.bg, lsm.kz