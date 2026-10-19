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Всички гледат към Техеран! Сергей Лавров пристигна в Иран за разговори за деескалация в Залива
  Тема: Иранската криза

Всички гледат към Техеран! Сергей Лавров пристигна в Иран за разговори за деескалация в Залива

19 Октомври, 2026 17:57 917 29

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  • ормузки проток-
  • деескалация-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Руският външен министър ще се срещне с Абас Арагчи и президента Масуд Пезешкиан. В дневния ред са и отношенията между Москва и Техеран

Всички гледат към Техеран! Сергей Лавров пристигна в Иран за разговори за деескалация в Залива - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров пристигна в Техеран за разговори с иранския си колега Абас Арагчи за деескалация на напрежението със САЩ в района на Персийския залив. В програмата му е предвидена и среща с президента на Иран Масуд Пезешкиан.

Очаква се двамата министри да обсъдят конкретни стъпки за ограничаване на напрежението, както и развитието на кризата около Ормузкия проток. Лавров ще запознае иранската страна с резултатите от срещите си с представители на Съвета за сътрудничество в Персийския залив в Манама. Бахрейнската столица беше първата спирка от обиколката му в Близкия изток.

Москва предлага дипломатически подход

По време на срещите в Манама Лавров защити необходимостта от политическо решение и пряк диалог между държавите от региона. „Фокусираме се върху отстраняването на основните причини за конфликта“, заяви руският външен министър, цитиран от „Национал“.

Той посочи, че всички държави от Персийския залив трябва да участват в определянето на начина, по който ще бъде преодоляна кризата. Представеният от Москва подход предвижда диалог между крайбрежните държави и техни съседи, сред които Ирак и Йордания.

Съветът за сътрудничество в Персийския залив от своя страна призова Русия да използва влиянието си, за да насърчи Иран да спазва резолюциите на ООН, да прекрати атаките срещу държави от региона и да започне сериозни преговори.

Кризата около Ормузкия проток

Според информацията на ТАСС САЩ и Израел са започнали военни действия срещу Иран на 28 февруари. През юни Вашингтон и Техеран са подписали меморандум за разбирателство, предвиждащ незабавно прекратяване на военните действия по всички фронтове, включително в Ливан.

На 8 юли Съединените щати са възобновили мащабните удари срещу Иран, като са обвинили Техеран в нарушаване на договореностите, свързани с Ормузкия проток. Впоследствие американската администрация е дала сигнал, че ще ограничи използването на мащабна военна сила и ще насочи усилията си към санкции и икономически натиск.

Ормузкият проток е ключов маршрут за световните енергийни доставки. През него преминават около 25% от световната търговия с петрол и приблизително 20% от търговията с втечнен природен газ. На този фон разговорите в Техеран ще обхванат не само отношенията между Иран и САЩ, но и сигурността на корабоплаването и регионалната стабилност.

Освен кризата в Персийския залив Лавров и иранските ръководители ще обсъдят практически мерки за укрепване на всеобхватното стратегическо партньорство между Русия и Иран.

Източници: news.bg, tass.com, thenationalnews.com


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    16 3 Отговор
    Всички пътища водят към Путин

    Коментиран от #10

    18:01 19.10.2026

  • 2 Шопо

    7 12 Отговор
    Шахедите свършиха Русия има нужда от още дронове.
    Въпроса е какво искат Иранците в замяна ?

    Коментиран от #6

    18:05 19.10.2026

  • 3 Боруна Лом

    7 1 Отговор
    И КАКВИ РАКЕТИ ДОСТАВИ?

    18:07 19.10.2026

  • 4 Оня

    11 3 Отговор
    Всеки проблем на света има решение, но единствения които ги решава наистина е ВВП!

    Коментиран от #21, #22

    18:10 19.10.2026

  • 5 Анонимен

    10 5 Отговор
    ЗНАЧИ ТРЪМП ПОТЪНА В ИРАНСКИТЕ ПЯСЪЦИ И СЕ ПРОДАДЕ НА ПУТИН АМЕРИКАНЦИТЕ СЪБУДЕТЕ СЕ

    18:11 19.10.2026

  • 6 Град Козлодуй

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Може да искат от руския петрол.

    18:13 19.10.2026

  • 7 Дзак

    5 0 Отговор
    Дано се разберат!

    18:13 19.10.2026

  • 8 Тръмп се оля в Иран

    5 4 Отговор
    поради некадърност и сега иска да отклони огъня от себе си и да изкара Зеленски виновен за собствения си провал.
    И плаче за помощ от Путин за изборите.
    Дори Лавров отиде в Иран да омилостивява иранците, които са натопорчени на Тръмп.

    Тръмп изпитва ужас от загуба на изборите, защото ще бъде съден!

    18:15 19.10.2026

  • 9 А Бе Це

    10 1 Отговор
    Картинката е пределно ясна...Москва тушира напрежението между Иран и САЩ,като се отваря Ормузкият проток за корабоплаване,а от там да паднат цените на петрола на международните пазари...В заманя,САЩ ще съсипят Зеленски и ще поднесат Украйна на тепсия на Русия...Всички са доволни...

    Коментиран от #11, #12, #23

    18:19 19.10.2026

  • 10 Една позиция

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    Всички пътища на Путин водят към ада

    18:23 19.10.2026

  • 11 Оня

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "А Бе Це":

    Точно! А ЕС и британската джамахирия са аут!

    Коментиран от #19

    18:26 19.10.2026

  • 12 Точно това е поискал Тръмп

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "А Бе Це":

    от Путин- да го спаси от изборния провал!

    Тръмп умира от страх, че ще бъде съден и котилото му - също!

    18:27 19.10.2026

  • 13 Смешникът Тръмп

    0 5 Отговор
    докара САЩ до положение да се унизява и да моли Путин за помощ!
    Срам и позор!

    Коментиран от #17

    18:28 19.10.2026

  • 14 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    0 3 Отговор
    От Лавров нищо не зависи.

    18:38 19.10.2026

  • 15 Всички гледат

    2 2 Отговор
    към Сергей Лавров!!!

    18:38 19.10.2026

  • 16 Оня

    1 2 Отговор
    Стотици години след Путин в университетите ще се изучава висшата форма на политика създадена от него!

    Коментиран от #24, #25

    18:39 19.10.2026

  • 17 Оръжие на Тръмп

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Смешникът Тръмп":

    Бомби Путин
    Кой ли е смешникът

    18:39 19.10.2026

  • 18 777

    3 0 Отговор
    Като след всяка световна война следва разпределение на сферите на контрол. Прилича вече да има решение и срок за край на войните и по реда на започване ще астане приключването. Първо ще се сложи зеленсето в кацата да втасва по старата американска рецепта, защото вече застудява. Забелязва се разликата, не се правят заплахи и коментари, Тръмп мълчи и не ръси бисери и се действа по изработен план. Както в началото на конфликта Мъски беше включен да спасява Украйна, на която беше напълно блокирана комукациооната система, сега също той ще контролира колко и за какво да се ползва неговата комуникациоона система. Следва Близкият исток. За Украйна има вече договореност в Аляска.

    18:39 19.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Смешникът Путин

    1 3 Отговор
    Докара русия до положение да се унизява и да моли Тръмп за помощ!
    Срам и позор!

    18:40 19.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Така е,

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Оня":

    но напиши цялото име,защото троловете не вдяват!

    Коментиран от #26

    18:41 19.10.2026

  • 23 Принципно е така

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "А Бе Це":

    Обаче на обора не може да се вярва, бързичко забравиха договорките от Аляска, нищо чудно пак да се отметнат след изборите през ноември. Разбира се руснаците не вярват сляпо на всичко което им се обещае, толкова пъти западът се е пробвал да ги излъже и навреди че те винаги си имат едно наум.

    18:43 19.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Оня

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "Така е,":

    Не съм го написал за троловете! Нормалните хора разбират! Благодаря!

    Коментиран от #28

    18:52 19.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Копейкотрошач

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Оня":

    А вратлето ти колко секунди ще издържи?

    18:53 19.10.2026

  • 29 Кон бе🐴 🐎

    0 0 Отговор
    Кво да гледаме дърт,дръглив кон 🐴?
    В Иран обаче конюшните са по-чист от тези в които живеят руските крепостни.

    18:57 19.10.2026

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