Всички гледат към Техеран! Сергей Лавров пристигна в Иран за разговори за деескалация в Залива

Руският външен министър Сергей Лавров пристигна в Техеран за разговори с иранския си колега Абас Арагчи за деескалация на напрежението със САЩ в района на Персийския залив. В програмата му е предвидена и среща с президента на Иран Масуд Пезешкиан.
Очаква се двамата министри да обсъдят конкретни стъпки за ограничаване на напрежението, както и развитието на кризата около Ормузкия проток. Лавров ще запознае иранската страна с резултатите от срещите си с представители на Съвета за сътрудничество в Персийския залив в Манама. Бахрейнската столица беше първата спирка от обиколката му в Близкия изток.
Москва предлага дипломатически подход
По време на срещите в Манама Лавров защити необходимостта от политическо решение и пряк диалог между държавите от региона. „Фокусираме се върху отстраняването на основните причини за конфликта“, заяви руският външен министър, цитиран от „Национал“.
Той посочи, че всички държави от Персийския залив трябва да участват в определянето на начина, по който ще бъде преодоляна кризата. Представеният от Москва подход предвижда диалог между крайбрежните държави и техни съседи, сред които Ирак и Йордания.
Съветът за сътрудничество в Персийския залив от своя страна призова Русия да използва влиянието си, за да насърчи Иран да спазва резолюциите на ООН, да прекрати атаките срещу държави от региона и да започне сериозни преговори.
Кризата около Ормузкия проток
Според информацията на ТАСС САЩ и Израел са започнали военни действия срещу Иран на 28 февруари. През юни Вашингтон и Техеран са подписали меморандум за разбирателство, предвиждащ незабавно прекратяване на военните действия по всички фронтове, включително в Ливан.
На 8 юли Съединените щати са възобновили мащабните удари срещу Иран, като са обвинили Техеран в нарушаване на договореностите, свързани с Ормузкия проток. Впоследствие американската администрация е дала сигнал, че ще ограничи използването на мащабна военна сила и ще насочи усилията си към санкции и икономически натиск.
Ормузкият проток е ключов маршрут за световните енергийни доставки. През него преминават около 25% от световната търговия с петрол и приблизително 20% от търговията с втечнен природен газ. На този фон разговорите в Техеран ще обхванат не само отношенията между Иран и САЩ, но и сигурността на корабоплаването и регионалната стабилност.
Освен кризата в Персийския залив Лавров и иранските ръководители ще обсъдят практически мерки за укрепване на всеобхватното стратегическо партньорство между Русия и Иран.
Източници: news.bg, tass.com, thenationalnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
Коментиран от #10
18:01 19.10.2026
2 Шопо
Въпроса е какво искат Иранците в замяна ?
Коментиран от #6
18:05 19.10.2026
3 Боруна Лом
18:07 19.10.2026
4 Оня
Коментиран от #21, #22
18:10 19.10.2026
5 Анонимен
18:11 19.10.2026
6 Град Козлодуй
До коментар #2 от "Шопо":Може да искат от руския петрол.
18:13 19.10.2026
7 Дзак
18:13 19.10.2026
8 Тръмп се оля в Иран
И плаче за помощ от Путин за изборите.
Дори Лавров отиде в Иран да омилостивява иранците, които са натопорчени на Тръмп.
Тръмп изпитва ужас от загуба на изборите, защото ще бъде съден!
18:15 19.10.2026
9 А Бе Це
Коментиран от #11, #12, #23
18:19 19.10.2026
10 Една позиция
До коментар #1 от "Тик-Ток":Всички пътища на Путин водят към ада
18:23 19.10.2026
11 Оня
До коментар #9 от "А Бе Це":Точно! А ЕС и британската джамахирия са аут!
Коментиран от #19
18:26 19.10.2026
12 Точно това е поискал Тръмп
До коментар #9 от "А Бе Це":от Путин- да го спаси от изборния провал!
Тръмп умира от страх, че ще бъде съден и котилото му - също!
18:27 19.10.2026
13 Смешникът Тръмп
Срам и позор!
Коментиран от #17
18:28 19.10.2026
14 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
18:38 19.10.2026
15 Всички гледат
18:38 19.10.2026
16 Оня
Коментиран от #24, #25
18:39 19.10.2026
17 Оръжие на Тръмп
До коментар #13 от "Смешникът Тръмп":Бомби Путин
Кой ли е смешникът
18:39 19.10.2026
18 777
18:39 19.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Смешникът Путин
Срам и позор!
18:40 19.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Така е,
До коментар #4 от "Оня":но напиши цялото име,защото троловете не вдяват!
Коментиран от #26
18:41 19.10.2026
23 Принципно е така
До коментар #9 от "А Бе Це":Обаче на обора не може да се вярва, бързичко забравиха договорките от Аляска, нищо чудно пак да се отметнат след изборите през ноември. Разбира се руснаците не вярват сляпо на всичко което им се обещае, толкова пъти западът се е пробвал да ги излъже и навреди че те винаги си имат едно наум.
18:43 19.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Оня
До коментар #22 от "Така е,":Не съм го написал за троловете! Нормалните хора разбират! Благодаря!
Коментиран от #28
18:52 19.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Копейкотрошач
До коментар #26 от "Оня":А вратлето ти колко секунди ще издържи?
18:53 19.10.2026
29 Кон бе🐴 🐎
В Иран обаче конюшните са по-чист от тези в които живеят руските крепостни.
18:57 19.10.2026