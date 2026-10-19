Всички гледат към Техеран! Сергей Лавров пристигна в Иран за разговори за деескалация в Залива

Руският външен министър Сергей Лавров пристигна в Техеран за разговори с иранския си колега Абас Арагчи за деескалация на напрежението със САЩ в района на Персийския залив. В програмата му е предвидена и среща с президента на Иран Масуд Пезешкиан.

Очаква се двамата министри да обсъдят конкретни стъпки за ограничаване на напрежението, както и развитието на кризата около Ормузкия проток. Лавров ще запознае иранската страна с резултатите от срещите си с представители на Съвета за сътрудничество в Персийския залив в Манама. Бахрейнската столица беше първата спирка от обиколката му в Близкия изток.

Москва предлага дипломатически подход

По време на срещите в Манама Лавров защити необходимостта от политическо решение и пряк диалог между държавите от региона. „Фокусираме се върху отстраняването на основните причини за конфликта“, заяви руският външен министър, цитиран от „Национал“.

Той посочи, че всички държави от Персийския залив трябва да участват в определянето на начина, по който ще бъде преодоляна кризата. Представеният от Москва подход предвижда диалог между крайбрежните държави и техни съседи, сред които Ирак и Йордания.

Съветът за сътрудничество в Персийския залив от своя страна призова Русия да използва влиянието си, за да насърчи Иран да спазва резолюциите на ООН, да прекрати атаките срещу държави от региона и да започне сериозни преговори.

Кризата около Ормузкия проток

Според информацията на ТАСС САЩ и Израел са започнали военни действия срещу Иран на 28 февруари. През юни Вашингтон и Техеран са подписали меморандум за разбирателство, предвиждащ незабавно прекратяване на военните действия по всички фронтове, включително в Ливан.

На 8 юли Съединените щати са възобновили мащабните удари срещу Иран, като са обвинили Техеран в нарушаване на договореностите, свързани с Ормузкия проток. Впоследствие американската администрация е дала сигнал, че ще ограничи използването на мащабна военна сила и ще насочи усилията си към санкции и икономически натиск.

Ормузкият проток е ключов маршрут за световните енергийни доставки. През него преминават около 25% от световната търговия с петрол и приблизително 20% от търговията с втечнен природен газ. На този фон разговорите в Техеран ще обхванат не само отношенията между Иран и САЩ, но и сигурността на корабоплаването и регионалната стабилност.

Освен кризата в Персийския залив Лавров и иранските ръководители ще обсъдят практически мерки за укрепване на всеобхватното стратегическо партньорство между Русия и Иран.

Източници: news.bg, tass.com, thenationalnews.com