Иран отново отрече, че се стреми към ядрено оръжие

Иран не се стреми да придобие ядрено оръжие и е готов за диалог, заяви президентът Масуд Пезешкиан. Той отхвърли твърденията срещу Техеран като злонамерена пропаганда и осъди американските санкции срещу страната.

Позицията му беше изразена по време на среща с грузинския министър-председател Иракли Кобахидзе в Ереван. Разговорът се състоя в кулоарите на среща на ООН за биоразнообразието.

„Иран не се стреми да придобие ядрено оръжие и смятаме, че злонамерената пропаганда срещу нашата страна е лъжлива“, заяви Пезешкиан, цитиран от своята канцелария.

Иранският президент добави, че страната му винаги е била готова за диалог. „Те смятат, че могат да ни принудят да капитулираме, но ние няма да се поддадем на принуда“, каза той и определи американските санкции като „неоправдани и нечовешки“.

Техеран търси по-близки отношения с Тбилиси

По време на срещата Пезешкиан е призовал за сближаване между Иран и Грузия. Според агенция Тасним той е поискал да бъде изготвен точен график за засилване на двустранното сътрудничество.

Грузинският премиер, от своя страна, е заявил според Тасним, че се противопоставя на всякаква чуждестранна намеса във вътрешните работи на съседни държави. Канцеларията на Кобахидзе обаче не е публикувала изявление в този смисъл.

Срещата се проведе на фона на напрежение около въздушните връзки между двете държави. Няколко седмици по-рано Грузия прекрати полетите на ирански авиокомпании след въвеждането на американски санкции срещу тях.

През септември Грузинската агенция за гражданска авиация заяви, че страната ще се съобразява с режима на американските санкции. Тогава Кобахидзе подчерта, че Грузия не налага собствени двустранни санкции срещу Иран.

„Ние не налагаме двустранни санкции срещу Иран“, заяви грузинският премиер по този повод, като определи подобна стъпка като неправилна. По думите му Тбилиси следва установения международен санкционен режим.

Източници: bta.bg