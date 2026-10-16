Доналд Тръмп: Може и да се наложи да ударим подземен ядрен обект в Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон може да атакува подземния ирански обект „Пикекс Маунтин“, ако това се наложи, за да бъде предотвратено създаването на ядрено оръжие от Техеран. Той направи изявлението в интервю за Newsmax.

„Сега разглеждаме „Пикекс Маунтин“. Може да се наложи да отидем и там. Ще нанесем удар по него. Ще го унищожим бързо“, каза Тръмп. По данни на Ройтерс обектът е укрепено съоръжение, разположено дълбоко под земята в близост до един от основните ядрени обекти на Иран.

Американският президент изключи възможността САЩ да използват ядрено оръжие срещу Иран. „Не, не бих използвал ядрено оръжие. Не е необходимо“, заяви той. Тръмп уточни, че обсъжданата бомба GBU-43/B, известна като „майката на всички бомби“, е конвенционално, а не ядрено оръжие.

Планове за нови удари

Изявлението идва на фона на информация, че американските военни са разработили планове за възможни удари по иранска енергийна инфраструктура и ядрени съоръжения. Според CNN в плановете се обсъжда потенциалното използване на GBU-43/B, най-мощната конвенционална бомба в арсенала на САЩ.

Използването на оръжието би представлявало значителна ескалация, но към момента няма потвърждение, че Тръмп е дал заповед за подобна операция. Не е ясно и дали GBU-43/B би била достатъчна за унищожаването на дълбоко укрепения обект „Пикекс Маунтин“.

Тръмп заяви, че Вашингтон иска да гарантира, че Иран „никога няма да има ядрено оръжие“, защото според него Техеран би го използвал, ако се сдобие с такова. Президентът отново каза, че не разглежда изпращането на американски сухопътни войски в Иран.

Предупреждение за нова операция

Американският президент предупреди и че ако САЩ се изтеглят, преди да бъде гарантирано, че Иран няма да разработи ядрено оръжие, може да се наложи нова военна операция в рамките на една година. Той не посочи конкретен срок за евентуален удар по „Пикекс Маунтин“.

Така заявлението оставя възможността за нови американски атаки на масата, но не потвърждава, че е взето решение за тяхното извършване. Паралелно с това Вашингтон продължава да представя предотвратяването на иранска ядрена програма като основна цел на действията си.

Източници: bta.bg, marketscreener.com, kesq.com