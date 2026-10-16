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Доналд Тръмп: Може и да се наложи да ударим подземен ядрен обект в Иран
  Тема: Иранската криза

Доналд Тръмп: Може и да се наложи да ударим подземен ядрен обект в Иран

16 Октомври, 2026 19:48 502 7

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Американският президент изключи използването на ядрено оръжие, но заяви, че Вашингтон може да атакува „Пикекс Маунтин“

Доналд Тръмп: Може и да се наложи да ударим подземен ядрен обект в Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон може да атакува подземния ирански обект „Пикекс Маунтин“, ако това се наложи, за да бъде предотвратено създаването на ядрено оръжие от Техеран. Той направи изявлението в интервю за Newsmax.

„Сега разглеждаме „Пикекс Маунтин“. Може да се наложи да отидем и там. Ще нанесем удар по него. Ще го унищожим бързо“, каза Тръмп. По данни на Ройтерс обектът е укрепено съоръжение, разположено дълбоко под земята в близост до един от основните ядрени обекти на Иран.

Американският президент изключи възможността САЩ да използват ядрено оръжие срещу Иран. „Не, не бих използвал ядрено оръжие. Не е необходимо“, заяви той. Тръмп уточни, че обсъжданата бомба GBU-43/B, известна като „майката на всички бомби“, е конвенционално, а не ядрено оръжие.

Планове за нови удари

Изявлението идва на фона на информация, че американските военни са разработили планове за възможни удари по иранска енергийна инфраструктура и ядрени съоръжения. Според CNN в плановете се обсъжда потенциалното използване на GBU-43/B, най-мощната конвенционална бомба в арсенала на САЩ.

Използването на оръжието би представлявало значителна ескалация, но към момента няма потвърждение, че Тръмп е дал заповед за подобна операция. Не е ясно и дали GBU-43/B би била достатъчна за унищожаването на дълбоко укрепения обект „Пикекс Маунтин“.

Тръмп заяви, че Вашингтон иска да гарантира, че Иран „никога няма да има ядрено оръжие“, защото според него Техеран би го използвал, ако се сдобие с такова. Президентът отново каза, че не разглежда изпращането на американски сухопътни войски в Иран.

Предупреждение за нова операция

Американският президент предупреди и че ако САЩ се изтеглят, преди да бъде гарантирано, че Иран няма да разработи ядрено оръжие, може да се наложи нова военна операция в рамките на една година. Той не посочи конкретен срок за евентуален удар по „Пикекс Маунтин“.

Така заявлението оставя възможността за нови американски атаки на масата, но не потвърждава, че е взето решение за тяхното извършване. Паралелно с това Вашингтон продължава да представя предотвратяването на иранска ядрена програма като основна цел на действията си.

Източници: bta.bg, marketscreener.com, kesq.com


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Европеец

    7 1 Отговор
    Абе Дончо ,Дончо нали ги бяхте унищожили тия обекти бе Дончо.... Стана за смях, а бъди сигурен че 90% от населението в света симпатизира на Иран....

    19:51 16.10.2026

  • 2 Гост

    2 0 Отговор
    Стига бе Тръмпи, доларът съвсем ще изчезне, и печатането, и бомбите, които складирате от 80 години, няма да ви помогнат..., приемете, че ще живеете според малко останалия капацитет на планетата, а не както искате- да се взривявате от консумация...?!

    19:56 16.10.2026

  • 3 Олееееее

    2 0 Отговор
    Гнусен ядрен терорист. А ЕК и междунарпдният трибунал си налягат парцалите и само глупости за братска Русия дрънкат

    19:57 16.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Истинския Професор Герджиков

    0 0 Отговор
    Молли ,Аги ,ама Иран е на шесто място в света по Инженери като качество и количество ,а къде е Булл.Гарристанн днес ?

    20:22 16.10.2026

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