Ердоган отново в списъка на враговете на пресата

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е включен за четвърти път в списъка на „Репортери без граници“ с „врагове на свободата на пресата“. В изданието за 2026 г. организацията го поставя в категорията „правен натиск“ заради използването на съдебни процедури срещу журналисти.

Списъкът е публикуван на 2 ноември и включва общо 33 лица и организации. Те са разделени в пет категории според начина, по който според „Репортери без граници“ се оказва натиск върху медиите: политически, чрез службите за сигурност, правен, икономически и социален.

Ердоган е фигурирал в списъка и през 2016, 2021 и 2025 г. Организацията посочва съдебното преследване и задържането на журналисти като примери за системен съдебен тормоз над медиите в Турция.

Четири журналистически случая

Сред примерите е разследващата журналистка Тугба Текерек, която е задържана през септември и оставена в ареста заради разследване, свързано с публикация за ЛГБТИ+ общността в Грузия.

Посочен е и журналистът от вестник „Биргюн“ Исмаил Аръ. Той е задържан през октомври по обвинение в публично разпространяване на подвеждаща информация заради свои публикации в социалните мрежи.

В списъка е включен и кореспондентът на „Дойче веле“ в Анкара Алиджан Улудаг. Той е задържан през февруари по обвинения, сред които обида на президента и разпространяване на подвеждаща информация, а по-късно е освободен след близо три месеца в ареста.

Четвъртият посочен случай е този на Йелис Аяз, ръководителка на местната медия „Айдънпост“. Тя е задържана през май заради публикация, свързана със сина на депутат от управляващата Партия на справедливостта и развитието, и впоследствие е освободена.

174 задържани журналисти

„Репортери без граници“ посочва, че от встъпването на Ердоган в президентския пост през 2014 г. в Турция са задържани 174 журналисти. Над 250 журналисти са били подложени на съдебно преследване по обвинения в „обида към президента“.

„Включените в списъка споделят една и съща цел: да попречат на журналистите да вършат работата си и да лишат гражданите от информация от независими източници“, заявява „Репортери без граници“.

За първи път в списъка е включен и президентът на САЩ Доналд Тръмп. Той е поставен в категорията „политически натиск“. Сред останалите лица са руският президент Владимир Путин, беларуският президент Александър Лукашенко, азербайджанският президент Илхам Алиев, аржентинският президент Хавиер Милей и саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман.

Източници: bta.bg, turkishminute.com