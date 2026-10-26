Бойците на ПКК се изтеглят от Синджар

Бойците на Кюрдската работническа партия (ПКК) започват изтегляне от иракския град Синджар, а контролът върху района е поет от иракските сили за сигурност. От днес започва и процесът по интеграция на близо 4000 бойци, сред които има и жени, в иракските сили за сигурност.

Информацията е съобщена от говорителя на иракския премиер Сабах ан Нуман пред Иракската новинарска агенция и е цитирана от Анадолската агенция. По думите му с промяната отговорността за сигурността в района ще бъде прехвърлена на федералните власти.

„С тази стъпка отговорността за сигурността на планината Синджар ще бъде прехвърлена на компетентните федерални власти“, заяви Сабах ан Нуман.

Процесът е част от договореност между Ирак и Турция. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и иракският премиер Али аз Зайди са се споразумели по въпроса на среща в Ню Йорк на 24 септември.

Ангажиментът към Турция

Договореността предвижда прекратяване на присъствието на забранени чуждестранни въоръжени групировки в Синджар. В замяна Турция ще предаде постепенно на Ирак военната база „Башика-Зилкан“ край Мосул. Съоръжението се използва от турските военни в операциите срещу тероризма.

Анадолската агенция съобщава, че интеграцията ще засегне структура, свързвана с ПКК, и ще се извърши под надзора на иракското правителство. Според иракските власти целта е оръжията и въоръжените формирования да бъдат поставени под контрола на държавата.

ПКК е обявена за терористична организация от Турция, САЩ и Европейския съюз. Групировката има присъствие в Северен Ирак, а Синджар от години е зона на напрежение между Багдад, Анкара и различни въоръжени структури.

Какво следва

След началото на интеграцията иракските сили за сигурност трябва да поемат изцяло охраната на Синджар. Предаването на базата „Башика-Зилкан“ е обвързано с напредъка на тези мерки и ще се извършва по договорен механизъм и график.

Иракското правителство представя решението като стъпка към възстановяване на държавния контрол в района. За Турция то е свързано с прекратяването на присъствието на въоръжени групи, които Анкара определя като заплаха за сигурността си.

Източници: bta.bg, aa.com.tr