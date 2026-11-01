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Абдуллах Йоджалан е преместен в ново крило на затвора

Абдуллах Йоджалан е преместен в ново крило на затвора

1 Ноември, 2026 15:09 1 095 6

  • абдуллах йоджалан-
  • митхат санджар-
  • пкк-
  • турция-
  • мирен процес-
  • реджеп ердоган

Преместването на лидера на ПКК на остров Имралъ е потвърдено от депутата Митхат Санджар, който призова за ускоряване на мирния процес

Абдуллах Йоджалан е преместен в ново крило на затвора - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Абдуллах Йоджалан е преместен в новопостроена част на затвора на остров Имралъ, където излежава присъда от 1999 г. Преместването е потвърдено от Митхат Санджар, депутат от прокюрдската Партия за равенство и демокрация на народите (ДЕМ).

Санджар е съобщил за промяната в интервю за телевизия „Медия хабер“, без да даде допълнителни подробности. Той не е потвърдил, че новото съоръжение предлага по-добри условия, макар че изказването му насочва към такава възможност.

Призив за ускоряване на мирния процес

Според Санджар преместването на Йоджалан налага по-бързо развитие на преговорите. „Преместването в новото съоръжение налага ускоряване на мирния процес“, е заявил той.

Депутатът е посочил, че процесът е бил „на пауза“ през последните два месеца. По думите му турското правителство трябва да промени твърдата си позиция. „Процесът не може да продължи при едностранни очаквания и искания“, е заявил Санджар.

Как се стигна до новия етап

Санджар е сред политиците от ДЕМ, които редовно посещават Йоджалан. През февруари 2025 г. лидерът на Кюрдската работническа партия (ПКК) призова организацията да се разпусне и да се разоръжи. Три месеца по-късно ПКК обяви, че ще сложи оръжие и ще прекрати бойните действия.

През август турският парламент одобри законодателни промени, предвиждащи условна амнистия за хиляди бойци на ПКК. Впоследствие законът беше подписан от президента Реджеп Тайип Ердоган.

Йоджалан е сред основателите на ПКК, създадена през 70-те години на миналия век, и продължава да се разглежда от кюрдските представители като ключова фигура за мирния процес. Конфликтът между ПКК и турските власти продължава от 1984 г. и е отнел живота на десетки хиляди души. Организацията е обявена за терористична от Турция, САЩ и Европейския съюз.

Източници: bta.bg, apnews.com


Турция
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  • 1 Евгени от Алфапласт

    1 1 Отговор
    Баце ще го местят с кола. Да не скъса някой менискус пак...🤣

    15:26 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Турците не искат ПКК

    2 1 Отговор
    А у нас етническата партия ДПС управлява цялата българска държава!

    Коментиран от #6

    15:39 01.11.2026

  • 5 Ад в България

    4 0 Отговор
    Българската полиция избива Българи в арести,в домовете им,в чужбина, психиатрия никой не реагира , политиците знаят и мълчат!

    15:43 01.11.2026

  • 6 Ганьо

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Турците не искат ПКК":

    Излезте да гласувате тогава, те са малцинство все пак, но друг трябва да е виновен...

    15:47 01.11.2026

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