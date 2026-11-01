Абдуллах Йоджалан е преместен в ново крило на затвора

Абдуллах Йоджалан е преместен в новопостроена част на затвора на остров Имралъ, където излежава присъда от 1999 г. Преместването е потвърдено от Митхат Санджар, депутат от прокюрдската Партия за равенство и демокрация на народите (ДЕМ).

Санджар е съобщил за промяната в интервю за телевизия „Медия хабер“, без да даде допълнителни подробности. Той не е потвърдил, че новото съоръжение предлага по-добри условия, макар че изказването му насочва към такава възможност.

Призив за ускоряване на мирния процес

Според Санджар преместването на Йоджалан налага по-бързо развитие на преговорите. „Преместването в новото съоръжение налага ускоряване на мирния процес“, е заявил той.

Депутатът е посочил, че процесът е бил „на пауза“ през последните два месеца. По думите му турското правителство трябва да промени твърдата си позиция. „Процесът не може да продължи при едностранни очаквания и искания“, е заявил Санджар.

Как се стигна до новия етап

Санджар е сред политиците от ДЕМ, които редовно посещават Йоджалан. През февруари 2025 г. лидерът на Кюрдската работническа партия (ПКК) призова организацията да се разпусне и да се разоръжи. Три месеца по-късно ПКК обяви, че ще сложи оръжие и ще прекрати бойните действия.

През август турският парламент одобри законодателни промени, предвиждащи условна амнистия за хиляди бойци на ПКК. Впоследствие законът беше подписан от президента Реджеп Тайип Ердоган.

Йоджалан е сред основателите на ПКК, създадена през 70-те години на миналия век, и продължава да се разглежда от кюрдските представители като ключова фигура за мирния процес. Конфликтът между ПКК и турските власти продължава от 1984 г. и е отнел живота на десетки хиляди души. Организацията е обявена за терористична от Турция, САЩ и Европейския съюз.

Източници: bta.bg, apnews.com