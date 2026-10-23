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Първият дипломат на Ердоган: Подходящ момент за обединение на Либия

Първият дипломат на Ердоган: Подходящ момент за обединение на Либия

23 Октомври, 2026 22:09 668 8

  • либия-
  • хакан фидан-
  • турция-
  • халифа хафтар-
  • средиземно море-
  • реджеп ердоган

Турският външен министър заяви, че източните и западните военни структури трябва да бъдат поставени под общо национално командване

Първият дипломат на Ердоган: Подходящ момент за обединение на Либия - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Моментът е подходящ за обединение на Либия, заяви турският външен министър Хакан Фидан в Истанбул. Според него източната и западната част на страната могат да започнат процес на политическо сближаване, който да обхване и разделените военни структури.

„В подходящ момент сме, когато източната и западната част могат да се обединят“, каза Фидан на пресконференция след среща на външните министри на Франция, Великобритания, Германия, Италия, Турция, Саудитска Арабия, Пакистан и Египет.

Турция настоява за обща военна структура

Фидан заяви, че международната общност работи за политическото обединение на Либия, а Турция участва както в политическите, така и във военните разговори. По думите му една от най-важните задачи е въоръжените формирования в двете части на страната да бъдат поставени „под общ покрив“.

Либия е разделена между правителството на Абдел Хамид Дбейба, базирано в Триполи и признато от ООН, и администрация в източната част на страната, подкрепяна от маршал Халифа Хафтар. Разделението продължава след падането и убийството на Муамар Кадафи през 2011 г.

Турция подкрепяше властите в Триполи по време на дългогодишния конфликт, включително с военна помощ. През последните години Анкара разшири контактите си и с източнолибийските власти, като засили политическите и икономическите връзки с тях.

Спорният меморандум за Средиземно море

На 20 октомври парламентът в Източна Либия одобри меморандум с Турция за разграничаване на изключителните икономически зони в Средиземно море. Документът е подписан през 2019 г. с тогавашните власти в Триполи, но първоначално беше отхвърлен от източнолибийския парламент.

Решението предизвика критики от Европейския съюз и остра реакция от Египет. Кайро заяви, че меморандумът засяга египетските права в Източното Средиземноморие. Фидан потвърди, че Египет има резерви, но посочи, че Анкара обсъжда въпроса с египетските власти.

„След седем години приемането на документа от представителите на Либия и превръщането му в повод за голям политически шум е нещо, което намираме за странно“, каза турският министър.

По думите му възможно решение може да бъде търсено в разговори между Турция, Италия и Египет. Фидан не посочи конкретен срок за политическо споразумение или за обединяване на либийските военни структури.

Обща позиция по Иран и войната в Украйна

На срещата в Истанбул участниците са се обединили и около позицията, че военна намеса в Иран няма да доведе до решение. Те са заявили също, че войната между Русия и Украйна не трябва да застрашава сигурността на корабоплаването или да предизвиква нова зърнена криза.

Източници: bta.bg, apnews.com


Либия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 На това се

    2 0 Отговор
    казва политика в интерес на държавата . Турция санкции не налага , продава оръжие на зелето , не взима страна в конфликта , и мисли за бъдещето си с интерес към Либия която има всичко , само да и станеш приятел в момент когато другите се занимават с операции .

    22:27 23.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Спецназ

    1 0 Отговор
    Гърция е Държава на под 200 години,

    много по-млада от САЩ!
    ФАКТ!

    22:48 23.10.2026

  • 5 Спецназ

    2 0 Отговор
    Завладяването на гръцкия полуостров,
    което не е било Държава а градове-
    отделни Държави

    от Рим завършва официално през

    146 г. пр. Хр. с победата на римляните при Коринт над
    Ахейския съюз и разрушаването на самия град Коринт.

    22:48 23.10.2026

  • 6 Спецназ

    1 1 Отговор
    Източната римска Империя( Византия) е окончателно завладяна от Осм. империя на 29 май 1453 година, когато султан Мехмед II превзема столицата Константинопол.

    22:49 23.10.2026

  • 7 Спецназ

    2 0 Отговор
    Освобождението на Гърция от1832 година и завършва със създаването на независимо гръцко кралство.

    СМЕТАЙТЕ сами- гърците имат Държава от по-малко от 200 години-

    ФАКТ!

    22:50 23.10.2026

  • 8 5115

    0 0 Отговор
    Този щом е казал значи ще стане.

    22:54 23.10.2026