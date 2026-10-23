Първият дипломат на Ердоган: Подходящ момент за обединение на Либия

Моментът е подходящ за обединение на Либия, заяви турският външен министър Хакан Фидан в Истанбул. Според него източната и западната част на страната могат да започнат процес на политическо сближаване, който да обхване и разделените военни структури.

„В подходящ момент сме, когато източната и западната част могат да се обединят“, каза Фидан на пресконференция след среща на външните министри на Франция, Великобритания, Германия, Италия, Турция, Саудитска Арабия, Пакистан и Египет.

Турция настоява за обща военна структура

Фидан заяви, че международната общност работи за политическото обединение на Либия, а Турция участва както в политическите, така и във военните разговори. По думите му една от най-важните задачи е въоръжените формирования в двете части на страната да бъдат поставени „под общ покрив“.

Либия е разделена между правителството на Абдел Хамид Дбейба, базирано в Триполи и признато от ООН, и администрация в източната част на страната, подкрепяна от маршал Халифа Хафтар. Разделението продължава след падането и убийството на Муамар Кадафи през 2011 г.

Турция подкрепяше властите в Триполи по време на дългогодишния конфликт, включително с военна помощ. През последните години Анкара разшири контактите си и с източнолибийските власти, като засили политическите и икономическите връзки с тях.

Спорният меморандум за Средиземно море

На 20 октомври парламентът в Източна Либия одобри меморандум с Турция за разграничаване на изключителните икономически зони в Средиземно море. Документът е подписан през 2019 г. с тогавашните власти в Триполи, но първоначално беше отхвърлен от източнолибийския парламент.

Решението предизвика критики от Европейския съюз и остра реакция от Египет. Кайро заяви, че меморандумът засяга египетските права в Източното Средиземноморие. Фидан потвърди, че Египет има резерви, но посочи, че Анкара обсъжда въпроса с египетските власти.

„След седем години приемането на документа от представителите на Либия и превръщането му в повод за голям политически шум е нещо, което намираме за странно“, каза турският министър.

По думите му възможно решение може да бъде търсено в разговори между Турция, Италия и Египет. Фидан не посочи конкретен срок за политическо споразумение или за обединяване на либийските военни структури.

Обща позиция по Иран и войната в Украйна

На срещата в Истанбул участниците са се обединили и около позицията, че военна намеса в Иран няма да доведе до решение. Те са заявили също, че войната между Русия и Украйна не трябва да застрашава сигурността на корабоплаването или да предизвиква нова зърнена криза.

Източници: bta.bg, apnews.com