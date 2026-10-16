Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп: Не вярвам на Нетаняху и на никого в политиката

Доналд Тръмп: Не вярвам на Нетаняху и на никого в политиката

16 Октомври, 2026 15:07 1 617 21

  • доналд тръмп-
  • бенямин нетаняху-
  • иран-
  • израел-
  • ядрено оръжие-
  • ликуд

Американският президент определи отношенията си с израелския премиер като много добри, но не потвърди участие в предизборната му кампания

Доналд Тръмп: Не вярвам на Нетаняху и на никого в политиката - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
WION WION

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не вярва на никого в политиката, включително на израелския премиер Бенямин Нетаняху. Той направи коментара в интервю за Newsmax, след като беше попитан дали има доверие на израелския лидер.

„Честно казано, не вярвам на никого. В света на политиката не вярвам на никого“, каза Тръмп.

Американският президент обаче определи отношенията си с Нетаняху като „много добри“ и похвали военното сътрудничество между САЩ и Израел в конфликта с Иран. Изявлението идва преди парламентарните избори в Израел, насрочени за 27 октомври.

Тръмп не потвърди участие в кампанията

На въпрос дали Вашингтон планира да води кампания в подкрепа на Нетаняху преди вота, Тръмп отговори, че израелски представители биха искали той да се включи.

„Е, те биха искали да го направя. Да, биха искали да го направя“, заяви президентът.

Той не обяви конкретен план за участие в предизборната кампания. Според Таймс ъф Израел Тръмп е бил питан и по-рано дали възнамерява да подкрепи Нетаняху, но не е поел публичен ангажимент за това.

САЩ няма да използват ядрено оръжие

В интервюто Тръмп отхвърли възможността САЩ да използват ядрено оръжие срещу Иран. Повод са съобщенията, че Вашингтон обмисля употребата на най-мощната американска конвенционална бомба срещу ирански цели.

„Не, не бих използвал ядрено оръжие. Не се налага“, каза Тръмп.

Той подчерта, че GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, известна като „Майката на всички бомби“, е конвенционално оръжие и не е ядрена бомба. По думите му това е „много голяма бомба“, но използването на ядрено оръжие не е необходимо.

Президентът очаква бърз край на войната

Тръмп заяви още, че войната с Иран ще приключи „много скоро“. Той каза, че Техеран води преговори с Вашингтон, но не представи подробности за съдържанието или срока на разговорите.

„По един или друг начин тя ще приключи много скоро. А цената на петрола ще се срине рязко — както и цените на бензина“, заяви американският президент.

Твърдението за близък край на конфликта не беше придружено от обявено споразумение или конкретен график.

Източници: news.bg, timesofisrael.com, aa.com.tr


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Като тръмп

    8 11 Отговор
    И аз не вярвам на политици.Само Еропейския съюз стой зад обещанията си

    15:13 16.10.2026

  • 2 Цвете

    9 5 Отговор
    СЕГА ЛИ ОТКРИ АМЕРИКА? ЗЕЛЕНСКИ КОЛКО ГОДИНИ СПОДЕЛЯШЕ ТОРМОЗЪТ НАД УКРАЙНА? НИКОГА НЕ Е КЪСНО ДА СТАНЕШ ЗА СМЯХ. НАБЛИЖАВАТ ИЗБОРИТЕ И В ЩАТИТЕ, НАЛИ? СПАСЕНИЕТО ПРИКЛЮЧИ И С РАЗДАДЕНИТЕ МИТА ПО СВЕТА, А ТЕ СА ДОСТА ВИСОКИ, НАЛИ?

    15:15 16.10.2026

  • 3 Агент Краснов

    14 5 Отговор
    Само на Кремъл вярвам

    Коментиран от #6

    15:17 16.10.2026

  • 4 УКРАЙНА 🇺🇦

    12 6 Отговор
    Пълен идиот

    15:19 16.10.2026

  • 5 Като знае по него си какъв Лъжец е

    10 4 Отговор
    Си мисли че всички са пеперуди като него

    Но вижте Радев остана верен на Путин до последно
    Мантрата Руските интереси Преди Българските се изпълнава до Гроб!!

    15:23 16.10.2026

  • 6 койдазнай

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Агент Краснов":

    Ама за Краснов Путин не е политик, а пряк ръководител. За това и не го споменава.

    15:26 16.10.2026

  • 7 И какво е похвалил?

    6 1 Отговор
    военното сътрудничество между САЩ и Израел в конфликта с Иран се свежда до серийни военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Няма как САЩ и Тръмп да се дистанцират от тях. Казаното от Тръмп е двуличие и наглост.

    15:28 16.10.2026

  • 8 тиририрам

    1 1 Отговор
    Професор 80% сега ще смени любимата си "крилата мисъл" на ... "Де да имах акъла на Тръмп, ама който му дойде след това". 😎

    15:29 16.10.2026

  • 9 И какво е похвалил?

    4 0 Отговор
    Нима не го чухте? Нима не ви е ясно....
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Общото събрание на ООН, че решава дали да „унищожи Ислямска република“ Иран и да я „изпрати по дяволите без никакъв шанс за оцеляване“.
    „Да унищожа ли Ислямската република, и то бързо, без никога повече да ѝ позволя да убива и унищожава хора и държави?“, попита американският президент.Убийствената реторика на Тръмп бележи нов етап в криминализирането на империалистическата външна политика, докато сме свидетели на избухването на глобална война. Това е безпрецедентно в съвременната политика, с изключение на езика на режима на Адолф Хитлер, който започна война на унищожение Vernichtungskrieg срещу Съветския съюз.

    15:30 16.10.2026

  • 10 И какво е похвалил?

    3 0 Отговор
    Нима не го чухте? Нима не ви е ясно....
    За разлика от Тръмп обаче, Хитлер не обявява публично войната си на унищожение. Той дава заповедта насаме на своите генерали. На 30 март 1941 г., по време на закрита среща с около 200 висши офицери, той им казва, че предстоящото нахлуване ще бъде Vernichtungskampf , „война на унищожение“, според дневника на началника на щаба на армията му Франц Халдер. Унищожаването на иранското население, което се съпротивлява на опита на Тръмп да подчини страната чрез война, всъщност се обсъжда активно в Белия дом. Журналистът Сиймур Хърш съобщи на 10 юни, че Тръмп е обсъждал, по време на тайна среща с най-висшите си помощници, използването на ядрени оръжия срещу Иран, страна с 93 милиона души население.

    15:30 16.10.2026

  • 11 мдаа

    6 0 Отговор
    Вярва само на Путин.

    15:34 16.10.2026

  • 12 Отпадъците трябва да се подкрепят

    5 0 Отговор
    И да определят отношенията си като много добри. Все пак са съучастници в геноцид нали?

    15:34 16.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ТО КОГА СЕ ИЗДЪНЕШ

    0 0 Отговор
    ЯКО ВСЕКИ КАЗВА ТАКА. И ТОЙ СЕ НАРИЧА ПРОСТАКА.

    15:47 16.10.2026

  • 15 Госъ

    2 0 Отговор
    Тоя пак даде на късо

    15:58 16.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Само на

    4 0 Отговор
    вовката от масква вярваш.Да не получиш на пейджъра съобщение тел авив,а?

    16:03 16.10.2026

  • 18 уйко Урдьо

    2 0 Отговор
    То защото пък на теб някой ти вярва. Вярвай си.

    16:04 16.10.2026

  • 19 Тик-Ток

    2 0 Отговор
    Дони Епщайн не вярва и на себе си

    16:19 16.10.2026

  • 20 Факти

    3 0 Отговор
    Доналд Тръмп: Дойде ми акъла и не вярвам на Нетаняху и на никого в политиката

    16:19 16.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.