Доналд Тръмп: Не вярвам на Нетаняху и на никого в политиката

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не вярва на никого в политиката, включително на израелския премиер Бенямин Нетаняху. Той направи коментара в интервю за Newsmax, след като беше попитан дали има доверие на израелския лидер.
Американският президент обаче определи отношенията си с Нетаняху като „много добри“ и похвали военното сътрудничество между САЩ и Израел в конфликта с Иран. Изявлението идва преди парламентарните избори в Израел, насрочени за 27 октомври.
Тръмп не потвърди участие в кампанията
На въпрос дали Вашингтон планира да води кампания в подкрепа на Нетаняху преди вота, Тръмп отговори, че израелски представители биха искали той да се включи.
Той не обяви конкретен план за участие в предизборната кампания. Според Таймс ъф Израел Тръмп е бил питан и по-рано дали възнамерява да подкрепи Нетаняху, но не е поел публичен ангажимент за това.
САЩ няма да използват ядрено оръжие
В интервюто Тръмп отхвърли възможността САЩ да използват ядрено оръжие срещу Иран. Повод са съобщенията, че Вашингтон обмисля употребата на най-мощната американска конвенционална бомба срещу ирански цели.„Не, не бих използвал ядрено оръжие. Не се налага“, каза Тръмп.
Той подчерта, че GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, известна като „Майката на всички бомби“, е конвенционално оръжие и не е ядрена бомба. По думите му това е „много голяма бомба“, но използването на ядрено оръжие не е необходимо.
Президентът очаква бърз край на войната
Тръмп заяви още, че войната с Иран ще приключи „много скоро“. Той каза, че Техеран води преговори с Вашингтон, но не представи подробности за съдържанието или срока на разговорите.„По един или друг начин тя ще приключи много скоро. А цената на петрола ще се срине рязко — както и цените на бензина“, заяви американският президент.
Твърдението за близък край на конфликта не беше придружено от обявено споразумение или конкретен график.
Източници: news.bg, timesofisrael.com, aa.com.tr
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Като тръмп
15:13 16.10.2026
2 Цвете
15:15 16.10.2026
3 Агент Краснов
Коментиран от #6
15:17 16.10.2026
4 УКРАЙНА 🇺🇦
15:19 16.10.2026
5 Като знае по него си какъв Лъжец е
Но вижте Радев остана верен на Путин до последно
Мантрата Руските интереси Преди Българските се изпълнава до Гроб!!
15:23 16.10.2026
6 койдазнай
До коментар #3 от "Агент Краснов":Ама за Краснов Путин не е политик, а пряк ръководител. За това и не го споменава.
15:26 16.10.2026
7 И какво е похвалил?
15:28 16.10.2026
8 тиририрам
15:29 16.10.2026
9 И какво е похвалил?
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Общото събрание на ООН, че решава дали да „унищожи Ислямска република“ Иран и да я „изпрати по дяволите без никакъв шанс за оцеляване“.
„Да унищожа ли Ислямската република, и то бързо, без никога повече да ѝ позволя да убива и унищожава хора и държави?“, попита американският президент.Убийствената реторика на Тръмп бележи нов етап в криминализирането на империалистическата външна политика, докато сме свидетели на избухването на глобална война. Това е безпрецедентно в съвременната политика, с изключение на езика на режима на Адолф Хитлер, който започна война на унищожение Vernichtungskrieg срещу Съветския съюз.
15:30 16.10.2026
10 И какво е похвалил?
За разлика от Тръмп обаче, Хитлер не обявява публично войната си на унищожение. Той дава заповедта насаме на своите генерали. На 30 март 1941 г., по време на закрита среща с около 200 висши офицери, той им казва, че предстоящото нахлуване ще бъде Vernichtungskampf , „война на унищожение“, според дневника на началника на щаба на армията му Франц Халдер. Унищожаването на иранското население, което се съпротивлява на опита на Тръмп да подчини страната чрез война, всъщност се обсъжда активно в Белия дом. Журналистът Сиймур Хърш съобщи на 10 юни, че Тръмп е обсъждал, по време на тайна среща с най-висшите си помощници, използването на ядрени оръжия срещу Иран, страна с 93 милиона души население.
15:30 16.10.2026
11 мдаа
15:34 16.10.2026
12 Отпадъците трябва да се подкрепят
15:34 16.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ТО КОГА СЕ ИЗДЪНЕШ
15:47 16.10.2026
15 Госъ
15:58 16.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Само на
16:03 16.10.2026
18 уйко Урдьо
16:04 16.10.2026
19 Тик-Ток
16:19 16.10.2026
20 Факти
16:19 16.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.