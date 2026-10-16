Доналд Тръмп: Не вярвам на Нетаняху и на никого в политиката

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не вярва на никого в политиката, включително на израелския премиер Бенямин Нетаняху. Той направи коментара в интервю за Newsmax, след като беше попитан дали има доверие на израелския лидер.

„Честно казано, не вярвам на никого. В света на политиката не вярвам на никого“, каза Тръмп.

Американският президент обаче определи отношенията си с Нетаняху като „много добри“ и похвали военното сътрудничество между САЩ и Израел в конфликта с Иран. Изявлението идва преди парламентарните избори в Израел, насрочени за 27 октомври.

Тръмп не потвърди участие в кампанията

На въпрос дали Вашингтон планира да води кампания в подкрепа на Нетаняху преди вота, Тръмп отговори, че израелски представители биха искали той да се включи.

„Е, те биха искали да го направя. Да, биха искали да го направя“, заяви президентът.

Той не обяви конкретен план за участие в предизборната кампания. Според Таймс ъф Израел Тръмп е бил питан и по-рано дали възнамерява да подкрепи Нетаняху, но не е поел публичен ангажимент за това.

САЩ няма да използват ядрено оръжие

В интервюто Тръмп отхвърли възможността САЩ да използват ядрено оръжие срещу Иран. Повод са съобщенията, че Вашингтон обмисля употребата на най-мощната американска конвенционална бомба срещу ирански цели.

„Не, не бих използвал ядрено оръжие. Не се налага“, каза Тръмп.

Той подчерта, че GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, известна като „Майката на всички бомби“, е конвенционално оръжие и не е ядрена бомба. По думите му това е „много голяма бомба“, но използването на ядрено оръжие не е необходимо.

Президентът очаква бърз край на войната

Тръмп заяви още, че войната с Иран ще приключи „много скоро“. Той каза, че Техеран води преговори с Вашингтон, но не представи подробности за съдържанието или срока на разговорите.

„По един или друг начин тя ще приключи много скоро. А цената на петрола ще се срине рязко — както и цените на бензина“, заяви американският президент.

Твърдението за близък край на конфликта не беше придружено от обявено споразумение или конкретен график.

Източници: news.bg, timesofisrael.com, aa.com.tr