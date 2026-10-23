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Бенямин Нетаняху обяви мащабна операция на Западния бряг

Бенямин Нетаняху обяви мащабна операция на Западния бряг

23 Октомври, 2026 20:06 546 19

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Израелският премиер заяви, че армията ще евакуира жители, ще претърсва домове и ще иззема оръжия

Бенямин Нетаняху обяви мащабна операция на Западния бряг - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израел подготвя най-мащабната военна операция на Западния бряг от 1967 г., заяви премиерът Бенямин Нетаняху. По думите му целта е да бъдат ликвидирани действащите въоръжени групировки и да бъде премахната инфраструктурата, която израелските власти определят като терористична.

„Ще евакуираме жителите, ще обикаляме от къща на къща, ще изнесем оръжията оттам и цялата терористична инфраструктура ще бъде унищожена“, заяви Нетаняху.

Премиерът не посочи дата за началото на операцията. Той каза, че сроковете ще бъдат обявени допълнително, а израелската армия вече се подготвя за действията. Планът предвижда евакуация на жители, проверки по домовете и изземване на оръжия.

Стрелба край Хеврон преди изявлението

Изявлението беше направено след стрелба в района на Хеврон на Западния бряг. Според публикацията на „Фокус“ двама военнослужещи от Израелските отбранителни сили са загинали, а трима са били ранени. Нападателите са били ликвидирани, а израелските власти са определили случая като терористичен акт.

Данните за жертвите обаче се разминават в международните публикации. „Вашингтон пост“ съобщи за петима ранени при нападението, без да потвърди смъртта на военнослужещи. „Таймс ъф Израел“ също съобщи за петима ранени и за двама убити нападатели. Различието в информацията за пострадалите остава непотвърдено в единна официална сводка.

Израелските власти свързаха нападението с ХАМАС. „Таймс ъф Израел“ съобщи, че групировката е определила стрелбата като „героична“, но не е поела официално отговорност за нея.

Най-мащабната операция от 1967 г.

Нетаняху определи планираните действия като най-голямата операция на Западния бряг, откакто Израел установява контрол над територията през 1967 г. Той не уточни кои населени места ще бъдат включени и колко жители могат да бъдат евакуирани.

Според „Таймс ъф Израел“ израелският премиер е наредил подготовка и за пълно затваряне на Западния бряг след стрелбата край Хеврон. Медията съобщи още, че израелските сили са започнали действия в района и проверяват домовете на двамата нападатели.

Засега няма обявен график за операцията, нито подробности за нейния обхват. Потвърдено е, че израелското военно ръководство подготвя действия, а решението за началото им ще бъде взето от политическото ръководство.

Източници: focus-news.net, timesofisrael.com, washingtonpost.com


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 онзи

    8 1 Отговор
    Така се прави , а не като Путин да ги гали с ръкавици .

    Коментиран от #6

    20:09 23.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ЕВРЕИТЕ АНЕКСИРАТ ЧУЖДИТЕ ЗЕМИ

    13 1 Отговор
    Демократично. Затова Кая Калас е съгласна.

    Коментиран от #18

    20:12 23.10.2026

  • 4 Урсула

    12 0 Отговор
    ще се изцепи ли по въпроса.Или ще се скрие през глава.

    20:13 23.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гошо

    1 9 Отговор

    До коментар #1 от "онзи":

    Руснаците не можаха да създадат въздушно превъзходство, за съжаление! Само губят самолети. От тук идва боксуването четвърта година. Без въздушно превъзходство няма как да действат като мечка

    Коментиран от #10

    20:13 23.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ДрайвингПлежър

    10 2 Отговор
    Престъпник! И за съжаление не само той, а цялата политическа класа!

    20:15 23.10.2026

  • 10 Гошо

    1 7 Отговор

    До коментар #6 от "Гошо":

    Исках да кажа пета година

    Коментиран от #12

    20:15 23.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 онзи

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Гошо":

    Каквото и да кажеш - все ми е тая .Наздраве !

    Коментиран от #13

    20:20 23.10.2026

  • 13 Гошо

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "онзи":

    Наздраве приятел!

    20:22 23.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 баце

    3 0 Отговор
    Забравили сте да допишете, че на мястото на изселените ще се заселят евреи. Не забравяйте основната причина.

    20:30 23.10.2026

  • 16 Тоя е по извратен и от ментора си

    2 0 Отговор
    Готов на всичко луд

    20:33 23.10.2026

  • 17 ТРЪМП НАШ

    0 0 Отговор
    ТРЪМП НАШ

    ЕЙ КУПЕЙКИ

    НЯМА ДА ВИКАТЕ СРЕЩУ.

    КАКТО ПОДКРЕПЯ ПУТИН

    ТАКА ПОДКРЕПЯ И НЕТАНЯХУ .

    УРАААААА УРААААА УРААААА

    20:36 23.10.2026

  • 18 ЗА ШАЛОМОВИЧ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЕВРЕИТЕ АНЕКСИРАТ ЧУЖДИТЕ ЗЕМИ":

    ЛИ ГОВОРИШ

    ВЪЗДУХАР?

    20:37 23.10.2026

  • 19 Спрете геноцида на Израел

    0 0 Отговор
    Aлооо, ЕС и ЕК ? До кога тези диваци ще бъдат търпяни ?

    20:40 23.10.2026