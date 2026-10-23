Бенямин Нетаняху обяви мащабна операция на Западния бряг

Израел подготвя най-мащабната военна операция на Западния бряг от 1967 г., заяви премиерът Бенямин Нетаняху. По думите му целта е да бъдат ликвидирани действащите въоръжени групировки и да бъде премахната инфраструктурата, която израелските власти определят като терористична.
„Ще евакуираме жителите, ще обикаляме от къща на къща, ще изнесем оръжията оттам и цялата терористична инфраструктура ще бъде унищожена“, заяви Нетаняху.
Премиерът не посочи дата за началото на операцията. Той каза, че сроковете ще бъдат обявени допълнително, а израелската армия вече се подготвя за действията. Планът предвижда евакуация на жители, проверки по домовете и изземване на оръжия.
Стрелба край Хеврон преди изявлението
Изявлението беше направено след стрелба в района на Хеврон на Западния бряг. Според публикацията на „Фокус“ двама военнослужещи от Израелските отбранителни сили са загинали, а трима са били ранени. Нападателите са били ликвидирани, а израелските власти са определили случая като терористичен акт.
Данните за жертвите обаче се разминават в международните публикации. „Вашингтон пост“ съобщи за петима ранени при нападението, без да потвърди смъртта на военнослужещи. „Таймс ъф Израел“ също съобщи за петима ранени и за двама убити нападатели. Различието в информацията за пострадалите остава непотвърдено в единна официална сводка.
Израелските власти свързаха нападението с ХАМАС. „Таймс ъф Израел“ съобщи, че групировката е определила стрелбата като „героична“, но не е поела официално отговорност за нея.
Най-мащабната операция от 1967 г.
Нетаняху определи планираните действия като най-голямата операция на Западния бряг, откакто Израел установява контрол над територията през 1967 г. Той не уточни кои населени места ще бъдат включени и колко жители могат да бъдат евакуирани.
Според „Таймс ъф Израел“ израелският премиер е наредил подготовка и за пълно затваряне на Западния бряг след стрелбата край Хеврон. Медията съобщи още, че израелските сили са започнали действия в района и проверяват домовете на двамата нападатели.
Засега няма обявен график за операцията, нито подробности за нейния обхват. Потвърдено е, че израелското военно ръководство подготвя действия, а решението за началото им ще бъде взето от политическото ръководство.
Източници: focus-news.net, timesofisrael.com, washingtonpost.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 онзи
Коментиран от #6
20:09 23.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ЕВРЕИТЕ АНЕКСИРАТ ЧУЖДИТЕ ЗЕМИ
Коментиран от #18
20:12 23.10.2026
4 Урсула
20:13 23.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гошо
До коментар #1 от "онзи":Руснаците не можаха да създадат въздушно превъзходство, за съжаление! Само губят самолети. От тук идва боксуването четвърта година. Без въздушно превъзходство няма как да действат като мечка
Коментиран от #10
20:13 23.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ДрайвингПлежър
20:15 23.10.2026
10 Гошо
До коментар #6 от "Гошо":Исках да кажа пета година
Коментиран от #12
20:15 23.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 онзи
До коментар #10 от "Гошо":Каквото и да кажеш - все ми е тая .Наздраве !
Коментиран от #13
20:20 23.10.2026
13 Гошо
До коментар #12 от "онзи":Наздраве приятел!
20:22 23.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 баце
20:30 23.10.2026
16 Тоя е по извратен и от ментора си
20:33 23.10.2026
17 ТРЪМП НАШ
ЕЙ КУПЕЙКИ
НЯМА ДА ВИКАТЕ СРЕЩУ.
КАКТО ПОДКРЕПЯ ПУТИН
ТАКА ПОДКРЕПЯ И НЕТАНЯХУ .
УРАААААА УРААААА УРААААА
20:36 23.10.2026
18 ЗА ШАЛОМОВИЧ
До коментар #3 от "ЕВРЕИТЕ АНЕКСИРАТ ЧУЖДИТЕ ЗЕМИ":ЛИ ГОВОРИШ
ВЪЗДУХАР?
20:37 23.10.2026
19 Спрете геноцида на Израел
20:40 23.10.2026