Бенямин Нетаняху обяви мащабна операция на Западния бряг

Израел подготвя най-мащабната военна операция на Западния бряг от 1967 г., заяви премиерът Бенямин Нетаняху. По думите му целта е да бъдат ликвидирани действащите въоръжени групировки и да бъде премахната инфраструктурата, която израелските власти определят като терористична.

„Ще евакуираме жителите, ще обикаляме от къща на къща, ще изнесем оръжията оттам и цялата терористична инфраструктура ще бъде унищожена“, заяви Нетаняху.

Премиерът не посочи дата за началото на операцията. Той каза, че сроковете ще бъдат обявени допълнително, а израелската армия вече се подготвя за действията. Планът предвижда евакуация на жители, проверки по домовете и изземване на оръжия.

Стрелба край Хеврон преди изявлението

Изявлението беше направено след стрелба в района на Хеврон на Западния бряг. Според публикацията на „Фокус“ двама военнослужещи от Израелските отбранителни сили са загинали, а трима са били ранени. Нападателите са били ликвидирани, а израелските власти са определили случая като терористичен акт.

Данните за жертвите обаче се разминават в международните публикации. „Вашингтон пост“ съобщи за петима ранени при нападението, без да потвърди смъртта на военнослужещи. „Таймс ъф Израел“ също съобщи за петима ранени и за двама убити нападатели. Различието в информацията за пострадалите остава непотвърдено в единна официална сводка.

Израелските власти свързаха нападението с ХАМАС. „Таймс ъф Израел“ съобщи, че групировката е определила стрелбата като „героична“, но не е поела официално отговорност за нея.

Най-мащабната операция от 1967 г.

Нетаняху определи планираните действия като най-голямата операция на Западния бряг, откакто Израел установява контрол над територията през 1967 г. Той не уточни кои населени места ще бъдат включени и колко жители могат да бъдат евакуирани.

Според „Таймс ъф Израел“ израелският премиер е наредил подготовка и за пълно затваряне на Западния бряг след стрелбата край Хеврон. Медията съобщи още, че израелските сили са започнали действия в района и проверяват домовете на двамата нападатели.

Засега няма обявен график за операцията, нито подробности за нейния обхват. Потвърдено е, че израелското военно ръководство подготвя действия, а решението за началото им ще бъде взето от политическото ръководство.

Източници: focus-news.net, timesofisrael.com, washingtonpost.com