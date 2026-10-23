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Високо напрежение! Сирия изпрати 1000 войници в Ес-Сувейда
  Тема: Сирия

Високо напрежение! Сирия изпрати 1000 войници в Ес-Сувейда

23 Октомври, 2026 21:07 934 29

  • сирия-
  • ес-сувейда-
  • друзи-
  • израел-
  • том барак-
  • ахмед аш шараа

Прехвърлянето засилва напрежението около друзката милиция, която според The National получава подкрепа от Израел

Високо напрежение! Сирия изпрати 1000 войници в Ес-Сувейда - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The National Interest The National Interest

Сирийските власти са изпратили около 1000 допълнителни военнослужещи в южната провинция Ес-Сувейда на фона на мобилизацията на друзката милиция, съобщава The National. Военнослужещите са пристигнали през последните две седмици в западните райони на провинцията, с което общият брой на правителствените сили в района е достигнал около 3000 души.

Разполагането се извършва на фона на засилващата се активност на друзката милиция и на подкрепата, която тя според източници на изданието получава от Израел. В центъра на напрежението е т.нар. Национална гвардия - военно-полицейска формация на друзките сили в Ес-Сувейда.

„Израел увеличава бойните възможности на Националната гвардия, поради което сирийската армия е принудена да отчита вероятността от настъпление на друзите“, заявява източник на The National. По думите му Дамаск „не може да си позволи да остане пасивен“.

Според същите източници Израел прехвърля военна техника навътре в провинцията. Те предполагат, че това може да е свързано с подготовка за създаване на израелска база, но информацията не е представена като официално потвърден план. Националната гвардия е установила контрол и над десет възвишения около административния център на Ес-Сувейда, твърдят източниците.

Анонимни длъжностни лица, цитирани от The National, посочват, че нито една от страните не желае допълнително изостряне на обстановката. Същевременно увеличаването на сирийското военно присъствие и прехвърлянето на израелска техника повишават риска от нови сблъсъци в район, който остава нестабилен.

Кризата продължава въпреки договорената пътна карта

През септември 2025 г. сирийският външен министър Асад аш-Шейбани, йорданският му колега Айман Хусейн Абдала ас-Сафади и специалният пратеник на САЩ за Сирия Том Барак подписаха пътна карта за уреждане на кризата в Ес-Сувейда. Планът предвижда подкрепа от Йордания и САЩ за стабилизиране на провинцията.

Договореностите бяха постигнати след тежките сблъсъци през юли 2025 г. между арабски опълченци и планинските друзи, които живеят в Ес-Сувейда. Според Asharq Al-Awsat жертвите на насилието са надхвърлили 1600 души.

Военните действия нанесоха щети и на основни системи за снабдяване. В южните райони са отчетени прекъсвания на водоснабдяването и електроснабдяването, а в градовете е имало недостиг на храна, лекарства и гориво.

Източници: focus-news.net, thenationalnews.com, apnews.com


Сирия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Костадин Костадинов

    1 7 Отговор
    Што Путин трепи руснаците

    21:18 23.10.2026

  • 2 друзката милиция

    10 1 Отговор
    Която получава подкрепа от Израел са просто наемници които се оказаха много подли и продажни

    Коментиран от #3

    21:21 23.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Исраиль

    7 1 Отговор
    Израел постоянно напада Сирия отвлича и убива сирийци .. Башар Асад държеше евреите настрани..сега трябва освобождение от ционистката измет ...

    Коментиран от #5

    21:24 23.10.2026

  • 5 Костадин Костадинов

    0 6 Отговор

    До коментар #4 от "Исраиль":

    Знам чи си мисюлман

    21:26 23.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 гост

    4 1 Отговор
    Сирия в момента се управлява от джихадист от ал-кайда.

    Коментиран от #8, #9

    21:29 23.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Кво

    2 0 Отговор
    Националната гвардия е установила контрол и над десет възвишения около административния център на Ес-Сувейда, твърдят източниците.

    21:45 23.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 мда

    1 0 Отговор
    В Сирия са 100 племена диваци. Там да си се бият. Само насам да не идват

    21:50 23.10.2026

  • 15 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Докато има англосаксии наоколо там няма да има мир и никъде другаде ,има войни до постигането на модерно робство

    21:56 23.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 1488

    0 0 Отговор
    въпреки ежедневните платени помии с изключени коментари като тая долу, поръчани от РУСКИТЕ БОКЛУЦИ ПРИНЦА НА МАКСУДА, ВАГЕНИН И В0ЛГИН, ПРЕСТЪПНАТА ПАРТИЯ ПYВРЬЩАНЕ ОБЕЗАТЕЛНО ЗАГУБИХА президенските избори

    съответно фикции.ру следва да се закрие, а милен и венелина, допуснали тоя провал, линчувани и пратени на фронта (в този ред)

    22:15 23.10.2026

  • 25 1488

    0 0 Отговор
    въпреки ежедневните платени помии с изключени коментари като тая долу, поръчани от РУСКИТЕ БОКЛУЦИ ПРИНЦА НА МАКСУДА, ВАГЕНИН И В0ЛГИН, ПРЕСТЪПНАТА ПАРТИЯ ПYВРЬЩАНЕ ОБЕЗАТЕЛНО ЗАГУБИХА президенските избори

    съответно фикции.ру следва да се закрие, а милен и венелина, допуснали тоя провал, линчувани и пратени на фронта (в този ред)

    22:15 23.10.2026

  • 26 1488

    0 0 Отговор
    въпреки ежедневните платени помии с изключени коментари като тая долу, поръчани от РУСКИТЕ БОКЛУЦИ ПРИНЦА НА МАКСУДА, ВАГЕНИН И В0ЛГИН, ПРЕСТЪПНАТА ПАРТИЯ ПYВРЬЩАНЕ ОБЕЗАТЕЛНО ЗАГУБИХА президенските избори

    съответно фикции.ру следва да се закрие, а милен и венелина, допуснали тоя провал, линчувани и пратени на фронта (в този ред)

    22:15 23.10.2026

  • 27 1488

    0 0 Отговор
    въпреки ежедневните платени помии с изключени коментари като тая долу, поръчани от РУСКИТЕ БОКЛУЦИ ПРИНЦА НА МАКСУДА, ВАГЕНИН И В0ЛГИН, ПРЕСТЪПНАТА ПАРТИЯ ПYВРЬЩАНЕ ОБЕЗАТЕЛНО ЗАГУБИХА президенските избори

    съответно фикции.ру следва да се закрие, а милен и венелина, допуснали тоя провал, линчувани и пратени на фронта (в този ред)

    22:15 23.10.2026

  • 28 1488

    0 0 Отговор
    въпреки ежедневните платени помии с изключени коментари като тая долу, поръчани от РУСКИТЕ БОКЛУЦИ ПРИНЦА НА МАКСУДА, ВАГЕНИН И В0ЛГИН, ПРЕСТЪПНАТА ПАРТИЯ ПYВРЬЩАНЕ ОБЕЗАТЕЛНО ЗАГУБИХА президенските избори

    съответно фикции.ру следва да се закрие, а милен и венелина, допуснали тоя провал, линчувани и пратени на фронта (в този ред)

    22:15 23.10.2026

  • 29 1488

    0 0 Отговор
    въпреки ежедневните платени помии с изключени коментари като тая долу, поръчани от РУСКИТЕ БОКЛУЦИ ПРИНЦА НА МАКСУДА, ВАГЕНИН И В0ЛГИН, ПРЕСТЪПНАТА ПАРТИЯ ПYВРЬЩАНЕ ОБЕЗАТЕЛНО ЗАГУБИХА президенските избори

    съответно фикции.ру следва да се закрие, а милен и венелина, допуснали тоя провал, линчувани и пратени на фронта (в този ред)

    22:15 23.10.2026

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