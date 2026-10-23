Високо напрежение! Сирия изпрати 1000 войници в Ес-Сувейда

Сирийските власти са изпратили около 1000 допълнителни военнослужещи в южната провинция Ес-Сувейда на фона на мобилизацията на друзката милиция, съобщава The National. Военнослужещите са пристигнали през последните две седмици в западните райони на провинцията, с което общият брой на правителствените сили в района е достигнал около 3000 души.

Разполагането се извършва на фона на засилващата се активност на друзката милиция и на подкрепата, която тя според източници на изданието получава от Израел. В центъра на напрежението е т.нар. Национална гвардия - военно-полицейска формация на друзките сили в Ес-Сувейда.

„Израел увеличава бойните възможности на Националната гвардия, поради което сирийската армия е принудена да отчита вероятността от настъпление на друзите“, заявява източник на The National. По думите му Дамаск „не може да си позволи да остане пасивен“.

Според същите източници Израел прехвърля военна техника навътре в провинцията. Те предполагат, че това може да е свързано с подготовка за създаване на израелска база, но информацията не е представена като официално потвърден план. Националната гвардия е установила контрол и над десет възвишения около административния център на Ес-Сувейда, твърдят източниците.

Анонимни длъжностни лица, цитирани от The National, посочват, че нито една от страните не желае допълнително изостряне на обстановката. Същевременно увеличаването на сирийското военно присъствие и прехвърлянето на израелска техника повишават риска от нови сблъсъци в район, който остава нестабилен.

Кризата продължава въпреки договорената пътна карта

През септември 2025 г. сирийският външен министър Асад аш-Шейбани, йорданският му колега Айман Хусейн Абдала ас-Сафади и специалният пратеник на САЩ за Сирия Том Барак подписаха пътна карта за уреждане на кризата в Ес-Сувейда. Планът предвижда подкрепа от Йордания и САЩ за стабилизиране на провинцията.

Договореностите бяха постигнати след тежките сблъсъци през юли 2025 г. между арабски опълченци и планинските друзи, които живеят в Ес-Сувейда. Според Asharq Al-Awsat жертвите на насилието са надхвърлили 1600 души.

Военните действия нанесоха щети и на основни системи за снабдяване. В южните райони са отчетени прекъсвания на водоснабдяването и електроснабдяването, а в градовете е имало недостиг на храна, лекарства и гориво.

Източници: focus-news.net, thenationalnews.com, apnews.com