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Мария Захарова обвини Киев, че организира атаки, за да обвини Русия
  Тема: Украйна

Мария Захарова обвини Киев, че организира атаки, за да обвини Русия

16 Октомври, 2026 19:56 1 425 57

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Украинските сили за противовъздушна отбрана са неутрализирали 114 от общо 149 руски дрона, използвани при атака срещу страната през нощта

Мария Захарова обвини Киев, че организира атаки, за да обвини Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинските сили за противовъздушна отбрана са неутрализирали 114 от общо 149 руски дрона, използвани при атака срещу страната през нощта. Данните са съобщени от Военновъздушните сили на Украйна и са цитирани от Укринформ.

Атаката е започнала около 18:00 часа на 15 октомври. Според украинската страна са използвани дронове от типовете „Шахед“ и „Гербера“, както и примамки „Пародия“. От общия брой 108 са били „Шахед“ с реактивен двигател.

Изстрелванията са извършени от района на руския град Орел и от временно окупираните райони на Гвардейское в Крим и Донецка област. За отблъскването на атаката са били задействани украинска авиация, зенитно-ракетни комплекси, сили за радиоелектронна борба, безпилотни системи и мобилни огневи групи.

Регистрирани са попадения на 24 места

Украинските военни съобщават за попадения от 27 въздушни оръжия на 24 места. Отломки от свалените цели са паднали на 14 места. В съобщението не се посочват обобщени данни за жертви и щети от цялата атака.

Захарова отправи обвинения към Киев

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Украйна извършва атаки срещу собствената си инфраструктура и мирното население, за да обвини след това Русия. Тя коментира инциденти с дронове в изключителната икономическа зона на България, съобщи БТА, позовавайки се на ТАСС.

„Налага се да припомним, че извършването на атаки, включително срещу собствената гражданска инфраструктура и мирното население, последвано от обвинения срещу Русия, е сред любимите нечестни похвати на киевския режим“, каза Захарова.

По думите ѝ целта била Русия да бъде „очернена“, след което Украйна да поиска от западните държави допълнително оръжие, пари и финансиране. Тези твърдения са позиция на руското външно министерство и не са потвърдени в съобщението с данните за украинската противовъздушна отбрана.

Източници: bta.bg, ukrinform.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голям зор

    13 10 Отговор
    Права си,вие сте света вода не напита

    19:59 16.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 33344

    27 13 Отговор
    На това е способен киевския режим и Зеленски.Прави го от отчаяние,защото вижда края на войната в полза на Русия.

    Коментиран от #11, #46

    20:03 16.10.2026

  • 5 Руски

    13 16 Отговор
    Пар цал.

    20:03 16.10.2026

  • 6 Анонимен

    23 9 Отговор
    Нещо гнило има.Корабите с украински екипаж атакувани около българското и румънското крайбрежие не потъват а всички други потъват за минути даже няма оцелели че морската сол много гърми

    20:03 16.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 булкук

    11 9 Отговор

    До коментар #2 от "az СВО Победа 81":

    Кой уби 20 000 цивилни в Мариопул.И то рускоговорящи.

    20:04 16.10.2026

  • 9 Гост

    19 12 Отговор
    За да запази кожата си Зеленски е способен на всякакви мизерии, но и това няма да му помогне. Той сякаш се е вживял в ролята на Нерон, който е подпалил само Рим, а този иска да подпали целия свят! "След мен и потоп!", а последните му думи: "Какъв велик артист умира!".

    20:06 16.10.2026

  • 10 Сър Пичук

    18 14 Отговор
    Понаедрялата Мара обвинява агнето, че мъти на вълка водата. Гиди лицемери фашизирани!

    20:06 16.10.2026

  • 11 Специална Военна Опсерация

    13 7 Отговор

    До коментар #4 от "33344":

    Да разбирам, че правиш забележка на украинците, как да се отбраняват?!

    20:07 16.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хахаха

    9 8 Отговор
    Лая на националните ни предатели ПП и ДБ ще се върне с пълна сила по кухите им манерки! Сега да се намерят доказателства и да излаят дронове на фашистка Украйна и да ги питам и овцете на площада дето изкараха вчера!

    Коментиран от #28

    20:12 16.10.2026

  • 14 Православен християнин

    8 9 Отговор
    А аз да попитам кой така усилено се мъчи да набеди клетите руски олигарси и политици, че незаконните им деца всичките живеят в лошия колективен запад? Мислех че пазят семейните ценности

    20:12 16.10.2026

  • 15 Маринов

    7 7 Отговор
    При този разклатен Старлинк, при никакви сериозни противодронови средства, да пишете тези фалшиви новини, не ви разбирам . Че свалили и реактивните дронове, които няма как да видят с този Старлинк. Да се смее ли или да плаче човек, като чете.

    Коментиран от #27

    20:13 16.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ГанЯ

    5 3 Отговор
    Ми те пък казват че сте вие, защо трябва да вярваме на вас?

    Коментиран от #21

    20:14 16.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Щото

    6 5 Отговор

    До коментар #17 от "ГанЯ":

    другите те лъжат денонощно. От запада и Украйна денонощни лъжи!

    20:15 16.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 И все ще си такъв

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Чиниш ми се":

    с тролене. Знам, че знаеш и ще напрегнеш вена. 😄

    20:16 16.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Русия е страна на неограничени възможнос

    8 6 Отговор
    Щом проститутка може да стане говорител на Кремъл.

    20:16 16.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Значи "неутрализирали били 114"

    2 1 Отговор
    Но "отломките от свалените цели са паднали на 14 места" .... тея трябва с магнит да ги превличат верно ..... олеееее кви доклади имало

    20:20 16.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Намали пропагандата за глупаци

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Много плямпаш":

    и няма да изглеждаш така! 😄

    20:22 16.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Да,добре

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "az СВО Победа 81":

    Крайцера Москва плава.
    .

    20:24 16.10.2026

  • 35 стоян георгиев

    3 5 Отговор
    Украйна започна да сваля над 80%от реактивните шахиди.

    Коментиран от #44

    20:24 16.10.2026

  • 36 Възможно е естествено

    6 3 Отговор
    Украйна да извършва атаки срещу собствената си инфраструктура и мирното население, за да обвини след това Русия. И Израел също многократно го е правил включително и с атентата в Сарафово

    20:29 16.10.2026

  • 37 Диванен стратег

    7 4 Отговор
    Смятам, че зад тия атаки стърчат британски уши.

    Коментиран от #41

    20:35 16.10.2026

  • 38 Руската наглост

    8 4 Отговор
    е безкрайна

    20:37 16.10.2026

  • 39 Румен

    0 0 Отговор
    Няма твърди доказателства!Също логика и полза от резултата!

    20:38 16.10.2026

  • 40 Грозданов

    2 7 Отговор
    Уважавам я,защото никога не лъже!

    Коментиран от #52, #55

    20:40 16.10.2026

  • 41 Може

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Диванен стратег":

    хутите?

    Коментиран от #53

    20:41 16.10.2026

  • 42 И Киев е Руски

    2 3 Отговор
    Витраците във Ф....ти нямат карти колкото и да използват гумичката

    20:42 16.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 РЕАОЛИСТ

    1 3 Отговор
    ПРАВА Е ТАКА КАКТО ЦРУ ЗАМЪЛЧА ЗА КУЛИТЕ БЛИЗНАЗИ -НА ВОЙНА Е ТАКА ЖЕРТВАШ МАЛКО ЗА ДА СПЕЧЕЛИШ ПОВЕЧЕ -ПРИМЕР ВТОРАТА СВЕТОВНА В КОЯТО ВУЙЧО МИ Е УЧАСТВАЛ ---ФИЛМА ЗАРЕВО НАД ДРАВА -ТАМ СА НАПРАВИЛИ ФАЛШИВА АТАКА -ПРЕЖАЛВАЙКИХ ЖИВОТИ ЗА ДА ПОБЕДЯТ НА ДРУГО МЯСТО

    20:49 16.10.2026

  • 48 Маша

    2 0 Отговор
    Е Велика !!!

    20:53 16.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 изненада няма

    3 3 Отговор
    за тая и всички зад нея очевидно дъно няма - всичко са готови да кажт,за да ги забележи господарят и ги потупа по рамото и джоба

    21:20 16.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ццц

    0 0 Отговор
    Новините и математиката във ВСУ вървят ръка за ръка. Каквато математиката, такива и новините. Формулата е следната: 149-114=35 или 27 "въздушни оръжия", които са оцелили 24 цели! 114 свалени дрона са паднали на 14 места. Или 8, 14 дрона на всяко място!
    От 149 дрона са свалени 114! Те са паднали на 14 места! Тоест по 8, 14 дрона на място!

    21:24 16.10.2026

  • 57 Супер

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "естествено":

    Благодаря за похвалата! Достойно е да не си лъжец.

    21:25 16.10.2026

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