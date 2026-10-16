Мария Захарова обвини Киев, че организира атаки, за да обвини Русия

Украинските сили за противовъздушна отбрана са неутрализирали 114 от общо 149 руски дрона, използвани при атака срещу страната през нощта. Данните са съобщени от Военновъздушните сили на Украйна и са цитирани от Укринформ.

Атаката е започнала около 18:00 часа на 15 октомври. Според украинската страна са използвани дронове от типовете „Шахед“ и „Гербера“, както и примамки „Пародия“. От общия брой 108 са били „Шахед“ с реактивен двигател.

Изстрелванията са извършени от района на руския град Орел и от временно окупираните райони на Гвардейское в Крим и Донецка област. За отблъскването на атаката са били задействани украинска авиация, зенитно-ракетни комплекси, сили за радиоелектронна борба, безпилотни системи и мобилни огневи групи.

Регистрирани са попадения на 24 места

Украинските военни съобщават за попадения от 27 въздушни оръжия на 24 места. Отломки от свалените цели са паднали на 14 места. В съобщението не се посочват обобщени данни за жертви и щети от цялата атака.

Захарова отправи обвинения към Киев

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Украйна извършва атаки срещу собствената си инфраструктура и мирното население, за да обвини след това Русия. Тя коментира инциденти с дронове в изключителната икономическа зона на България, съобщи БТА, позовавайки се на ТАСС.

„Налага се да припомним, че извършването на атаки, включително срещу собствената гражданска инфраструктура и мирното население, последвано от обвинения срещу Русия, е сред любимите нечестни похвати на киевския режим“, каза Захарова.

По думите ѝ целта била Русия да бъде „очернена“, след което Украйна да поиска от западните държави допълнително оръжие, пари и финансиране. Тези твърдения са позиция на руското външно министерство и не са потвърдени в съобщението с данните за украинската противовъздушна отбрана.

Източници: bta.bg, ukrinform.net