Мария Захарова обвини Киев, че организира атаки, за да обвини Русия

Украинските сили за противовъздушна отбрана са неутрализирали 114 от общо 149 руски дрона, използвани при атака срещу страната през нощта. Данните са съобщени от Военновъздушните сили на Украйна и са цитирани от Укринформ.
Атаката е започнала около 18:00 часа на 15 октомври. Според украинската страна са използвани дронове от типовете „Шахед“ и „Гербера“, както и примамки „Пародия“. От общия брой 108 са били „Шахед“ с реактивен двигател.
Изстрелванията са извършени от района на руския град Орел и от временно окупираните райони на Гвардейское в Крим и Донецка област. За отблъскването на атаката са били задействани украинска авиация, зенитно-ракетни комплекси, сили за радиоелектронна борба, безпилотни системи и мобилни огневи групи.
Регистрирани са попадения на 24 места
Украинските военни съобщават за попадения от 27 въздушни оръжия на 24 места. Отломки от свалените цели са паднали на 14 места. В съобщението не се посочват обобщени данни за жертви и щети от цялата атака.
Захарова отправи обвинения към Киев
Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Украйна извършва атаки срещу собствената си инфраструктура и мирното население, за да обвини след това Русия. Тя коментира инциденти с дронове в изключителната икономическа зона на България, съобщи БТА, позовавайки се на ТАСС.„Налага се да припомним, че извършването на атаки, включително срещу собствената гражданска инфраструктура и мирното население, последвано от обвинения срещу Русия, е сред любимите нечестни похвати на киевския режим“, каза Захарова.
По думите ѝ целта била Русия да бъде „очернена“, след което Украйна да поиска от западните държави допълнително оръжие, пари и финансиране. Тези твърдения са позиция на руското външно министерство и не са потвърдени в съобщението с данните за украинската противовъздушна отбрана.
Източници: bta.bg, ukrinform.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Голям зор
19:59 16.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 33344
Коментиран от #11, #46
20:03 16.10.2026
5 Руски
20:03 16.10.2026
6 Анонимен
20:03 16.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 булкук
До коментар #2 от "az СВО Победа 81":Кой уби 20 000 цивилни в Мариопул.И то рускоговорящи.
20:04 16.10.2026
9 Гост
20:06 16.10.2026
10 Сър Пичук
20:06 16.10.2026
11 Специална Военна Опсерация
До коментар #4 от "33344":Да разбирам, че правиш забележка на украинците, как да се отбраняват?!
20:07 16.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хахаха
Коментиран от #28
20:12 16.10.2026
14 Православен християнин
20:12 16.10.2026
15 Маринов
Коментиран от #27
20:13 16.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ГанЯ
Коментиран от #21
20:14 16.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Щото
До коментар #17 от "ГанЯ":другите те лъжат денонощно. От запада и Украйна денонощни лъжи!
20:15 16.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 И все ще си такъв
До коментар #18 от "Чиниш ми се":с тролене. Знам, че знаеш и ще напрегнеш вена. 😄
20:16 16.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Русия е страна на неограничени възможнос
20:16 16.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Значи "неутрализирали били 114"
20:20 16.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Намали пропагандата за глупаци
До коментар #30 от "Много плямпаш":и няма да изглеждаш така! 😄
20:22 16.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Да,добре
До коментар #24 от "az СВО Победа 81":Крайцера Москва плава.
.
20:24 16.10.2026
35 стоян георгиев
Коментиран от #44
20:24 16.10.2026
36 Възможно е естествено
20:29 16.10.2026
37 Диванен стратег
Коментиран от #41
20:35 16.10.2026
38 Руската наглост
20:37 16.10.2026
39 Румен
20:38 16.10.2026
40 Грозданов
Коментиран от #52, #55
20:40 16.10.2026
41 Може
До коментар #37 от "Диванен стратег":хутите?
Коментиран от #53
20:41 16.10.2026
42 И Киев е Руски
20:42 16.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 РЕАОЛИСТ
20:49 16.10.2026
48 Маша
20:53 16.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
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54 изненада няма
21:20 16.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Ццц
От 149 дрона са свалени 114! Те са паднали на 14 места! Тоест по 8, 14 дрона на място!
21:24 16.10.2026
57 Супер
До коментар #55 от "естествено":Благодаря за похвалата! Достойно е да не си лъжец.
21:25 16.10.2026