Новини
Свят »
Швейцария »
Доставките на Patriot за Швейцария се отлагат

Доставките на Patriot за Швейцария се отлагат

28 Октомври, 2026 13:55 924 10

  • patriot-
  • швейцария-
  • съединени щати-
  • противовъздушна отбрана

Вашингтон дава приоритет на Германия за комплексите, предназначени за Берн, Швейцария води разговори и за допълнителна система за противовъздушна отбрана

Доставките на Patriot за Швейцария се отлагат - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Сроковете за доставка на американските противовъздушни ракетни комплекси Patriot за Швейцария се отлагат, съобщи началникът на швейцарската Федерална служба за отбранителни поръчки Урс Лоер пред Swiss Info.

По думите му Вашингтон дава приоритет на доставките за Германия на системите, които първоначално са били предназначени за Швейцария. Берн ще получи обратно част от направените авансови плащания, но това не решава въпроса с изпълнението на поръчката.

„Задължителните условия по споразумението изтичат през февруари“, заяви Лоер. По тази причина швейцарските власти са поискали срокът им да бъде удължен, докато продължават разговорите със САЩ.

Поръчката е за пет комплекса

Първоначалната поръчка на Швейцария включва пет ракетни комплекса Patriot. Лоер предупреди, че ако тя бъде съкратена, ще възникне въпросът дали цялата програма остава целесъобразна.

Според него последващите поръчки ще бъдат значително по-скъпи. Затова най-изгодният вариант е преговорите да се водят директно с производителя, вместо да се разчита на допълнителни договорености чрез други държави.

Берн търси и други системи

През 2026 г. Швейцария започна преговори за закупуване на системи за противовъздушна отбрана с Франция, Израел и Южна Корея. Тези разговори са свързани с необходимостта страната да разполага с допълнителни способности, докато доставката на Patriot се забавя.

Лоер заяви, че ако швейцарските власти искат до 2030 г. да постигнат целта за осигуряване на отбранителната способност на страната, почти сигурно ще бъде необходима втора доставка на системи за противовъздушна отбрана.

Той оцени ситуацията като особено трудна за Швейцария, която според него е принудена сама да решава проблеми, по които други държави действат съвместно.

„Нивото на осведоменост в областта на сигурността в Швейцария значително изостава от европейските реалности“, заяви Урс Лоер.

Източници: focus-news.net, aol.com


Швейцария
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да. На Тръмп му трябват за Иран

    13 0 Отговор
    Защото се мъчи да свали цената на нафтата, навярно.

    13:56 28.10.2026

  • 2 Ами

    19 0 Отговор
    Сега има два бр. и си ги стискат. В следващата петилетка ще произведат още два бр.

    13:59 28.10.2026

  • 3 Солдат Красной Армии

    21 0 Отговор
    На НАТО няма да стигне метал, за да воюва с Русия.

    14:00 28.10.2026

  • 4 Докато не се осъзнаят

    12 0 Отговор
    и престанат да ги преотстъпват на Украйна няма да има доставки за натовските партньори.
    Батко Тръмп казва къде и по какво да се използват но наркомана не е на себе си и не слушка.
    А сега реве че на срещата между тримата големи него го няма и не съществува В цялата схема. За шмъркача не ми пука но за съжаление и ние от измисления съюз също липсва ми в схемата. Какви смешници управлявате европейският съюз не е истина

    14:02 28.10.2026

  • 5 УдоМача

    6 0 Отговор
    Като вярваш на патока, ще се давиш надълбоко.

    14:10 28.10.2026

  • 6 Сатана Z

    9 0 Отговор
    По стара традиция Германците винаги отнасят бия накрая.Дори Франция ги победи в последната война.

    14:20 28.10.2026

  • 7 Сатана Z

    3 0 Отговор
    В УК вече подгряват населението за предстоящата 3та световна като им каза да се запасят с консерви,вода и това—онова за 3 дена,а те взеха,че изкупиха отново тоалетната хартия от магазините.
    Днес пък обявиха кои възрастови групи първи ще имат удоволствието да бъдат призовани от резерва в защита на нацията,а само след 6 минути в 12.30 часа ще бъде обявен есенния бюджет в Кралството.

    14:26 28.10.2026

  • 8 Ами сега?

    2 0 Отговор
    Нашите договри могат да се отлагат колкото им скимне, но ако всички други закъснения са обвързани по договор с неустойки на Тръмп ще му пламнат ушите.

    14:26 28.10.2026

  • 9 Майор Мишев

    3 0 Отговор
    Не знам на швайцерите що са им тези куухи Пейтриъти ,руснаците и даже иранците ги направиха за смях !

    14:31 28.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания