Доставките на Patriot за Швейцария се отлагат

Сроковете за доставка на американските противовъздушни ракетни комплекси Patriot за Швейцария се отлагат, съобщи началникът на швейцарската Федерална служба за отбранителни поръчки Урс Лоер пред Swiss Info.
По думите му Вашингтон дава приоритет на доставките за Германия на системите, които първоначално са били предназначени за Швейцария. Берн ще получи обратно част от направените авансови плащания, но това не решава въпроса с изпълнението на поръчката.
„Задължителните условия по споразумението изтичат през февруари“, заяви Лоер. По тази причина швейцарските власти са поискали срокът им да бъде удължен, докато продължават разговорите със САЩ.
Поръчката е за пет комплекса
Първоначалната поръчка на Швейцария включва пет ракетни комплекса Patriot. Лоер предупреди, че ако тя бъде съкратена, ще възникне въпросът дали цялата програма остава целесъобразна.
Според него последващите поръчки ще бъдат значително по-скъпи. Затова най-изгодният вариант е преговорите да се водят директно с производителя, вместо да се разчита на допълнителни договорености чрез други държави.
Берн търси и други системи
През 2026 г. Швейцария започна преговори за закупуване на системи за противовъздушна отбрана с Франция, Израел и Южна Корея. Тези разговори са свързани с необходимостта страната да разполага с допълнителни способности, докато доставката на Patriot се забавя.
Лоер заяви, че ако швейцарските власти искат до 2030 г. да постигнат целта за осигуряване на отбранителната способност на страната, почти сигурно ще бъде необходима втора доставка на системи за противовъздушна отбрана.
Той оцени ситуацията като особено трудна за Швейцария, която според него е принудена сама да решава проблеми, по които други държави действат съвместно.„Нивото на осведоменост в областта на сигурността в Швейцария значително изостава от европейските реалности“, заяви Урс Лоер.
Източници: focus-news.net, aol.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да. На Тръмп му трябват за Иран
13:56 28.10.2026
2 Ами
13:59 28.10.2026
3 Солдат Красной Армии
14:00 28.10.2026
4 Докато не се осъзнаят
Батко Тръмп казва къде и по какво да се използват но наркомана не е на себе си и не слушка.
А сега реве че на срещата между тримата големи него го няма и не съществува В цялата схема. За шмъркача не ми пука но за съжаление и ние от измисления съюз също липсва ми в схемата. Какви смешници управлявате европейският съюз не е истина
14:02 28.10.2026
5 УдоМача
14:10 28.10.2026
6 Сатана Z
14:20 28.10.2026
7 Сатана Z
Днес пък обявиха кои възрастови групи първи ще имат удоволствието да бъдат призовани от резерва в защита на нацията,а само след 6 минути в 12.30 часа ще бъде обявен есенния бюджет в Кралството.
14:26 28.10.2026
8 Ами сега?
14:26 28.10.2026
9 Майор Мишев
14:31 28.10.2026
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