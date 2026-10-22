Германия сменя курса за новия си безпилотен изтребител

Германия се отказва от плановете си за директна покупка на безпилотния изтребител MQ-28 Ghost Bat от Boeing. Вместо това Берлин подготвя по-широк конкурс за бъдещия си боен дрон, който трябва да лети съвместно с пилотирани самолети като Eurofighter и F-35.

Решението е съобщено, след като германското Министерство на отбраната е уведомило Boeing, че процедурата за пряка сделка няма да продължи. Говорител на американската компания е потвърдил пред Breaking Defense промяната и е заявил, че Boeing „остава в готовност да подкрепи Берлин на следващите етапи“.

Германското военно ведомство не е коментирало конкретния случай. Оттам са посочили, че потенциалните поръчки са обвързани с правилата за обществените поръчки и с изискването мащабните проекти първо да бъдат разгледани от парламента.

Каква е ролята на новия дрон

В Германия бъдещата система е известна като Jagdbomberdrohne - безпилотен изтребител-бомбардировач. Машините трябва да изпълняват задачи, които биха изложили пилоти и скъпи бойни самолети на по-голям риск. Сред тях са ударни мисии, разширяване на радарното покритие и носене на допълнително въоръжение.

Концепцията предвижда безпилотните апарати да действат като придружители на пилотирани изтребители. Те ще могат да бъдат управлявани в координация с екипажите на Eurofighter и F-35, като разпределят сензори и оръжия между повече платформи.

Предимството на Boeing вече не е гарантирано

Boeing и Rheinmetall започнаха партньорство за адаптиране на версията Block 3 на MQ-28 към изискванията на Бундесвера. Германският концерн трябваше да има ключова роля при интегрирането на системата с командните и оръжейните комплекси на германските въоръжени сили. Главният изпълнителен директор на Rheinmetall Армин Папергер беше посочил очаквани приходи от стотици милиони евро.

Прекратяването на директната процедура обаче не изключва Ghost Bat от бъдещия конкурс. То означава, че Boeing и Rheinmetall ще трябва да се състезават с други предложения, вместо да разчитат на пряко договаряне.

Конкуренцията се разширява

Сред основните алтернативи е U740 Valkyrie - проект на Airbus и американската Kratos, базиран на XQ-58A. Партньорите извършиха първия полет на европейската версия през октомври, а целта им е тя да достигне бойна готовност през 2029 г. Airbus разработва и по-тежкия U760 Ravenstorm, предназначен за удари по наземни цели, въздушен бой и радиоелектронна война.

Германските компании Helsing и Hensoldt подготвят CA-1 Europa. В надпреварата се споменават още General Atomics със семейството Gambit, както и Anduril и Lockheed Martin.

Първоначалният план беше Германия да въведе бойни дронове придружители през 2029 г. Според публикуваната информация тази цел вече се отдалечава към началото на 30-те години, а изпитанията на конкурентните платформи се очаква да започнат през 2027 г. Окончателният брой на машините, бюджетът и точният формат на конкурса все още не са обявени.

Източници: money.bg, breakingdefense.com, twz.com