Новини
Свят »
Германия »
Германия сменя курса за новия си безпилотен изтребител

Германия сменя курса за новия си безпилотен изтребител

22 Октомври, 2026 17:52 812 1

  • германия-
  • безпилотен изтребител-
  • mq-28 ghost bat-
  • boeing-
  • rheinmetall-
  • нато-
  • бундесвер

Берлин се отказва от директна покупка на MQ-28 Ghost Bat и подготвя конкурс, в който ще участват европейски и американски разработчици

Германия сменя курса за новия си безпилотен изтребител - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германия се отказва от плановете си за директна покупка на безпилотния изтребител MQ-28 Ghost Bat от Boeing. Вместо това Берлин подготвя по-широк конкурс за бъдещия си боен дрон, който трябва да лети съвместно с пилотирани самолети като Eurofighter и F-35.

Решението е съобщено, след като германското Министерство на отбраната е уведомило Boeing, че процедурата за пряка сделка няма да продължи. Говорител на американската компания е потвърдил пред Breaking Defense промяната и е заявил, че Boeing „остава в готовност да подкрепи Берлин на следващите етапи“.

Германското военно ведомство не е коментирало конкретния случай. Оттам са посочили, че потенциалните поръчки са обвързани с правилата за обществените поръчки и с изискването мащабните проекти първо да бъдат разгледани от парламента.

Каква е ролята на новия дрон

В Германия бъдещата система е известна като Jagdbomberdrohne - безпилотен изтребител-бомбардировач. Машините трябва да изпълняват задачи, които биха изложили пилоти и скъпи бойни самолети на по-голям риск. Сред тях са ударни мисии, разширяване на радарното покритие и носене на допълнително въоръжение.

Концепцията предвижда безпилотните апарати да действат като придружители на пилотирани изтребители. Те ще могат да бъдат управлявани в координация с екипажите на Eurofighter и F-35, като разпределят сензори и оръжия между повече платформи.

Предимството на Boeing вече не е гарантирано

Boeing и Rheinmetall започнаха партньорство за адаптиране на версията Block 3 на MQ-28 към изискванията на Бундесвера. Германският концерн трябваше да има ключова роля при интегрирането на системата с командните и оръжейните комплекси на германските въоръжени сили. Главният изпълнителен директор на Rheinmetall Армин Папергер беше посочил очаквани приходи от стотици милиони евро.

Прекратяването на директната процедура обаче не изключва Ghost Bat от бъдещия конкурс. То означава, че Boeing и Rheinmetall ще трябва да се състезават с други предложения, вместо да разчитат на пряко договаряне.

Конкуренцията се разширява

Сред основните алтернативи е U740 Valkyrie - проект на Airbus и американската Kratos, базиран на XQ-58A. Партньорите извършиха първия полет на европейската версия през октомври, а целта им е тя да достигне бойна готовност през 2029 г. Airbus разработва и по-тежкия U760 Ravenstorm, предназначен за удари по наземни цели, въздушен бой и радиоелектронна война.

Германските компании Helsing и Hensoldt подготвят CA-1 Europa. В надпреварата се споменават още General Atomics със семейството Gambit, както и Anduril и Lockheed Martin.

Първоначалният план беше Германия да въведе бойни дронове придружители през 2029 г. Според публикуваната информация тази цел вече се отдалечава към началото на 30-те години, а изпитанията на конкурентните платформи се очаква да започнат през 2027 г. Окончателният брой на машините, бюджетът и точният формат на конкурса все още не са обявени.

Източници: money.bg, breakingdefense.com, twz.com


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания