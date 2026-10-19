Марко Рубио: САЩ не са прекъсвали разузнаването за украинската армия

Съединените щати не са прекъсвали обмена на разузнавателна информация с Украйна, заяви американският държавен секретар Марко Рубио след нова руска атака с балистични ракети и дронове срещу Киев и други украински области.

„Не е имало прекъсване“, каза Рубио пред журналисти в Узбекистан. Той добави, че не може да коментира конкретните нападения, но отхвърли твърдението, че предоставянето на данни за ранно предупреждение при изстрелване на руски ракети е било спряно през миналата седмица.

„Не знам откъде получава тази информация или защо говори тези неща пред медиите“, каза Рубио по адрес на украинския президент Володимир Зеленски. По думите му основният фокус трябва да бъде върху прекратяването на войната.

Зеленски: Отново не получихме предупреждение

Зеленски заяви, че Украйна отново не е получила предварително предупреждение от партньорите си за руските балистични удари. Той написа, че атаката е била извършена на няколко вълни и е засегнала енергийни съоръжения и друга инфраструктура в няколко области.

„През нощта имаше поредна руска атака с балистични ракети, извършена на няколко вълни, и отново не получихме предварително предупреждение от нашите партньори“, заяви украинският президент. Той каза още, че доставките на ракети за украинската противовъздушна отбрана са блокирани.

По данни, цитирани от украинските власти, Русия е изстреляла 16 балистични ракети срещу Киев и околностите му. Други украински области са били атакувани с повече от 200 дрона. При ударите в Киев е загинала 21-годишна жена, а осем души са били ранени.

Жертви и щети в Кривой рог

При отделен руски ракетен удар по Кривой рог са загинали най-малко двама души, а други седем са били ранени. Според областния управител на Днепропетровска област Олександър Ганжа атаката е била насочена срещу промишлено предприятие.

Зеленски заяви, че руските удари са оставили без електричество най-малко 550 000 домакинства. Руското Министерство на отбраната потвърди, че е нанесло удари по Киев и района около украинската столица, без да посочи подробности за щетите.

Противоречието между Вашингтон и Киев остава свързано с въпроса дали американската разузнавателна подкрепа е била временно ограничена. Докато Зеленски говори за липса на ранно предупреждение, Рубио категорично отрича да е имало прекъсване на обмена на разузнавателна информация.

Източници: bta.bg, apnews.com