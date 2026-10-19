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Марко Рубио: САЩ не са прекъсвали разузнаването за украинската армия
  Тема: Украйна

Марко Рубио: САЩ не са прекъсвали разузнаването за украинската армия

19 Октомври, 2026 22:36 550 12

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  • киев

Изявлението му идва след руски ракетни и дронови атаки срещу Киев и други украински области, Зеленски заяви, че страната му отново не е получила предварително предупреждение за балистичните удари

Марко Рубио: САЩ не са прекъсвали разузнаването за украинската армия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Съединените щати не са прекъсвали обмена на разузнавателна информация с Украйна, заяви американският държавен секретар Марко Рубио след нова руска атака с балистични ракети и дронове срещу Киев и други украински области.

„Не е имало прекъсване“, каза Рубио пред журналисти в Узбекистан. Той добави, че не може да коментира конкретните нападения, но отхвърли твърдението, че предоставянето на данни за ранно предупреждение при изстрелване на руски ракети е било спряно през миналата седмица.

„Не знам откъде получава тази информация или защо говори тези неща пред медиите“, каза Рубио по адрес на украинския президент Володимир Зеленски. По думите му основният фокус трябва да бъде върху прекратяването на войната.

Зеленски: Отново не получихме предупреждение

Зеленски заяви, че Украйна отново не е получила предварително предупреждение от партньорите си за руските балистични удари. Той написа, че атаката е била извършена на няколко вълни и е засегнала енергийни съоръжения и друга инфраструктура в няколко области.

„През нощта имаше поредна руска атака с балистични ракети, извършена на няколко вълни, и отново не получихме предварително предупреждение от нашите партньори“, заяви украинският президент. Той каза още, че доставките на ракети за украинската противовъздушна отбрана са блокирани.

По данни, цитирани от украинските власти, Русия е изстреляла 16 балистични ракети срещу Киев и околностите му. Други украински области са били атакувани с повече от 200 дрона. При ударите в Киев е загинала 21-годишна жена, а осем души са били ранени.

Жертви и щети в Кривой рог

При отделен руски ракетен удар по Кривой рог са загинали най-малко двама души, а други седем са били ранени. Според областния управител на Днепропетровска област Олександър Ганжа атаката е била насочена срещу промишлено предприятие.

Зеленски заяви, че руските удари са оставили без електричество най-малко 550 000 домакинства. Руското Министерство на отбраната потвърди, че е нанесло удари по Киев и района около украинската столица, без да посочи подробности за щетите.

Противоречието между Вашингтон и Киев остава свързано с въпроса дали американската разузнавателна подкрепа е била временно ограничена. Докато Зеленски говори за липса на ранно предупреждение, Рубио категорично отрича да е имало прекъсване на обмена на разузнавателна информация.

Източници: bta.bg, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Или Украйна лъже или

    5 0 Отговор
    САЩ. Всеки вярва на това което му изнася. Истината ще се разбере като свърши СВО.

    22:39 19.10.2026

  • 2 Абе

    5 1 Отговор
    КалпавияУ вълната му пречи.НеможачиУкр

    22:40 19.10.2026

  • 3 Гост

    5 2 Отговор
    Тоест, вие се биете с Русия? Или като как да Ви разбираме, бе , пич?

    Коментиран от #11

    22:42 19.10.2026

  • 4 Мда

    3 3 Отговор
    Оня зеленски ляляше за Сталинк и за инфото за руски ракети, инфо за удари по Русия и т.н. Но само зеленски не разбра, че играта свърши.

    22:43 19.10.2026

  • 5 Оги

    5 1 Отговор
    А тоя украинецът защо си мисли, че някой му е длъжен да му дава информация или каквото и да било?

    22:44 19.10.2026

  • 6 Гост

    3 1 Отговор
    Що ли ми се струва, че русите скоро ще направят голямото Бум, и всички ще утихнат като бебе напълнило памперс!

    Коментиран от #7, #10

    22:46 19.10.2026

  • 7 Мунчовци

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Ядреният терорист ще натиска ли копчето или го хвана шубето :))

    Коментиран от #12

    22:48 19.10.2026

  • 8 Зеленски лъже

    1 1 Отговор
    Зеленски лъже, за да си има оправдание че скоро ще се предаде.

    22:58 19.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 На една пуйка ѝ се струвАло, струвАло

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Па се гътнАла.

    23:31 19.10.2026

  • 11 Не се бият с пРосия

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    А я бият до посиняване.

    23:32 19.10.2026

  • 12 Владимир Сополин

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мунчовци":

    Копчето е ръждясало.Бунерният дядка трябва да скача с крачета върху него.

    23:34 19.10.2026

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