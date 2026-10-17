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Двама загинаха при катастрофа на лек самолет в Шотландия

Двама загинаха при катастрофа на лек самолет в Шотландия

17 Октомври, 2026 11:21 493 1

  • самолетна катастрофа-
  • шотландия-
  • драймън-
  • загинали-
  • авиационно разследване

Жертвите са 16-годишно момче и 80-годишен мъж. В района на Драймън са въведени временни ограничения на въздушното пространство

Двама загинаха при катастрофа на лек самолет в Шотландия - 1
Снимкa: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Двама души са загинали при катастрофа на лек самолет североизточно от Драймън, в района на Стърлинг, Шотландия. Жертвите са 16-годишно момче и 80-годишен мъж, съобщи полицията.

Сигналът за произшествието е подаден около 16:45 часа в петък. На мястото са изпратени аварийни и спешни екипи, но двамата са били обявени за мъртви. Близките им са уведомени.

„Около 16:45 часа в петък, 16 октомври 2026 г., получихме сигнал за катастрофа на лек самолет североизточно от Драймън“, заяви говорител на Police Scotland.

Клонът за разследване на авиационни произшествия AAIB е уведомен и започва работа по изясняване на причините и пълните обстоятелства около катастрофата. Към този момент няма официално посочена причина за инцидента.

След катастрофата в района са въведени временни ограничения на въздушното пространство. Те включват и забрана за полети с дронове и вероятно ще останат в сила, докато продължават огледът и разследването.

Police Scotland предупреди, че навлизането във временно ограничено въздушно пространство е престъпление. Разследването продължава.

Източници: dailymail.com, itv.com


Великобритания
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  • 1 Луд Скайуокър

    1 0 Отговор
    Всичко е ясно това е руска хибридна атака с дронове ако питате например Ивайло Мирчев.

    11:59 17.10.2026

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