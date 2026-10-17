Критикуват Макрон, че е на концерт на Селин Дион преди нови протести във Франция

Еманюел Макрон и съпругата му Брижит присъстваха на концерта на Селин Дион в „Пленитюд Арена“ край Париж в петък вечерта, часове преди очакваните нови протести във Франция. Президентската двойка беше настанена в частна ложа и беше забелязана да танцува и да се забавлява по време на шоуто.

Посещението предизвика критики заради контраста между публичната поява на президента и напрежението по улиците. Според „Дейли мейл“ Макрон е бил упрекнат за демонстрираната безгрижност в момент, когато страната се подготвяше за нова вълна от протести и възможни сблъсъци.

Демонстрациите обединиха ученици, синдикалисти и представители на движението на жълтите жилетки. Недоволството е насочено срещу лошите условия в училищата, високите цени, намаляващата покупателна способност и проблемите в публичните услуги. По данни, цитирани от полицията, около 200 000 души се очакваше да излязат на улицата в цялата страна, включително 40 000 в Париж.

Арести и сблъсъци в Париж и Марсилия

До 11:00 часа са били извършени 61 ареста в Париж и 166 в цяла Франция, съобщава „Дейли мейл“, позовавайки се на властите. Протестиращи са блокирали пътища около Северната гара в Париж, а полицията е използвала сълзотворен газ в Марсилия и Лион. Магазини и офиси са били затваряни с предпазни плоскости, а няколко метростанции в столицата са преустановили работа.

Асошиейтед прес потвърди, че протестите са прераснали в национална мобилизация, подкрепена и от големи синдикални организации. Агенцията съобщи за хиляди арести, стотици ранени и случаи на подпалени училища през последните седмици. Според френските власти над 900 полицаи и повече от 150 учители и служители в образованието са пострадали.

Макрон призова за спокойствие

На фона на очакваните демонстрации Макрон призова протестиращите да спазват реда. „Има конституционно право на протест и изразяване, но това право върви заедно с необходимостта от уважение към хората и имуществото“, заяви президентът.

Премиерът Себастиан Льокорню определи ситуацията като период на „умора в страната“ и „постоянна криза“, свързана с войни, инфлация и проблеми с покупателната способност. Правителството обвинява лявата партия „Непокорна Франция“ в разпалване на протестите, но формацията отхвърля твърдението.

Опозиционният лидер Жордан Бардела заяви, че е „изключително обезпокоен“ и очаква „ден на хаос за Франция“. Междувременно посещението на Макрон на концерта на Селин Дион превърна президентската двойка в допълнителен фокус на политическите критики, докато демонстрациите продължават да се разрастват.

Източници: dailymail.com, apnews.com, leparisien.fr