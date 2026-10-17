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Протестиращи нахлуха за кратко в кметството на Лил

Протестиращи нахлуха за кратко в кметството на Лил

17 Октомври, 2026 18:10, обновена 17 Октомври, 2026 18:13 756 17

  • протести във франция-
  • лил-
  • кметство-
  • сблъсъци-
  • жълти жилетки

Няколко входа са били разбити, а част от помещенията са повредени. В центъра на града са избухнали сблъсъци с полицията

Протестиращи нахлуха за кратко в кметството на Лил - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протестиращи са нахлули за кратко в кметството на Лил, след като са разбили няколко входа на сградата, включително стъклени врати. Част от тях са проникнали във вътрешността и са нанесли щети по помещенията, преди бързо да напуснат сградата.

Това е установил журналист на Агенция Франс Прес, цитиран от „Монд“. Няколко минути по-късно служители на CRS са влезли в кметството, за да проверят дали вътре не са останали протестиращи.

В центъра на Лил от около 14:00 часа са се водили сблъсъци между няколкостотин демонстранти и силите на реда. Според описанието на „Монд“ безредиците са се развили встрани от мирно шествие, което е потеглило около 15:00 часа.

Протестите се разраснаха в цяла Франция

Демонстрациите са част от национална мобилизация срещу поскъпването на живота, ниските доходи и проблемите в публичните услуги. В протестите участват „жълти жилетки“, ученици и студенти, синдикати и представители на различни обществени движения.

По данни, цитирани от Ройтерс, до 15:00 часа са били отчетени над 140 протестни прояви извън Париж, а броят на задържаните в цялата страна е достигнал 272 души. В Париж, Лион, Марсилия, Рен и други градове са регистрирани сблъсъци, пожари и щети по обществени сгради.

В Марсилия протестиращи също са проникнали за кратко във фоайето на кметството. Кметът Беноа Паян определи щетите там като ограничени, а полицията е разпръснала групата.

„Съществува конституционно право да протестираш и да изразяваш позицията си, но това право изисква уважение към хората и имуществото“, заяви президентът Еманюел Макрон, цитиран от Асошиейтед прес.

Към момента няма съобщения за тежко пострадали при проникването в кметството на Лил. Не са обявени и данни за конкретни обвинения срещу участници в действията в града.

Източници: lemonde.fr, apnews.com, boursorama.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бездетния макарон какво каза?

    14 2 Отговор
    абе макарон още ли чака баба да му роди деца?

    то баба ли е дядо ли е не е ясно ама незачева нещо

    Коментиран от #5, #7

    18:16 17.10.2026

  • 2 Соваж бейби

    9 1 Отговор
    В Париж,Марсей и Лион е страхотия ,Лил е по спокойно. В цяла Франция има проблеми но за момента не излъчват от всички градове по bfmtv директно .
    Партизаните на Меланшон си върнат работата.

    18:19 17.10.2026

  • 3 Браво

    6 1 Отговор
    На хората от ЛИЛ,.....ами ние с най-крад...ливите кме...тове....кога...в Карло...ска община....

    18:20 17.10.2026

  • 4 Сатана Z

    12 0 Отговор
    Полицията отблъсна тълпа, опитваща се да нахлуе в президентския дворец. Съобщава се за палежи на кметства и други административни сгради в различни градове, тъй като безредиците ескалират.

    Това не е Свазиленд, нито Сенегал, Пуерто Рико, нито дори Хаити – това е Франция.

    Коментиран от #10, #11

    18:22 17.10.2026

  • 5 Соваж бейби

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "бездетния макарон какво каза?":

    Два дни ядасаха много хората от Брюксел с поредните милиарди за Украйна и само за Украйна теми.Зеления паляк дори се присмя на Марин в ефир ,и каза че чака още помощи не го интересува нейното мнение.

    18:22 17.10.2026

  • 6 Франция е тоалетна от всякъде

    14 0 Отговор
    Затова и се води гражданска война , най лицемерното и трагичното е че тези които я доведоха до гражданска война управляват ЕС и учат останалите как да живеят

    18:22 17.10.2026

  • 7 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "бездетния макарон какво каза?":

    Не съм чувал да я обвинява за това!

    18:23 17.10.2026

  • 8 000

    7 0 Отговор
    Всичко това се организира от британските служби през Мюсюлмански братя. Фрянция ще бъде първата европейска държава, която ще приеме шериата. Края на позтатата ни европа настъпва.

    18:24 17.10.2026

  • 9 Тираджия

    11 0 Отговор
    Бях там и хората протестират за това, че се наливат пари в Украйна и никой не иска мир. Всички публично изразяват причините за поскъпването и ниските доходи, само че в България това не се отразява.

    18:24 17.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дякон Унуфрий Араллампиев

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Щом френските средства за масова информация започнаха да увъртат проблемът е огромен Снимат отдалече значи е напечено

    Коментиран от #12

    18:26 17.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор
    Ами, французите имат опит в правене на революции. Обикновенно нещата не свършват добре за управляващите. Падат глави в буквалния смисъл на думата.

    18:40 17.10.2026

  • 14 1111

    4 0 Отговор
    Санкциите Работят!

    18:40 17.10.2026

  • 15 жик так

    4 0 Отговор
    Путин ги води лично !
    За това му пеят - Катюша !!

    18:45 17.10.2026

  • 16 68766487

    2 0 Отговор
    след кметствата - ще се радвам да ги видя и в париж и във версай ! Всичко трябва да си получи заслуженото ! Време е !

    19:07 17.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

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