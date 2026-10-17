Протестиращи нахлуха за кратко в кметството на Лил

Протестиращи са нахлули за кратко в кметството на Лил, след като са разбили няколко входа на сградата, включително стъклени врати. Част от тях са проникнали във вътрешността и са нанесли щети по помещенията, преди бързо да напуснат сградата.
Това е установил журналист на Агенция Франс Прес, цитиран от „Монд“. Няколко минути по-късно служители на CRS са влезли в кметството, за да проверят дали вътре не са останали протестиращи.
В центъра на Лил от около 14:00 часа са се водили сблъсъци между няколкостотин демонстранти и силите на реда. Според описанието на „Монд“ безредиците са се развили встрани от мирно шествие, което е потеглило около 15:00 часа.
Протестите се разраснаха в цяла Франция
Демонстрациите са част от национална мобилизация срещу поскъпването на живота, ниските доходи и проблемите в публичните услуги. В протестите участват „жълти жилетки“, ученици и студенти, синдикати и представители на различни обществени движения.
По данни, цитирани от Ройтерс, до 15:00 часа са били отчетени над 140 протестни прояви извън Париж, а броят на задържаните в цялата страна е достигнал 272 души. В Париж, Лион, Марсилия, Рен и други градове са регистрирани сблъсъци, пожари и щети по обществени сгради.
В Марсилия протестиращи също са проникнали за кратко във фоайето на кметството. Кметът Беноа Паян определи щетите там като ограничени, а полицията е разпръснала групата.„Съществува конституционно право да протестираш и да изразяваш позицията си, но това право изисква уважение към хората и имуществото“, заяви президентът Еманюел Макрон, цитиран от Асошиейтед прес.
Към момента няма съобщения за тежко пострадали при проникването в кметството на Лил. Не са обявени и данни за конкретни обвинения срещу участници в действията в града.
Източници: lemonde.fr, apnews.com, boursorama.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бездетния макарон какво каза?
то баба ли е дядо ли е не е ясно ама незачева нещо
Коментиран от #5, #7
18:16 17.10.2026
2 Соваж бейби
Партизаните на Меланшон си върнат работата.
18:19 17.10.2026
3 Браво
18:20 17.10.2026
4 Сатана Z
Това не е Свазиленд, нито Сенегал, Пуерто Рико, нито дори Хаити – това е Франция.
Коментиран от #10, #11
18:22 17.10.2026
5 Соваж бейби
До коментар #1 от "бездетния макарон какво каза?":Два дни ядасаха много хората от Брюксел с поредните милиарди за Украйна и само за Украйна теми.Зеления паляк дори се присмя на Марин в ефир ,и каза че чака още помощи не го интересува нейното мнение.
18:22 17.10.2026
6 Франция е тоалетна от всякъде
18:22 17.10.2026
7 Дзак
До коментар #1 от "бездетния макарон какво каза?":Не съм чувал да я обвинява за това!
18:23 17.10.2026
8 000
18:24 17.10.2026
9 Тираджия
18:24 17.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #4 от "Сатана Z":Щом френските средства за масова информация започнаха да увъртат проблемът е огромен Снимат отдалече значи е напечено
Коментиран от #12
18:26 17.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 РЕАЛИСТ
18:40 17.10.2026
14 1111
18:40 17.10.2026
15 жик так
За това му пеят - Катюша !!
18:45 17.10.2026
16 68766487
19:07 17.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.