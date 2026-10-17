Протестиращи нахлуха за кратко в кметството на Лил

Протестиращи са нахлули за кратко в кметството на Лил, след като са разбили няколко входа на сградата, включително стъклени врати. Част от тях са проникнали във вътрешността и са нанесли щети по помещенията, преди бързо да напуснат сградата.

Това е установил журналист на Агенция Франс Прес, цитиран от „Монд“. Няколко минути по-късно служители на CRS са влезли в кметството, за да проверят дали вътре не са останали протестиращи.

В центъра на Лил от около 14:00 часа са се водили сблъсъци между няколкостотин демонстранти и силите на реда. Според описанието на „Монд“ безредиците са се развили встрани от мирно шествие, което е потеглило около 15:00 часа.

Протестите се разраснаха в цяла Франция

Демонстрациите са част от национална мобилизация срещу поскъпването на живота, ниските доходи и проблемите в публичните услуги. В протестите участват „жълти жилетки“, ученици и студенти, синдикати и представители на различни обществени движения.

По данни, цитирани от Ройтерс, до 15:00 часа са били отчетени над 140 протестни прояви извън Париж, а броят на задържаните в цялата страна е достигнал 272 души. В Париж, Лион, Марсилия, Рен и други градове са регистрирани сблъсъци, пожари и щети по обществени сгради.

В Марсилия протестиращи също са проникнали за кратко във фоайето на кметството. Кметът Беноа Паян определи щетите там като ограничени, а полицията е разпръснала групата.

„Съществува конституционно право да протестираш и да изразяваш позицията си, но това право изисква уважение към хората и имуществото“, заяви президентът Еманюел Макрон, цитиран от

Към момента няма съобщения за тежко пострадали при проникването в кметството на Лил. Не са обявени и данни за конкретни обвинения срещу участници в действията в града.

Източници: lemonde.fr, apnews.com, boursorama.com