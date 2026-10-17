Над 500 000 души на протест във Франция

Над 500 000 души са участвали в националните протести във Франция, съобщи синдикатът CGT. Демонстрациите бяха насочени срещу поскъпването на живота, високите цени на горивата и недостига на средства за обществените услуги.

В мобилизацията се включиха синдикалисти, ученици, студенти и активисти от движението на жълтите жилетки. Протестите на младите хора започнаха през септември заради недостига на учители, лошото състояние на училищата и натиска върху образователната система. Постепенно исканията се разшириха до теми като неравенството, държавните разходи и стандарта на живот.

CGT заяви, че протестът е за „по-високи заплати и пенсии, по-ниски цени и защита на обществените услуги, съобразени с нуждите на хората“. Синдикатът определи мобилизацията като национален отговор на социалното недоволство.

Сблъсъци в Париж и други градове

Паралелно с мирните шествия в няколко града избухнаха сблъсъци между протестиращи и полиция. До средата на деня Министерството на вътрешните работи съобщи за 272 задържани във Франция. Властите посочиха случаи на нападения срещу полицаи, грабежи или опити за грабежи, както и повредени обществени сгради.

В Париж полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия срещу групи с маски и качулки, които хвърляли фойерверки и други предмети. Бяха подпалени автомобили и павилион за вестници, а част от магазини и ресторанти бяха затворени след повреждане на витрини.

В Лион беше подпален туристическият офис, а в Марсилия беше съобщено за проникване и щети в сградата на кметството. Напрежение имаше и в Тулуза и Анже. Протестиращи заявиха, че мнозинството участници са били мирни и че безредиците са дело на отделни групи, дошли да предизвикват сблъсъци.

Демонстрациите се проведоха на фона на засилващ се натиск върху правителството заради цените, състоянието на обществените услуги и реакцията на полицията към ученическите протести. Окончателните данни за броя на участниците и равносметката от проявите се очакват от френските власти.

Източници: apnews.com, investing.com, rtl.fr