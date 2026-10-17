Над 500 000 души на протест във Франция

Над 500 000 души са участвали в националните протести във Франция, съобщи синдикатът CGT. Демонстрациите бяха насочени срещу поскъпването на живота, високите цени на горивата и недостига на средства за обществените услуги.
В мобилизацията се включиха синдикалисти, ученици, студенти и активисти от движението на жълтите жилетки. Протестите на младите хора започнаха през септември заради недостига на учители, лошото състояние на училищата и натиска върху образователната система. Постепенно исканията се разшириха до теми като неравенството, държавните разходи и стандарта на живот.
CGT заяви, че протестът е за „по-високи заплати и пенсии, по-ниски цени и защита на обществените услуги, съобразени с нуждите на хората“. Синдикатът определи мобилизацията като национален отговор на социалното недоволство.
Сблъсъци в Париж и други градове
Паралелно с мирните шествия в няколко града избухнаха сблъсъци между протестиращи и полиция. До средата на деня Министерството на вътрешните работи съобщи за 272 задържани във Франция. Властите посочиха случаи на нападения срещу полицаи, грабежи или опити за грабежи, както и повредени обществени сгради.
В Париж полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия срещу групи с маски и качулки, които хвърляли фойерверки и други предмети. Бяха подпалени автомобили и павилион за вестници, а част от магазини и ресторанти бяха затворени след повреждане на витрини.
В Лион беше подпален туристическият офис, а в Марсилия беше съобщено за проникване и щети в сградата на кметството. Напрежение имаше и в Тулуза и Анже. Протестиращи заявиха, че мнозинството участници са били мирни и че безредиците са дело на отделни групи, дошли да предизвикват сблъсъци.
Демонстрациите се проведоха на фона на засилващ се натиск върху правителството заради цените, състоянието на обществените услуги и реакцията на полицията към ученическите протести. Окончателните данни за броя на участниците и равносметката от проявите се очакват от френските власти.
Източници: apnews.com, investing.com, rtl.fr
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
19:17 17.10.2026
2 Тошко
Коментиран от #7
19:20 17.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гошо
19:21 17.10.2026
5 Дмитриев
Коментиран от #11
19:22 17.10.2026
6 Гошо
19:22 17.10.2026
7 Епааа
До коментар #2 от "Тошко":Супер! Няма само ционистите и илюминатите да финансират изборите в Европа!!!
19:23 17.10.2026
8 Боруна Лом
19:24 17.10.2026
9 жик так
19:24 17.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Браво
До коментар #5 от "Дмитриев":Значи на ГРУ, после и Германия...
19:24 17.10.2026
12 жик так
Белгия ,Франция ,Германия ,Испания , че сега и Италия ...
За Западен Пакистан няма да говорим !
Путин ще сваляте , а правителствата на Запад са с под 10% рейтинг !!!
Коментиран от #14
19:24 17.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Факт
19:30 17.10.2026
17 Горски
19:31 17.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Kaлпазанин
19:36 17.10.2026
20 Kaлпазанин
Коментиран от #26
19:37 17.10.2026
21 Подочухме, че сред протестиращите
Коментиран от #24
19:45 17.10.2026
22 Предложение
19:47 17.10.2026
23 факт
19:53 17.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Това чака Европа
20:00 17.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Гражданската война във Франция е логично
20:02 17.10.2026
28 Така де отстоява демокрация
20:07 17.10.2026
29 недостига на средства за обществените
и ще затягат колани и свикват с пришълците дорде са живи
20:09 17.10.2026
30 сините
20:10 17.10.2026