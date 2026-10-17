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Над 500 000 души на протест във Франция
  Тема: Икономика

Над 500 000 души на протест във Франция

17 Октомври, 2026 19:10 1 010 30

  • протести във франция-
  • cgt-
  • жълти жилетки-
  • поскъпване на живота-
  • сблъсъци с полицията

Синдикатът отчете рекордна мобилизация срещу поскъпването на живота, докато властите съобщиха за 272 задържани и сблъсъци в няколко града

Над 500 000 души на протест във Франция - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Над 500 000 души са участвали в националните протести във Франция, съобщи синдикатът CGT. Демонстрациите бяха насочени срещу поскъпването на живота, високите цени на горивата и недостига на средства за обществените услуги.

В мобилизацията се включиха синдикалисти, ученици, студенти и активисти от движението на жълтите жилетки. Протестите на младите хора започнаха през септември заради недостига на учители, лошото състояние на училищата и натиска върху образователната система. Постепенно исканията се разшириха до теми като неравенството, държавните разходи и стандарта на живот.

CGT заяви, че протестът е за „по-високи заплати и пенсии, по-ниски цени и защита на обществените услуги, съобразени с нуждите на хората“. Синдикатът определи мобилизацията като национален отговор на социалното недоволство.

Сблъсъци в Париж и други градове

Паралелно с мирните шествия в няколко града избухнаха сблъсъци между протестиращи и полиция. До средата на деня Министерството на вътрешните работи съобщи за 272 задържани във Франция. Властите посочиха случаи на нападения срещу полицаи, грабежи или опити за грабежи, както и повредени обществени сгради.

В Париж полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия срещу групи с маски и качулки, които хвърляли фойерверки и други предмети. Бяха подпалени автомобили и павилион за вестници, а част от магазини и ресторанти бяха затворени след повреждане на витрини.

В Лион беше подпален туристическият офис, а в Марсилия беше съобщено за проникване и щети в сградата на кметството. Напрежение имаше и в Тулуза и Анже. Протестиращи заявиха, че мнозинството участници са били мирни и че безредиците са дело на отделни групи, дошли да предизвикват сблъсъци.

Демонстрациите се проведоха на фона на засилващ се натиск върху правителството заради цените, състоянието на обществените услуги и реакцията на полицията към ученическите протести. Окончателните данни за броя на участниците и равносметката от проявите се очакват от френските власти.

Източници: apnews.com, investing.com, rtl.fr


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    29 1 Отговор
    Аз предвидих, но Франция много изчака!!!

    19:17 17.10.2026

  • 2 Тошко

    5 48 Отговор
    Предизборната кампания на Льо Пен финансирана от Кремъл

    Коментиран от #7

    19:20 17.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гошо

    25 0 Отговор
    Асиметричният удар на Путин ,който Макрон си нанесе сам

    19:21 17.10.2026

  • 5 Дмитриев

    12 1 Отговор
    ГРУ действа най добре преди избори

    Коментиран от #11

    19:22 17.10.2026

  • 6 Гошо

    30 0 Отговор
    А други разправят че санкциите били подействали, та тези за това били излезли по улиците От радост демек

    19:22 17.10.2026

  • 7 Епааа

    18 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тошко":

    Супер! Няма само ционистите и илюминатите да финансират изборите в Европа!!!

    19:23 17.10.2026

  • 8 Боруна Лом

    21 2 Отговор
    ЧУВАМ , ЧЕ СЕ ПЕЕ КАТЮША!

    19:24 17.10.2026

  • 9 жик так

    23 0 Отговор
    То мина цял месец , докато Българска медия го отрази бе !!!

    19:24 17.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Браво

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дмитриев":

    Значи на ГРУ, после и Германия...

    19:24 17.10.2026

  • 12 жик так

    32 2 Отговор
    Цяла Европа пламна !
    Белгия ,Франция ,Германия ,Испания , че сега и Италия ...
    За Западен Пакистан няма да говорим !
    Путин ще сваляте , а правителствата на Запад са с под 10% рейтинг !!!

    Коментиран от #14

    19:24 17.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Факт

    9 1 Отговор
    Как е новият ред? Просперирате ли?

    19:30 17.10.2026

  • 17 Горски

    10 1 Отговор
    Франция ще изпадне в потресаваща анархия. Френският народ ще води отчаяна гражданска война, в която дори старите мъже ще награбят оръжие. Политическите партии, вече изчерпали кръвта и яростта си, без да стигнат до каквото и да било задоволително взаимно разбирателство, заставени от крайната нужда, ще се обърнат за помощ към папския престол. Още едно пророчество говори за дните, в които живеем: последният изгорен богомил катар – Гийом Белибаст, в Тулуза през 1321 г., от кладата той отправя едно пророчество, че след 700 години богомилският импулс ще бъде възроден и светът ще се промени. Най-простата сметка показва 1321 + 700 = 2021 година.

    19:31 17.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    Скоро и във всеки немски град

    19:36 17.10.2026

  • 20 Kaлпазанин

    12 1 Отговор
    И това не са протести ,с съпротива и не само във Франция а в ес ,срещу ционизма и утсулите

    Коментиран от #26

    19:37 17.10.2026

  • 21 Подочухме, че сред протестиращите

    2 4 Отговор
    има доста неученици, неевропейци, даже имали и някои доста правоверни искания за образованието. Па гледахме и разни клипове - как се борят с една консерва, като прасе с тиква ... Предлагам на френските власти вместо сълзотворен газ, да им пуснат музика - да кажем Вагнер, та да видим какво ще стане. Или може би не е хуманно? Знам ли.

    Коментиран от #24

    19:45 17.10.2026

  • 22 Предложение

    8 1 Отговор
    Гражданската война да започва СЕГА...

    19:47 17.10.2026

  • 23 факт

    7 1 Отговор
    фъшкии управляват европа

    19:53 17.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Това чака Европа

    1 1 Отговор
    с фашисизираните урсули!

    20:00 17.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Гражданската война във Франция е логично

    2 1 Отговор
    Продължение на идиотското управление на държавата и ЕС главно от идиоти и полуидиоти

    20:02 17.10.2026

  • 28 Така де отстоява демокрация

    1 0 Отговор
    А у нас 12 копейки пазеха мочата.

    20:07 17.10.2026

  • 29 недостига на средства за обществените

    1 0 Отговор
    хорицата още не са вдянали че макарончо им праща милиардите при зелков бункер
    и ще затягат колани и свикват с пришълците дорде са живи

    20:09 17.10.2026

  • 30 сините

    1 0 Отговор
    нещо усулата санкции за париж, нещо демокрация, права или само за неудобните

    20:10 17.10.2026

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