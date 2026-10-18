Бабиш определи загубата на АНО в Сената за катастрофа

Движението АНО на чешкия премиер Андрей Бабиш не спечели нито едно от 27-те места, разпределяни на изборите за Сенат. То загуби и единственото място, което защитаваше, а проевропейските опозиционни партии запазиха контрола си върху горната камара.

„Със сигурност не очаквахме да не спечелим нито едно сенаторско място на тези избори“, заяви Бабиш, определяйки резултата като „катастрофален“, предаде Асошиейтед прес. Премиерът посочи, че поражението няма да промени стратегията на правителството.

АНО загуби единственото си защитавано място

Изборите се проведоха на два тура – на 9 и 10 октомври и на 16 и 17 октомври 2026 г. На първия тур 13 кандидати на АНО стигнаха до балотаж, но нито един от тях не беше избран. Така движението остана без представител сред новоизбраните сенатори.

От 27-те места 22 бяха спечелени от кандидати, свързани с опозиционни партии. „Кметове и независими“ избраха 10 от своите 14 кандидати, а Гражданската демократическа партия спечели седем места. Заедно с ТОП 09 тя запази най-силната сенаторска група.

Коалиционните партньори на АНО също не успяха да спечелят места. Резултатът е първият сериозен изборен тест за Бабиш, след като той се върна на премиерския пост след парламентарните избори през октомври 2025 г.

Правителството запазва мнозинството си в долната камара

Поражението отслабва позициите на управляващите в Сената, но не поставя непосредствено под въпрос съществуването на коалиционното правителство. Долната камара остава водещият законодателен орган, а депутатите могат да преодоляват вето на Сената при обикновените закони.

Горната камара обаче има важна роля при конституционни промени, при одобряването на номинации за Конституционния съд и при избора на собствен председател. Затова запазването на опозиционното мнозинство ограничава възможността на правителството да наложи еднолично промени в тези области.

Ройтерс определи резултата като сериозен изборен неуспех за премиера, но отбеляза, че той едва ли ще дестабилизира управляващата коалиция. След преброяването на всички гласове Бабиш заяви, че правителството ще продължи да изпълнява програмата си.

Източници: apnews.com, theprint.in, english.radio.cz