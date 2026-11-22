Премиерът на Чехия Андрей Бабиш определи като „абсолютно неприемлив“ проекта за многогодишния бюджет на Европейския съюз за 2028–2034 г. Основните му възражения са свързани с намаляването на средствата за Чехия, разходите за европейските институции и предвидената финансова подкрепа за Украйна.

„Защо трябва да даваме пари от европейския бюджет на Украйна? Украйна трябва да получава пари извън европейския бюджет“, заяви Бабиш във видео, публикувано в социалната мрежа X.

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Проектът беше представен на 21 ноември от председателя на Европейския съвет Антониу Коща. Неговата преработена рамка предвижда общите разходи да бъдат намалени с 204 млрд. евро спрямо първоначалното предложение на Европейската комисия. В същото време в нея се запазва резерв за Украйна в размер до 100 млрд. евро по текущи цени.

Разминаване между две бюджетни предложения

Бабиш посочи, че предложението на ирландското председателство, представено още през октомври, предвижда съкращаване на бюджета с 32 млрд. евро. По думите му Чехия може да загуби 7,5 млрд. чешки крони по тази схема.

Това предложение се различава от рамката, представена от Коща на 21 ноември. Чешкият премиер критикува както орязването на националното финансиране, така и факта, че според проекта европейските структури ще струват около 100 млрд. евро за седем години.

„Това за нас е абсолютно неприемливо“, заяви Бабиш, имайки предвид предложените промени в бюджета и отражението им върху Чехия.

Прага иска отделен дебат за помощта за Киев

Министърът на външните работи Петър Мацинка подкрепи позицията на премиера. Той заяви, че преговорите за бюджета са трудни, но несъгласията са необходима част от постигането на окончателно споразумение.

„Дебатът за финансовата помощ за Украйна безспорно е обоснован и актуален, но това е друга дискусия и трябва да бъде отделен от дебата за бюджета на ЕС“, каза Мацинка.

Чехия продължава да бъде нетен получател на средства от бюджета на ЕС. През миналата година страната е получила 31,1 млрд. чешки крони повече, отколкото е внесла. Според посочените в материала анализатори, с нарастването на благосъстоянието на страната тази позиция може да се промени през следващите години.

Предложението за бюджета на ЕС ще бъде обсъдено от лидерите на държавите членки на заседание на Европейския съвет на 26 и 27 ноември в Брюксел. До постигането на окончателно споразумение позициите на Чехия и останалите държави могат да доведат до нови промени в рамката.

Източници: pravda.com.ua, ceskenoviny.cz, eurointegration.com.ua