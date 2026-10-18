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Ванс за протестите във Франция: Западните либерали вкараха Третия свят в Европа!

Ванс за протестите във Франция: Западните либерали вкараха Третия свят в Европа!

18 Октомври, 2026 06:23 653 20

  • джей ди ванс-
  • протести във франция-
  • имиграция-
  • лимogес-
  • насилие

Американският вицепрезидент заяви, че европейският елит е пренебрегнал асимилацията и съвместимостта в името на многообразието

Ванс за протестите във Франция: Западните либерали вкараха Третия свят в Европа! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обвини имиграцията и проблемите с интеграцията за насилието по време на протестите във Франция. Той публикува позицията си в социалната мрежа X, като сподели видеозапис на горящата община в Лимож.

„Западните либерали внесоха Третия свят във Франция и други държави в името на многообразието и състраданието. Те пренебрегнаха основни въпроси за асимилацията и съвместимостта. Предупреждаваха ги, че това ще доведе дотук, но те не послушаха“, написа Ванс.

Той добави, че се надява Франция да спре „това безумие“, преди да бъдат опожарени още нейни забележителности. Коментарът беше публикуван след масовите демонстрации на 17 октомври, които започнаха заради поскъпването на живота и недоволството от състоянието на училищата, но в редица градове прераснаха в сблъсъци, палежи и грабежи.

Около 400 задържани при протестите

По данни на френския вътрешен министър Лоран Нюнес около 400 души са били задържани в страната. Според властите в 110 шествия са участвали приблизително 550 000 души, докато организаторите оцениха броя на демонстрантите на около 800 000.

В Париж полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия срещу маскирани групи, които хвърляли фойерверки, павета и други предмети. Властите съобщиха и за повредени обществени сгради, магазини и превозни средства в няколко града.

Общината в Лимож е тежко повредена

В Лимож протестиращи са подпалили общината, като огънят е продължил да бушува и вечерта. Сградата, построена през XIX век, е била обхваната от пламъци след сблъсъци в края на шествието. Според информация на Франс прес кметът и префектът на департамента От Виен са оценили, че сградата е „до голяма степен загубена“.

В Лион е бил подпален туристически офис, а в Марсилия протестиращи са проникнали за кратко във фоайето на общината. Съобщено е и за опити за проникване в кметствата на Лил и Кале, както и за нападения срещу обществени сгради в Бордо, Рен, Тулуза, Монпелие и Гренобъл.

Нюнес определи участниците в безредиците като „изключително агресивни радикални крайнолеви групи“, които според него са търсили сблъсъци с полицията и са атакували обществени сгради. Президентът Еманюел Макрон заяви, че извършителите на вандалски прояви, нападения срещу институции и грабежи ще бъдат преследвани и наказани.

Източници: timesofisrael.com, apnews.com, information.tv5monde.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво!

    8 1 Отговор
    Да живей! Евала!

    06:30 18.10.2026

  • 2 Право в

    12 0 Отговор
    десятката.

    06:31 18.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 факт

    4 1 Отговор
    украинската армия е толкова

    06:32 18.10.2026

  • 6 Възхитен

    8 0 Отговор
    Напълно прав е!

    06:34 18.10.2026

  • 7 Овчар

    3 0 Отговор
    Монетарната система се разрушава и този път дупката трудно ще бъде закърпена..!

    06:36 18.10.2026

  • 8 редник

    12 0 Отговор
    „Западните либерали внесоха Третия свят във Франция и други държави в името на многообразието и състраданието. Те пренебрегнаха основни въпроси за асимилацията и съвместимостта. Предупреждаваха ги, че това ще доведе дотук, но те не послушаха“, написа Ванс.

    Докъде стигна Европа - САЩ да ѝ сочи грешките...

    06:36 18.10.2026

  • 9 Здрасти

    9 0 Отговор
    Когат уфцете си избират вълци за пазачи, не бива след това да се учудват, че се оказват в хищнически тумбаци.

    Коментиран от #11

    06:38 18.10.2026

  • 10 Руски

    3 6 Отговор
    провокации!

    06:40 18.10.2026

  • 11 Парцуцата

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Здрасти":

    държи ли..

    06:41 18.10.2026

  • 12 Белова

    2 3 Отговор
    Е то само в Русия няма протести!

    06:42 18.10.2026

  • 13 Не само

    9 0 Отговор
    И заради вашата война в Украйна или по точно на ЦРУ в нея . Европа хвърля в тази бездънна яма всичките разходи за собствените си народи който обедняват и се бонтуват.

    06:42 18.10.2026

  • 14 зельо наркомана

    6 0 Отговор
    Аз пък вкарах Бандеристан в ХVти век, без ток, вода, парно, интернет, жп и морски транспорт, бендиностанции, складове и магазини.

    06:43 18.10.2026

  • 15 жик так

    6 1 Отговор
    Ванс да го каже това на нашите козляци !

    06:44 18.10.2026

  • 16 жик так

    8 1 Отговор
    Искаха да свалят Путин , а цяла Европа гори !
    Франция ,Италия ,Испания, Белгия ..
    За Западен Пакистан да не говорим..

    А още не е почнала Зимата ..

    06:46 18.10.2026

  • 17 Фен

    2 0 Отговор
    И също така, вкараха Европа в третия свят.

    06:47 18.10.2026

  • 18 Само питам

    3 0 Отговор
    А урсулето ко каза ? Още кити ша даваме на наркомана??

    06:49 18.10.2026

  • 19 Отново

    0 0 Отговор
    Се дават съвети от провалили се тръмпови калинки !!!
    Щатите отдавна са полицейска държава
    В Русия не се протестира , защото всички са хепи
    В Китай и Северна Корея също .
    Много ги е яд на Европа !!!
    Не всичко тук е идеално , но е в пъти по - добре от гореописаните диктатури

    06:51 18.10.2026

  • 20 От 33-я пол

    0 0 Отговор
    Аз, пък, ги харесвам такива, буйни...

    06:54 18.10.2026

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