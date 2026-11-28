Доналд Тръмп възнамерява да запази интригата около своя наследник в Републиканската партия възможно най-дълго, съобщава New York Post. Президентът не бърза да подкрепи нито вицепрезидента Джей Ди Ванс, нито държавния секретар Марко Рубио за президентските избори през 2028 г.

Двамата са смятани за основните претенденти да поведат републиканците след края на втория мандат на Тръмп. Според публикацията президентът не очаква изненадващ кандидат да се появи и да промени сегашната картина в партията. Тръмп обаче предпочита надпреварата между Ванс и Рубио да остане открита, вместо рано да посочи фаворит.

По време на разговор с New York Post Тръмп е похвалил и министъра на отбраната Пийт Хегсет. „Той върши страхотна работа“, е заявил президентът, като е добавил, че Хегсет е бил „третиран много несправедливо“. Похвалата не означава, че Хегсет е получил подкрепа за президентска кандидатура.

Ванс и Рубио остават в центъра на битката

Тръмп многократно е говорил за възможността Ванс и Рубио да се явят заедно на изборите, включително като кандидати за президент и вицепрезидент. Двамата обаче все още не са обявили официално намерение да участват в надпреварата.

През август The Washington Post съобщи, че Тръмп е казал пред дарители: „В крайна сметка трябва да изберем Джей Ди“. Съветници на президента тогава предупредиха, че частната му реплика не означава окончателно решение. Според тях Тръмп продължавал да сравнява Ванс и Рубио и искал да отложи официалната си подкрепа, за да не бъде възприеман като президент с отслабващо влияние.

Джей Ди Ванс е заявил, че ще обсъди политическото си бъдеще със съпругата си след междинните избори. Според Axios той може да вземе решение след началото на 2027 г. или дори в края на пролетта. Марко Рубио е ограничил публичните си изяви по темата, а според същия източник е дал сигнали, че няма да се кандидатира, ако Ванс влезе в надпреварата.

Тръмп продължава да поддържа неяснота и за собственото си бъдеще

Президентът ще напусне Белия дом през януари 2029 г., ако не настъпи промяна в конституционния ред. 22-рата поправка забранява един човек да бъде избиран за президент повече от два пъти. Въпреки това Тръмп периодично намеква за възможен трети мандат, макар да е признавал, че законовата пречка е сериозна.

Асошиейтед прес отбелязва, че през последните месеци Тръмп едновременно говори за живот след Белия дом и продължава да подхранва спекулациите за нова кандидатура. Той е казвал, че бъдещият президент може да си приписва заслугите за неговата работа, но също така е оставял отворена възможността да не се оттегли окончателно от политическата сцена.

Тази тактика запазва личното влияние на Тръмп върху републиканците и принуждава потенциалните му наследници да се съобразяват с него, докато изграждат собствените си кампании. Следващият важен тест за Ванс и Рубио ще бъдат последиците от междинните избори през 2026 г., а окончателното решение на Тръмп се очаква да остане отложено още известно време.

Източници: nypost.com, washingtonpost.com, ap.org