Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио проведоха отделни срещи с премиера на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман бин Джасим Ал Тани във Вашингтон. Разговорите се състояха на фона на усилията за възобновяване на прекъсналите преговори между САЩ и Иран, в които Доха изпълнява посредническа роля. Според Асошиейтед прес срещата между Ванс и катарския премиер е била в Белия дом, но подробности за нея не са оповестени.

Ал Тани, който е и министър на външните работи на Катар, се срещна с Рубио в Държавния департамент. Двамата съпредседателстваха осмия стратегически диалог между САЩ и Катар. Държавният департамент съобщи, че Рубио е изразил признателност към катарските посреднически усилия и е подчертал необходимостта от тясна координация за ограничаване на заплахите и укрепване на сигурността в Близкия изток.

„Работим заедно, за да придвижим общите икономически и сигурностни приоритети и да укрепим партньорството си в името на по-стабилен и сигурен Близък изток“, заяви Рубио.

По данни на Асошиейтед прес стратегическият диалог е обхванал теми от Близкия изток до Африка и Латинска Америка, но в публикуваното съвместно изявление не е посочена нова политическа посока. Катарската новинарска агенция съобщи, че са обсъдени още политическото, икономическото, търговското, инвестиционното и културното сътрудничество между двете държави.

Посредничеството между Вашингтон и Техеран

Катар се опитва да поддържа канал за комуникация между САЩ и Иран, докато конфликтът между двете страни продължава, а дипломатическите усилия са блокирани. Посредниците обсъждат предложения, които включват ограничено облекчаване на санкциите срещу Иран, мерки за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток и възможност за по-широки разговори по ядрената програма на Техеран.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не вижда необходимост от подновяване на мащабните военни операции, но едновременно с това настоява Иран да се откаже от опитите си да контролира Ормузкия проток. САЩ продължават да поддържат морска блокада на иранското корабоплаване в района, който е ключов за световната търговия с енергоносители.

В рамките на стратегическия диалог Вашингтон и Доха са обсъдили и нови области на сътрудничество, включително изкуствения интелект и преработката на критични минерали. Към момента не е обявено конкретно споразумение за прекратяване на конфликта между САЩ и Иран или дата за подновяване на преговорите.

Източници: apnews.com, qna.org.qa