Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн подписаха търговско споразумение с Виетнам

Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн подписаха споразумение за свободна търговия с Виетнам, съобщи „Ройтерс“, позовавайки се на правителствата на Норвегия и Виетнам. Документът е подписан в Ханой от Виетнам и държавите членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), предава News.bg.

Според договореностите около половината от износа на Норвегия за Виетнам ще бъде освободен от мита още в началото, а след седем години делът ще надхвърли 98%.

Преговорите, които бяха замразени за продължителен период, са възобновени миналата година на фона на глобалното напрежение около митата, наложени от САЩ. Те приключиха през юли.

По данни на виетнамското министерство на търговията страната изнася за пазарите на ЕАСТ основно морски дарове, обувки, текстил, машини и оборудване, електроника и компоненти. Вносът от тези държави включва промишлени машини и оборудване, химикали, фармацевтични продукти и суровини за производството.

Средният годишен обем на двустранната търговия между Виетнам и държавите от ЕАСТ възлиза на около 2 милиарда долара.