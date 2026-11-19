Два руски стратегически бомбардировача Ту-95, способни да носят ядрено оръжие, отлетяха сутринта от Виетнам. Самолетите бяха придружени от два самолета за осигуряване на полета и напуснаха летището в Дананг, където се намираха ден по-рано.

Бомбардировачите пристигнаха във Виетнам малко преди срещите на руския президент Владимир Путин със световни лидери в Китай. Според Асошиейтед прес разполагането им е очевидна демонстрация на способността на Москва да проектира военна мощ в Азия.

Путин се срещна с американския президент Доналд Тръмп и китайския президент Си Цзинпин. При пристигането на руския президент в Китай руските телевизии насочиха камерите си към офицер от делегацията, който носеше куфарчето, използвано за даване на разрешение за употреба на ядрено оръжие. Това не означава, че самолетите са носели ядрени бойни глави, а че принадлежат към авиация със стратегически и ядрен потенциал.

Тайван проследи полета край източния бряг

След излитането от Виетнам два руски Ту-95 са се приближили към Тайван от юг и са прелетели през зоната за противовъздушна идентификация край източното крайбрежие на острова. Тайванското министерство на отбраната съобщи, че самолетите са напуснали зоната североизточно от Кийлун, след като са преминали през въздушното пространство на изток от острова.

Тайванските въоръжени сили са проследили полета със съвместни разузнавателни, наблюдателни и следящи средства. В кратко съобщение министерството заяви, че е „реагирало адекватно“ на движението на руските самолети. Един от Ту-95 е бил заснет от тайвански изтребител F-16.

Това е вторият случай през седмицата, в който Тайван съобщава за руски военни самолети край острова. По-рано подобна активност е предизвикала безпокойство и в Япония и Южна Корея. Русия не е обявила, че самолетите са извършвали бойна мисия, а данните за полета не сочат те да са използвали въздушното пространство на Тайван.

Полети на фона на срещите в Китай

Излитането от Дананг съвпадна с дипломатическите срещи на Путин в Китай и с демонстрацията на руското военно присъствие в Източна Азия. Двата Ту-95 са стратегически бомбардировачи с голям обсег, но конкретното предназначение на полета до Виетнам не е обявено публично.

Източници: apnews.com, marketscreener.com