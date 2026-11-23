До 50 000 руски военни месечно са убити или тежко ранени във войната срещу Украйна, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Той направи сравнението по време на заседание на Парламентарната асамблея на НАТО в Берлин.

„В момента Украйна убива или ранява тежко до 50 000 руснаци месечно – предимно мъже“, каза Рюте. Посочената от него цифра включва както загинали, така и военнослужещи, които отпадат от бойните действия заради тежки ранения.

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НАТО публикува видеозапис от изказването на генералния секретар. В него той представя числото като оценка за мащаба на руските загуби, без да посочва отделно съотношението между загинали и ранени.

Сравнение с войната във Виетнам

Рюте сравни руските загуби с американските загуби по време на войната във Виетнам. По думите му Съединените щати са загубили 56 000 души за 14 години.

„Ако сравним това с войната във Виетнам, за 14 години Съединените щати – което е трагедия – загубиха 56 000 души“, заяви генералният секретар на НАТО.

Сравнението се отнася до различен период и до различно измерване на загубите: посочените 50 000 руски военнослужещи месечно включват убити и тежко ранени, докато числото за САЩ, цитирано от Рюте, е представено като общ брой загубили живота си.

Още на 11 ноември Рюте заяви, че руските загуби са над 40 000 убити или тежко ранени месечно, като предварителни данни са сочели, че през октомври броят може да е надхвърлил 50 000.

Новата му оценка не е придружена от разбивка по месеци или от публично представени данни за методиката, по която е изчислена. Затова числото следва да се разглежда като оценка на НАТО, а не като независимо потвърден окончателен отчет.

Източници: obozrevatel.com