Британският премиер Анди Бърнам ще представи пред Камарата на общините подробностите по новото споразумение с Европейския съюз. Изявлението идва три дни след срещата на върха в Брюксел, на която Лондон и Брюксел договориха пакет от мерки за търговията, въглеродните емисии и пътуванията на младите хора.

Правителството оценява, че договореностите могат да увеличат брутния вътрешен продукт на Обединеното кралство с 0,5% до 2040 г. Това би означавало около 17 млрд. паунда годишно за икономиката. Опозицията обаче постави под въпрос както размера на очакваната полза, така и условията, при които тя ще бъде постигната.

Какво включва споразумението

Основната част от пакета е договореността за търговията с храни и селскостопански продукти. Тя трябва да намали административните изисквания, проверките и забавянията при износа от Великобритания към ЕС. Лондон очаква това да облекчи работата на производителите и да намали натиска върху цените на храните.

Вторият елемент е свързването на британската и европейската система за търговия с емисии. Мярката има за цел да ограничи риска от допълнителни въглеродни разходи за британските износители, когато продават стоки на европейския пазар.

Предвидена е и схема за младежка мобилност. Тя ще даде възможност на хора между 18 и 31 години от Обединеното кралство и ЕС да живеят, работят, учат и пътуват на територията на другата страна за период до три години. Квотата е до 100 000 участници от всяка страна.

Таксите за университетите остават нерешен въпрос

„Десет години след Брекзит днес отваряме нова глава. Това е исторически момент за Великобритания и Европа“, заяви Анди Бърнам.

Споразумението не урежда окончателно размера на университетските такси за студентите от ЕС във Великобритания и за британските студенти в държавите от ЕС. Двете страни са си дали шест месеца, за да приключат преговорите по отделна договореност.

Британски университетски ръководители предупредиха, че изравняването на таксите с тези за местните студенти може да доведе до значителни финансови последици за сектора. От правителството отричат твърденията, че целият пакет зависи от незабавно намаляване на таксите за европейските студенти.

Следващите стъпки

По време на речта си на срещата на върха Бърнам потвърди, че законопроект за прилагане на договореностите ще бъде внесен в британския парламент през следващата седмица. Днешното му изявление се очаква да постави началото на парламентарния дебат.

Премиерът заяви също, че Лондон ще започне разговори с Брюксел за дългосрочните възможности пред отношенията между Великобритания и ЕС. Той подчерта, че тези обсъждания ще отнемат време и че окончателните решения ще бъдат оставени за следващия парламент. Незабавно връщане на страната в ЕС, единния пазар или митническия съюз не е част от настоящото споразумение.

Консервативната партия настоява правителството да публикува пълния текст на договореностите и заяви, че може да отмени пакета, ако се върне на власт. Управляващите отхвърлят критиките и твърдят, че споразумението ще намали разходите за бизнеса и ще облекчи търговията с най-големия пазар на Великобритания.

Източници: apnews.com, news.sky.com, theguardian.com