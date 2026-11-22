Лидерът на партия „Яшар“ Гади Айзенкот покани „Ликуд“ на нов кръг преговори за съставяне на правителство в Израел. Разговорите между двата преговорни екипа трябва да започнат в неделя и са представени като опит за постигане на споразумение за широко правителство на националното единство.

„Като част от усилията за съставяне на ново правителство и за изчерпване на всички възможности председателят на „Яшар“ Гади Айзенкот възложи на преговорния екип да покани екипа на „Ликуд“ на маратон от разговори“, се казва в изявление на партията. В него се посочва, че целта е да бъде намерен пробив по пътя към „възможно най-широко правителство“.

Бенет подкрепи кабинет начело с Айзенкот

Инициативата получи подкрепа от лидера на партия „Беяхад“ Нафтали Бенет. Той заяви, че подкрепя правителство на ционисткото единство, оглавено от Айзенкот, и изрично изключи възможността Бенямин Нетаняху да остане министър-председател.

„Ангажиран съм да гарантирам, че Нетаняху няма да бъде следващият премиер на Израел. При никакви обстоятелства моята партия няма да се присъедини към него или към неговия блок“, заяви Бенет.

Бенет призна, че недоверието към Нетаняху е оправдано, но настоя, че преговорите ще покажат дали „Ликуд“ действително иска правителство на единството или се стреми да забави процеса, докато изтече мандатът на Айзенкот.

Условията на „Ликуд“ остават пречка

„Ликуд“ заяви, че е готов да продължи разговорите, но поиска прекратяване на политическите бойкоти, личните нападки и призивите за изключване на Нетаняху и неговите партньори. Партията настоява и бъдещата коалиция да включва само формации, които признават Израел за национална държава на еврейския народ.

Сред останалите заявени принципи са противопоставяне на палестинска държава, запазване на израелските зони за сигурност в Газа, Ливан и Сирия, както и постигане на споразумение с ултраортодоксалните лидери за статута на учениците в религиозните училища и военната служба. Според израелски медии „Ликуд“ настоява и за включване на партиите на Итамар Бен-Гвир и Бецалел Смотрич в евентуалното правителство.

Съобщенията за позицията на „Ликуд“ по въпроса кой трябва да бъде премиер се различават. В официално огласените условия не е записано изрично, че Нетаняху трябва да оглави кабинета, но според израелски източници партията не е склонна да отстъпи първия мандат в евентуална ротация. Това е в пряк конфликт с позицията на Айзенкот и Бенет, че всяко правителство на единството трябва да започне с Айзенкот като министър-председател.

Три възможни пътя пред Айзенкот

Преговорите с „Ликуд“ са само един от вариантите пред Айзенкот. Авигдор Либерман настоява за коалиция с ултраортодоксалните партии „Шас“ и „Обединен юдаизъм на Тората“, въпреки политическата цена на подобен ход. Яир Голан пък подкрепя правителство на малцинството с външната подкрепа на арабски формации.

Айзенкот е оставил и трите възможности отворени, но вътрешните различия в блока срещу Нетаняху усложняват задачата му. „Ликуд“ и „Яшар“ вече проведоха първи кръг разговори без обявен напредък, а новата среща трябва да покаже дали има реална възможност за компромис или преговорите ще се превърнат в поредния неуспешен опит за формиране на правителство.

Източници: timesofisrael.com, ynetnews.com