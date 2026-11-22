Лидерът на партия „Яшар“ Гади Айзенкот покани „Ликуд“ на нов кръг преговори за съставяне на правителство в Израел. Разговорите между двата преговорни екипа трябва да започнат в неделя и са представени като опит за постигане на споразумение за широко правителство на националното единство.
„Като част от усилията за съставяне на ново правителство и за изчерпване на всички възможности председателят на „Яшар“ Гади Айзенкот възложи на преговорния екип да покани екипа на „Ликуд“ на маратон от разговори“, се казва в изявление на партията. В него се посочва, че целта е да бъде намерен пробив по пътя към „възможно най-широко правителство“.
Бенет подкрепи кабинет начело с Айзенкот
Инициативата получи подкрепа от лидера на партия „Беяхад“ Нафтали Бенет. Той заяви, че подкрепя правителство на ционисткото единство, оглавено от Айзенкот, и изрично изключи възможността Бенямин Нетаняху да остане министър-председател.
Бенет призна, че недоверието към Нетаняху е оправдано, но настоя, че преговорите ще покажат дали „Ликуд“ действително иска правителство на единството или се стреми да забави процеса, докато изтече мандатът на Айзенкот.
Условията на „Ликуд“ остават пречка
„Ликуд“ заяви, че е готов да продължи разговорите, но поиска прекратяване на политическите бойкоти, личните нападки и призивите за изключване на Нетаняху и неговите партньори. Партията настоява и бъдещата коалиция да включва само формации, които признават Израел за национална държава на еврейския народ.
Сред останалите заявени принципи са противопоставяне на палестинска държава, запазване на израелските зони за сигурност в Газа, Ливан и Сирия, както и постигане на споразумение с ултраортодоксалните лидери за статута на учениците в религиозните училища и военната служба. Според израелски медии „Ликуд“ настоява и за включване на партиите на Итамар Бен-Гвир и Бецалел Смотрич в евентуалното правителство.
Съобщенията за позицията на „Ликуд“ по въпроса кой трябва да бъде премиер се различават. В официално огласените условия не е записано изрично, че Нетаняху трябва да оглави кабинета, но според израелски източници партията не е склонна да отстъпи първия мандат в евентуална ротация. Това е в пряк конфликт с позицията на Айзенкот и Бенет, че всяко правителство на единството трябва да започне с Айзенкот като министър-председател.
Три възможни пътя пред Айзенкот
Преговорите с „Ликуд“ са само един от вариантите пред Айзенкот. Авигдор Либерман настоява за коалиция с ултраортодоксалните партии „Шас“ и „Обединен юдаизъм на Тората“, въпреки политическата цена на подобен ход. Яир Голан пък подкрепя правителство на малцинството с външната подкрепа на арабски формации.
Айзенкот е оставил и трите възможности отворени, но вътрешните различия в блока срещу Нетаняху усложняват задачата му. „Ликуд“ и „Яшар“ вече проведоха първи кръг разговори без обявен напредък, а новата среща трябва да покаже дали има реална възможност за компромис или преговорите ще се превърнат в поредния неуспешен опит за формиране на правителство.
Източници: timesofisrael.com, ynetnews.com
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