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На една ръка разстояние! Личният лекар на Доналд Тръмп трябва да е до него за три минути

На една ръка разстояние! Личният лекар на Доналд Тръмп трябва да е до него за три минути

19 Октомври, 2026 15:23 657 9

  • доналд тръмп-
  • шон барбабела-
  • белият дом-
  • здравето на тръмп-
  • републиканска партия-
  • сащ

Правилото е част от постоянния медицински протокол за президента, който получава положителни оценки за здравето си, но не винаги следва лекарските препоръки

На една ръка разстояние! Личният лекар на Доналд Тръмп трябва да е до него за три минути - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Independent The Independent

Личният лекар на президента на САЩ Доналд Тръмп трябва постоянно да бъде на не повече от три минути разстояние от него. Това е част от медицинската организация в Белия дом, описана в доклад на „Уолстрийт джърнъл“, цитиран от „Индипендънт“.

Постоянното присъствие на медицински екип е стандартен протокол за американския президент. Бившият лекар на Белия дом д-р Джефри Кулман е посочил, че при предишни президенти лекар и медицинска сестра за интензивни грижи са били на разстояние до две минути.

Сегашната организация е ръководена от капитана от Военноморските сили д-р Шон Барбабела. 56-годишният военен лекар е служил в Афганистан, преди да поеме поста в Белия дом. Той извършва медицинските прегледи на Тръмп и подготвя публичните доклади за здравословното му състояние.

Според човек, запознат с работния процес на Барбабела, сътрудниците обикновено напускат помещението по време на разговорите между лекаря и президента. Подходът на лекаря е описан като „сдържан и директен“.

Положителни оценки, но и медицински препоръки

В доклад от май 2026 г. Барбабела посочва, че анализ на електрокардиограма, подпомогнат от изкуствен интелект, е определил сърдечна възраст на Тръмп приблизително 14 години под реалната му възраст. Според документа президентът е в отлично здраве и има стабилни сърдечносъдови, дихателни, неврологични и общи физически показатели.

„Президентът Тръмп е в отлично здраве, като демонстрира стабилно състояние на сърдечносъдовата и дихателната система, както и на неврологичните и общите си физически функции“, пише Барбабела.

Лекарят е препоръчал намаляване на теглото, промени в храненето, повече физическа активност и по-нисък прием на аспирин. В заключението си той определя Тръмп като напълно годен да изпълнява задълженията на главнокомандващ и държавен глава.

Тръмп обаче не винаги следва медицинските съвети. На митинг в Охайо той е заявил, че не се е съобразил с препоръките за дневната доза аспирин, която приема. Така зад положителните публични оценки за здравето му остава и въпросът доколко президентът се придържа към указанията на собствения си медицински екип.

Източници: independent.co.uk, news.bg


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Венко

    1 0 Отговор
    Тръмпи, я си вземи един от България личен лекар. Идва на минутата, не ползва пари, всичко е през здравната каса, може да ти изпише или предложи лекарства и ваксини, моито ги няма никъде, но за теб това не е проблем! Работи денонощно!

    15:34 19.10.2026

  • 3 Сийка

    1 1 Отговор
    След втората телеграма, третата идва като
    "Орешник", спасение няма!

    15:37 19.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ха ха

    1 2 Отговор
    На 4 мин.го чака Кабзон ухилен до уши.

    15:42 19.10.2026

  • 6 !!!?

    4 2 Отговор
    На Сталин персонала е бил в другата стая, ама Лукавия го е прибрал без да пита...!!!?

    15:43 19.10.2026

  • 7 Аве

    5 0 Отговор
    Манете ги лекарите, психиатър трябва да е не на 3 мин, а на 3 секунди от Бай Дончо😅... С усмирителни ризи, електрошок и тежки успокоителни!

    15:44 19.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.