На една ръка разстояние! Личният лекар на Доналд Тръмп трябва да е до него за три минути

Личният лекар на президента на САЩ Доналд Тръмп трябва постоянно да бъде на не повече от три минути разстояние от него. Това е част от медицинската организация в Белия дом, описана в доклад на „Уолстрийт джърнъл“, цитиран от „Индипендънт“.

Постоянното присъствие на медицински екип е стандартен протокол за американския президент. Бившият лекар на Белия дом д-р Джефри Кулман е посочил, че при предишни президенти лекар и медицинска сестра за интензивни грижи са били на разстояние до две минути.

Сегашната организация е ръководена от капитана от Военноморските сили д-р Шон Барбабела. 56-годишният военен лекар е служил в Афганистан, преди да поеме поста в Белия дом. Той извършва медицинските прегледи на Тръмп и подготвя публичните доклади за здравословното му състояние.

Според човек, запознат с работния процес на Барбабела, сътрудниците обикновено напускат помещението по време на разговорите между лекаря и президента. Подходът на лекаря е описан като „сдържан и директен“.

Положителни оценки, но и медицински препоръки

В доклад от май 2026 г. Барбабела посочва, че анализ на електрокардиограма, подпомогнат от изкуствен интелект, е определил сърдечна възраст на Тръмп приблизително 14 години под реалната му възраст. Според документа президентът е в отлично здраве и има стабилни сърдечносъдови, дихателни, неврологични и общи физически показатели.

„Президентът Тръмп е в отлично здраве, като демонстрира стабилно състояние на сърдечносъдовата и дихателната система, както и на неврологичните и общите си физически функции“, пише Барбабела.

Лекарят е препоръчал намаляване на теглото, промени в храненето, повече физическа активност и по-нисък прием на аспирин. В заключението си той определя Тръмп като напълно годен да изпълнява задълженията на главнокомандващ и държавен глава.

Тръмп обаче не винаги следва медицинските съвети. На митинг в Охайо той е заявил, че не се е съобразил с препоръките за дневната доза аспирин, която приема. Така зад положителните публични оценки за здравето му остава и въпросът доколко президентът се придържа към указанията на собствения си медицински екип.

Източници: independent.co.uk, news.bg