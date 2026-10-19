Доналд Тръмп: Мигрантите превзеха Франция

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „мигрантите превзеха Франция“, и призова френските власти да затворят границите си бързо. Изказването е публикувано в социалната мрежа Truth Social.
Тръмп е споделил и видео, свързано с протестите в Марсилия. На кадрите, описани в публикацията, се вижда как протестиращи нахлуват в кметството и започват да рушат. Американският президент представя случващото се като доказателство за тежката ситуация във Франция, но в материала не са посочени данни, които да потвърждават твърдението му за мигрантите.
Тръмп продължава да свързва протестите с миграцията
Ден по-рано Тръмп заяви, че „Франция гори“, и обвини мигрантите за безредиците в страната. В предишно свое изказване той определи ученическите протести като резултат от „масовата миграция“ и исляма.
Така американският президент постави протестите и общественото напрежение във Франция в рамката на собствената си политическа позиция срещу миграцията. Френските власти не са цитирани в публикацията с отговор на призива за затваряне на границите.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #3, #7, #32
19:09 19.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Последния Софиянец
До коментар #1 от "честен ционист":Бай Дончо ще трябва да вземе пример от Путин да си обзаведе здрав бункер.
19:12 19.10.2026
4 Буахаха
19:12 19.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ТРЪМП ПЛЯМПА
19:14 19.10.2026
7 койдазнай
До коментар #1 от "честен ционист":Той крал Карл Три му обясни как стоят нещата със Англия, Франция и САЩ. Тръмп беше силно изненадан, като чу какви неща са се случвали преди 200 години
19:17 19.10.2026
8 Гост
Коментиран от #15, #18, #20
19:17 19.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Късно е
19:18 19.10.2026
11 Атина Палада
Коментиран от #14
19:18 19.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Да,ама не
19:19 19.10.2026
14 Това са французи
До коментар #11 от "Атина Палада":.. Ама друг път. Това, че имаш паспорт не те прави гражданин. Общите Култура, традиции и ценности те правят гражданин.
Коментиран от #23
19:20 19.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ачо
19:21 19.10.2026
17 Чичо Тръми първо да проверява
За 5 години (2020-2024): САЩ 6 милиона (1.7%) Франция 640 хил. (0.9%).
За тези с двойки по математика: Тръмп приема точно три пъти повече емигранти от Микрончето. Да си замълчи.
Коментиран от #39
19:22 19.10.2026
18 Защото
До коментар #8 от "Гост":... Защото не е толерантно. Така казват лебералите
19:22 19.10.2026
19 Анонимен
19:23 19.10.2026
20 Атина Палада
До коментар #8 от "Гост":Защото са родени и израснали във Франция с френски паспорти
.Как да депортират второ,трето поколение французи?
Коментиран от #24, #25, #40, #55
19:23 19.10.2026
21 ФРЕНСКАТА ДЖАМАХИРИЯ
19:25 19.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Атина Палада
До коментар #14 от "Това са французи":Точно за това написах по документи! И да,точно това,че имаш паспорт те прави гражданин на съответната държава,в случая Франция! Те са граждани на Франция..А мигрантите за които Тръмп постоянно говори,са тези с временен статут ..
19:26 19.10.2026
24 Диана Палада
До коментар #20 от "Атина Палада":Има много от тези дето Шмеркел ги покани и са без паспорти.
19:28 19.10.2026
25 Ми как...
До коментар #20 от "Атина Палада":Виж историята как. Франция в имала ексклави.... Гвинея и други.... Всички рогати човекоподобни, престъпници и друга божия фира.. Са качвали на кораби.. И ай чао. Да видят истинска свобода.
19:28 19.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Никой
19:29 19.10.2026
28 малко истински факти
Коментиран от #41
19:29 19.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ИНТЕРЕСНО?
До коментар #1 от "честен ционист":До тук, с помощта на агента Краснов, Русия постигна половината от вековната си цел да отдалечи Европа от връзката и със САЩ.... Сега се очаква Русия да приобщи Европа, като започне с нейното "ухажване", в Украйна "ухажването" е вече в ход, следващите май сме ние.
Коментиран от #44
19:32 19.10.2026
33 Добър ден
19:32 19.10.2026
34 Абе
Коментиран от #38
19:35 19.10.2026
35 У ФРЕНСКО
19:39 19.10.2026
36 Седящия бик
19:39 19.10.2026
37 Мислещ
19:40 19.10.2026
38 И звучала
До коментар #34 от "Абе":много руска реч!
Коментиран от #42
19:40 19.10.2026
39 Много любопитно, макар и не по темата
До коментар #17 от "Чичо Тръми първо да проверява":Сега проверих:
във Франция живеят около 6 милиона мюсюлмани (8-9% от населението).
В Русия живеят 20 милиона мюсюлмани (15% от населението).
Коментиран от #54
19:40 19.10.2026
40 Добър ден с много бой
До коментар #20 от "Атина Палада":Друг изход няма.във влакове и кой от къде е.тия дето са трето поколение и три поколения не са се интегрирали проблема е техен.
19:41 19.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Тити
19:44 19.10.2026
44 На Русия
До коментар #32 от "ИНТЕРЕСНО?":Не и трябва Европа. Тя няма нужда нито да я приобщава, нито да я окупира, нито да търгува с нея. Европа се самоубила. Русия може и без Европа. Европа не може без Русия
19:48 19.10.2026
45 Ехааааааа
19:49 19.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Е то
19:53 19.10.2026
49 Мдаа
До коментар #47 от "az СВО Победа 81":Това и пра-пра дядо ти го разправял.И чакал светлият комунизъм да дойде от бившият СССР.Мдам.
19:54 19.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 За да направят от Европа
Искаха глобалистите да е една държава само, като така по-лесно и евтино да контролират нещата,
19:55 19.10.2026
52 Здрасти
До коментар #50 от "az СВО Победа 81":Каракочев.😄
19:56 19.10.2026
53 Абе
19:57 19.10.2026
54 Различни модели
До коментар #39 от "Много любопитно, макар и не по темата":Да но в Русия етносите си имат федерални държави и/или федерални окръзи и всеки си има гарантиран език,религия и културни традиции. Принципът е приобщаване, а в ЕС и донякъде в САЩ се изисква асимилиране и възприемане съответно на англосаксонски, френски,немски ценности , което не се получава и води до анклави и гетА. Руският модел е по-устойчив.
Коментиран от #58
19:58 19.10.2026
55 Соваж бейби
До коментар #20 от "Атина Палада":Не разбирам как ги плямпате такива свободни съчинения ,кой ще им даде френски паспорт ? Някой имат но са минавали тест ,работят тук ,ти трябва да дадеш бележка от данъчното че си пращаш данъците и нямаш проблеми с задължения и тогава им дават паспорт но може и да им бъде отнето правото .От известно време кметовете отказват и бракове на французи с мигрант има доста статии.Друга част има с фр.паспорт които са от фр.острови .Ще ги измислят бъди сигурна както ги приеха така ще им покажат пътя обратно не бери грижа .Марин също го каза доста ясно в всяко интервю ,на нея изобщо не и дреме за ЕС и гостите на Меркел само да пипне власт .Рейтинга и още повече се покача след вандализма и кражбите един французин нямаше всичкото гости Тръмп е прав !
19:58 19.10.2026
56 Няма пазари няма печалби крах
19:58 19.10.2026
57 Стоянчо Пуканката
20:00 19.10.2026
58 Руският модел е устойчив
До коментар #54 от "Различни модели":Като руски външен нужник.
Коментиран от #68, #71, #73
20:02 19.10.2026
59 Иван
20:03 19.10.2026
60 Според данните на ООН
България е с 10% най голям брой в ЕС и 2 турски партии в парламент
Коментиран от #62
20:10 19.10.2026
61 добро утро
20:13 19.10.2026
62 Пффф...
До коментар #60 от "Според данните на ООН":Хахаха....вервай си...
Коментиран от #65
20:13 19.10.2026
63 Соломон
Коментиран от #66, #67
20:15 19.10.2026
64 Мухахаха
20:17 19.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Само питам
До коментар #63 от "Соломон":Циганин ли си?
Коментиран от #69
20:20 19.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Соломон
До коментар #67 от "Само питам":Циганин съм, що питаш?
20:21 19.10.2026
70 Според данни на ООН
Коментиран от #76
20:22 19.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Ба бааааа
До коментар #58 от "Руският модел е устойчив":Женка ти чисти нужника
20:23 19.10.2026
74 Факти 🚾
20:23 19.10.2026
75 Хи хи хи
20:26 19.10.2026
76 Лука
До коментар #70 от "Според данни на ООН":Мюсюлманите в Русия, колкото и да са, живеят съвсем мирно , защото руснаците са толерантни и всички се уважават помежду си. Много мюсюлмани воюват на фронта НАТО и защитават героично родината си Русия!
20:27 19.10.2026