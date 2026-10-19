Доналд Тръмп: Мигрантите превзеха Франция

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „мигрантите превзеха Франция“, и призова френските власти да затворят границите си бързо. Изказването е публикувано в социалната мрежа Truth Social.

Тръмп е споделил и видео, свързано с протестите в Марсилия. На кадрите, описани в публикацията, се вижда как протестиращи нахлуват в кметството и започват да рушат. Американският президент представя случващото се като доказателство за тежката ситуация във Франция, но в материала не са посочени данни, които да потвърждават твърдението му за мигрантите.

Тръмп продължава да свързва протестите с миграцията

Ден по-рано Тръмп заяви, че „Франция гори“, и обвини мигрантите за безредиците в страната. В предишно свое изказване той определи ученическите протести като резултат от „масовата миграция“ и исляма.

Така американският президент постави протестите и общественото напрежение във Франция в рамката на собствената си политическа позиция срещу миграцията. Френските власти не са цитирани в публикацията с отговор на призива за затваряне на границите.

Източници: news.bg