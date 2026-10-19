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Доналд Тръмп: Мигрантите превзеха Франция

Доналд Тръмп: Мигрантите превзеха Франция

19 Октомври, 2026 19:07 1 819 76

  • доналд тръмп-
  • франция-
  • мигранти-
  • протести-
  • марсилия-
  • еманюел макрон

Американският президент призова Париж да затвори границите си бързо

Доналд Тръмп: Мигрантите превзеха Франция - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „мигрантите превзеха Франция“, и призова френските власти да затворят границите си бързо. Изказването е публикувано в социалната мрежа Truth Social.

Тръмп е споделил и видео, свързано с протестите в Марсилия. На кадрите, описани в публикацията, се вижда как протестиращи нахлуват в кметството и започват да рушат. Американският президент представя случващото се като доказателство за тежката ситуация във Франция, но в материала не са посочени данни, които да потвърждават твърдението му за мигрантите.

Тръмп продължава да свързва протестите с миграцията

Ден по-рано Тръмп заяви, че „Франция гори“, и обвини мигрантите за безредиците в страната. В предишно свое изказване той определи ученическите протести като резултат от „масовата миграция“ и исляма.

Така американският президент постави протестите и общественото напрежение във Франция в рамката на собствената си политическа позиция срещу миграцията. Френските власти не са цитирани в публикацията с отговор на призива за затваряне на границите.

Източници: news.bg


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    35 3 Отговор
    Бай Дончо да предложи на Франция да стане щат.

    Коментиран от #3, #7, #32

    19:09 19.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    7 30 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Бай Дончо ще трябва да вземе пример от Путин да си обзаведе здрав бункер.

    19:12 19.10.2026

  • 4 Буахаха

    35 5 Отговор
    Няавсякъде в Европа бунтове срещу поскъпването. Соросоидните режими на запад -"инфлацията е 2.32%"

    19:12 19.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ТРЪМП ПЛЯМПА

    48 3 Отговор
    НО ПОНЕ Е ОТКРОВЕН,КВО МУ Е НА ДУШАТА ТОВА МУ Е И НА УСТАТА.

    19:14 19.10.2026

  • 7 койдазнай

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Той крал Карл Три му обясни как стоят нещата със Англия, Франция и САЩ. Тръмп беше силно изненадан, като чу какви неща са се случвали преди 200 години

    19:17 19.10.2026

  • 8 Гост

    40 5 Отговор
    Защо не ги депортират обратно по родните страни в Африка и Близкия изток ?

    Коментиран от #15, #18, #20

    19:17 19.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Късно е

    37 0 Отговор
    .. Късно е. Но, по-добре късно, отколкото никога. Лошото е, че белите западна и са загубили всякакъв инстинкт за само съхранение. Младите са облъчвани да проявяват самоубийствена толерантност към нахлуващите в ЕС палачи. Жалкото е, че при избори дори и Льопен да има най-висок резултат, пак няма да мине 50 процента. Всички останали ще се съюзят под предлог :" да не допуснем крайните на власт" и ще се коалират помежду си само ни само да са на власт и ай честита доминация на малцинствата. Абе жива демокрация!

    19:18 19.10.2026

  • 11 Атина Палада

    27 5 Отговор
    Какви мигранти,това са си французи по документи! Родени и израснали във Франция !Все едно да обявиш националният отбор по футбол на Франция за мигранти ..

    Коментиран от #14

    19:18 19.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Да,ама не

    20 0 Отговор
    Тук е прав.

    19:19 19.10.2026

  • 14 Това са французи

    24 3 Отговор

    До коментар #11 от "Атина Палада":

    .. Ама друг път. Това, че имаш паспорт не те прави гражданин. Общите Култура, традиции и ценности те правят гражданин.

    Коментиран от #23

    19:20 19.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ачо

    14 4 Отговор
    Мигрантите във Франция са в резултат на войните на Америка в Ирак,Либия,Сирия.А пък Дончо прехвърля вината върху Европа!Палячо!Лидерите на Европа са лакеи!

    19:21 19.10.2026

  • 17 Чичо Тръми първо да проверява

    3 8 Отговор
    По официалните източници, през 2025 в САЩ са емигрирали 1.3 млн. души (около 0.36% от населението). Във Франция за 2025 са 91 хил. (0.13% от населението).
    За 5 години (2020-2024): САЩ 6 милиона (1.7%) Франция 640 хил. (0.9%).

    За тези с двойки по математика: Тръмп приема точно три пъти повече емигранти от Микрончето. Да си замълчи.

    Коментиран от #39

    19:22 19.10.2026

  • 18 Защото

    14 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    ... Защото не е толерантно. Така казват лебералите

    19:22 19.10.2026

  • 19 Анонимен

    21 0 Отговор
    Това е реалността от напъните на ЕС да напълни териториите си с ъс същества чудати от цял свят.Това е резултатът ,който виждаме.Обезличаването на европейската култура беше главната им цел.Това години наред успешно беше извършвано от евростратезите начело с главната акушерка,която успя да изроди събитията станали във Франция. Кутията на Пандора вече е отворена...

    19:23 19.10.2026

  • 20 Атина Палада

    7 6 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Защото са родени и израснали във Франция с френски паспорти
    .Как да депортират второ,трето поколение французи?

    Коментиран от #24, #25, #40, #55

    19:23 19.10.2026

  • 21 ФРЕНСКАТА ДЖАМАХИРИЯ

    21 2 Отговор
    Е фалирала.

    19:25 19.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Атина Палада

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "Това са французи":

    Точно за това написах по документи! И да,точно това,че имаш паспорт те прави гражданин на съответната държава,в случая Франция! Те са граждани на Франция..А мигрантите за които Тръмп постоянно говори,са тези с временен статут ..

    19:26 19.10.2026

  • 24 Диана Палада

    17 0 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    Има много от тези дето Шмеркел ги покани и са без паспорти.

    19:28 19.10.2026

  • 25 Ми как...

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    Виж историята как. Франция в имала ексклави.... Гвинея и други.... Всички рогати човекоподобни, престъпници и друга божия фира.. Са качвали на кораби.. И ай чао. Да видят истинска свобода.

    19:28 19.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Никой

    0 0 Отговор
    Да спориш с идиот значи , че е възможно в същия момент и той да го прави .

    19:29 19.10.2026

  • 28 малко истински факти

    18 1 Отговор
    За пореден път Бай Дончо е прав . Добре го запомнете - миграцията и исляма ... това са истинските проблеми на европейците.

    Коментиран от #41

    19:29 19.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ИНТЕРЕСНО?

    3 12 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    До тук, с помощта на агента Краснов, Русия постигна половината от вековната си цел да отдалечи Европа от връзката и със САЩ.... Сега се очаква Русия да приобщи Европа, като започне с нейното "ухажване", в Украйна "ухажването" е вече в ход, следващите май сме ние.

    Коментиран от #44

    19:32 19.10.2026

  • 33 Добър ден

    7 3 Отговор
    Кьорав карти не играе.тоя е един от основните виновници заедно с мерц кая и Урсула за разрухата на целия ЕС.

    19:32 19.10.2026

  • 34 Абе

    17 0 Отговор
    Протестиращи са въоръжени с автомати и картечни пистолети по улиците на Париж, Марсилия и Лион, мъже въоръжени с автомати „АК-47“ и картечни пистолети „Скорпион“. Същите не са били арестувани заради опасения от ескалация на насилието. Оръжията са били носени от непълнолетни и млади пълнолетни лица, за които се твърди, че са свързани с организирани престъпни групи. Някои от тях са описвани и като близки до ислямисткото движение във Франция.

    Коментиран от #38

    19:35 19.10.2026

  • 35 У ФРЕНСКО

    11 0 Отговор
    Всичко е тотал щета.

    19:39 19.10.2026

  • 36 Седящия бик

    4 1 Отговор
    Мигрант ни е президент!

    19:39 19.10.2026

  • 37 Мислещ

    8 0 Отговор
    Бате Дони им помага да си отворят очите за реалността.

    19:40 19.10.2026

  • 38 И звучала

    1 7 Отговор

    До коментар #34 от "Абе":

    много руска реч!

    Коментиран от #42

    19:40 19.10.2026

  • 39 Много любопитно, макар и не по темата

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Чичо Тръми първо да проверява":

    Сега проверих:
    във Франция живеят около 6 милиона мюсюлмани (8-9% от населението).
    В Русия живеят 20 милиона мюсюлмани (15% от населението).

    Коментиран от #54

    19:40 19.10.2026

  • 40 Добър ден с много бой

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    Друг изход няма.във влакове и кой от къде е.тия дето са трето поколение и три поколения не са се интегрирали проблема е техен.

    19:41 19.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Тити

    9 0 Отговор
    Ма то Американците са най големите имигранти на тези са били на индианците.

    19:44 19.10.2026

  • 44 На Русия

    9 1 Отговор

    До коментар #32 от "ИНТЕРЕСНО?":

    Не и трябва Европа. Тя няма нужда нито да я приобщава, нито да я окупира, нито да търгува с нея. Европа се самоубила. Русия може и без Европа. Европа не може без Русия

    19:48 19.10.2026

  • 45 Ехааааааа

    6 0 Отговор
    Кьоравитеи некадърни , крадливи управляващи на ЕС са виновни за всички беди които настъпиха тук в европа !!!! Трябва да ги изметем !!!!

    19:49 19.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Е то

    2 0 Отговор
    Това новина ли е ?!

    19:53 19.10.2026

  • 49 Мдаа

    0 3 Отговор

    До коментар #47 от "az СВО Победа 81":

    Това и пра-пра дядо ти го разправял.И чакал светлият комунизъм да дойде от бившият СССР.Мдам.

    19:54 19.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 За да направят от Европа

    5 1 Отговор
    една държава, трябваше да размият нациите и етносите в нея!
    Искаха глобалистите да е една държава само, като така по-лесно и евтино да контролират нещата,

    19:55 19.10.2026

  • 52 Здрасти

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "az СВО Победа 81":

    Каракочев.😄

    19:56 19.10.2026

  • 53 Абе

    4 1 Отговор
    „Пpocпepиpaщaтa и цивилизoвaнa Eвpoпa“ ce oкaзa caмo кpacив cън, oт кoйтo ceгa ce cъбyждa. Нашите жълтoпaвeтници ce cмълчaxa. Днес са блокирани подстъпите към Лувъра. На 24.10 протестите продължават

    19:57 19.10.2026

  • 54 Различни модели

    6 0 Отговор

    До коментар #39 от "Много любопитно, макар и не по темата":

    Да но в Русия етносите си имат федерални държави и/или федерални окръзи и всеки си има гарантиран език,религия и културни традиции. Принципът е приобщаване, а в ЕС и донякъде в САЩ се изисква асимилиране и възприемане съответно на англосаксонски, френски,немски ценности , което не се получава и води до анклави и гетА. Руският модел е по-устойчив.

    Коментиран от #58

    19:58 19.10.2026

  • 55 Соваж бейби

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    Не разбирам как ги плямпате такива свободни съчинения ,кой ще им даде френски паспорт ? Някой имат но са минавали тест ,работят тук ,ти трябва да дадеш бележка от данъчното че си пращаш данъците и нямаш проблеми с задължения и тогава им дават паспорт но може и да им бъде отнето правото .От известно време кметовете отказват и бракове на французи с мигрант има доста статии.Друга част има с фр.паспорт които са от фр.острови .Ще ги измислят бъди сигурна както ги приеха така ще им покажат пътя обратно не бери грижа .Марин също го каза доста ясно в всяко интервю ,на нея изобщо не и дреме за ЕС и гостите на Меркел само да пипне власт .Рейтинга и още повече се покача след вандализма и кражбите един французин нямаше всичкото гости Тръмп е прав !

    19:58 19.10.2026

  • 56 Няма пазари няма печалби крах

    4 2 Отговор
    Имаше един сомалиец показа италианския паспорт на дядо си от колонията преди войната. Европа е най глупава другите държави приветстват легална имиграция по точкова система и гледат да има баланс.

    19:58 19.10.2026

  • 57 Стоянчо Пуканката

    3 1 Отговор
    Бай Дончо да не се прави на улав, че и при него в щатско нещата не са "бели". Това латиноси, хаитяни, доминикани, филипини, малайци...абе да не ги изреждам всичките- все янки, та дрънкат... Да не говорим за черните квартали в мегаполисите им, където ни полиция, ни бърза помощ пристъпва. А и някои цели градове вече са изтървани, като Детройт, например...

    20:00 19.10.2026

  • 58 Руският модел е устойчив

    1 3 Отговор

    До коментар #54 от "Различни модели":

    Като руски външен нужник.

    Коментиран от #68, #71, #73

    20:02 19.10.2026

  • 59 Иван

    5 2 Отговор
    Бил съм черните са повече от белите Франция не е това което беше благодаря демокрация

    20:03 19.10.2026

  • 60 Според данните на ООН

    1 2 Отговор
    В Русия има 4% мюсюлмани.Кой измисли 25%?
    България е с 10% най голям брой в ЕС и 2 турски партии в парламент

    Коментиран от #62

    20:10 19.10.2026

  • 61 добро утро

    2 0 Отговор
    То това беше целта на Глобал елита , баба Меркел затова потреперваше вероятно знаеше какво следва.

    20:13 19.10.2026

  • 62 Пффф...

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "Според данните на ООН":

    Хахаха....вервай си...

    Коментиран от #65

    20:13 19.10.2026

  • 63 Соломон

    2 1 Отговор
    Тези ли нещастници щяха да воюват срещу братята руснаци???

    Коментиран от #66, #67

    20:15 19.10.2026

  • 64 Мухахаха

    2 0 Отговор
    Не само Франция цяла Европа превзеха браво на баба меркелица

    20:17 19.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Само питам

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Соломон":

    Циганин ли си?

    Коментиран от #69

    20:20 19.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Само питам":

    Циганин съм, що питаш?

    20:21 19.10.2026

  • 70 Според данни на ООН

    1 0 Отговор
    Мюсюлманите в русия са между 18 и 21%.

    Коментиран от #76

    20:22 19.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Ба бааааа

    0 3 Отговор

    До коментар #58 от "Руският модел е устойчив":

    Женка ти чисти нужника

    20:23 19.10.2026

  • 74 Факти 🚾

    2 1 Отговор
    Сайт за балъци

    20:23 19.10.2026

  • 75 Хи хи хи

    0 0 Отговор
    Благодаря,че ми изтрихте коментара на момента . Но, това си е истината .Сладури.

    20:26 19.10.2026

  • 76 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Според данни на ООН":

    Мюсюлманите в Русия, колкото и да са, живеят съвсем мирно , защото руснаците са толерантни и всички се уважават помежду си. Много мюсюлмани воюват на фронта НАТО и защитават героично родината си Русия!

    20:27 19.10.2026

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