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Newsweek: Китайски и ирански мрежи действат заедно в САЩ
  Тема: Иранската криза

Newsweek: Китайски и ирански мрежи действат заедно в САЩ

19 Октомври, 2026 18:27 511 2

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Разследване свързва базираната в Техеран HOLA с американския институт Tricontinental. Призиви за дарения са насочвали средства към санкционираната Bank Melli Iran

Newsweek: Китайски и ирански мрежи действат заедно в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Newsweek Newsweek

Мрежи за политическо влияние, свързвани с Китай и Иран, са обединили усилията си в САЩ, за да се противопоставят на американската геополитическа политика. Това твърди разследване на Newsweek, според което сътрудничеството включва и призиви за дарения към санкционирани ирански банки.

В центъра на публикацията е партньорството между базираната в Техеран организация „Дом на Латинска Америка“ (HOLA) и регистрирания в САЩ институт с нестопанска цел Tricontinental: Институт за социални изследвания. HOLA е създадена преди около две десетилетия с цел да задълбочава връзките между Иран и Латинска Америка.

Член на HOLA от Чикаго е потвърдил пред Newsweek информацията за сътрудничеството. Американският институт е с освободен от данъци статут и според разследването поддържа обширни организационни и финансови връзки с Китай.

Дарения към сметки в Bank Melli Iran

Председател на консултативния съвет и основен финансиращ на Tricontinental е американският милионер Невил Рой Сингъм, който живее в Шанхай. Персийскоезичният канал на института в Telegram е публикувал призиви за дарения, при които приходите от продажба на книги е трябвало да бъдат превеждани по две сметки в Bank Melli Iran.

Сметките са били на името на Али Абуталеби, базиран в Чикаго директор по изданията на HOLA. В предоставения материал не се посочва какви суми са били събрани или дали средства действително са преведени по тези сметки.

Bank Melli Iran е подложена на санкции от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ. Американското финансово ведомство посочва, че банката е предоставяла услуги на структури, свързани с иранското Министерство на отбраната, както и на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция и силите „Кудс“.

Какво е потвърдено

Потвърдено е наличието на организационна връзка между HOLA и Tricontinental, както и публикуването на призиви за дарения в персийскоезичния канал на американския институт. Разследването описва тези действия като част от по-широко сближаване между мрежи, свързвани с Китай и Иран, на територията на САЩ.

До този момент не са съобщени повдигнати обвинения срещу HOLA, Tricontinental, Невил Рой Сингъм или Али Абуталеби във връзка с описаните призиви. Самото насочване към санкционирана банка не доказва извършено нарушение, а конкретните финансови преводи и размерът на евентуално събраните средства не са посочени.

Източници: focus-news.net, unbiasedheadlines.com


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  • 2 Тъпунгери

    0 1 Отговор
    Незаконно е нещо да е "подложено на санкции" ! Санкциите са незаконни и няма подобно нещо в правният мир. Да не сте зомбирани всички или ваксините да са ви направили мозъците на пастет. Утре Радев ако обяви санкции на някой в Пловдив примерно законно ли ще бъде а?

    18:52 19.10.2026