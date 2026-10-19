Дмитрий Песков: Протестите във Франция и Италия граничат с хаос

Протестите във Франция и Италия са пряка проява на голяма криза в Европейския съюз и на практика граничат с хаос. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред агенция РБК.
Говорителят на Кремъл отговори на въпрос дали протестната вълна е признак за дълбоки системни проблеми в европейските институции. „Трудно е да се каже дали това е системна криза или не, но е ясно, че е голяма криза. Това са вълнения, които на практика граничат с хаос“, каза Песков.
Недоволството тръгнало от Франция
По думите на Песков протестите са започнали в големите градове на Франция, след което са се разпространили и в други държави от Европейския съюз. Той посочи Италия като един от примерите за разрастване на напрежението извън френските граници.
Москва същевременно подчерта, че не разглежда протестите като външнополитически въпрос. „Тук, разбира се, виждаме проява на кризата, но въпреки това това е вътрешен въпрос за тези страни“, заяви говорителят на Кремъл.
Над 200 ареста в Милано
Вълненията във Франция са избухнали на фона на рязкото увеличаване на разходите за живот и недоволството от социалната политика на правителството. Напрежението се е прехвърлило и в Италия.
Само в неделя, по време на втория ден от безредиците в Милано, са били арестувани над 200 души. Около 80 процента от задържаните са непълнолетни.
В изявлението си Песков не посочи конкретни мерки, които Русия или европейските институции трябва да предприемат. Той ограничи оценката си до констатацията, че протестите са част от сериозна криза, като едновременно с това определи случващото се като вътрешна работа на Франция, Италия и останалите засегнати държави.
Източници: focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #7
16:36 19.10.2026
2 малийййй
Коментиран от #11
16:40 19.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 123
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Вземи си почини с твоите коментари, та и ние да си починем от теб.
16:42 19.10.2026
6 Сатана Z
16:42 19.10.2026
7 Да не му остане само името обаче!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Напоследък Дедо Дончо, Чичо Си и товариш Путин вършеят хармана, а Европа е на път да се превърне от "Клубът на богатите " в "Кубът на обеднелите и задлъжнели аристократи". От доста време насам стандартът на Европа се поддържа със заеми, а това не може да трае дълго и след кратко време ще бъде застигната от нова финансова криза породена от прекомерни правителствени дългове, което въобще няма да е за пръв път.
16:43 19.10.2026
8 Баце Бойко
До коментар #4 от "!!!?":Или как се влачи жълтопаветен протестър под колоните на министерски съвет.
16:44 19.10.2026
9 Абе тези боклуци
16:44 19.10.2026
10 Много вероятно е!
До коментар #3 от "Много Известен Съветски Актьор":Кажеш ли нещо от рода: “Серп и молот-смерт и голод” веднага си изтрит
16:47 19.10.2026
11 Ела
До коментар #2 от "малийййй":Да видиш а след това пиши глупости. Хаоса е в европа
16:47 19.10.2026
12 Надежден източник
16:48 19.10.2026
13 Ефрейтор Боташ
16:51 19.10.2026
14 Хех
16:51 19.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ПОДТИСТАТ ЖЪЛТОПАВЕТ
16:55 19.10.2026
17 Анджо
17:01 19.10.2026
18 Сите знаем
Или ти изпращат дреите на родата ( СДО хну л) или те пращат пред ПОКРОВСК и Малая Токмачка да фърлиш Фира
Ееееедехееее
17:03 19.10.2026
19 Усмивка на ...
17:03 19.10.2026
20 Мдаааа
Коментиран от #22, #27
17:08 19.10.2026
21 Нострадамус
Франция Гори!
Европа потъва в Бедност и хаос!
Европа гори,
но Урсулите продължават да Подаряват Милиарди Евро
на кацата без дъно Украйна.
17:15 19.10.2026
22 Хи хи
До коментар #20 от "Мдаааа":кочината е във Франция. В Москва е чисто и уредено, а в Париж е голямата кочина.
Коментиран от #25
17:15 19.10.2026
23 !!!?
17:19 19.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Само тук там
До коментар #22 от "Хи хи":отломки от дронове!
17:20 19.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Например
До коментар #20 от "Мдаааа":за какво да прорестират?
17:21 19.10.2026