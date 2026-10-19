Дмитрий Песков: Протестите във Франция и Италия граничат с хаос

Протестите във Франция и Италия са пряка проява на голяма криза в Европейския съюз и на практика граничат с хаос. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред агенция РБК.

Говорителят на Кремъл отговори на въпрос дали протестната вълна е признак за дълбоки системни проблеми в европейските институции. „Трудно е да се каже дали това е системна криза или не, но е ясно, че е голяма криза. Това са вълнения, които на практика граничат с хаос“, каза Песков.

Недоволството тръгнало от Франция

По думите на Песков протестите са започнали в големите градове на Франция, след което са се разпространили и в други държави от Европейския съюз. Той посочи Италия като един от примерите за разрастване на напрежението извън френските граници.

Москва същевременно подчерта, че не разглежда протестите като външнополитически въпрос. „Тук, разбира се, виждаме проява на кризата, но въпреки това това е вътрешен въпрос за тези страни“, заяви говорителят на Кремъл.

Над 200 ареста в Милано

Вълненията във Франция са избухнали на фона на рязкото увеличаване на разходите за живот и недоволството от социалната политика на правителството. Напрежението се е прехвърлило и в Италия.

Само в неделя, по време на втория ден от безредиците в Милано, са били арестувани над 200 души. Около 80 процента от задържаните са непълнолетни.

В изявлението си Песков не посочи конкретни мерки, които Русия или европейските институции трябва да предприемат. Той ограничи оценката си до констатацията, че протестите са част от сериозна криза, като едновременно с това определи случващото се като вътрешна работа на Франция, Италия и останалите засегнати държави.

Източници: focus-news.net