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Дмитрий Песков: Протестите във Франция и Италия граничат с хаос

Дмитрий Песков: Протестите във Франция и Италия граничат с хаос

19 Октомври, 2026 16:33 804 27

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  • франция

Говорителят на Кремъл определи вълненията като проява на голяма криза в Европейския съюз, но подчерта, че случващото се е вътрешен въпрос за засегнатите държави

Дмитрий Песков: Протестите във Франция и Италия граничат с хаос - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Протестите във Франция и Италия са пряка проява на голяма криза в Европейския съюз и на практика граничат с хаос. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред агенция РБК.

Говорителят на Кремъл отговори на въпрос дали протестната вълна е признак за дълбоки системни проблеми в европейските институции. „Трудно е да се каже дали това е системна криза или не, но е ясно, че е голяма криза. Това са вълнения, които на практика граничат с хаос“, каза Песков.

Недоволството тръгнало от Франция

По думите на Песков протестите са започнали в големите градове на Франция, след което са се разпространили и в други държави от Европейския съюз. Той посочи Италия като един от примерите за разрастване на напрежението извън френските граници.

Москва същевременно подчерта, че не разглежда протестите като външнополитически въпрос. „Тук, разбира се, виждаме проява на кризата, но въпреки това това е вътрешен въпрос за тези страни“, заяви говорителят на Кремъл.

Над 200 ареста в Милано

Вълненията във Франция са избухнали на фона на рязкото увеличаване на разходите за живот и недоволството от социалната политика на правителството. Напрежението се е прехвърлило и в Италия.

Само в неделя, по време на втория ден от безредиците в Милано, са били арестувани над 200 души. Около 80 процента от задържаните са непълнолетни.

В изявлението си Песков не посочи конкретни мерки, които Русия или европейските институции трябва да предприемат. Той ограничи оценката си до констатацията, че протестите са част от сериозна криза, като едновременно с това определи случващото се като вътрешна работа на Франция, Италия и останалите засегнати държави.

Източници: focus-news.net


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 8 Отговор
    Само в България няма протести защото сме в Клуба на Богатите.

    Коментиран от #5, #7

    16:36 19.10.2026

  • 2 малийййй

    13 17 Отговор
    Присмял се хърбел на щърбел, Русия поне от 5 години насам е пълен хаос.

    Коментиран от #11

    16:40 19.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 123

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Вземи си почини с твоите коментари, та и ние да си починем от теб.

    16:42 19.10.2026

  • 6 Сатана Z

    9 3 Отговор
    Има малък нюанс.Това във Франция не е хаос,а управляем хаос.

    16:42 19.10.2026

  • 7 Да не му остане само името обаче!

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Напоследък Дедо Дончо, Чичо Си и товариш Путин вършеят хармана, а Европа е на път да се превърне от "Клубът на богатите " в "Кубът на обеднелите и задлъжнели аристократи". От доста време насам стандартът на Европа се поддържа със заеми, а това не може да трае дълго и след кратко време ще бъде застигната от нова финансова криза породена от прекомерни правителствени дългове, което въобще няма да е за пръв път.

    16:43 19.10.2026

  • 8 Баце Бойко

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "!!!?":

    Или как се влачи жълтопаветен протестър под колоните на министерски съвет.

    16:44 19.10.2026

  • 9 Абе тези боклуци

    13 6 Отговор
    Като започнат да се изказват без никой да ги пита са ми много интересни. Не си гледат кочината и избомбените рафинерии ами тръгнали да коткодякат

    16:44 19.10.2026

  • 10 Много вероятно е!

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Кажеш ли нещо от рода: “Серп и молот-смерт и голод” веднага си изтрит

    16:47 19.10.2026

  • 11 Ела

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "малийййй":

    Да видиш а след това пиши глупости. Хаоса е в европа

    16:47 19.10.2026

  • 12 Надежден източник

    4 2 Отговор
    Тоя ще знае - все пак е част от организационнния комитет

    16:48 19.10.2026

  • 13 Ефрейтор Боташ

    3 2 Отговор
    на кучето песков мустачките на капуткин на .. чистачките

    16:51 19.10.2026

  • 14 Хех

    3 3 Отговор
    Смешно е кал руснаците изведнъж се пказаха много загрижени за Европа. Че не го ли искате вие този хаос? Не плащате ли вие на лееичарят франсе да го организира?

    16:51 19.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ПОДТИСТАТ ЖЪЛТОПАВЕТ

    1 3 Отговор
    Направо съм като ударен с мокър парцал от тези новини.

    16:55 19.10.2026

  • 17 Анджо

    3 2 Отговор
    Диктатурата се присмива на демокрацията. Песков и ти приличаш на това 🪼🪼🪼🪼🪼🪼

    17:01 19.10.2026

  • 18 Сите знаем

    3 1 Отговор
    Оти НЕМА протести у кен ЕФЕТЕ на Ким и педофила!!
    Или ти изпращат дреите на родата ( СДО хну л) или те пращат пред ПОКРОВСК и Малая Токмачка да фърлиш Фира
    Ееееедехееее

    17:03 19.10.2026

  • 19 Усмивка на ...

    3 0 Отговор
    олигарха- лицемер!!!

    17:03 19.10.2026

  • 20 Мдаааа

    4 2 Отговор
    Ами в Европа хората могат да протестират. В Русия могат ли? По добре товаерищ Песков да си гледа кочината и да не мисли за другите.

    Коментиран от #22, #27

    17:08 19.10.2026

  • 21 Нострадамус

    1 4 Отговор
    Франция продължава да потъва в хаос!
    Франция Гори!
    Европа потъва в Бедност и хаос!
    Европа гори,
    но Урсулите продължават да Подаряват Милиарди Евро
    на кацата без дъно Украйна.

    17:15 19.10.2026

  • 22 Хи хи

    0 4 Отговор

    До коментар #20 от "Мдаааа":

    кочината е във Франция. В Москва е чисто и уредено, а в Париж е голямата кочина.

    Коментиран от #25

    17:15 19.10.2026

  • 23 !!!?

    2 0 Отговор
    Скоро и в Русия...бункерният да му мисли...ще го влачат като мърша на червения площад !

    17:19 19.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Само тук там

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Хи хи":

    отломки от дронове!

    17:20 19.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Например

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Мдаааа":

    за какво да прорестират?

    17:21 19.10.2026

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