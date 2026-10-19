"Кой ще плати щетите след безредиците във Франция?"

Безредиците във Франция през уикенда оставиха след себе си повредени автомобили, разграбени магазини, опожарени обществени сгради и пострадали хора. Кой ще плати за щетите зависи от вида на имуществото, сключената застраховка и тежестта на нанесените телесни увреждания.

Правителството предвиди разширяване на застрахователното покритие чрез специална гаранция за щети от безредици, включена в закона за бюджета, приет през февруари 2026 г. На практика обаче механизмът все още не работи, тъй като не са приети необходимите подзаконови актове.

„Законът предвижда прехвърляне на отговорността от държавата към застрахователите, тоест към всички застраховани лица“, заявява пред Франс прес Кентен Шарлюто, адвокат по застрахователно право в кантората „Саймънс енд Саймънс“.

Автомобилите се покриват само при допълнителна гаранция

Собственик на опожарен или повреден автомобил може да получи обезщетение, ако договорът му включва гаранция „Пожар“ или „Всички рискове от щети“. При пълна застраховка „Каско“ щетите по автомобила се покриват съгласно условията на договора.

Задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ не покрива повредите по собствения автомобил. Тя обезщетява единствено вредите, причинени на други лица. Размерът на плащането зависи от това дали е договорена стойността на автомобила като нов или пазарната му стойност, както и от самоучастието и максималните лимити.

Магазини, сгради и загубени приходи

Материалните щети по търговски обекти и сгради обикновено се покриват от гаранцията „Безредици и масови обществени вълнения“, включена в голяма част от договорите за магазини и сгради. Обезщетението зависи от избраните покрития за пожар, кражба, счупване на стъкла и други повреди.

Загубата на брутна печалба заради затваряне на магазин се покрива само при включена гаранция за загуба на приходи от дейността. Някои договори предвиждат плащане и при загуба на приходи без преки материални щети, но само при изрично записани условия.

Същият принцип важи и за местните власти. Щетите по обществени сгради, инфраструктура, оборудване и превозни средства се покриват според договорите на съответната община. Сред засегнатите обекти е кметството в Лимож, което беше подпалено.

Какви възможности имат пострадалите

Хората с телесни наранявания могат да потърсят обезщетение по застраховка срещу злополуки в ежедневието, индивидуална застраховка срещу злополуки или застраховка „Живот“ с допълнително покритие за нетрудоспособност или инвалидност.

При липса на застраховка или за допълнително плащане пострадалите могат да се обърнат към Фонда за гарантиране на обезщетенията на жертвите на терористични актове и други престъпления чрез Комисията за обезщетяване на жертвите на престъпления.

При смърт, трайна нетрудоспособност или пълна временна нетрудоспособност за поне един месец обезщетението може да бъде пълно. При временна нетрудоспособност за по-кратък срок помощта е ограничена и се отпуска при определени условия. Отделно съществува възможност за публична помощ до 5000 евро, ако пострадалият не надвишава определения доходен праг.

Последната възможност е иск срещу държавата. Член L.211-10 от френския Кодекс за вътрешната сигурност предвижда гражданска отговорност за щети, причинени от престъпления и правонарушения при въоръжени или невъоръжени тълпи и събирания. Дали условията са изпълнени, решава административен съдия, а процедурите могат да продължат дълго.

Източници: bta.bg