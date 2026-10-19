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Кой ще плати щетите след безредиците във Франция?

Кой ще плати щетите след безредиците във Франция?

19 Октомври, 2026 17:40 1 160 42

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Застрахователите могат да покрият част от щетите, но новата гаранция за безредици още не се прилага, пострадалите имат и възможност за публична помощ или иск срещу държавата

Кой ще плати щетите след безредиците във Франция? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Безредиците във Франция през уикенда оставиха след себе си повредени автомобили, разграбени магазини, опожарени обществени сгради и пострадали хора. Кой ще плати за щетите зависи от вида на имуществото, сключената застраховка и тежестта на нанесените телесни увреждания.

Правителството предвиди разширяване на застрахователното покритие чрез специална гаранция за щети от безредици, включена в закона за бюджета, приет през февруари 2026 г. На практика обаче механизмът все още не работи, тъй като не са приети необходимите подзаконови актове.

„Законът предвижда прехвърляне на отговорността от държавата към застрахователите, тоест към всички застраховани лица“, заявява пред Франс прес Кентен Шарлюто, адвокат по застрахователно право в кантората „Саймънс енд Саймънс“.

Автомобилите се покриват само при допълнителна гаранция

Собственик на опожарен или повреден автомобил може да получи обезщетение, ако договорът му включва гаранция „Пожар“ или „Всички рискове от щети“. При пълна застраховка „Каско“ щетите по автомобила се покриват съгласно условията на договора.

Задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ не покрива повредите по собствения автомобил. Тя обезщетява единствено вредите, причинени на други лица. Размерът на плащането зависи от това дали е договорена стойността на автомобила като нов или пазарната му стойност, както и от самоучастието и максималните лимити.

Магазини, сгради и загубени приходи

Материалните щети по търговски обекти и сгради обикновено се покриват от гаранцията „Безредици и масови обществени вълнения“, включена в голяма част от договорите за магазини и сгради. Обезщетението зависи от избраните покрития за пожар, кражба, счупване на стъкла и други повреди.

Загубата на брутна печалба заради затваряне на магазин се покрива само при включена гаранция за загуба на приходи от дейността. Някои договори предвиждат плащане и при загуба на приходи без преки материални щети, но само при изрично записани условия.

Същият принцип важи и за местните власти. Щетите по обществени сгради, инфраструктура, оборудване и превозни средства се покриват според договорите на съответната община. Сред засегнатите обекти е кметството в Лимож, което беше подпалено.

Какви възможности имат пострадалите

Хората с телесни наранявания могат да потърсят обезщетение по застраховка срещу злополуки в ежедневието, индивидуална застраховка срещу злополуки или застраховка „Живот“ с допълнително покритие за нетрудоспособност или инвалидност.

При липса на застраховка или за допълнително плащане пострадалите могат да се обърнат към Фонда за гарантиране на обезщетенията на жертвите на терористични актове и други престъпления чрез Комисията за обезщетяване на жертвите на престъпления.

При смърт, трайна нетрудоспособност или пълна временна нетрудоспособност за поне един месец обезщетението може да бъде пълно. При временна нетрудоспособност за по-кратък срок помощта е ограничена и се отпуска при определени условия. Отделно съществува възможност за публична помощ до 5000 евро, ако пострадалият не надвишава определения доходен праг.

Последната възможност е иск срещу държавата. Член L.211-10 от френския Кодекс за вътрешната сигурност предвижда гражданска отговорност за щети, причинени от престъпления и правонарушения при въоръжени или невъоръжени тълпи и събирания. Дали условията са изпълнени, решава административен съдия, а процедурите могат да продължат дълго.

Източници: bta.bg


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ......-

    24 1 Отговор
    Давоските мъдреци ще "платят".

    17:41 19.10.2026

  • 2 Шопо

    34 3 Отговор
    ЕС ще плати, щом има пари за Украйна ще намерят и за Франция.

    17:42 19.10.2026

  • 3 Това е Франция, не забравяйте

    13 3 Отговор
    А “повредени автомобили, разграбени магазини, опожарени обществени сгради и пострадали хора” има след всяко посрещане на Нова година.

    17:43 19.10.2026

  • 4 КАК КОЙ

    12 14 Отговор
    ПУТИН НАЛИ ТОЙ ГИ ОРГАНИЗИРА

    Коментиран от #31

    17:43 19.10.2026

  • 5 Наблюдател

    22 2 Отговор
    Сорос и слугите му.

    17:43 19.10.2026

  • 6 РАНО Е ЗА СМЕТКАТА

    33 2 Отговор
    Бунтовете тепърва започват.

    17:44 19.10.2026

  • 7 Баба

    24 2 Отговор
    Меркелица, кривокраката фон дер Миндер и галското 🐓😁Заради тях обедня народа. Пяха Катюша, Марсилезата и Мъй не с табой.

    17:44 19.10.2026

  • 8 ЩО НЕ ВЗЕМЕТЕ

    9 11 Отговор
    От блокираните руски пари.

    17:44 19.10.2026

  • 9 Иван

    17 2 Отговор
    Овцата Кая Калас ще използва руските замразени активи.

    17:45 19.10.2026

  • 10 Как кой ?

    7 0 Отговор
    Застрахователите естествено а що не и ЕК

    17:45 19.10.2026

  • 11 ИМА ДА ЧАКАТЕ

    26 2 Отговор
    ЩЕ СТАВА ПО ЗЛЕ И ПО ЗЛЕ ЗА ФРАНЦИЯ.

    17:45 19.10.2026

  • 12 Ред е на зеленияС@п0л

    13 1 Отговор
    да помогне на баба Макаронка. Стига само той да проси🤣🤣🤣🤣

    17:46 19.10.2026

  • 13 Как кой ?

    21 0 Отговор
    52 ма милиардери има във Франция които са оляха в кражби

    17:47 19.10.2026

  • 14 Оня

    18 0 Отговор
    Как кой , зеления бе ! Те това са му джобните!

    17:47 19.10.2026

  • 15 Ъъъ

    21 0 Отговор
    "Кой ще плати щетите след безредиците във Франция?"

    Мислете мащабно, защото Франция няма да е изключение.... Мислете кой ще плати щетите в Европа, защото Европа ще гори. И ще гори заради безмозъчни същества като Урсула, Кая, Мерц и компания...Няма как афганистанец с 11 деца да получава в Австрия €9000 на месец помощи, а австрийците да трябва да се лишават от това-онова..... От тази басма вече няма и цялата тази измет, която беше довлечена в Европа трябва да бъде наритана обратно.

    17:54 19.10.2026

  • 16 О, това е само

    6 1 Отговор
    началото!

    17:55 19.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Льо Вовата

    3 4 Отговор
    Нека аз !

    17:56 19.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Путин

    15 0 Отговор
    Гарантирам ,че при Льо Пен няма да има безредици!

    17:57 19.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 КАК КОЙ

    7 1 Отговор
    ЗЕЛЕНЧУКА С ДЪЛЖИМИТЕ ЛИХВИ ПО КРЕДИТЕ

    18:07 19.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 макарон бездетния да ви ги плати

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "КАК КОЙ":

    много ясно и без разследване се знае че путин е виновен

    18:16 19.10.2026

  • 32 Българи очевидци

    3 4 Отговор
    казват ,че са чували много руска реч!

    18:17 19.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 факуса

    7 0 Отговор
    ами демокрацията пак,нали ги интегрират а интеграцията струва скъпо

    18:17 19.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Фори

    7 0 Отговор
    И французите научават по трудния начин че араби африканци и афганистанци не идват в Европа да работят.

    18:20 19.10.2026

  • 37 БАНко

    6 0 Отговор
    НАТООВЦЕ , ПРЕДИ МАЛКО ЕДНА ВАША НАТООВЦА , ЦВЕТАНКА РИЗИИИВА РАЗКРИ ИСТИНАТА - .... В ЦЕНТЪРА НА ПАРИЖ ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ ....ГОВОРЯТ РУСКИ ЕЗИК И ТЕ СА ВИНОВНИ ЗА РЕЙТИНГА НА ЖИВОТНИТЕ ОКОЛО МАКРОНА !!!

    Коментиран от #41

    18:21 19.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 оня с коня

    3 0 Отговор
    Щетите ще ги плаща солидарно и Ганя Царр.Вулл ,иска не иска ,нали е вече в глуба на богатите 👈 .

    18:39 19.10.2026

  • 41 Новите Братушки

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "БАНко":

    И ще ви кажат всичките ей тия Ка.Путти :за всичко виновен е Путин !

    18:41 19.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

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