Еманюел Макрон: Незаконните протести във Франция ще бъдат забранени

Незаконните протести във Франция през следващите дни ще бъдат забранени, заяви президентът Еманюел Макрон след среща с представители на разузнавателните служби и министри. За организирани прояви на групи като профсъюзите ще бъдат предлагани алтернативни маршрути, така че да бъдат защитени търговските обекти.

Макрон заяви, че крайнолеви „провокатори“ и вандали стоят зад бунтовете и грабежите през предходната събота. Изявлението му дойде след най-сериозните безредици във Франция от години, при които маскирани младежи влязоха в сблъсъци с полицията, ограбиха магазини и подпалиха автомобили.

Забрани в няколко големи града

Протестите, планирани за Париж, Лион, Лил и Гренобъл, бяха забранени. Парижката полиция посочи риска от нови улични сблъсъци като причина за ограничението. Забраната във френската столица беше в сила до 20:00 часа местно време и обхвана райони около Елисейския дворец, двете камари на парламента, основни железопътни гари и централни квартали, засегнати от грабежи.

В някои райони на Париж, както и в други градове, беше въведен полицейски час. Мерките предизвикаха критики от страна на хора, които ги възприемат като ограничаване на правото на мирен протест. Ученически и студентски организации заявиха, че ще продължат да се мобилизират.

Подготовка за демонстрациите в събота

Забранените прояви в четвъртък се разглеждаха като подготовка за голяма демонстрация в събота. Очаква се към нея да се присъединят активисти от движението на „Жълтите жилетки“, чиито протести срещу цените на горивата разтърсиха Франция през 2018 и 2019 г.

Премиерът Себастиен Льокорню, който се срещна с представители на профсъюзите, заяви, че за събота е планирана мащабна операция по сигурността. Целта е да се предотврати повторение на насилието от малки групи, което според правителството е разкрило слабости в мерките за сигурност.

123 души са задържани

Министърът на правосъдието Жералд Дарманен съобщи, че 123 души са били задържани от началото на проявите на насилие през уикенда. По думите му 95 процента от извършителите на мародерства и хората, нападнали полицаи, са мъже, а 70 процента са пълнолетни.

„Сред задържаните има всякакви хора – както с имигрантски произход и чужденци, така и такива, които са напълно интегрирани и са французи“, заяви Жералд Дарманен.

Предстоящите демонстрации поставят френските власти пред ново изпитание. Правителството трябва едновременно да ограничи риска от нови безредици и да осигури възможност за провеждане на разрешени шествия.

Източници: bta.bg, apnews.com, uk.marketscreener.com