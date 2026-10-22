Еманюел Макрон: Незаконните протести във Франция ще бъдат забранени

Незаконните протести във Франция през следващите дни ще бъдат забранени, заяви президентът Еманюел Макрон след среща с представители на разузнавателните служби и министри. За организирани прояви на групи като профсъюзите ще бъдат предлагани алтернативни маршрути, така че да бъдат защитени търговските обекти.
Макрон заяви, че крайнолеви „провокатори“ и вандали стоят зад бунтовете и грабежите през предходната събота. Изявлението му дойде след най-сериозните безредици във Франция от години, при които маскирани младежи влязоха в сблъсъци с полицията, ограбиха магазини и подпалиха автомобили.
Забрани в няколко големи града
Протестите, планирани за Париж, Лион, Лил и Гренобъл, бяха забранени. Парижката полиция посочи риска от нови улични сблъсъци като причина за ограничението. Забраната във френската столица беше в сила до 20:00 часа местно време и обхвана райони около Елисейския дворец, двете камари на парламента, основни железопътни гари и централни квартали, засегнати от грабежи.
В някои райони на Париж, както и в други градове, беше въведен полицейски час. Мерките предизвикаха критики от страна на хора, които ги възприемат като ограничаване на правото на мирен протест. Ученически и студентски организации заявиха, че ще продължат да се мобилизират.
Подготовка за демонстрациите в събота
Забранените прояви в четвъртък се разглеждаха като подготовка за голяма демонстрация в събота. Очаква се към нея да се присъединят активисти от движението на „Жълтите жилетки“, чиито протести срещу цените на горивата разтърсиха Франция през 2018 и 2019 г.
Премиерът Себастиен Льокорню, който се срещна с представители на профсъюзите, заяви, че за събота е планирана мащабна операция по сигурността. Целта е да се предотврати повторение на насилието от малки групи, което според правителството е разкрило слабости в мерките за сигурност.
123 души са задържани
Министърът на правосъдието Жералд Дарманен съобщи, че 123 души са били задържани от началото на проявите на насилие през уикенда. По думите му 95 процента от извършителите на мародерства и хората, нападнали полицаи, са мъже, а 70 процента са пълнолетни.„Сред задържаните има всякакви хора – както с имигрантски произход и чужденци, така и такива, които са напълно интегрирани и са французи“, заяви Жералд Дарманен.
Предстоящите демонстрации поставят френските власти пред ново изпитание. Правителството трябва едновременно да ограничи риска от нови безредици и да осигури възможност за провеждане на разрешени шествия.
Източници: bta.bg, apnews.com, uk.marketscreener.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Къде е мъжът му
Коментиран от #19, #40, #45
15:10 22.10.2026
2 ВМЕСТО ДА СЕ КОРИГИРАТЕ
Коментиран от #29
15:11 22.10.2026
3 Боруна Лом
Коментиран от #42
15:11 22.10.2026
4 Кина
15:12 22.10.2026
5 демократ
15:12 22.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Kaлпазанин
15:13 22.10.2026
9 Сега ще види кон боб яде ли
15:14 22.10.2026
10 гилотината
15:14 22.10.2026
11 Западни ценности
Коментиран от #24
15:14 22.10.2026
12 хаха
Само интересно днес какво говори, а какво каза вчера в Катар, че то протести нямало и всичко било дезинформация с генерирани от ИИ видеа.
И какви алтернативни маршрути ще предложи? Да минат по други улици, където все още магазините не са обрани и опожарени?
15:15 22.10.2026
13 долу ес
Коментиран от #25
15:16 22.10.2026
14 ДрайвингПлежър
Ще ми протестират те?!!! Тва да не ви е демокрация някаква?!
Още колко им трябва на овцете да видят в какъв гнусен фашизъм е превърната Европа?!
15:17 22.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Кое е законно днес
15:20 22.10.2026
17 Интересно,
И как са французи като са интегрирани ?
Или си мислите, че са?
15:20 22.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Луи Девети
15:20 22.10.2026
21 Абе
15:20 22.10.2026
22 хъде
15:20 22.10.2026
23 долу ес
15:22 22.10.2026
24 007 лиценз ту кил
До коментар #11 от "Западни ценности":Ротшилдовска демокрация.
Коментиран от #27
15:23 22.10.2026
25 хаха
До коментар #13 от "долу ес":Май не си се уточнил за кои избори говориш. Тези у нас или на запад?
Предполагам говориш за у нас и затова ти сложих плюс и само ще допълня това, което не е разбираемо в коментара ти.
Даже в СССР, в България в соца имаше няколко партии. БКП просто винаги печелеше с над 90%, другата основна маса гласове бяха за БЗНС. Не се дупускаше да има партии извън такива по правилната линия.
И свобода на словото имаше. Всеки имаше право да критикува, псува, говори срещу капитализма, Запада.
Всеки, който беше против системата, беше капиталист, буржоа, ФАШИСТ, ЗАПАДЕН АГЕНТ, ДИВЕРСАНТ(ей тая дума беше от любимите и във всички детски книжки)...
В ЕС е същото- реалната опозиция е "крайно дясна" и трябва да се забрани, новини и мнения, които не са удобни на Брюксел и левите, са "дезинформация", "хибридна война", "руска пропаганда" и в затвор вече лежат хора за такива. У нас не, ама да видим ли Германия, Франция, Великобритания? Всеки опозиция/критик е путинист, русороб, фашист, копейка....
Времената се менят, нравите на социалистите, даже да са се нарекли десни от срам за миналите си прегрешения, си остават.
15:24 22.10.2026
26 ежко
15:24 22.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Дани
Кое казва кой протест е законен и кой не е? Протеста има цели и обект на протест. И е демократичен като акт, защото народите в демократичните държави разчитат на това си право.
Коментиран от #35
15:27 22.10.2026
29 Някой си
До коментар #2 от "ВМЕСТО ДА СЕ КОРИГИРАТЕ":В Русия позволени ли са
15:28 22.10.2026
30 Трол
Коментиран от #33, #34
15:29 22.10.2026
31 Стоянчо Пуканката
15:32 22.10.2026
32 ИВАН
15:35 22.10.2026
33 Стоянчо Пуканката
До коментар #30 от "Трол":Абе той и Сталин не е бил висок, ама направи от една разкапана империя световна супер сила, с която се бориха само великите американци (поне тогава бяха такива), а европските поми$рчета само подрипваха наоколо...
15:36 22.10.2026
34 промяна
До коментар #30 от "Трол":ниЗък човек не е добре да управлява не само Франция
15:41 22.10.2026
35 хаха
До коментар #28 от "Дани":Правилно. Даже плюс сложих.
Сега, обаче, защото в случая протестите са на крайно леви и имигранти, синдикати знаем, че има право на протест като демократично и никой не може да каже дали са законни или не, защото в демокрацията всеки протест е законен, както каза.
Да уточним само. Ако АзГ, Льо Пен, Томи Робинсън, Йън МакГрегър направят протести срещу леви политики на правителството, вдигане на данъци, подкрепата за Украйна, имигрантите, скъпата енергия заради ВЕИ и т.н., то това законно и демократично ли е или не е?
Защото евролибералите за всичко свое вадят определенията за демокрация, но най-дребното от другата страна рязко става незаконно, тероризъм, антидемокрация и как ли не да е наричано.
15:42 22.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ще стигнем северна корея скоро
ами то същото и във северна корея къде е разликата?
15:53 22.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 До ха ха
15:56 22.10.2026
42 Европеец
До коментар #3 от "Боруна Лом":Натам отиват нещата след двата мандата на микрона като президент ......По заглавието съда ,че във Франция постепенно се насажда мракобесие и микрона, жената на дядото се готви да бие протестиращи..... Много показателно за Франция, въпроса е като се смени президента след пет-шест месеца дали ще признаят, че са фалирали, като гледам бюджетна им дефицит...... Надявам се така наречените евролидери скоро да се вразумят, че даването пари на Украйна е вредно за тяхното управление, на обикновените хора им писна и като гледам няма да търпят щуротиите на управляващите.....
15:59 22.10.2026
43 Соваж бейби
16:01 22.10.2026
44 Дасвидания
16:01 22.10.2026
45 Пешо
До коментар #1 от "Къде е мъжът му":ххахах Вива демоНкрацион..... кой ще решава за кое може и не може да се протестира и кога?
какъв е тоя протест, ако не пречи на властта ?! :)
вива демоНкрацион!! КОой не е с нас е "крайно ляв" , "крайно десен" , "путинист", "фашист", "провокатор",,, "червен" .....
Ай честито
16:03 22.10.2026