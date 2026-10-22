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Еманюел Макрон: Незаконните протести във Франция ще бъдат забранени

Еманюел Макрон: Незаконните протести във Франция ще бъдат забранени

22 Октомври, 2026 15:09 1 180 45

  • еманюел макрон-
  • протести във франция-
  • париж-
  • жълти жилетки-
  • себастиен льокорню

Френският президент заяви, че на профсъюзите ще бъдат предлагани алтернативни маршрути, властите подготвят мащабна операция за сигурност преди очакваните демонстрации в събота

Еманюел Макрон: Незаконните протести във Франция ще бъдат забранени - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Незаконните протести във Франция през следващите дни ще бъдат забранени, заяви президентът Еманюел Макрон след среща с представители на разузнавателните служби и министри. За организирани прояви на групи като профсъюзите ще бъдат предлагани алтернативни маршрути, така че да бъдат защитени търговските обекти.

Макрон заяви, че крайнолеви „провокатори“ и вандали стоят зад бунтовете и грабежите през предходната събота. Изявлението му дойде след най-сериозните безредици във Франция от години, при които маскирани младежи влязоха в сблъсъци с полицията, ограбиха магазини и подпалиха автомобили.

Забрани в няколко големи града

Протестите, планирани за Париж, Лион, Лил и Гренобъл, бяха забранени. Парижката полиция посочи риска от нови улични сблъсъци като причина за ограничението. Забраната във френската столица беше в сила до 20:00 часа местно време и обхвана райони около Елисейския дворец, двете камари на парламента, основни железопътни гари и централни квартали, засегнати от грабежи.

В някои райони на Париж, както и в други градове, беше въведен полицейски час. Мерките предизвикаха критики от страна на хора, които ги възприемат като ограничаване на правото на мирен протест. Ученически и студентски организации заявиха, че ще продължат да се мобилизират.

Подготовка за демонстрациите в събота

Забранените прояви в четвъртък се разглеждаха като подготовка за голяма демонстрация в събота. Очаква се към нея да се присъединят активисти от движението на „Жълтите жилетки“, чиито протести срещу цените на горивата разтърсиха Франция през 2018 и 2019 г.

Премиерът Себастиен Льокорню, който се срещна с представители на профсъюзите, заяви, че за събота е планирана мащабна операция по сигурността. Целта е да се предотврати повторение на насилието от малки групи, което според правителството е разкрило слабости в мерките за сигурност.

123 души са задържани

Министърът на правосъдието Жералд Дарманен съобщи, че 123 души са били задържани от началото на проявите на насилие през уикенда. По думите му 95 процента от извършителите на мародерства и хората, нападнали полицаи, са мъже, а 70 процента са пълнолетни.

„Сред задържаните има всякакви хора – както с имигрантски произход и чужденци, така и такива, които са напълно интегрирани и са французи“, заяви Жералд Дарманен.

Предстоящите демонстрации поставят френските власти пред ново изпитание. Правителството трябва едновременно да ограничи риска от нови безредици и да осигури възможност за провеждане на разрешени шествия.

Източници: bta.bg, apnews.com, uk.marketscreener.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Къде е мъжът му

    57 1 Отговор
    на Макарончо?

    Коментиран от #19, #40, #45

    15:10 22.10.2026

  • 2 ВМЕСТО ДА СЕ КОРИГИРАТЕ

    44 1 Отговор
    НАЛАГАТЕ НА МАСИТЕ ПРАВОТО НА ПРОСТЕСТ И СВОБОДНО ИЗКАЗВАНЕ. НЯМА ДА СТИГНЕТЕ ДАЛЕЧ.

    Коментиран от #29

    15:11 22.10.2026

  • 3 Боруна Лом

    44 2 Отговор
    ФРАНЦИЯ УМРЯ!ДА ЖИВЕЕ ФРАНЦИЯ!✝️

    Коментиран от #42

    15:11 22.10.2026

  • 4 Кина

    10 8 Отговор
    Тук коментират много олигарси или кандидат такива..! Комунизма учи на работа и раздвижване на калпавия..!

    15:12 22.10.2026

  • 5 демократ

    38 1 Отговор
    Това е истинска демокрация и свобода на словото, да забраняват на хората .

    15:12 22.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Kaлпазанин

    35 1 Отговор
    И кои са законни ,и кои незаконни майаринчо !???? Та как се вдигаха майдани ???и се сваляха правителства ???

    15:13 22.10.2026

  • 9 Сега ще види кон боб яде ли

    36 1 Отговор
    На 5 ноември е планувана общонационална стачка. Да видим силите на реда които са хиляди как ще сацтанат срещу милиони французи.

    15:14 22.10.2026

  • 10 гилотината

    36 1 Отговор
    То и бутането на бастилията е било незаконно и цял свят знае какво е станало след това.

    15:14 22.10.2026

  • 11 Западни ценности

    29 1 Отговор
    Рокфелеровска демокрация в чист вид. Лицемерие на квадрат.

    Коментиран от #24

    15:14 22.10.2026

  • 12 хаха

    18 1 Отговор
    Въй! Макрон призна за крайнолевите в тези протести.
    Само интересно днес какво говори, а какво каза вчера в Катар, че то протести нямало и всичко било дезинформация с генерирани от ИИ видеа.
    И какви алтернативни маршрути ще предложи? Да минат по други улици, където все още магазините не са обрани и опожарени?

    15:15 22.10.2026

  • 13 долу ес

    21 1 Отговор
    в тоя атлантически съз е така, няма референдуми, няма протести, скоро и избори няма да има.... за родените след 1990 да знатя, че дори тогава на избори се явяваха повече от две партии както е в демокрацията сащ.... и да имаше избори

    Коментиран от #25

    15:16 22.10.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    20 2 Отговор
    Няма протести - няма проблем!

    Ще ми протестират те?!!! Тва да не ви е демокрация някаква?!
    Още колко им трябва на овцете да видят в какъв гнусен фашизъм е превърната Европа?!

    15:17 22.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Кое е законно днес

    24 2 Отговор
    Цяла Европа, но и САЩ отдавна забравиха на какви ценности се кланят. Никой не пита хората, какво правят със страните им. Лъжеха ги и ги занимаваха със сладки истории по медиите, докато им унищожаваха страните, културата, индустрията, образованието, армиите.... И сега, кое е незаконно, когато тези толкова много неща съсипаха? Това на Меркел? На масовата миграция, която ни се налага от ЕС? Или сега, бясната подготовка на Европа за опасна война? Дали са ни питали? Кой от народите иска война? Никой. Но някои си въобразяват, че те са "мнението на всички"! Този тип система на управление вече не става. Иска се нов тип!

    15:20 22.10.2026

  • 17 Интересно,

    12 1 Отговор
    така и такива, които са напълно интегрирани и са французи“, заяви Жералд Дарманен.

    И как са французи като са интегрирани ?
    Или си мислите, че са?

    15:20 22.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Луи Девети

    16 1 Отговор
    Аааа,тоя път ще отиде и Айфеловата кула за вторични суровини😂😂🤣

    15:20 22.10.2026

  • 21 Абе

    6 1 Отговор
    Еш па тоа макарон.

    15:20 22.10.2026

  • 22 хъде

    14 1 Отговор
    Vive la révolution🤪 Тъй де, ще забрани демокрацията, демократа Макарон😉

    15:20 22.10.2026

  • 23 долу ес

    18 1 Отговор
    с нетърпение очаквам коментарите на Центъра за изследване на демокрацията, О Обшество, Америка срещу България, Институра за пазарна икономика, Поптодорва, Нейски, Атлантическия съвет и Паси, Дайнов, Гого Папионката и всички други пазители на ценноститте на ес и нато. Явно протеста вече не е ценност а ерес!

    15:22 22.10.2026

  • 24 007 лиценз ту кил

    12 1 Отговор

    До коментар #11 от "Западни ценности":

    Ротшилдовска демокрация.

    Коментиран от #27

    15:23 22.10.2026

  • 25 хаха

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "долу ес":

    Май не си се уточнил за кои избори говориш. Тези у нас или на запад?
    Предполагам говориш за у нас и затова ти сложих плюс и само ще допълня това, което не е разбираемо в коментара ти.

    Даже в СССР, в България в соца имаше няколко партии. БКП просто винаги печелеше с над 90%, другата основна маса гласове бяха за БЗНС. Не се дупускаше да има партии извън такива по правилната линия.
    И свобода на словото имаше. Всеки имаше право да критикува, псува, говори срещу капитализма, Запада.
    Всеки, който беше против системата, беше капиталист, буржоа, ФАШИСТ, ЗАПАДЕН АГЕНТ, ДИВЕРСАНТ(ей тая дума беше от любимите и във всички детски книжки)...
    В ЕС е същото- реалната опозиция е "крайно дясна" и трябва да се забрани, новини и мнения, които не са удобни на Брюксел и левите, са "дезинформация", "хибридна война", "руска пропаганда" и в затвор вече лежат хора за такива. У нас не, ама да видим ли Германия, Франция, Великобритания? Всеки опозиция/критик е путинист, русороб, фашист, копейка....
    Времената се менят, нравите на социалистите, даже да са се нарекли десни от срам за миналите си прегрешения, си остават.

    15:24 22.10.2026

  • 26 ежко

    14 1 Отговор
    Късно е либе за китка.Когато си правехте каквото си щете ,само и само да сте на власт,всичко беше шест.Сега когато заложени в миналото бомби ви гърмят в лицето, щелуи сте да взимате мерки,а?Нищо не можете да вземате-вие не сте яаст от решението,а част от проблема.Кардинални мерки трябват,но не сте вие хората да ги приложите.

    15:24 22.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Дани

    13 1 Отговор
    Ама то нали таковата ...у демокрацията правото на протест бе свещено и основополагащо?!
    Кое казва кой протест е законен и кой не е? Протеста има цели и обект на протест. И е демократичен като акт, защото народите в демократичните държави разчитат на това си право.

    Коментиран от #35

    15:27 22.10.2026

  • 29 Някой си

    1 8 Отговор

    До коментар #2 от "ВМЕСТО ДА СЕ КОРИГИРАТЕ":

    В Русия позволени ли са

    15:28 22.10.2026

  • 30 Трол

    7 1 Отговор
    Нисък човек не е добре да управлява Франция.

    Коментиран от #33, #34

    15:29 22.10.2026

  • 31 Стоянчо Пуканката

    9 1 Отговор
    Емю да даде дефиниция на що е туй "законен протест". И едно въпросче: при законни протести французките жандарми също ле могат да кинат ръце на лапетии?

    15:32 22.10.2026

  • 32 ИВАН

    5 1 Отговор
    Значи, законно и незаконно недоволство. Да ви имам и системата, и обществото.

    15:35 22.10.2026

  • 33 Стоянчо Пуканката

    7 1 Отговор

    До коментар #30 от "Трол":

    Абе той и Сталин не е бил висок, ама направи от една разкапана империя световна супер сила, с която се бориха само великите американци (поне тогава бяха такива), а европските поми$рчета само подрипваха наоколо...

    15:36 22.10.2026

  • 34 промяна

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Трол":

    ниЗък човек не е добре да управлява не само Франция

    15:41 22.10.2026

  • 35 хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Дани":

    Правилно. Даже плюс сложих.
    Сега, обаче, защото в случая протестите са на крайно леви и имигранти, синдикати знаем, че има право на протест като демократично и никой не може да каже дали са законни или не, защото в демокрацията всеки протест е законен, както каза.
    Да уточним само. Ако АзГ, Льо Пен, Томи Робинсън, Йън МакГрегър направят протести срещу леви политики на правителството, вдигане на данъци, подкрепата за Украйна, имигрантите, скъпата енергия заради ВЕИ и т.н., то това законно и демократично ли е или не е?
    Защото евролибералите за всичко свое вадят определенията за демокрация, но най-дребното от другата страна рязко става незаконно, тероризъм, антидемокрация и как ли не да е наричано.

    15:42 22.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ще стигнем северна корея скоро

    4 0 Отговор
    ей това е демокрация , забраняваш протестите щото са незаконни

    ами то същото и във северна корея къде е разликата?

    15:53 22.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 До ха ха

    4 0 Отговор
    Стига си лъгал , нямате страх от Господ . Оляхте се долни и нагли сте до безобразие .

    15:56 22.10.2026

  • 42 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Боруна Лом":

    Натам отиват нещата след двата мандата на микрона като президент ......По заглавието съда ,че във Франция постепенно се насажда мракобесие и микрона, жената на дядото се готви да бие протестиращи..... Много показателно за Франция, въпроса е като се смени президента след пет-шест месеца дали ще признаят, че са фалирали, като гледам бюджетна им дефицит...... Надявам се така наречените евролидери скоро да се вразумят, че даването пари на Украйна е вредно за тяхното управление, на обикновените хора им писна и като гледам няма да търпят щуротиите на управляващите.....

    15:59 22.10.2026

  • 43 Соваж бейби

    3 0 Отговор
    Хората са на вън ,в момента има протести никой не се страхува от макарон.

    16:01 22.10.2026

  • 44 Дасвидания

    2 0 Отговор
    Този проскубан петел от левия бряг няма да си изкара мандатчето - казах. После ще полежи и в тюрмата.

    16:01 22.10.2026

  • 45 Пешо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Къде е мъжът му":

    ххахах Вива демоНкрацион..... кой ще решава за кое може и не може да се протестира и кога?
    какъв е тоя протест, ако не пречи на властта ?! :)

    вива демоНкрацион!! КОой не е с нас е "крайно ляв" , "крайно десен" , "путинист", "фашист", "провокатор",,, "червен" .....
    Ай честито

    16:03 22.10.2026

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