В Елисейския дворец! Френски гимназисти продължават протестите след среща с Макрон

Представители на протестиращите френски гимназисти призоваха за „продължаване на мобилизацията“, след като бяха приети от президента Еманюел Макрон. Учениците заявиха, че ще продължат действията си, докато правителството не обяви конкретни мерки.

Групата е изразила общо „удовлетворение“ от готовността на Макрон да изслуша позицията им. Според представителите президентът е обещал „основна реформа“ на платформата за кандидатстване във висши учебни заведения.

Учениците настояват за премахване на платформата

Дискусиите за промени в системата са започнали през тази седмица, но протестиращите гимназисти продължават да настояват за пълното премахване на платформата. Те обвързват прекратяването на мобилизацията с обявяването на конкретни решения, а не само с обещания за промени.

Правителството представя първите мерки в понеделник

Първите правителствени мерки за образованието се очаква да бъдат представени на 26 октомври по време на среща с министър-председателя Себастиен Льокорню. Тя трябва да покаже дали заявената от Макрон реформа ще отговори на искането на учениците за промяна на системата за кандидатстване във висшите учебни заведения.

Източници: bta.bg