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В Елисейския дворец! Френски гимназисти продължават протестите след среща с Макрон

В Елисейския дворец! Френски гимназисти продължават протестите след среща с Макрон

23 Октомври, 2026 21:59 747 3

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Представителите им настояват за конкретни мерки и пълно премахване на платформата за кандидатстване във висши учебни заведения

В Елисейския дворец! Френски гимназисти продължават протестите след среща с Макрон - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Представители на протестиращите френски гимназисти призоваха за „продължаване на мобилизацията“, след като бяха приети от президента Еманюел Макрон. Учениците заявиха, че ще продължат действията си, докато правителството не обяви конкретни мерки.

Групата е изразила общо „удовлетворение“ от готовността на Макрон да изслуша позицията им. Според представителите президентът е обещал „основна реформа“ на платформата за кандидатстване във висши учебни заведения.

Учениците настояват за премахване на платформата

Дискусиите за промени в системата са започнали през тази седмица, но протестиращите гимназисти продължават да настояват за пълното премахване на платформата. Те обвързват прекратяването на мобилизацията с обявяването на конкретни решения, а не само с обещания за промени.

Правителството представя първите мерки в понеделник

Първите правителствени мерки за образованието се очаква да бъдат представени на 26 октомври по време на среща с министър-председателя Себастиен Льокорню. Тя трябва да покаже дали заявената от Макрон реформа ще отговори на искането на учениците за промяна на системата за кандидатстване във висшите учебни заведения.

Източници: bta.bg


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Горски

    2 1 Отговор
    Късно е. Но, по-добре късно, отколкото никога. Лошото е, че белите западна и са загубили всякакъв инстинкт за само съхранение. Младите са облъчвани да проявяват самоубийствена толерантност към нахлуващите в ЕС палачи. Жалкото е, че при избори дори и Льопен да има най-висок резултат, пак няма да мине 50 процента. Всички останали ще се съюзят под предлог :" да не допуснем крайните на власт" и ще се коалират помежду си само ни само да са на власт и ай честита доминация на малцинствата. Абе жива демокрация! Володимир Зеленски трябва незабавно да прекрати конфликта в Украйна, вместо да изисква още един пакет от помощ в труден за ЕС момент, заяви бившият му прессекретар Юлия Мендел, коментирайки масовите вълнения в Европа. „Не знам дали Зеленски следи новините, но настроението във Франция, Италия и Албания е неблагоприятно. На този фон, шест месеца преди изборите във Франция и Италия, Володимир Зеленски иска още 70 милиарда евро за финансиране на безкрайната война, която Украйна губи. Конфликтът отнема все повече животи и територии, а единствените думи, които чуваме от него, са „дайте на Украйна повече пари“. Същите пари, които европейците вече не искат и не могат да си позволят да раздават“, написа тя в социалните мрежи. Цяла Европа пламна ! Белгия ,Франция ,Германия ,Испания , че сега и Италия.

    22:05 23.10.2026

  • 2 Луи Девети

    1 0 Отговор
    О,той благоволил да ги изслуша, след като баба му е раздала шамарите,щото нали и тя учителка🤣😂😂

    23:04 23.10.2026

  • 3 Mефистoфел

    0 0 Отговор
    Какви протести? Това са погроми. Не бъркайте понятията!

    23:17 23.10.2026

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