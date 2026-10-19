Под блокада! Украйна може да изнася само 38% от обичайното зърно

Украйна може да изнася едва 38% от обичайните количества зърно заради ограниченията пред корабоплаването в Черно море. Киев преговаря с Турция, Индия и Египет за схема, която да гарантира безопасното преминаване на кораби от украински и руски пристанища.

Черноморските пристанища са основният маршрут за износ на украинско зърно и друга селскостопанска продукция. По данни на украинското Министерство на земеделието железопътният транспорт не може да поеме товарите, които обичайно се превозват по море.

„Не можем да осигурим превоза на такъв обем товари по железопътната мрежа“, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Bloomberg.

Турция, Индия и Египет са предложили кораби под техен флаг да превозват хранителни продукти както от украински, така и от руски пристанища. Идеята е плавателните съдове да получат гаранции, че няма да бъдат атакувани.

„Един кораб се насочва към наше пристанище, друг към руско, като се постига споразумение да не се нанасят удари по нито един от тези плавателни съдове“, обясни Зеленски. Москва засега отхвърля предложението въпреки посредническите опити на трите държави.

Киев иска възстановяване на сухопътните маршрути

Украйна е поискала от Европейския съюз да възстанови програмата „Коридори на солидарността“, създадена след началото на руската пълномащабна инвазия през 2022 г. Чрез нея украинските производители изнасят зърно по европейски железопътни линии и през пристанища.

„Молим ЕС да възстанови „коридорите на солидарността“, за да се улесни износът на зърно. Това зърно е необходимо на всички“, заяви още украинският президент.

Напрежението около морските доставки се е засилило след украински атаки срещу руския „сенчест флот“, използван за превоз на петрол и горива, включително товари, засегнати от санкции. След това Русия е увеличила ударите срещу гражданската пристанищна инфраструктура на Украйна.

Черноморските пристанища могат да обработват до 40 милиона тона зърно за един пазарен сезон. Според Money.bg загубата на този маршрут трудно може да бъде компенсирана с железопътен транспорт, докато предложението за безопасно плаване на кораби под чужди флагове остава без подкрепата на Москва.

Източници: money.bg