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Под блокада! Украйна може да изнася само 38% от обичайното зърно
  Тема: Украйна

Под блокада! Украйна може да изнася само 38% от обичайното зърно

19 Октомври, 2026 16:13 1 041 54

  • украйна-
  • зърно-
  • черно море-
  • износ-
  • коридори на солидарността-
  • русия

Киев търси с Турция, Индия и Египет гаранции за безопасно корабоплаване в Черно море. Москва засега не приема предложението

Под блокада! Украйна може да изнася само 38% от обичайното зърно - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Bloomberg Bloomberg

Украйна може да изнася едва 38% от обичайните количества зърно заради ограниченията пред корабоплаването в Черно море. Киев преговаря с Турция, Индия и Египет за схема, която да гарантира безопасното преминаване на кораби от украински и руски пристанища.

Черноморските пристанища са основният маршрут за износ на украинско зърно и друга селскостопанска продукция. По данни на украинското Министерство на земеделието железопътният транспорт не може да поеме товарите, които обичайно се превозват по море.

„Не можем да осигурим превоза на такъв обем товари по железопътната мрежа“, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Bloomberg.

Турция, Индия и Египет са предложили кораби под техен флаг да превозват хранителни продукти както от украински, така и от руски пристанища. Идеята е плавателните съдове да получат гаранции, че няма да бъдат атакувани.

„Един кораб се насочва към наше пристанище, друг към руско, като се постига споразумение да не се нанасят удари по нито един от тези плавателни съдове“, обясни Зеленски. Москва засега отхвърля предложението въпреки посредническите опити на трите държави.

Киев иска възстановяване на сухопътните маршрути

Украйна е поискала от Европейския съюз да възстанови програмата „Коридори на солидарността“, създадена след началото на руската пълномащабна инвазия през 2022 г. Чрез нея украинските производители изнасят зърно по европейски железопътни линии и през пристанища.

„Молим ЕС да възстанови „коридорите на солидарността“, за да се улесни износът на зърно. Това зърно е необходимо на всички“, заяви още украинският президент.

Напрежението около морските доставки се е засилило след украински атаки срещу руския „сенчест флот“, използван за превоз на петрол и горива, включително товари, засегнати от санкции. След това Русия е увеличила ударите срещу гражданската пристанищна инфраструктура на Украйна.

Черноморските пристанища могат да обработват до 40 милиона тона зърно за един пазарен сезон. Според Money.bg загубата на този маршрут трудно може да бъде компенсирана с железопътен транспорт, докато предложението за безопасно плаване на кораби под чужди флагове остава без подкрепата на Москва.

Източници: money.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    43 0 Отговор
    Ами страхотно!!!
    Ще тровят по малко хора!!!

    Коментиран от #11, #39

    16:15 19.10.2026

  • 2 ХалаПенйо

    44 1 Отговор
    Когато украйна избиваше руско население в Донбас не рева, напротив, то бяха едни оразненства, едни маршове.
    Казано е: а еж ся.

    Коментиран от #5

    16:16 19.10.2026

  • 3 ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ

    39 0 Отговор
    УКРАЙНА. МИНАЛО БЕШЕЛО.

    16:17 19.10.2026

  • 4 🦉🦉🦉🦉

    32 0 Отговор
    "Га ядаха курабийки и пиха чай ни риваха!"

    Коментиран от #7

    16:18 19.10.2026

  • 5 Соломон

    2 34 Отговор

    До коментар #2 от "ХалаПенйо":

    Населението на Донбас го убиваше и продължава да го убива любимката ти православна Русия

    Коментиран от #12, #27

    16:19 19.10.2026

  • 6 САЩ

    33 1 Отговор
    закупиха милони декари земеделска земя в Украйна. Засяха ги с ГМО- култури, заобикаляйки европейските забрани и изнасят в много страни наред с България.

    Коментиран от #14

    16:20 19.10.2026

  • 7 Соломон

    2 27 Отговор

    До коментар #4 от "🦉🦉🦉🦉":

    От кога яденето на курабийки и пиенето на чай е заплаха за Русия

    Коментиран от #15

    16:21 19.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Даа,лоши новини и за путин...

    1 25 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Новинарската ситуация от военните зони често е сложна и противоречива. Докато официалните доклади и доклади се опитват да създадат ясна картина, винаги има различни гледни точки и интерпретации на събитията.

    Особено в моменти на конфликти е критично да се поставя под въпрос информацията и да се разглеждат различни източници, за да се развие цялостно разбиране.Динамиката на фронта може да се промени бързо, а това, което днес се счита за факт, може да остарее утре. Постоянно е предизвикателство да следим нещата и да различаваме истината от пропагандата.

    В видео обръщение в социалните мрежи на 18 октомври президентът Владимир Зеленски обяви, че неговите войници са възвърнали повече територия тази есен, отколкото руските сили са успели да завладеят.

    Както каза Зеленски: "Виждаме резултати на фронта."

    Нов импулс е очевиден в ключови горещи точки. Украинските войски потушават руските атаки в Добропиля в Донецк, като остават непоколебими в Харков и Запорожие.

    Тенденцията продължаваОтносно твърдата отбрана, украинският президент добави, че "фронтът е силен."

    Успехите отразяват по-широка тенденция. "Тази година тенденцията продължава – от началото на есента нашите воини освободиха повече територии, отколкото руснаците успяха да завладеят.

    Коментиран от #33

    16:25 19.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Някой

    25 1 Отговор
    Да благодарят на Зеленски и хората му за това. Имаше договор за коридори и за зърното, но предната година неговите хора почнаха да удрят танкери и търговски кораби в черно и Средиземно море. Още тогава казах, че Украйна повече корабоплаване няма да има. Честито Зеленски! Това е твоята заслуга!

    Коментиран от #38

    16:27 19.10.2026

  • 14 Пробиотичен

    21 0 Отговор

    До коментар #6 от "САЩ":

    Не напразно преобладаващото рекламно време по телевизията е заето с илачи против запек,диария или подуване и газове. ГМО-то не е обичайна храна за организма поради което създава тези проблеми. За последващи заболявания ще стане ясно по късно. Това е геноцид!

    16:27 19.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Соломон

    1 17 Отговор

    До коментар #12 от "🦉🦉🦉🦉":

    Децата на ДНР и ЛНР отдавана се превърнаха във слънчогледи 🌻

    16:28 19.10.2026

  • 17 Соломон

    1 14 Отговор

    До коментар #15 от "🦉🦉🦉🦉":

    Дай ми определение за преврат и след това ми кажи кои са превратаджиите.

    Коментиран от #32, #34, #36, #41, #43

    16:30 19.10.2026

  • 18 Аууууу

    18 0 Отговор
    Цели 38% .... братушки а събудете се

    16:31 19.10.2026

  • 19 Соломон Паси

    18 0 Отговор
    Надявам се това число скоро да е само 8, а не 38!

    Коментиран от #22

    16:31 19.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Стига с това отровно радиоктивно

    17 0 Отговор
    Украинско ГМО зърно. И хората в Африка са хора все пак. Да им пращат руско

    Коментиран от #47

    16:33 19.10.2026

  • 22 Соломон

    0 15 Отговор

    До коментар #19 от "Соломон Паси":

    А готов ли си да плащаш за това

    16:33 19.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ......-

    14 0 Отговор
    Уркия може да си плаща оръжието само на 38%

    16:34 19.10.2026

  • 25 Решението за Зелю

    15 0 Отговор
    Вокзал, Москва, подпис на капитулацията и ще мирне света!!!

    16:36 19.10.2026

  • 26 Иванов

    10 0 Отговор
    Моли ЕС? Моли Путин, ЕС няма да може да ти помогне!

    16:37 19.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Сатана Z

    12 1 Отговор
    Т.нар.Украйна има зърно в излишък ,щото вече няма кой да храни с него и се чуди къде да го дене да изкара някой лев за удължаване на агонията.

    16:39 19.10.2026

  • 29 може да се случи вероятност 37%.....

    0 9 Отговор
    Според мен ,кремъл пробва и може да се опита със диверсантите и шпионите си тук в бг плюс десантчици да направи и провъзгласианклава около варна за нова Държава !!!вие сте тотално неготови да отблъснете дори атака на симфоничният оркестър на московското радио!По такъв начин е спорно дали просия напада за ...член 5 от Нато........а ,ако се опита бг държава да прави нещо освен да си мълчи ,то става ........това надали ще допуснете да се чете и не може вероятно да се реализира защото....тук винаги е имало просиянско управление и на просия не и трябва да присъединява Официално бг....

    Коментиран от #46

    16:40 19.10.2026

  • 30 Руснаците задоволяват пазара

    9 0 Отговор
    И няма криза . Само през първите десет дни на септември пристанището в Астрахан на Каспийско море е изпратило 87 500 тона, а Махачкала – около 14 200 тона зърно.... Това е средно по 2 кораба на ден

    16:40 19.10.2026

  • 31 ХРАНЕТЕ УРСУЛАНИТЕ С ТАЯ ОТРОВА

    11 0 Отговор
    ЧЕ КОЙ ИМ ИСКА ПРОДУЪКЦИЯТА , ЗАМЪРСЕНА , А РАДИАЦИЯА ?? ГЛЕДАД ДА Я ПРОБУТАТ НЯКЪДЕ КЪДЕТО ДА ИМ МИНЕ НОМЕРА !!!
    МНОГО ДОБРЕ , ПОМАЛКО ОТРИВЕНИ !

    16:41 19.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Алоооо

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Даа,лоши новини и за путин...":

    Ти си от малцината в света които вярват на "Зеленски обяви" ....

    16:44 19.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Англичанка гадит

    6 0 Отговор
    На Лондон не му пука какво искат Турция, Египет, Индия и английския агент и наркоман в Киев.

    В мътна вода морски дронове запуска и от небето с разузнавателни самолети над Черно море брои потопените кораби...

    16:46 19.10.2026

  • 36 🦉🦉🦉🦉

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Соломон":

    ПРЕВРА̀Т м.р. 1. Полит. Насилствена смяна на установено държавно управление, държавна власт, обикн. по неконституционен, незаконен начин, обикн. чрез използване на сила. "

    Коментиран от #50

    16:46 19.10.2026

  • 37 нннн

    4 0 Отговор
    Да се съгласят на мирен договор и ще изнасят 100% зърно.

    16:47 19.10.2026

  • 38 456

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Някой":

    И не само това. Когато същектвувасделката за зърненият коридор ,една от причините беше ,че ЕС тогава се ангажираха да се вдигнат някои санкции. Но ,за съжаление това не се случи ,отново се изметнаха от договореното и РФ излезе от нея след година.
    Отделно е ,че 404 с такива кораби пренася много гърмящо зърно.

    16:47 19.10.2026

  • 39 По-точно

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    38,72%

    16:48 19.10.2026

  • 40 Честито ...

    3 0 Отговор
    Страни като Испания, Румъния, Полша и Италия формират тези 38% от обичайното ..

    16:48 19.10.2026

  • 41 🦉🦉🦉🦉

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Соломон":

    солоМУНЧО , на "Майдана" какво имаше❓
    Митинг, Събрание, Манифестация, Пърформънс.....

    16:49 19.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 🦉🦉🦉🦉

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Соломон":

    .... с присъствието на чужди политици и наблюдатели с оптически прибори по покривите ли🤔❓

    16:50 19.10.2026

  • 44 Налудничавото джудже от една страна

    1 2 Отговор
    Изкуфелия далавераджия и любител на дамски прелести от друга, и ето ти световна криза.

    16:51 19.10.2026

  • 45 Единствено

    7 0 Отговор
    Египет и Алжир е възможно някакъв недостик на зърно да усетят ама надали. Сирия вече не внася. Смозадоволява се а нацистки Израел купува от Грузия която още им продава за съжаление

    16:53 19.10.2026

  • 46 Евроатлантически просяк

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "може да се случи вероятност 37%.....":

    просия сънува...

    Приятни сънища!

    16:56 19.10.2026

  • 47 Мишел

    9 0 Отговор

    До коментар #21 от "Стига с това отровно радиоктивно":

    Русия изнася толкова зърно, колкото Украйна произвежда. При това, в Русия няма ГМО култури,( забранени са със закон) и зърното е с най-високо качество. Русия произвежда над 240 милиона тона зърно, изнася над 42 милиона тона.

    16:57 19.10.2026

  • 48 мушмул

    7 0 Отговор
    Това зърно не е на Украйна! За справка Блек рок, Монсанто и подобните им!

    16:58 19.10.2026

  • 49 нещастници

    3 1 Отговор
    да потърси и от Австрия Катманду и балаерските остри

    17:01 19.10.2026

  • 50 Соломон

    1 4 Отговор

    До коментар #36 от "🦉🦉🦉🦉":

    И кое от това което си написал важи за Украйна. Президента на Украйна избяга в Москва заедно със хората та от Беркут които стреляха по протестиращите. Място на избягалия президент бе поето от председателя на парламента както е по конституция до провеждането на нови избори за президент. Правителството и парламента в който партията на избягалия президент имаше мнозинство си останаха същите

    Коментиран от #52, #53

    17:04 19.10.2026

  • 51 Бай онзи

    2 0 Отговор
    Нали вашия ,,Мадяр"се хвалеше-ударихме 100 кораба,ударихме200 кораба,ударихме 300 кораба.Вие започнахте първи да атакувате търговски кораби.Сега защо ревете????

    17:12 19.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Соломон":

    И по цивилните и по военните/Беркут стреляха снайперисти от покривите❗
    При това покривите на сгради под контрола на протестиращите❗
    А как ти се вързва стреляли и мирен НЕнасилствен пърформанс на който тихо и мирно законната власт е сменена- само един МУНЧО от романа на Вазов може да разясни ❗

    17:21 19.10.2026

  • 54 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "🦉🦉🦉🦉":

    Избяга защото излъга хората които го избраха. Обеща че започне прегори за присъединяване към ЕС а когато това трябваше да стене ги отказа. А това че е избягал не го казвам аз а хората от неговата партия която имаше мнозинство в парламента

    17:22 19.10.2026

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