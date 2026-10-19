Под блокада! Украйна може да изнася само 38% от обичайното зърно

Украйна може да изнася едва 38% от обичайните количества зърно заради ограниченията пред корабоплаването в Черно море. Киев преговаря с Турция, Индия и Египет за схема, която да гарантира безопасното преминаване на кораби от украински и руски пристанища.
Черноморските пристанища са основният маршрут за износ на украинско зърно и друга селскостопанска продукция. По данни на украинското Министерство на земеделието железопътният транспорт не може да поеме товарите, които обичайно се превозват по море.„Не можем да осигурим превоза на такъв обем товари по железопътната мрежа“, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Bloomberg.
Турция, Индия и Египет са предложили кораби под техен флаг да превозват хранителни продукти както от украински, така и от руски пристанища. Идеята е плавателните съдове да получат гаранции, че няма да бъдат атакувани.
„Един кораб се насочва към наше пристанище, друг към руско, като се постига споразумение да не се нанасят удари по нито един от тези плавателни съдове“, обясни Зеленски. Москва засега отхвърля предложението въпреки посредническите опити на трите държави.
Киев иска възстановяване на сухопътните маршрути
Украйна е поискала от Европейския съюз да възстанови програмата „Коридори на солидарността“, създадена след началото на руската пълномащабна инвазия през 2022 г. Чрез нея украинските производители изнасят зърно по европейски железопътни линии и през пристанища.
„Молим ЕС да възстанови „коридорите на солидарността“, за да се улесни износът на зърно. Това зърно е необходимо на всички“, заяви още украинският президент.
Напрежението около морските доставки се е засилило след украински атаки срещу руския „сенчест флот“, използван за превоз на петрол и горива, включително товари, засегнати от санкции. След това Русия е увеличила ударите срещу гражданската пристанищна инфраструктура на Украйна.
Черноморските пристанища могат да обработват до 40 милиона тона зърно за един пазарен сезон. Според Money.bg загубата на този маршрут трудно може да бъде компенсирана с железопътен транспорт, докато предложението за безопасно плаване на кораби под чужди флагове остава без подкрепата на Москва.
Източници: money.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Ще тровят по малко хора!!!
Коментиран от #11, #39
16:15 19.10.2026
2 ХалаПенйо
Казано е: а еж ся.
Коментиран от #5
16:16 19.10.2026
3 ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ
16:17 19.10.2026
4 🦉🦉🦉🦉
Коментиран от #7
16:18 19.10.2026
5 Соломон
До коментар #2 от "ХалаПенйо":Населението на Донбас го убиваше и продължава да го убива любимката ти православна Русия
Коментиран от #12, #27
16:19 19.10.2026
6 САЩ
Коментиран от #14
16:20 19.10.2026
7 Соломон
До коментар #4 от "🦉🦉🦉🦉":От кога яденето на курабийки и пиенето на чай е заплаха за Русия
Коментиран от #15
16:21 19.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Даа,лоши новини и за путин...
До коментар #1 от "Пич":Новинарската ситуация от военните зони често е сложна и противоречива. Докато официалните доклади и доклади се опитват да създадат ясна картина, винаги има различни гледни точки и интерпретации на събитията.
Особено в моменти на конфликти е критично да се поставя под въпрос информацията и да се разглеждат различни източници, за да се развие цялостно разбиране.Динамиката на фронта може да се промени бързо, а това, което днес се счита за факт, може да остарее утре. Постоянно е предизвикателство да следим нещата и да различаваме истината от пропагандата.
В видео обръщение в социалните мрежи на 18 октомври президентът Владимир Зеленски обяви, че неговите войници са възвърнали повече територия тази есен, отколкото руските сили са успели да завладеят.
Както каза Зеленски: "Виждаме резултати на фронта."
Нов импулс е очевиден в ключови горещи точки. Украинските войски потушават руските атаки в Добропиля в Донецк, като остават непоколебими в Харков и Запорожие.
Тенденцията продължаваОтносно твърдата отбрана, украинският президент добави, че "фронтът е силен."
Успехите отразяват по-широка тенденция. "Тази година тенденцията продължава – от началото на есента нашите воини освободиха повече територии, отколкото руснаците успяха да завладеят.
Коментиран от #33
16:25 19.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Някой
Коментиран от #38
16:27 19.10.2026
14 Пробиотичен
До коментар #6 от "САЩ":Не напразно преобладаващото рекламно време по телевизията е заето с илачи против запек,диария или подуване и газове. ГМО-то не е обичайна храна за организма поради което създава тези проблеми. За последващи заболявания ще стане ясно по късно. Това е геноцид!
16:27 19.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Соломон
До коментар #12 от "🦉🦉🦉🦉":Децата на ДНР и ЛНР отдавана се превърнаха във слънчогледи 🌻
16:28 19.10.2026
17 Соломон
До коментар #15 от "🦉🦉🦉🦉":Дай ми определение за преврат и след това ми кажи кои са превратаджиите.
Коментиран от #32, #34, #36, #41, #43
16:30 19.10.2026
18 Аууууу
16:31 19.10.2026
19 Соломон Паси
Коментиран от #22
16:31 19.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Стига с това отровно радиоктивно
Коментиран от #47
16:33 19.10.2026
22 Соломон
До коментар #19 от "Соломон Паси":А готов ли си да плащаш за това
16:33 19.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ......-
16:34 19.10.2026
25 Решението за Зелю
16:36 19.10.2026
26 Иванов
16:37 19.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Сатана Z
16:39 19.10.2026
29 може да се случи вероятност 37%.....
Коментиран от #46
16:40 19.10.2026
30 Руснаците задоволяват пазара
16:40 19.10.2026
31 ХРАНЕТЕ УРСУЛАНИТЕ С ТАЯ ОТРОВА
МНОГО ДОБРЕ , ПОМАЛКО ОТРИВЕНИ !
16:41 19.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Алоооо
До коментар #11 от "Даа,лоши новини и за путин...":Ти си от малцината в света които вярват на "Зеленски обяви" ....
16:44 19.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Англичанка гадит
В мътна вода морски дронове запуска и от небето с разузнавателни самолети над Черно море брои потопените кораби...
16:46 19.10.2026
36 🦉🦉🦉🦉
До коментар #17 от "Соломон":ПРЕВРА̀Т м.р. 1. Полит. Насилствена смяна на установено държавно управление, държавна власт, обикн. по неконституционен, незаконен начин, обикн. чрез използване на сила. "
Коментиран от #50
16:46 19.10.2026
37 нннн
16:47 19.10.2026
38 456
До коментар #13 от "Някой":И не само това. Когато същектвувасделката за зърненият коридор ,една от причините беше ,че ЕС тогава се ангажираха да се вдигнат някои санкции. Но ,за съжаление това не се случи ,отново се изметнаха от договореното и РФ излезе от нея след година.
Отделно е ,че 404 с такива кораби пренася много гърмящо зърно.
16:47 19.10.2026
39 По-точно
До коментар #1 от "Пич":38,72%
16:48 19.10.2026
40 Честито ...
16:48 19.10.2026
41 🦉🦉🦉🦉
До коментар #17 от "Соломон":солоМУНЧО , на "Майдана" какво имаше❓
Митинг, Събрание, Манифестация, Пърформънс.....
16:49 19.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 🦉🦉🦉🦉
До коментар #17 от "Соломон":.... с присъствието на чужди политици и наблюдатели с оптически прибори по покривите ли🤔❓
16:50 19.10.2026
44 Налудничавото джудже от една страна
16:51 19.10.2026
45 Единствено
16:53 19.10.2026
46 Евроатлантически просяк
До коментар #29 от "може да се случи вероятност 37%.....":просия сънува...
Приятни сънища!
16:56 19.10.2026
47 Мишел
До коментар #21 от "Стига с това отровно радиоктивно":Русия изнася толкова зърно, колкото Украйна произвежда. При това, в Русия няма ГМО култури,( забранени са със закон) и зърното е с най-високо качество. Русия произвежда над 240 милиона тона зърно, изнася над 42 милиона тона.
16:57 19.10.2026
48 мушмул
16:58 19.10.2026
49 нещастници
17:01 19.10.2026
50 Соломон
До коментар #36 от "🦉🦉🦉🦉":И кое от това което си написал важи за Украйна. Президента на Украйна избяга в Москва заедно със хората та от Беркут които стреляха по протестиращите. Място на избягалия президент бе поето от председателя на парламента както е по конституция до провеждането на нови избори за президент. Правителството и парламента в който партията на избягалия президент имаше мнозинство си останаха същите
Коментиран от #52, #53
17:04 19.10.2026
51 Бай онзи
17:12 19.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 🦉🦉🦉🦉
До коментар #50 от "Соломон":И по цивилните и по военните/Беркут стреляха снайперисти от покривите❗
При това покривите на сгради под контрола на протестиращите❗
А как ти се вързва стреляли и мирен НЕнасилствен пърформанс на който тихо и мирно законната власт е сменена- само един МУНЧО от романа на Вазов може да разясни ❗
17:21 19.10.2026
54 Соломон
До коментар #52 от "🦉🦉🦉🦉":Избяга защото излъга хората които го избраха. Обеща че започне прегори за присъединяване към ЕС а когато това трябваше да стене ги отказа. А това че е избягал не го казвам аз а хората от неговата партия която имаше мнозинство в парламента
17:22 19.10.2026