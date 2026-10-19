Под тежък обстрел! Руските удари нанесоха щети за $7,7 млрд. на бизнеса в Украйна

Руските удари са нанесли преки щети за 7,7 милиарда долара на украинския бизнес през тази година. Повече от 1 милион квадратни метра складови, производствени и логистични площи са унищожени или повредени, съобщи премиерът на Украйна Сергей Корецки.

„Въпреки това икономиката продължава да функционира. Благодарен съм на всички предприемачи, които, изправени пред такива разрушения, продължават да работят, да възстановяват и да преструктурират логистиката си“, написа Корецки.

Държавни помещения и подкрепа за кредитите

Правителството предоставя държавни помещения на компании, които трябва да преместят складовете и производствените си мощности. Мярката е част от усилията за разсредоточаване на бизнеса и ограничаване на риска от нови щети при бъдещи атаки.

В бюджета на Украйна за тази година са предвидени 18 милиарда гривни за субсидиране на лихвите по програмата „Достъпни кредити 5-7-9%“. Средствата са предназначени да улеснят достъпа на предприятията до финансиране в условията на продължаващи разрушения и необходимост от възстановяване.

Проблеми със застраховките на корабите

Отделна мярка засяга морските превози. Корабите, които влизат в украински пристанища, не могат да осигурят международна застраховка при обичайни условия заради високия риск, свързан с войната.

„В резултат на това държавата се намеси, за да осигури частична компенсация за загубите. От тази инициатива зависи селскостопанският сектор, както и поминъкът на стотиците хиляди хора, заети в него“, заяви украинският премиер.

Щетите по складове, производства и логистика засягат не само отделни компании, но и снабдяването, износа и работата на свързаните с тях сектори. Киев разчита на преместване на мощности, субсидирано кредитиране и държавна подкрепа за морския транспорт, за да запази дейността на бизнеса.

Източници: news.bg, unian.net