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Под тежък обстрел! Руските удари нанесоха щети за $7,7 млрд. на бизнеса в Украйна
  Тема: Украйна

Под тежък обстрел! Руските удари нанесоха щети за $7,7 млрд. на бизнеса в Украйна

19 Октомври, 2026 19:57 1 687 93

  • украински бизнес-
  • руски удари-
  • сергей корецки-
  • складови площи-
  • морски превози-
  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин

Повече от 1 милион квадратни метра складови, производствени и логистични площи са унищожени или повредени, Киев подпомага компаниите с държавни помещения, кредити и компенсации за морските превози

Под тежък обстрел! Руските удари нанесоха щети за $7,7 млрд. на бизнеса в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руските удари са нанесли преки щети за 7,7 милиарда долара на украинския бизнес през тази година. Повече от 1 милион квадратни метра складови, производствени и логистични площи са унищожени или повредени, съобщи премиерът на Украйна Сергей Корецки.

„Въпреки това икономиката продължава да функционира. Благодарен съм на всички предприемачи, които, изправени пред такива разрушения, продължават да работят, да възстановяват и да преструктурират логистиката си“, написа Корецки.

Държавни помещения и подкрепа за кредитите

Правителството предоставя държавни помещения на компании, които трябва да преместят складовете и производствените си мощности. Мярката е част от усилията за разсредоточаване на бизнеса и ограничаване на риска от нови щети при бъдещи атаки.

В бюджета на Украйна за тази година са предвидени 18 милиарда гривни за субсидиране на лихвите по програмата „Достъпни кредити 5-7-9%“. Средствата са предназначени да улеснят достъпа на предприятията до финансиране в условията на продължаващи разрушения и необходимост от възстановяване.

Проблеми със застраховките на корабите

Отделна мярка засяга морските превози. Корабите, които влизат в украински пристанища, не могат да осигурят международна застраховка при обичайни условия заради високия риск, свързан с войната.

„В резултат на това държавата се намеси, за да осигури частична компенсация за загубите. От тази инициатива зависи селскостопанският сектор, както и поминъкът на стотиците хиляди хора, заети в него“, заяви украинският премиер.

Щетите по складове, производства и логистика засягат не само отделни компании, но и снабдяването, износа и работата на свързаните с тях сектори. Киев разчита на преместване на мощности, субсидирано кредитиране и държавна подкрепа за морския транспорт, за да запази дейността на бизнеса.

Източници: news.bg, unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    48 3 Отговор
    Какъв бизнес? Производство на Златни тоалетни?

    Коментиран от #11, #32, #39

    19:58 19.10.2026

  • 2 А ти какво очакваш

    33 2 Отговор
    с 🌺🌸💮 и 🍬🍬🍬 ли да ги мерят

    19:58 19.10.2026

  • 3 Урсула

    36 1 Отговор
    и Зелю ще дадат от джоба си за ремонти.

    20:00 19.10.2026

  • 4 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ

    37 1 Отговор
    Как ще коментират тези новина.

    Коментиран от #90, #91

    20:00 19.10.2026

  • 5 Урсулианци

    43 1 Отговор
    унищожиха тази страна.

    20:00 19.10.2026

  • 6 Нищо им нямааа!

    44 1 Отговор
    Това е за здраве и берекет! Пък ли и какъв бизнес в укра освен корупция!👍👍👍

    20:01 19.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бизнеса

    37 1 Отговор
    с украинки и оръжия ще компенсира щетите. Той разцъфна.

    20:02 19.10.2026

  • 9 Овчар

    34 1 Отговор
    Полека лека всичко ще кажете..! Няма накъде вече.

    20:03 19.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ъхъ

    36 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Напълнили са магазините с едни гадни водки дето са способни да умъртвят човек! После защо проф. Дайнов дрънкал глупости!

    20:05 19.10.2026

  • 12 И Киев е Руски

    27 1 Отговор
    Оххх баня оххх кеФфф

    20:05 19.10.2026

  • 13 Мария Атанасова

    34 1 Отговор
    Слава на Русия !Русия е Сила и Мощ !

    20:05 19.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 горски

    34 2 Отговор
    Субсидиите не са украински,а европейски...Плащаме ние....и индиректно удължаваме войната.Европа е най големия враг на украинците,докато не заминат ще плаща....А иначе има логаритъм наложил се през вековете.....Като се биеш и другия е по силен правиш договорки...Ако си глупав и не можеш да се договориш -капитулираш.....ако си абсолютен глупак ...и пропуснеш капитулацията -се опитваш да оцелееш като врещиш силно,дано дойде някой друг звяр да се сбие с този който те яде.....но забравяйки ,че и другия идва за храна....

    20:06 19.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хахахахаха

    34 2 Отговор
    И това само за 4 месеца, ако Путин не ги пазеше до сега Украйна нямаше да я има

    Коментиран от #52

    20:07 19.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Анджо

    22 0 Отговор
    Добри новини!

    20:10 19.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 И коя точно украинска

    26 1 Отговор
    икономиката продължава да функционира ?

    20:10 19.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Оня

    21 1 Отговор
    Единственият печеливш бизнес в 404е на траурните агенции! Ама с това темпо скоро и той ще приключи! Вие верно сте голяма работа братче! Ти му викаш куме Иване то гледа за онуй да те хване!

    20:12 19.10.2026

  • 36 Е, тя Украйна нали

    18 1 Отговор

    До коментар #21 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    вече поне 50-60 пъти пали цяла Русия и НПЗ-тата, сега пак ли?За кой път вече ги унищожават Русия?

    20:12 19.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Антирашист 4735

    1 11 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Помиите са в раздел канализация и простотии !

    20:13 19.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Соломон

    19 2 Отговор
    Нищо не може да спре победния ход на руската армия освободителка!

    20:14 19.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Даката

    20 2 Отговор
    Русия попиля и Украйна и НАТО!

    20:14 19.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Стоянчо Пуканката

    18 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хахахахаха":

    Путин не ги е пазел, целите на Кремъл през тези пет години, през които си играеха на "иди ми-дойди ми" бяха други- да вкарат в киреча европците, както и стана. Но голямата геополитика е много сложно занятие (не е за всяка глава, както пише в "Рибния буквар" под раздел математика), добрият шахматист знае кога "да настъпи газта". А както е всеизвестно, руснаците са сред най-добрите шахматисти...

    20:16 19.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 16 Отговор
    ДОБРОПИЛЕ ЛИМАН И СВЕТОГОРСК СА НАПЪЛНО ПОД КОНТРОЛА НА ВСУ :((
    ...
    ОСВОБОДЕНИ СА И СЕЛАТА ОКОЛО ТЯХ:((
    .....
    ДОБРОПИЛЕ СЕ ПРОЧИСТВА ОТ РУСКИ ВОЙНИЦИ УКРИЛИ СЕ В СГРАДИТЕ:((
    ....
    ИСТИНСКА МЕСОМЕЛАЧКА:((

    20:17 19.10.2026

  • 56 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 15 Отговор
    УКРАЙНА КОНТРААТАКУВА КРАЙ ДОБРОПИЛЕ:)))
    ....
    В ЧУВАЛ Е 63 МОТОСТРЕЛКОВА БРИГАДА НА РУСКИТЕ ПЕХОТНИ СИЛИ;(((
    ....
    МНОГО СЕ ПРЕДАДОХА А ДРУГИ ОТСТЪПВАТ ПОД ПРИКРИТИЕТО НА НОЩА

    Коментиран от #78

    20:18 19.10.2026

  • 57 Сега обаче да ви споделя нещо колеги

    18 2 Отговор
    Питате изкуствен интелект: За колко беше оценена украинската икономика от агенцията по приватизация преди войната .....Отговора който ще получите е следният : Преди избухването на войната цялата икономика на Украйна е била оценена от украинската агенция по приватизация (Фонда за държавна собственост) на 58 милиарда долара. .. Може да го проверите ако желаете и да се замислите колко са заемите на Украйна сега и колко не са у ред тея в ЕК

    20:18 19.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Хаха

    1 13 Отговор
    Руски фейкове.

    20:19 19.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Овчар

    12 2 Отговор
    Путин в момента спасява Русия!

    Коментиран от #62

    20:20 19.10.2026

  • 62 Мария Атанасова

    3 22 Отговор

    До коментар #61 от "Овчар":

    И как я спаси? Като НАТО го обгради с 1300 км.в обръч и като путя уби 2 милиона клети руснаци ли? И като бомби падат в раша ,а не в Лондон, Париж или Берлин хихихихи

    20:20 19.10.2026

  • 63 Антирашист 4736

    0 19 Отговор

    До коментар #16 от "И Киев е Руски":

    Противоречиш на документи наООН . А фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава.

    20:21 19.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 17 Отговор
    ПУТИН НАПРАВИ ЗЕЛЕНСКИ ПОЖИЗНЕН ПРЕЗИДЕНТ :)))
    ...
    А ПРЕДИ 5 ГОДИНИ ТРЪГНА ДА СМЕНЯ "НАЦИСТКИЯ РЕЖИМ В КИЕВ"
    ....
    А ГО БЕТОНИРА И ЗЕЛЕНСКИ ЩЕ НАДЖИВЕЕ И ЖУЖЕ ПУТЯ И РИЖИЯ КЛОУН:)))

    20:21 19.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Антирашист 4737

    2 17 Отговор

    До коментар #14 от "Очакваме още бой на Урко фашистите":

    Фашизмът е в просия,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети !

    Коментиран от #74, #81

    20:24 19.10.2026

  • 70 Да се знае

    5 9 Отговор
    През последните години саaтът ФAKTИ.БГ регисcрира oтлив от поcетитeли и изпада от Топ 50 на най-посещаaаните новинарсcи caйтooе в бългaрското интернeт пространcтво, като в определени месеци достига само до няколкостотин на брой реeaнли потребители на месечна база (Real Users)
    Какво показват мeтриките на Gеmius за сайта:
    Аудитория: Сайтът се води един от така наречените "4- xилядници" от руcките xибридни caйтове в България 1
    Реални потребители: Системата на Gеmius Аudienсе отчита т.нар. Reаl Usеrs (дедyпликирани реални хора, а не просто брой импрeсии или устройcтва), което дава реална представа за мащаба на читатeлската мaca която е една от най ниcките от новинарските сайтове в България.

    20:24 19.10.2026

  • 71 Кога

    2 11 Отговор
    ще пишете за руските загуби?

    20:25 19.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 13 Отговор
    УКРАИНСКИТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОСВОБОДИХА 895 КВ.КМ.КРАЙ ЛИМАН :)
    ....
    УБИХА В ТОВА НАПРАВЛЕНИЕ НАД 4 ХИЛЯДИ БРАТЯ РУСНАЦИ И 250 ПЛЕНИХА:(((
    ...
    СТРАШНИ БОЕВЕ И МНОГО РУСКИ ЖЕРТВИ

    20:25 19.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН

    13 2 Отговор
    🇷🇺 РУСИЯ ПОПИЛЯ МЕЖДУНАР.КОАЛИЦИЯ СПОНСОРИРАЩА ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН УКРАИНСКИ .РЕЖИМ . РУСИЯ ЗАПОЧНА,И ЩЕ ДОВЪРШИ СВО-СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН..АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,СЕПТЕМВРИ,А НА 14.10.26г.ДОРИ И ШЕФА НА ФБР !!! КАШ ПАТЕЛ! ЗАГУБИТЕ НА ЗАПАДА ПРЕВИШИХА=540 МЛРД $. ОТДЕЛНО В УКРАЙНА ИМА МНОГО ЗЕМИ ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...УБИТИТЕ УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.УКРАЙНА Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ,И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.
    САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =550 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
    ПОВЕЧЕ. В УКРАЙНА ИМА
    ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
    АРМИЯ.АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
    УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА,ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
    МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
    СВО- СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
    БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНО ВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО-МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. ЯДРЕНИЯТ 🇷🇺РУСКИ АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ И ОБНОВЕН С НОВИ С-МИ,КАТО 12 бр 🇷🇺SS-X-30,СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА =9 МИН. САЩ И НАТО ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОД. В ПЕНТАГОНА ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХА ТОВА .ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).

    Коментиран от #79

    20:25 19.10.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Руските

    0 9 Отговор

    До коментар #75 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН":

    пет милиона!

    Коментиран от #84

    20:27 19.10.2026

  • 80 Генерал Ниско

    7 1 Отговор
    А трябваше поне пет повече. Но никога не е късно!!!

    20:28 19.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Ами сега?

    2 9 Отговор
    За колко ли биха нанесли щети на България при опит отново да ни "освободят"?

    Коментиран от #88, #89

    20:33 19.10.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Факт

    8 0 Отговор

    До коментар #86 от "Ами сега?":

    От ,,щетите им" още ползваш ток,вода,транспорт и канализация.Бъди истински,спри си комунистическото електричество-купи си солари.

    20:43 19.10.2026

  • 90 Инна

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":

    „Ако плевнята изгори, ще изгори и къщата.“

    20:55 19.10.2026

  • 91 Инна

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":

    „Ако плевнята изгори, ще изгори и къщата.“

    20:56 19.10.2026

  • 92 Горски

    5 0 Отговор
    Вчера в Литва падна боен дрон. Веднага обявиха, че е руски. След огледа се оказа, че е украински. Тогава обясниха, че наистина е украински, но бил насочен от руснаците към Литва. Сега се разследва, дали Путин не е дал лично разпореждане, този украински дрон да се отклони към Литва. Значи украинците пак няма да трепят по 1600 руснака на ден, според това, което русофобите врякаха. Украинците не искаха тази война и ли не я искат тия дето са останали в Украйна но никой не ги пита. А тези дето я искаха и бяха първите доброволци и ентусиасти отдавна ги няма. Политиците им още тогава си приеха закон, че не могат да бъдат мобилизирани включително и членовете на семействата им. И войната не им пречи, дори обратното. До вчера говореше как Ние неутрализираме атаки как удряме русия в дълбочина а сгеа никой не ме предупреди .Да си признае че НАТО участва и без тях е никой. Гледайте и се учете за нашата малка държава. Великите сили сега ще седнат и ще си поделят Украйна като парче салам, без да в питат! Ние като малка държава трябва много да внимаваме и да се стараем да играем с всички и да не взимаме страна. Малко повече неутралитет, малко повече национален интерес. Защото в противен случай ще ни хапнат за закуска, като оборска тор по нивите.

    21:15 19.10.2026

  • 93 Още има ли измислената държава

    3 0 Отговор
    Украине

    21:19 19.10.2026

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