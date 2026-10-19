Под тежък обстрел! Руските удари нанесоха щети за $7,7 млрд. на бизнеса в Украйна

Руските удари са нанесли преки щети за 7,7 милиарда долара на украинския бизнес през тази година. Повече от 1 милион квадратни метра складови, производствени и логистични площи са унищожени или повредени, съобщи премиерът на Украйна Сергей Корецки.
„Въпреки това икономиката продължава да функционира. Благодарен съм на всички предприемачи, които, изправени пред такива разрушения, продължават да работят, да възстановяват и да преструктурират логистиката си“, написа Корецки.
Държавни помещения и подкрепа за кредитите
Правителството предоставя държавни помещения на компании, които трябва да преместят складовете и производствените си мощности. Мярката е част от усилията за разсредоточаване на бизнеса и ограничаване на риска от нови щети при бъдещи атаки.
В бюджета на Украйна за тази година са предвидени 18 милиарда гривни за субсидиране на лихвите по програмата „Достъпни кредити 5-7-9%“. Средствата са предназначени да улеснят достъпа на предприятията до финансиране в условията на продължаващи разрушения и необходимост от възстановяване.
Проблеми със застраховките на корабите
Отделна мярка засяга морските превози. Корабите, които влизат в украински пристанища, не могат да осигурят международна застраховка при обичайни условия заради високия риск, свързан с войната.
„В резултат на това държавата се намеси, за да осигури частична компенсация за загубите. От тази инициатива зависи селскостопанският сектор, както и поминъкът на стотиците хиляди хора, заети в него“, заяви украинският премиер.
Щетите по складове, производства и логистика засягат не само отделни компании, но и снабдяването, износа и работата на свързаните с тях сектори. Киев разчита на преместване на мощности, субсидирано кредитиране и държавна подкрепа за морския транспорт, за да запази дейността на бизнеса.
Източници: news.bg, unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #32, #39
19:58 19.10.2026
2 А ти какво очакваш
19:58 19.10.2026
3 Урсула
20:00 19.10.2026
4 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ
Коментиран от #90, #91
20:00 19.10.2026
5 Урсулианци
20:00 19.10.2026
6 Нищо им нямааа!
20:01 19.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Бизнеса
20:02 19.10.2026
9 Овчар
20:03 19.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ъхъ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Напълнили са магазините с едни гадни водки дето са способни да умъртвят човек! После защо проф. Дайнов дрънкал глупости!
20:05 19.10.2026
12 И Киев е Руски
20:05 19.10.2026
13 Мария Атанасова
20:05 19.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 горски
20:06 19.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хахахахаха
Коментиран от #52
20:07 19.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
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22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Анджо
20:10 19.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 И коя точно украинска
20:10 19.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
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30 Този коментар е премахнат от модератор.
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33 Този коментар е премахнат от модератор.
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35 Оня
20:12 19.10.2026
36 Е, тя Украйна нали
До коментар #21 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":вече поне 50-60 пъти пали цяла Русия и НПЗ-тата, сега пак ли?За кой път вече ги унищожават Русия?
20:12 19.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Антирашист 4735
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Помиите са в раздел канализация и простотии !
20:13 19.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Соломон
20:14 19.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Даката
20:14 19.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
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52 Стоянчо Пуканката
До коментар #17 от "Хахахахаха":Путин не ги е пазел, целите на Кремъл през тези пет години, през които си играеха на "иди ми-дойди ми" бяха други- да вкарат в киреча европците, както и стана. Но голямата геополитика е много сложно занятие (не е за всяка глава, както пише в "Рибния буквар" под раздел математика), добрият шахматист знае кога "да настъпи газта". А както е всеизвестно, руснаците са сред най-добрите шахматисти...
20:16 19.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
ОСВОБОДЕНИ СА И СЕЛАТА ОКОЛО ТЯХ:((
.....
ДОБРОПИЛЕ СЕ ПРОЧИСТВА ОТ РУСКИ ВОЙНИЦИ УКРИЛИ СЕ В СГРАДИТЕ:((
....
ИСТИНСКА МЕСОМЕЛАЧКА:((
20:17 19.10.2026
56 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
В ЧУВАЛ Е 63 МОТОСТРЕЛКОВА БРИГАДА НА РУСКИТЕ ПЕХОТНИ СИЛИ;(((
....
МНОГО СЕ ПРЕДАДОХА А ДРУГИ ОТСТЪПВАТ ПОД ПРИКРИТИЕТО НА НОЩА
Коментиран от #78
20:18 19.10.2026
57 Сега обаче да ви споделя нещо колеги
20:18 19.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Хаха
20:19 19.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Овчар
Коментиран от #62
20:20 19.10.2026
62 Мария Атанасова
До коментар #61 от "Овчар":И как я спаси? Като НАТО го обгради с 1300 км.в обръч и като путя уби 2 милиона клети руснаци ли? И като бомби падат в раша ,а не в Лондон, Париж или Берлин хихихихи
20:20 19.10.2026
63 Антирашист 4736
До коментар #16 от "И Киев е Руски":Противоречиш на документи наООН . А фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава.
20:21 19.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
А ПРЕДИ 5 ГОДИНИ ТРЪГНА ДА СМЕНЯ "НАЦИСТКИЯ РЕЖИМ В КИЕВ"
....
А ГО БЕТОНИРА И ЗЕЛЕНСКИ ЩЕ НАДЖИВЕЕ И ЖУЖЕ ПУТЯ И РИЖИЯ КЛОУН:)))
20:21 19.10.2026
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69 Антирашист 4737
До коментар #14 от "Очакваме още бой на Урко фашистите":Фашизмът е в просия,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети !
Коментиран от #74, #81
20:24 19.10.2026
70 Да се знае
Какво показват мeтриките на Gеmius за сайта:
Аудитория: Сайтът се води един от така наречените "4- xилядници" от руcките xибридни caйтове в България 1
Реални потребители: Системата на Gеmius Аudienсе отчита т.нар. Reаl Usеrs (дедyпликирани реални хора, а не просто брой импрeсии или устройcтва), което дава реална представа за мащаба на читатeлската мaca която е една от най ниcките от новинарските сайтове в България.
20:24 19.10.2026
71 Кога
20:25 19.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
УБИХА В ТОВА НАПРАВЛЕНИЕ НАД 4 ХИЛЯДИ БРАТЯ РУСНАЦИ И 250 ПЛЕНИХА:(((
...
СТРАШНИ БОЕВЕ И МНОГО РУСКИ ЖЕРТВИ
20:25 19.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН
САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =550 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
ПОВЕЧЕ. В УКРАЙНА ИМА
ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
АРМИЯ.АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА,ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
СВО- СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНО ВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО-МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. ЯДРЕНИЯТ 🇷🇺РУСКИ АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ И ОБНОВЕН С НОВИ С-МИ,КАТО 12 бр 🇷🇺SS-X-30,СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА =9 МИН. САЩ И НАТО ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОД. В ПЕНТАГОНА ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХА ТОВА .ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).
Коментиран от #79
20:25 19.10.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Руските
До коментар #75 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН":пет милиона!
Коментиран от #84
20:27 19.10.2026
80 Генерал Ниско
20:28 19.10.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
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84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Ами сега?
Коментиран от #88, #89
20:33 19.10.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Факт
До коментар #86 от "Ами сега?":От ,,щетите им" още ползваш ток,вода,транспорт и канализация.Бъди истински,спри си комунистическото електричество-купи си солари.
20:43 19.10.2026
90 Инна
До коментар #4 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":„Ако плевнята изгори, ще изгори и къщата.“
20:55 19.10.2026
91 Инна
До коментар #4 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":„Ако плевнята изгори, ще изгори и къщата.“
20:56 19.10.2026
92 Горски
21:15 19.10.2026
93 Още има ли измислената държава
21:19 19.10.2026