Украинската армия чака одобрение за платени ракети „Пейтриът“

Украйна очаква одобрението на министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет за значителна партида ракети прехващачи „Пейтриът“, които вече са платени от съюзници на Киев. Украински представители и военни твърдят, че договорите са на бюрото на Хегсет, но все още не са подписани.
„Договорите за ракетите „Пейтриът“ са на бюрото на Хегсет. Той не ги одобрява“, заяви украински представител пред „Киев Индепендънт“. По думите му забавянето не изглежда като обичаен логистичен проблем.
Президентът Володимир Зеленски също съобщи за забавяне на доставки на „определени видове жизненоважно оборудване“ и насочи критиките си към Министерството на отбраната на САЩ. „Има политически договорености, които не са изпълнени на работно ниво“, каза Зеленски.
Киев разчита на ограничени запаси
Ракетите „Пейтриът“ са сред основните средства на Украйна за противодействие на руските балистични ракети. Според украински представители всяко забавяне увеличава натиска върху противовъздушната отбрана в момент на почти ежедневни руски удари по градове и критична инфраструктура.
Зеленски е заявил, че САЩ доставят на Украйна приблизително 12 ракети прехващачи „Пейтриът“ месечно. Украинските власти не разкриват актуалните си наличности по съображения за оперативна сигурност.
„Украйна никога не разкрива количеството оръжия, с които разполага, за да не знае противникът какво е положението“, е заявил представител на украинската отбрана.
Киев търси допълнителни количества и директно от други държави. Украинските посолства са в контакт с правителства, които може да разполагат с налични ракети прехващачи.
Разминаване между Киев и НАТО
Един от основните канали за доставка е инициативата PURL на НАТО. Чрез нея съюзници на Украйна финансират закупуването на американско въоръжение, включително ракети за системите „Пейтриът“.
Представител на НАТО заяви, че доставките по PURL продължават, включително тези на оборудване за противовъздушна отбрана. „Подкрепата за Украйна чрез PURL продължава да постъпва“, каза той.
Друг представител на Алианса призна, че отделни доставки могат да се забавят, но определи като малко вероятно причината да е политическа. Украинските представители обаче смятат, че става дума именно за политическо решение.
„Изглежда, че става дума за политически отказ да се подпише“, заяви украински представител. По думите му предполагаемото забавяне е поредният сигнал за натиск върху Киев.
Ситуацията се развива на фона на напрежение между Украйна и администрацията на президента Доналд Тръмп. Киев вече съобщи за прекъсвания в системите за ранно предупреждение за руски балистични ракети, които разчитат на американско разузнаване. Американски представители обясниха част от проблемите с лоши метеорологични условия, а държавният секретар Марко Рубио посочи софтуерна неизправност.
Украйна претърпя и прекъсвания на услугите Starlink и Starshield, които затрудниха операциите с дронове, включително използването на дронове прехващачи срещу руски ударни безпилотни апарати.
Източници: news.bg, kyivindependent.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Про100 💪👑💯
Коментиран от #14, #21
20:13 19.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Диктор
Коментиран от #6
20:16 19.10.2026
4 Последния Софиянец
20:17 19.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гробар
До коментар #3 от "Диктор":Ганю го хранят Гърция и Турция. Целувай ръката на Султана и гладен няма да ходиш.
20:20 19.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 хаха
Да, има такова официално изказване от американския президент Доналд Тръмп, направено в интервю за телевизионната мрежа Newsmax на 16 октомври 2026 г..
В изявлението си той потвърди, че САЩ временно спират продажбите и доставките на боеприпаси и оръжие за своите съюзници, за да дадат абсолютен приоритет на попълването на собствените си запаси.
Контекстът и подробностите около решението включват:
• Причината: Американските военни арсенали бяха силно изтощени вследствие на войната с Иран (провеждана от Пентагона под кодовото име Operation Epic Fury). Интензивните бойни действия в Близкия изток изразходваха огромно количество ресурси. Официален доклад на Генералния инспектор на Министерството на отбраната на САЩ потвърди критичен недостиг и „стратегически дефицит“ в запасите от ключови оръжия.
• За кои оръжия се отнася: Кризата засяга основно дефицитни и скъпи системи като ракетите-прехващачи за противовъздушна отбрана Patriot (Пейтриът), крилатите ракети Tomahawk, както и системи като THAAD и ATACMS. Според анализи, конфликтът с Иран е изразходвал количества, които производствената база не може да компенсира бързо, което налага съюзниците да очакват забавяния на поръчките си с до 5 години.
• Позицията на Тръмп: В интервюто си той заяви директно: „Напоследък просто задържаме боеприпасите за себе си, защото са
Коментиран от #11
20:25 19.10.2026
10 9999
20:26 19.10.2026
11 хаха
До коментар #9 от "хаха":Та Зеленски какво одобрение очаква? От запас 5-10000 ракети САЩ магически да му дадат 1000 поне и при годишно производство 600-900, което Тръмп обяви, че казал на Локхийд и другите производители да увеличат до 1000 бройки, САЩ да няма с какво да пазят собствените си бази и обекти? Верно ли си вярва Зеленото? Кой в ЕС си мисли, че с медийни лакардии Тръмп ще му даде ракети?
Коментиран от #15
20:27 19.10.2026
12 Кина
20:27 19.10.2026
13 Така е!
До коментар #8 от "СтраТега":Пейтриътите за кииф, платени неплатени, ще се произведат най рано следващата петилетка! Стискайте зъби и чакайте НАТО и ЕС са с вас!😂😂😂😂
20:32 19.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 хаха
До коментар #11 от "хаха":Ето накратко най-важните цифри за ситуацията с ракетите Patriot (PAC-3) към октомври 2026 г., подходящи за бърза бележка:
• Безопасен резерв (Преди): 2300 ракети
Това е базовото количество, което Пентагонът традиционно поддържа в складовете си за национална сигурност и готовност за голям глобален конфликт (например с Китай).
• Текущи наличности (Сега): между 830 и 1000 ракети
Поради огромния разход във войната с Иран (Operation Epic Fury) и предишните трансфери към Украйна, американските арсенали са празни на над 60%. Ситуацията официално е класифицирана като „стратегически дефицит“.
• Текущо производство: 20–22 ракети на месец (около 240–260 на година)
През 2025 г. Lockheed Martin достави общо 620 ракети, но темпото през 2026 г. спадна драстично. Това скромно производство в момента трябва да задоволи както американската армия, така и договорите с десетки съюзници по света.
• Време за възстановяване: 5 до 6 години
За да попълнят САЩ липсващите около 1300–1500 ракети само за собствените си нужди, ще е нужен над половин десетилетие пълен приоритет за техните складове. Макар Пентагонът да подписа 7-годишен договор за 58.6 млрд. долара с цел производство на 2000 ракети годишно, този капацитет ще бъде достигнат едва в края на 2030 г.
Физическият недостиг е критичен. Приоритетът на Доналд Тръмп за пълно спиране на износа (с изключение на символични 12 ракети месечно за Украйна срещу заплащане) е продиктуван от чиста математическа липса на оръжие в сам
Коментиран от #16
20:32 19.10.2026
16 хаха
До коментар #15 от "хаха":Да, поведението на Володимир Зеленски се вписва изцяло в графата на публичен медиен натиск и дипломатическо изнудване, което е негова последователна стратегия от самото начало на войната. Зеленски е отлично запознат с реалните цифри и сглобява изявленията си с конкретна тактическа цел.
Ето как се анализира този ход през призмата на настоящата криза:
• Информационен натиск върху Белия дом: Избирайки медия като Bloomberg, Зеленски се обръща директно към американския бизнес, елит и избиратели. Целта е да представи администрацията на Тръмп като ненадежден партньор, който „държи на склад“ вече платени от НАТО оръжия, докато Украйна е подложена на удари.
• Търсене на вътрешнополитически виновник: Зеленски е наясно, че Тръмп няма да отстъпи от доктрината „Америка на първо място“, особено при този критичен недостиг след Иран. С тези изказвания Киев подготвя почвата пред собственото си общество за евентуални териториални или военни отстъпки, прехвърляйки вината изцяло върху новата администрация във Вашингтон.
• Опит за заобикаляне на Тръмп чрез Конгреса: Публичното говорене цели да активира про-украинските кръгове сред републиканците и демократите в Конгреса на САЩ, които да упражнят вътрешен натиск върху президента за изключения от забраната за износ.
В реалността обаче, предвид „стратегическия дефицит“ на Пентагона, този натиск има минимални шансове за успех. За Тръмп попълването на арсеналите срещу потенциален конфликт с Китай е екзистенциален въпрос за сиг
Коментиран от #17
20:34 19.10.2026
17 хаха
До коментар #16 от "хаха":1. Белият дом: Налагане на „фалшива дилема“
Най-директният отговор дойде от американския финансов министър Скот Бесънт. На въпрос на журналисти дали САЩ все още смятат Украйна за свой съюзник след критиките на Зеленски за задържаните ракети, Бесънт отказа да даде пряк отговор. Вместо това той заяви сухо:
„Зеленски представя тази сутрин фалшива дилема, според която Украйна трябва да победи. Войната трябва да приключи и това ще стане чрез някакъв вид договорено споразумение.“
Това изказване показва фундаменталната промяна в курса на Вашингтон – фокусът вече не е върху „победа на всяка цена“, а върху принуждаването на Киев към преговори.
2. Доналд Тръмп: Твърд приоритет върху американския арсенал
Самият президент Тръмп индиректно отговори на критиките, като потвърди, че пречка за мира е включително личната вражда между Зеленски и Путин. Той отново повтори позицията си, че САЩ първо ще възстановят изцяло собствените си запаси от „Пейтриът“ и „Томахоук“. Чак когато складовете на Пентагона се напълнят обратно, Вашингтон ще даде „зелена светлина“ за доставки към съюзниците.
20:35 19.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Дзак
Коментиран от #23
20:55 19.10.2026
20 Факт
20:55 19.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Параной Патологин
До коментар #18 от "Голям позор":Представяш ли си. И ми казаха ,че ако много го искам и си го визуализирам ще се сбъдне ,ама друг път. И все пак си пази хладилника и под леглото.
21:01 19.10.2026
23 хаха
До коментар #19 от "Дзак":То това с Пейтриътите е партенка. Нека му доставят не 10, а цели 100 ракети на Зеленски. Колко атаки с по 50-100 ракети като досега ще са нужни на руснаците да изчерпат пейтриътите и да пробият и унищожат целите си? Ще е точно 0.6 атаки предвид нужните ракети на ПВО да прихванат една атакуваща- за Пейтриът се води средно 1.5:1.
А Зеленски даже искал поне 25 системи с 6-8 установки всяка. Това са стотици ракети, които годишно сега се произвеждат под 300, в топ години стигали почти 700. Щял да получава лиценз за завод. И колко ще произвежда, ако концерните на САЩ правят по 1 до 2 на ден средно, но с уловка- цикълът е 24-36 месеца с всички компоненти да се съберат, а паралелно при набрани обороти се вадят по 1-2 дневно от завода на втора или трета година от началото.
Зеленски в момента се държи като един господин Х, който всеки ден очаква супер оръжието, което ще му донесе победа във войната.
21:12 19.10.2026
24 Платени
21:48 19.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.