Украинската армия чака одобрение за платени ракети „Пейтриът“

Украйна очаква одобрението на министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет за значителна партида ракети прехващачи „Пейтриът“, които вече са платени от съюзници на Киев. Украински представители и военни твърдят, че договорите са на бюрото на Хегсет, но все още не са подписани.

„Договорите за ракетите „Пейтриът“ са на бюрото на Хегсет. Той не ги одобрява“, заяви украински представител пред „Киев Индепендънт“. По думите му забавянето не изглежда като обичаен логистичен проблем.

Президентът Володимир Зеленски също съобщи за забавяне на доставки на „определени видове жизненоважно оборудване“ и насочи критиките си към Министерството на отбраната на САЩ. „Има политически договорености, които не са изпълнени на работно ниво“, каза Зеленски.

Киев разчита на ограничени запаси

Ракетите „Пейтриът“ са сред основните средства на Украйна за противодействие на руските балистични ракети. Според украински представители всяко забавяне увеличава натиска върху противовъздушната отбрана в момент на почти ежедневни руски удари по градове и критична инфраструктура.

Зеленски е заявил, че САЩ доставят на Украйна приблизително 12 ракети прехващачи „Пейтриът“ месечно. Украинските власти не разкриват актуалните си наличности по съображения за оперативна сигурност.

„Украйна никога не разкрива количеството оръжия, с които разполага, за да не знае противникът какво е положението“, е заявил представител на украинската отбрана.

Киев търси допълнителни количества и директно от други държави. Украинските посолства са в контакт с правителства, които може да разполагат с налични ракети прехващачи.

Разминаване между Киев и НАТО

Един от основните канали за доставка е инициативата PURL на НАТО. Чрез нея съюзници на Украйна финансират закупуването на американско въоръжение, включително ракети за системите „Пейтриът“.

Представител на НАТО заяви, че доставките по PURL продължават, включително тези на оборудване за противовъздушна отбрана. „Подкрепата за Украйна чрез PURL продължава да постъпва“, каза той.

Друг представител на Алианса призна, че отделни доставки могат да се забавят, но определи като малко вероятно причината да е политическа. Украинските представители обаче смятат, че става дума именно за политическо решение.

„Изглежда, че става дума за политически отказ да се подпише“, заяви украински представител. По думите му предполагаемото забавяне е поредният сигнал за натиск върху Киев.

Ситуацията се развива на фона на напрежение между Украйна и администрацията на президента Доналд Тръмп. Киев вече съобщи за прекъсвания в системите за ранно предупреждение за руски балистични ракети, които разчитат на американско разузнаване. Американски представители обясниха част от проблемите с лоши метеорологични условия, а държавният секретар Марко Рубио посочи софтуерна неизправност.

Украйна претърпя и прекъсвания на услугите Starlink и Starshield, които затрудниха операциите с дронове, включително използването на дронове прехващачи срещу руски ударни безпилотни апарати.

Източници: news.bg, kyivindependent.com